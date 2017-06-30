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Команда Jumbo-Visma о настрое перед завершающими этапами Вуэльты Испании-2023

Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Аттила Вальтер о тактике Jumbo-Visma и настроении перед 20-м этапом Вуэльты Испании-2023

 

 

19-й этап Вуэльты Испании-2023, равнинный, скроенный под спринтеров, для генеральщиков стал одним из самых спокойных этапов за три недели.  Впереди 20-й и один из самых сложных этапов испанского Гранд-тура, где  набор высоты составит 4300 м.

 

Гонщики команды Jumbo-Visma - лидирующий в общем зачёте Сепп Кусс, занимающий 2-е место Йонас Вингегор, а также их помощник Аттила Вальтер рассказали о намерении защитить красную майку лидера на 20-м этапе, о своих ожиданиях и настроении в команде.

 

Команда Jumbo-Visma о настрое перед завершающими этапами Вуэльты Испании-2023

 

 

Photo ©Unipublic/Sprint Cycling Agency

 

Сепп Кусс: «Эти дни были для меня более напряжёнными, чем обычно, когда я отсиживался и просто доезжал до финиша. Теперь мне есть что терять. Ребята сегодня отлично мне помогали, мы всё время держались впереди. Ещё один этап прошёл. На третьей неделе нет лёгких дней. Сегодня тоже было нелегко, раздражал боковой ветер.

 

Завтра несколько подъёмов. Но у нас сильная команда, мы уверены в своих силах. Хотя день будет тяжёлый, так как будут выкладываться по полной.

Но это не однодневная гонка, где всё взрывается при таком рельефе вверх-вниз. Здесь финал Гранд-тура, в ногах огромный набор высоты, соперники устали, у них нет стольких сил, как на недельной гонке».

 

Сепп Кусс также прокомментировал слова Приможа Роглича, сказавшего, что принимает новую задачу защищать красную майку Сеппа, но по этому поводу у него есть своё мнение, которое он не собирается озвучивать.

 

Сепп Кусс: «Я очень уважаю Приможа как гонщика. Все имеют право на свою собственную точку зрения относительно тактики и гонки. Я это понимаю. Но есть также желания команды и других товарищей по команде, в том числе и моё».

 

Аттила Вальтер: «Всё совсем по-другому, чем то, что видите в соцсетях. В команде нет никакой напряжённости. Мы просто работаем как единое целое на всей этой Вуэльте. Личн мне нужно время, чтобы осознать наше достижение на этой Вуэльте, потому что нравится это или нет, но это история. Конечно, есть разные мнения о том, как мы ведём гонку, что делаем.

 

Я просто невероятно горжусь, что вхожу в этот состав. Это просто потрясающе. Мы по-настоящему наслаждаемся всей командой, потому что у нас восемь супермотивированных и сильных гонщиков.  Соцсети, если начать их пролистывать, начинают раздражать. Лучше бы я их не читал в последние два дня, потому что просто слишком много разных мнений. Конечно, легко судить о команде со стороны. Мы сделали то, что считали наилучшим - команда дала каждому свободу бороться за победу. Они так и сделали. В итоге, как было видно вчера, все желали победы Сеппу.

 

Конечно, такой чемпион как Примож, должен и хочет бороться за победу. И если силы не кончились, тогда хочешь продолжать продавливать. Конечно, это большая дилемма, можно понять обе стороны. Но в итоге все рады за Сеппа. Даже Примож за него рад. 1-2-3 и три победы на Гранд-турах - это огромное достижение. И у нас в командном автобусе отличное настроение.

 

Завтра важный этап. Конечно, мы не можем говорить, что победа уже в кармане. Этот этап будет необычным, потому что когда на этапе Вуэльты есть две или три больших горы, можно быть уверенными, что эти три парня - Йонас, Примож и Сепп, настолько сильны, что никто не сможем на них оказать давления. А завтрашний этап будет очень тяжело контролировать, и атаки пойдут со всех сторон. Нам надо будет держаться вместе, я постараюсь сделать всё от меня зависящее, чтобы следить за отрывом, помочь товарищам по команде доехать до финиша и привезти домой красную майку».

