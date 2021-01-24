Можно ли заработать на ставках на велоспорт?

Беттинг-индустрия сейчас охватывает огромный срез спортивных событий. От привычных всем игрокам ставок на футбол, баскетбол и теннис букмекеры переходят к более узкоспециализированным пари, одним из которых является велоспорт.

Если вам интересно узнать больше информации о букмекерских конторах и ставках, то рекомендуем ресурс bukmekerov.net, на котором еще и работают отличные прогнозисты.

Итак, поговорим о том, реально ли заработать на ставках на велоспорт.

Для беттеров из постсоветского пространства велоспорт не является приоритетным направлением для заключения пари. Это обусловлено низкой популярностью данного вида спорта. Для сравнения, в Европе велоспорт популярен, ежегодно три главные многодневки собирают огромное количество поклонников, среди которых немало тех, кто заключает пари на итоговые и промежуточные этапы соревнований.

Первое, что необходимо для успешных ставок в велоспорте – отличное знание правил и особенностей данной спортивной дисциплины. В принципе, в этом нет ничего нового и необычного, такой подход необходим к каждому виду спорта, на который планируются ставки.

Каждая велогонка имеет свои особенности, своих лидеров и свои подводные камни. Именно на этом и стоит сделать акцент, начиная зондировать почву заработка на велоспорте.

После того как начальный этап подготовки пройден, необходимо тщательно изучить предложения букмекеров. Здесь стоит обратить внимание на ширину линии. Нужно выбирать тех букмекеров, которые предлагают максимальное количество событий для заключения пари на велоспорт. Это могут быть ставки на победителя гонки, команду победителя, победителя отдельного этапа. Одним из важнейших предложений является сравнение результатов спортсменов (по аналогии с биатлоном).

Еще раз отметим, что в связи с низкой популярностью велоспорта на территории России и стран СНГ, местные букмекерские компании не уделяют должного внимания данной спортивной дисциплине. В некоторых букмекерских конторах можно найти котировки на победителя гонки, но больше предложений пока, к сожалению, доступны лишь в зарубежных беттинг-компаниях.

Но это не значит, что нужно прекратить интересоваться данным видом спорта. Букмекеры ежегодно расширяют рынок услуг, предлагая в линии ставки на всевозможные спортивные дисциплины. Так что, не исключено, что уже в самое ближайшее время в линии отечественных букмекерских контор появится хорошая линия с широкой росписью ставок на велоспорт, а вы будете одним из первых, кто, используя свои знания и навыки, будет бить эту линию и хорошо зарабатывать.