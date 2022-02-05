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Разрешенные букмекерские конторы в России

Разрешенные букмекерские конторы в России

 

 

  Отечественный официальный рынок беттинга появился лишь после распада Советского Союза, начиная с 1993 года в странах бывшего СНГ стали расти, как грибы после дождя, первые букмекерские конторы, в которых простые любители велоспорта могли делать ставки, не опасаясь, что за это их привлекут к уголовной ответственности.

 

Разрешенные букмекерские конторы в России

 

Рынок беттинга

 

Разрешенные букмекерские конторы в России

 

 

  Конечно же, самой большой рынок беттинга сформировался в России, и в этом нет ничего удивительного, поскольку в России проживает больше всего населения по сравнению с другими странами-республиками бывшего СНГ, к тому же, Россия относительно богатая страна.

 

  После того, как в конце 90-х годов в жизнь человека ворвался Интернет, многие букмекреы   стали переходить на работу в режиме онлайн. Интернет дал мощный толчок появлению новых БК. Количество желающих заключать пари на велоспорт резко возросло, финансовые потоки, соответственно, доходы букмекерских контор возросли многократно. И вся эта денежная масса не облагалась налоговыми сборами. Такая ситуация привела к тому, что в начале десятых годов российские чиновники приняли закон, призванный регулировать деятельность букмекерских контор в России, так появились легальные букмекерские конторы и нелегальные букмекерские конторы.

 

  Официальные букмекерские конторы стали делится на разрешенные БК и «запрещенные» БК. Сайты всех БК, которые не оформили лицензию ФНС РФ, попали под ограничения и недоступны для просмотра на территории России.

  Большинство российских букмекеров, которые работали на российском рынке беттинга, приняли условия игры, оформили лицензию ФНС РФ, внесли страховочный взнос и вступили в одну из двух Ассоциаций букмекеров. В настоящее время в России работают 20 легальных букмекерских контор, выполняющих требование национального закона. Игра в таких БК полностью надежна в плане получения игроками выигранных денег. Главное условие для их получения – строго соблюдать Правила БК и не нарушать их.

 

Преимущества легальных БК

 

  Главное преимущество легальных российских букмекерских контор заключается в их надежности, о чем уже было сказано ранее. В случае возникновения спорных вопросов, когда букмекер по тем или иным причинам отказывает игроку в выплате выигрышей, последний может обжаловать решение в соответствующих инстанциях, обратившись в ту СРО, в которой состоит букмекер. Жалоба игрока будет принята к рассмотрению, рассмотрена и по ней будет вынесено решение, которое может оказаться в пользу игрока, если факты, изложенные в жалобе, найдут свое подтверждение.

  Такая ситуация стала возможной благодаря сложной двухэтапной процедуре регистрации в букмекерской конторе. Игрок, кроме стандартной регистрации, в обязательном порядке проходит идентификацию своей личности, предоставляя тем или иным способом лично оригиналы документов подтверждающих его личность.

 

Недостатки легальных БК

 

К недостаткам  легальных БК можно отнести ту же процедуру регистрации, которая иногда занимает несколько дней, но она полностью себя оправдывает, повышая надежность игры в легальной БК. Второй недостаток – это необходимость уплаты 13% налога на выигрыш.

 

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Комментарии

  • дрокер
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 1. ... (4)
    дрокер-Фото

    Хорошее начало.

    Ремко выиграл 16 секунд у Сани, остальные в 31 секунде.

     

  • nightbuster33
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 1. ... (4)
    nightbuster33-Фото

    Обычный старт Власова в начале сезона,с тех пор как он перешел в Прим.Лигу.Так что, удивлятся тут нечему.Пока нет полной таблицы результатов,чтобы сравнить его состояние с другими.Главное,чтобы он сохранил свой задор до старта основных гонок и не потерял его в середине большой майской гонки,к которой все остальные подойдут примерно  в одной кондиции.

  • Николай Н.
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 1. ... (4)
    Николай Н.-Фото

    У что, начнём болеть за Власова. Сегодня он не плохо выглядел, видно новая команда ему подходит.

  • Sezar
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 1. ... (4)
    Sezar-Фото

    Власов отлично проехал.

    Забавно было слушать рассуждения Отара на кого работают Квики - на Якобсена или на Оноре:)

  • SportSpirit
    Том Пидкок – чемпион мира по в ... (6)
    SportSpirit-Фото
    И там с 95% вероятностью будут Ваут и Матье)

    Ван Арт конкретно говорил об этом во время недавней презентации JV, обосновывая отказ от ЧМ-2022 в первую очередь логистическими затратами, которые сбивают подготовку к сезону. Другое дело - близкий Хугерейд. Ну а для ван дер Пула это вообще родные места.
  • Виктор Сироткин
    Том Пидкок – чемпион мира по в ... (6)
    Виктор Сироткин-Фото

    следующий ЧМ-2023 будет в Hoogerheide - нет там ни песка, ни грязи, а асфальта и травы ещё больше.
    https://youtu.be/vCwxVpApUcc

  • Виктор Сироткин
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (21)
    Виктор Сироткин-Фото
    Бланка получила серьезный контракт на шоссейный сезон и переключилась на подготовку к выступлению на асфальте, поэтому достижения в велокроссе её уже мало интересуют. К тому же, после происшествия с Amy Pieters весь SD Worx (да и всё сознательное вело-сообщество) находится в подавленном состоянии.
  • Sezar
    Вуэльта Валенсии-2022. Превью (9)
    Sezar-Фото

    Да, интересно сравнить разделку, но с учетом того, что Ремко идет на генерал.

    Поскольку Том-не любитель форсировать события, думаю, их можно сравнивать на топовых однодневках.

  • Earl57
    Вуэльта Валенсии-2022. Превью (9)
    Earl57-Фото
    А мне интересно сравнить разделку Ремко и неопрофи - датчанином Прайс-Пейтерсоном и австралийцем Люком Платтом. У Аюсо разделки нет и вряд ли когда-нибудь появится.
    Еще было бы интересно сравнить Ремко и Пидкока на Альгарве. Но Пидкок наверняка будет вялый и расслабленный. Альгарве и так всего через две после ЧМ, так бельгийские телевизионщики еще уговаривают Тома показать майку на гонке в Бельгии. Он обещал подумать.
  • Earl57
    Том Пидкок – чемпион мира по в ... (6)
    Earl57-Фото

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