Команда Jumbo-Visma о настрое перед завершающими этапами Вуэльты Испании-2023

Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Аттила Вальтер о тактике Jumbo-Visma и настроении перед 20-м этапом Вуэльты Испании-2023

19-й этап Вуэльты Испании-2023, равнинный, скроенный под спринтеров, для генеральщиков стал одним из самых спокойных этапов за три недели. Впереди 20-й и один из самых сложных этапов испанского Гранд-тура, где набор высоты составит 4300 м.

Гонщики команды Jumbo-Visma - лидирующий в общем зачёте Сепп Кусс, занимающий 2-е место Йонас Вингегор, а также их помощник Аттила Вальтер рассказали о намерении защитить красную майку лидера на 20-м этапе, о своих ожиданиях и настроении в команде.

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Сепп Кусс: «Эти дни были для меня более напряжёнными, чем обычно, когда я отсиживался и просто доезжал до финиша. Теперь мне есть что терять. Ребята сегодня отлично мне помогали, мы всё время держались впереди. Ещё один этап прошёл. На третьей неделе нет лёгких дней. Сегодня тоже было нелегко, раздражал боковой ветер.

Завтра несколько подъёмов. Но у нас сильная команда, мы уверены в своих силах. Хотя день будет тяжёлый, так как будут выкладываться по полной.

Но это не однодневная гонка, где всё взрывается при таком рельефе вверх-вниз. Здесь финал Гранд-тура, в ногах огромный набор высоты, соперники устали, у них нет стольких сил, как на недельной гонке».

Сепп Кусс также прокомментировал слова Приможа Роглича, сказавшего, что принимает новую задачу защищать красную майку Сеппа, но по этому поводу у него есть своё мнение, которое он не собирается озвучивать.

Сепп Кусс: «Я очень уважаю Приможа как гонщика. Все имеют право на свою собственную точку зрения относительно тактики и гонки. Я это понимаю. Но есть также желания команды и других товарищей по команде, в том числе и моё».

Аттила Вальтер: «Всё совсем по-другому, чем то, что видите в соцсетях. В команде нет никакой напряжённости. Мы просто работаем как единое целое на всей этой Вуэльте. Личн мне нужно время, чтобы осознать наше достижение на этой Вуэльте, потому что нравится это или нет, но это история. Конечно, есть разные мнения о том, как мы ведём гонку, что делаем.

Я просто невероятно горжусь, что вхожу в этот состав. Это просто потрясающе. Мы по-настоящему наслаждаемся всей командой, потому что у нас восемь супермотивированных и сильных гонщиков. Соцсети, если начать их пролистывать, начинают раздражать. Лучше бы я их не читал в последние два дня, потому что просто слишком много разных мнений. Конечно, легко судить о команде со стороны. Мы сделали то, что считали наилучшим - команда дала каждому свободу бороться за победу. Они так и сделали. В итоге, как было видно вчера, все желали победы Сеппу.

Конечно, такой чемпион как Примож, должен и хочет бороться за победу. И если силы не кончились, тогда хочешь продолжать продавливать. Конечно, это большая дилемма, можно понять обе стороны. Но в итоге все рады за Сеппа. Даже Примож за него рад. 1-2-3 и три победы на Гранд-турах - это огромное достижение. И у нас в командном автобусе отличное настроение.

Завтра важный этап. Конечно, мы не можем говорить, что победа уже в кармане. Этот этап будет необычным, потому что когда на этапе Вуэльты есть две или три больших горы, можно быть уверенными, что эти три парня - Йонас, Примож и Сепп, настолько сильны, что никто не сможем на них оказать давления. А завтрашний этап будет очень тяжело контролировать, и атаки пойдут со всех сторон. Нам надо будет держаться вместе, я постараюсь сделать всё от меня зависящее, чтобы следить за отрывом, помочь товарищам по команде доехать до финиша и привезти домой красную майку».

Йонас Вингегор в интервью TV2 перед стартом 19 этапа сказал: «У нас командный вид спорта. Сепп много раз мне помогал, так почему я должен наносить ему удар в спину. Я не такой человек. И этого делать не хочу. До 18 этапа я находился в сложном положении, чувствовал, что оказался между молотом и наковальней. Мы договорились, что будем бороться за красную майку.

Понятно, что если за неё будет дуэль, то я тоже хочу участвовать. И после дня отдыха мне хотелось, чтобы мы больше не боролись за красную майку, а ехали от обороны. Но решили всё-таки за неё побороться, Так я оказался в сложной ситуации. Надо было определиться с этим раньше. Надеюсь, Сепп всё же победит».