 

Йонас Вингегор в интервью TV2 перед стартом 19 этапа сказал: «У нас командный вид спорта. Сепп много раз мне помогал, так почему я должен наносить ему удар  в спину. Я не такой человек. И этого делать не хочу. До 18 этапа я находился в сложном положении, чувствовал, что оказался между молотом и наковальней. Мы договорились, что будем бороться за красную майку.

 

Понятно, что если за неё будет дуэль, то я тоже хочу участвовать. И после дня отдыха мне хотелось, чтобы мы больше не боролись за красную майку, а ехали от обороны. Но решили всё-таки за неё побороться, Так я оказался в сложной ситуации. Надо было определиться с этим раньше. Надеюсь, Сепп всё же победит».

 

 

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Теги к статье: Сеп Кусс Sepp Kuss Jumbo-Visma Вуэльта Испании-2023 La Vuelta 23 Гранд-тур

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:55 | Регистрация: 30.06.2017

    **Соцсети, если начать их пролистывать, начинают раздражать. Лучше бы я их не читал в последние два дня, потому что просто слишком много разных мнений.** Видимо Velolive пролистывал. хе-хе.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 04:40 | Регистрация: 5.09.2020

    Кто-то явно заврался. "И после дня отдыха мне хотелось, чтобы мы больше не боролись за красную майку, а ехали от обороны. Но решили всё-таки за неё побороться, Так я оказался в сложной ситуации."

    Я бы понял, если бы это были слова Роглича или Кусса! Но это заявил Вингегор, атаковавший ПЕРВЫМ на ПЕРВОМ этапе после дня отдыха!!! Вот же мирдверьмяч!!!

     

    Что до Роглича, то он или был другого мнения относительно формата их борьбы, или (скорее всего) делал ставки на заключительные этапы, рассчитывая нанести удары именно на них. 

     

    Так или иначе, принятое командой окончательное решение считаю единственно правильным в имеющейся ситуации.

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Кто выиграет Вуэльту Испании-2023?

Комментарии

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2023, превью э ... (16)
    BlAr-Фото

    Как "нельзя"?
    Нельзя так формировать состав? Я так понимаю, что главенствовала цель выиграть все три ГТ. Да, возможно, в ущерб личным амбициям лидеров. Никак иначе нельзя было интерпретировать включение в состав Вингегора. Но цель, если не случится ЧП, - достигнута. Команду ждут перемены, как TJV она исчезнет. Поэтому для спонсоров были гораздо важнее титулы, а не внутренние взаимоотношения. Так что цель была выбрана верная, и результат имеется. С этой точки зрения -"можно"!
    Нельзя запрещать борьбу? В командном виде спорта борьба между сокомандниками вообще редкость. Обычно бывает не до жиру. На Вуэльту TJV приехала за титулом, и разговоры о внутренней борьбе пошли лишь тогда, когда вероятность упустить его из команды стала стремиться к нулю. Но в этот момент гонщики уже были не в равных условиях, так как прежде подчинялись командным интересам, и ехали не всегда оптимально для личного результата, теряя время или не реализуя возможности. Правила должны определяться до начала игры, а не во время её, иначе будут обиженные. Поэтому начав Вуэльту командой, они должны были её командой и закончить. Есть лидер ГК, который вполне потянул относительно конкурентов из других команд, он и должен быть основной ставкой. А остальные должны страховать его возможный провал и помогать этот провал избежать. Так что и с этой стороны тоже - "можно". И даже "нужно"!!!

  • kabachok
    Вуэльта Испании-2023, превью э ... (16)
    kabachok-Фото

    А мне кажется (опять же личное мнение, которое ни на что не претендует), что поступают с гонцами ровно так, как они позволяют это делать с собой.

