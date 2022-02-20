Где и как делать онлайн ставки на велотрек?

Велосипедный спорт имеет немало любителей на просторах стран СНГ. Болельщики следят как за шоссейными соревнованиями, так и за теми, что происходят на треке. Вторые проходят на крытых велодромах, где трасса имеет форму кольца и размер от 150 до 500 метров. Здесь накал страстей на пределе, победителя и серебряного призера разделяют доли секунды.

Получить максимальный выброс адреналина можно при помощи ставок на велотрек. Заключив пари, гонку станет смотреть еще интереснее. Успешная ставка будет аналогична по эмоциям с тем, что испытывают сами спортсмены при победе.

На что можно ставить?

По сравнению с футболом или хоккеем, велотрек не пользуется такой же широкой популярностью. Даже если проводить аналогию с шоссейным велоспортом, то «уличные» гонки имеют куда больший успех. На них также предлагается большая роспись – можно ставить на многодневки, однодневки, конкретные заезды, весь чемпионат целиком, на призеров. Тем не менее велотрек также имеет свой набор событий, на которые болельщики могут поставить деньги и выиграть.

Самый распространенный и простой исход для велотрека – это победитель. Здесь все очень легко: нужно определить того, кто из числа всех стартовавших гонщиков одержит победу в заезде. Помимо победителя в лице конкретного спортсмена, существует также возможность поставить на команду, то есть страну, которая окажется сильнейшей в гонке.

Помимо ставки на то, кто одержит победу, букмекерские конторы предлагают заключить пари и на призеров. В этом случае игрок имеет возможность перестраховаться и сделать более безопасный прогноз.

По велотреку проходят такие соревнования, как омниум. С 2012 года состязания стали Олимпийскими, что увеличило их популярность и частоту проведения. Они включают в себя целый ряд заездов: скрэтч, темповая гонка, заезд на выбывание и гонка по очкам. Можно поставить как на отдельный этап, так и на весь комплекс состязаний целиком. Во втором случае коэффициенты будут заметно выше, так как после каждого из заездов расклад сил может заметно меняться.

Как правильно ставить – советы начинающим

Если вы хотите начать заключать пари на велотрек, необходимо хорошо разбираться в данном виде спорта. Если вы понимаете, что происходит на профессиональной сцене, хорошо различаете особенности каждого из видов гонок, то можно попробовать себя в ставках.

Работа со статистикой и новостями – ваше все. Вам нужно будет анализировать последние выступления спортсменов, определять их текущую форму, сильные стороны, актуальное состояние здоровья. К примеру, недавняя травма вряд ли положительно скажется на результатах атлета. На основе всей информации, которую вы найдете, можно составить собственный прогноз.

Первое время попробуйте делать мысленные ставки или пари на незначительные, символические суммы. Таким образом вы поймете, насколько хорошо у вас получается делать прогнозы на велотрек.

Обязательно смотрите все соревнования самостоятельно. Если у вас не получилось увидеть их в прямом эфире, то просмотрите запись. Благодаря этому вы сможете своими глазами видеть расклад сил, как какой спортсмен выступает. Просмотр заездов также очень сильно поможет вам в составлении грамотного прогноза и заключении успешного пари.

Не проходите мимо мнений экспертов и аналитиков. Эти люди хорошо разбираются в спорте и могут видеть то, что недоступно рядовому болельщику.

Где можно ставить на велотрек онлайн?

Для того чтобы сделать ставку на соревнования по велоспорту, не нужно даже выходить из дома. К вашим услугам доступны многочисленные букмекерские конторы, которые работают в режиме онлайн. Немалое количество российских компаний принимают ставки на велоспорт. Среди них и букмекерская контора GGBET. Данная компания работает на российском рынке уже более 5 лет. Она имеет официальный статус, что дает полную сохранность ваших денег и личных данных. Благодаря этому вы сможете без лишних проблем ставить на велоспорт. Все крупные соревнования оперативно добавляются в линию.

Помимо велотрека, компания GGBET также предлагает для ставок и все популярные виды спорта: футбол, хоккей, баскетбол, теннис, единоборства. Еще одна специализация данной букмекерской конторы – киберспортивные игры. Все это представлено в одном месте.

Ставки станут доступны после регистрации. Процесс займет у вас всего пару минут. Приятный момент для новичков – это приветственные бонусы. Благодаря им делать ставки на велоспорт можно с максимальной выгодой!