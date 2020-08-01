Ставки на велоспорт: выбор лучшей букмекерской конторы

Ставки на велоспорт: какую букмекерскую контору выбрать?

В топовых букмекерских конторах в линии ставок среди прочих видов спорта вы найдете велоспорт! Предлагаем ближе познакомиться со ставками на эту спортивную дисциплину.

Велоспорт не смог завоевать большую популярность у любителей спорта, поэтому он уступает футболу в десятки раз. Тем не менее, многие букмекеры предлагают заключить пари на популярные турниры. В этой статье мы чуть ближе познакомимся с историей велоспорта и расскажем о лучших букмекерских конторах для ставок.

Немного истории

Первый официальный турнир по велоспорту прошел 31 мая 1868 года в Сен-Клу — пригороде Парижа. Дистанция первой гонки составила 2 километра. До России велоспорт добрался с небольшим опозданием. Первый официальный заезд состоялся в 1883 году.

Уже в 1986 году дисциплина получила признание и вошла в программу Олимпийских игр. В наши дни среди наиболее значимых турниров для велосипедного спорта можно также отметить:

- Джиро д’Италия;

- Тур де Франс;

- Вуэльта.

Какие букмекеры принимают ставки на велоспорт?

Большинство букмекерских компаний предоставляют обширные линии и охватывают большое количество событий. Если вы заинтересованы в ставках на велоспорт, обратите внимание на следующие БК:

1. 1хСтавка.

Один из самых технологичных букмекеров в России. Компания принимает пари через официальный сайт, мобильные приложения и клубы. Главное достоинство букмекера низкая маржа. На топовые события она опускается до 5%.

1хСтавка также постоянно проводит акции, как для новых пользователей, так и для новичков. В перерывах между заездами в велоспорте вы найдете массу других предложений на сайте.

2. Марафон.

Еще один известный легальный букмекер в России. Компания работает c 1997 года. Она также предоставляет удобный сайт и мобильные приложения для iOS и Android.

Здесь вы сможете поставить на популярные заезды, однако уровень коэффициентов может оказаться несколько ниже. Средняя маржа в БК Марафон составляет 6-7%.

3. Лига ставок.

Замыкает тройку лидеров букмекерская контора Лига Ставок. Однако от БК Марафон она не сильно отличается. Букмекер не добавляют в линию некоторые гонки, которые вы найдете у конкурентов, однако предлагает более высокие коэффициенты. Например, на победу Эган Берналя в Тур де Франс 2020 Марафон установил коэффициент 3,25, в то время как Лига Ставок предлагает заключить аналогичное пари с котировкой 3,50.

Заключение

Почти во всех букмекерских конторах есть бонусные предложения для новичков. Поэтому мы рекомендуем зарегистрироваться сразу в нескольких БК. Благодаря бонусам вы сделаете больше ставок на велоспорт, и ваши шансы на победу увеличатся.