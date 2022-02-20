VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Где и как делать онлайн ставки на велотрек?

Где и как делать онлайн ставки на велотрек?

 

 

 

  Велосипедный спорт имеет немало любителей на просторах стран СНГ. Болельщики следят как за шоссейными соревнованиями, так и за теми, что происходят на треке. Вторые проходят на крытых велодромах, где трасса имеет форму кольца и размер от 150 до 500 метров. Здесь накал страстей на пределе, победителя и серебряного призера разделяют доли секунды.

 

  Получить максимальный выброс адреналина можно при помощи ставок на велотрек. Заключив пари, гонку станет смотреть еще интереснее. Успешная ставка будет аналогична по эмоциям с тем, что испытывают сами спортсмены при победе.

 

 

 

 

На что можно ставить?

 

  По сравнению с футболом или хоккеем, велотрек не пользуется такой же широкой популярностью. Даже если проводить аналогию с шоссейным велоспортом, то «уличные» гонки имеют куда больший успех. На них также предлагается большая роспись – можно ставить на многодневки, однодневки, конкретные заезды, весь чемпионат целиком, на призеров. Тем не менее велотрек также имеет свой набор событий, на которые болельщики могут поставить деньги и выиграть.

 

  Самый распространенный и простой исход для велотрека – это победитель. Здесь все очень легко: нужно определить того, кто из числа всех стартовавших гонщиков одержит победу в заезде. Помимо победителя в лице конкретного спортсмена, существует также возможность поставить на команду, то есть страну, которая окажется сильнейшей в гонке.

 

  Помимо ставки на то, кто одержит победу, букмекерские конторы предлагают заключить пари и на призеров. В этом случае игрок имеет возможность перестраховаться и сделать более безопасный прогноз.

 

  По велотреку проходят такие соревнования, как омниум. С 2012 года состязания стали Олимпийскими, что увеличило их популярность и частоту проведения. Они включают в себя целый ряд заездов: скрэтч, темповая гонка, заезд на выбывание и гонка по очкам. Можно поставить как на отдельный этап, так и на весь комплекс состязаний целиком. Во втором случае коэффициенты будут заметно выше, так как после каждого из заездов расклад сил может заметно меняться.

 

 

 

Как правильно ставить – советы начинающим

 

  Если вы хотите начать заключать пари на велотрек, необходимо хорошо разбираться в данном виде спорта. Если вы понимаете, что происходит на профессиональной сцене, хорошо различаете особенности каждого из видов гонок, то можно попробовать себя в ставках.

 

  Работа со статистикой и новостями – ваше все. Вам нужно будет анализировать последние выступления спортсменов, определять их текущую форму, сильные стороны, актуальное состояние здоровья. К примеру, недавняя травма вряд ли положительно скажется на результатах атлета. На основе всей информации, которую вы найдете, можно составить собственный прогноз.

 

  Первое время попробуйте делать мысленные ставки или пари на незначительные, символические суммы. Таким образом вы поймете, насколько хорошо у вас получается делать прогнозы на велотрек.

 

  Обязательно смотрите все соревнования самостоятельно. Если у вас не получилось увидеть их в прямом эфире, то просмотрите запись. Благодаря этому вы сможете своими глазами видеть расклад сил, как какой спортсмен выступает. Просмотр заездов также очень сильно поможет вам в составлении грамотного прогноза и заключении успешного пари.

 

Не проходите мимо мнений экспертов и аналитиков. Эти люди хорошо разбираются в спорте и могут видеть то, что недоступно рядовому болельщику.

 

 

Где можно ставить на велотрек онлайн?

 

 

  Для того чтобы сделать ставку на соревнования по велоспорту, не нужно даже выходить из дома. К вашим услугам доступны многочисленные букмекерские конторы, которые работают в режиме онлайн. Немалое количество российских компаний принимают ставки на велоспорт. Среди них и букмекерская контора GGBET. Данная компания работает на российском рынке уже более 5 лет. Она имеет официальный статус, что дает полную сохранность ваших денег и личных данных. Благодаря этому вы сможете без лишних проблем ставить на велоспорт. Все крупные соревнования оперативно добавляются в линию.

 

  Помимо велотрека, компания GGBET также предлагает для ставок и все популярные виды спорта: футбол, хоккей, баскетбол, теннис, единоборства. Еще одна специализация данной букмекерской конторы – киберспортивные игры. Все это представлено в одном месте.

