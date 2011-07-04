Гонщику Jumbo-Visma Михелю Хессманну грозит четырёхлетний запрет на участие в велогонках

Допинг-проба “B” Михеля Хессманна также показала наличие запрещённого диуретика

22-летнему немецкому велогонщику команды Jumbo-Visma Михелю Хессманну (Michel Hessmann) по правилам UCI грозит четырёхлетнее отстранение от соревнований за использование запрещённого препарата - диуретика. Результат допинг-пробы А, взятый у гонщика вне соревнований 14 июня 2023 года и показавший наличие запрещённого диуретика, был подтверждён пробой B.

Об этом сообщило Национальное антидопинговое агентство Германии (NADA Germany), ответившее на запрос газеты Badische Zeitung.

Пресс-секретарь Национального антидопингового агентства Германии Эва Бунтхофф (Eva Bunthoff) подтвердила, что две пробы дают «достаточные доказательства нарушения антидопинговых правил». Следы какого именно диуретика обнаружены в допинг-пробах, не называется.

Если Михель Хессманн сможет объяснить, как в его организме оказалось запрещённое к использованию вещество, срок его дисквалификации может быть сокращён до двух лет.

В Германии с 2015 года применение допинга является уголовным преступлением, и после положительного допинг-теста на Хессманна было заведено дело, а в его доме в конце августа провели обыск. Однако ещё ни один спортсмен в Германии не получал наказание в виде лишения свободы.

Михель Хессманн начал профессиональную карьеру в Jumbo-Visma в 2022 году, до этого он два года был гонщиком молодёжной команды Jumbo-Visma Development Team. В 2022 году Хессманн занял 3-е место в общем зачёте Тура де л’Авенир.

В этом сезоне Михель Хессман проехал свой первый Гранд-тур - Джиро д’Италия, где помогал своему товарищу по команде Приможу Рогличу одержать победу. Последним соревнованием Хессмана перед тем, как были объявлены результаты его допинг-теста, стала групповая гонка Чемпионата мира в Глазго, с которой он сошёл.

В августе после объявления о положительной допинг-пробе Jumbo-Visma отстранила Михеля Хессмана от соревнований.