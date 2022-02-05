Разрешенные букмекерские конторы в России

Отечественный официальный рынок беттинга появился лишь после распада Советского Союза, начиная с 1993 года в странах бывшего СНГ стали расти, как грибы после дождя, первые букмекерские конторы, в которых простые любители велоспорта могли делать ставки, не опасаясь, что за это их привлекут к уголовной ответственности.

Рынок беттинга

Конечно же, самой большой рынок беттинга сформировался в России, и в этом нет ничего удивительного, поскольку в России проживает больше всего населения по сравнению с другими странами-республиками бывшего СНГ, к тому же, Россия относительно богатая страна.

После того, как в конце 90-х годов в жизнь человека ворвался Интернет, многие букмекреы стали переходить на работу в режиме онлайн. Интернет дал мощный толчок появлению новых БК. Количество желающих заключать пари на велоспорт резко возросло, финансовые потоки, соответственно, доходы букмекерских контор возросли многократно. И вся эта денежная масса не облагалась налоговыми сборами. Такая ситуация привела к тому, что в начале десятых годов российские чиновники приняли закон, призванный регулировать деятельность букмекерских контор в России, так появились легальные букмекерские конторы и нелегальные букмекерские конторы.

Официальные букмекерские конторы стали делится на разрешенные БК и «запрещенные» БК. Сайты всех БК, которые не оформили лицензию ФНС РФ, попали под ограничения и недоступны для просмотра на территории России.

Большинство российских букмекеров, которые работали на российском рынке беттинга, приняли условия игры, оформили лицензию ФНС РФ, внесли страховочный взнос и вступили в одну из двух Ассоциаций букмекеров. В настоящее время в России работают 20 легальных букмекерских контор, выполняющих требование национального закона. Игра в таких БК полностью надежна в плане получения игроками выигранных денег. Главное условие для их получения – строго соблюдать Правила БК и не нарушать их.

Преимущества легальных БК

Главное преимущество легальных российских букмекерских контор заключается в их надежности, о чем уже было сказано ранее. В случае возникновения спорных вопросов, когда букмекер по тем или иным причинам отказывает игроку в выплате выигрышей, последний может обжаловать решение в соответствующих инстанциях, обратившись в ту СРО, в которой состоит букмекер. Жалоба игрока будет принята к рассмотрению, рассмотрена и по ней будет вынесено решение, которое может оказаться в пользу игрока, если факты, изложенные в жалобе, найдут свое подтверждение.

Такая ситуация стала возможной благодаря сложной двухэтапной процедуре регистрации в букмекерской конторе. Игрок, кроме стандартной регистрации, в обязательном порядке проходит идентификацию своей личности, предоставляя тем или иным способом лично оригиналы документов подтверждающих его личность.

Недостатки легальных БК

К недостаткам легальных БК можно отнести ту же процедуру регистрации, которая иногда занимает несколько дней, но она полностью себя оправдывает, повышая надежность игры в легальной БК. Второй недостаток – это необходимость уплаты 13% налога на выигрыш.