 

  Ставки станут доступны после регистрации. Процесс займет у вас всего пару минут. Приятный момент для новичков – это приветственные бонусы. Благодаря им делать ставки на велоспорт можно с максимальной выгодой!

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

  • (0)
  • Просмотров
  • (117)

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Румынская полиция нашла украде ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    Краткий сюжет фильма =Похитители велосипедов=

    Антонио Риччи, безработный, глава семейства, отец двух детей, после долгих поисков, наконец, находит работу расклейщика афиш. Для того, чтобы приступить к своим обязанностям, ему необходим велосипед. «Нет велосипеда — нет работы», — говорит ему чиновник биржи труда. У Антонио был велосипед, но он сдал его в ломбард, чтобы получить хоть какие-то деньги и купить еды.

    Чтобы выкупить велосипед из ломбарда, жена Антонио закладывает последнее, что ещё хоть чего-нибудь стоит — шесть льняных простыней, которые были её приданым. В первый же рабочий день, пока Антонио старательно наклеивает афишу с изображением Риты Хейворт, велосипед крадут. Антонио со своим маленьким сыном Бруно отправляется на безнадёжные поиски.))...

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Похитители_велосипедов

     

    Я бы посоветовал злодеям которых поймали, придерживаться именно этой версии, а вдруг =поймут, простят и отпустят.=

  • Виктор Сироткин
    Румынская полиция нашла украде ... (3)
    Виктор Сироткин-Фото

    наверняка румынский наркобарон хотел их использовать чтобы быстро скрываться с тремя телохранителями. Неуспел посадку выставить

  • ararat
    Фабио Феллине, Давиде Мартинел ... (5)
    ararat-Фото
    Фрайле оставить бы ещё
  • AzaKonta
    Тим Деклерк: «Через 14 лет я, ... (3)
    AzaKonta-Фото
    Цитата: close2you
    Я тут представил, что эту новость на бельгийском велолайве, комментирует "брюссельФоревер" со словами : опять за счёт бельгийских налогоплатильщиков будет кормиться этот Деклерк. Даже образования не имеет, чтоб педали крутить.. ни одной победы... его Лефевр по старой дружбе держит)) Конец цитаты соответственно)) ой умора
    Квикстепфорева)))
  • nightbuster33
    Фабио Феллине, Давиде Мартинел ... (5)
    nightbuster33-Фото
    Пока официальных сообщений не было,но судя по прежним взаимоотношениям с Рус-Вело(Власов-Кузмин)возможно и сейчас:Веласко-Рикколо+Контрерас,ведь кто-то должен заменить,ушедшегоКройцегера.А в прошедшем сезоне колумбиец выступил не хуже чеха,к тому же намного моложе.Так что,повидимому Фрайле будет ЯГОДКОЙ на "праздничном торте".АМИНЬ!
  • Fara
    Румынская полиция нашла украде ... (3)
    Fara-Фото
    У цыган нашли))
  • Astanaforever
    Фабио Феллине, Давиде Мартинел ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Йон уже в кофидисе. Пиколло в Русвело.Контрерас аут.
  • nightbuster33
    Фабио Феллине, Давиде Мартинел ... (5)
    nightbuster33-Фото

    Еще нигде не отметилтсь Фрайле и Ион. Что будет с Контрерасом и самым молодым(20)Пикколо?Возможно,что это как-то взаимосвязано.И наконец,количественный состав-30 или, как в прошедшем сезоне-31.

  • Coffe
    У сборной Италии во время чемп ... (23)
    Coffe-Фото
    Румынская полиция в ходе обысков обнаружила трековые велосипеды,которые были украдены у сборной Италии на ЧМ.
  • Astanaforever
    Фабио Феллине, Давиде Мартинел ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Из них один Техада классный горняк. Феллини свой пик прошел. Остальные на шару проходят по инерции. Особенно сынок Джузеппо..по протекции.

    Одно, два места есть в команде еще для подписаний

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

29 октября

Tom Devriendt (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Alberto Bettiol (EF Education - Nippo)

Niccolo Bonifazio (Team TotalEnergies)

Primoz Roglic (Jumbo - Visma)

Imerio Cima (Gazprom - RusVelo)

Martin Salmon (Team DSM)

Emils Liepins (Trek-Segafredo)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2021 (129)
Сентябрь 2021 (179)
Август 2021 (199)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)
Май 2021 (225)