    Там контракты на пачке А4 мелким шрифтом и толпы юристов с обеих сторон. Продался - исполняй. 

  • BlAr
    Команда Jumbo-Visma о настрое ... (2)
    BlAr-Фото

    Кто-то явно заврался. "И после дня отдыха мне хотелось, чтобы мы больше не боролись за красную майку, а ехали от обороны. Но решили всё-таки за неё побороться, Так я оказался в сложной ситуации."

    Я бы понял, если бы это были слова Роглича или Кусса! Но это заявил Вингегор, атаковавший ПЕРВЫМ на ПЕРВОМ этапе после дня отдыха!!! Вот же мирдверьмяч!!!

     

    Что до Роглича, то он или был другого мнения относительно формата их борьбы, или (скорее всего) делал ставки на заключительные этапы, рассчитывая нанести удары именно на них. 

     

    Так или иначе, принятое командой окончательное решение считаю единственно правильным в имеющейся ситуации.

  • kabachok
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (132)
    kabachok-Фото

    В списке Личных Врагов Гонщика (ЛВГ) к Погачару и Эвенпулу добавился Кусс.

    Вингегору приготовиться! Сгущаются тучи.

    Такие дела...

     

     

  • Esperus2006
    Давиде Баллерини переходит в A ... (2)
    Esperus2006-Фото
    Вот это уже неплохо
  • Astanaforever
    Команда Jumbo-Visma о настрое ... (2)
    Astanaforever-Фото
    **Соцсети, если начать их пролистывать, начинают раздражать. Лучше бы я их не читал в последние два дня, потому что просто слишком много разных мнений.** Видимо Velolive пролистывал. хе-хе.
  • ittrainbow
    Вуэльта Испании-2023, превью э ... (16)
    ittrainbow-Фото

    я не думаю что Куссу что-то отдают (в прошедшем времени обсудим завтра вечером)

    кроме последних нескольких километров 18 этапа не было дней когда Винегор или Роглич откровенно колхозили бы рядом без попыток атаковать

    на верхушку Англиру Кусс приехал в красном вполне заслуженно и без подарков

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2023, превью э ... (16)
    VeloVelo-Фото

    В общем, понятно, что всё очень запутано.

    Для меня, более-менее, понятно лишь одно - Роглич будет уходить. Его время пришло.

    Тогда получается, что Куссу отдали победу, чтобы отцепить его от Роглича и прикрепить его к Винегору?

    ЗЫ: Я не смотрел всю Вуэльту. Смотрел только последние 28 км этапа с финишем на Англиру.

  • ittrainbow
    Вуэльта Испании-2023, превью э ... (16)
    ittrainbow-Фото

    не всегда удается сдержать гонцов в узде

    рассуждения о том, что это Роглич атакует Кусса, а Винегор страхует для JV красную майку как будто Рогла уже "чужой" - не эфирные домыслы одного Курдюкова, а вполне обсуждаемая в англоязычном интернете тема

    Рогла - он явно хочет уйти, это давно не новость, шансов проехать Тур капитаном в ЮВ у него ноль целых что-то там десятых, и ему нужно "продавать" себя

    тогда как жажда Винегора урвать победу любой ценой ни разу не бъется с его подарком Вауту в виде победы в ТТ когда он перестал крутить на последнем километре и с ожиданием Тадея между Спанделлем и Отакамом

    внезапный визит Винегора на Вуэльту (Примо планировал с мая, Йонас собрался в последний момент) в ту же корзину падает

    если это так и Рогле надо представить себя в лучшей форме и показать результат потенциальному покупателю - что ты тут сделаешь, быть скандалу

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2023, превью э ... (16)
    VeloVelo-Фото

    И еще, позволю себе пару слов, извините.

    Вся нынешняя ситуация - это Большая ошибка руководства Джамбо. Нельзя так с гонцами поступать. Это моё личное мнение, ни на что не претендую.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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