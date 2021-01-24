Тульский велотрек будет закрыт для тренировок и соревнований в 2021 году





Старейший в России Тульский велотрек открытого типа, который является базой для тренировок велокоманды Marathon-Tula, будет закрыт для тренировок и соревнований в связи с реконструкцией. Согласно проектно-сметной документации, на реконструкцию уйдет чуть более 250 млн рублей. Работы начнутся уже на следующей неделе.



Реконструкция трека будет проходить под патронажем губернатора Тульской области Алексея Дюмина и Правительства Тульской области в лице Министерства спорта.



В ходе реконструкции исторического велотрека будут проведены работы по обустройству козырька над полотном, реконструирована восточная трибуна, где развернется гостиничный комплекс для приезжих спортсменов. В рамках проекта предусмотрена реконструкция детского велогородка. На велотрассе длиной 150 метров вместо старого асфальтового покрытия зальют бетонное. Правительство Тульской области также утвердило создание мини-трассы ВМХ (велосипедный мотокросс). Трасса такого типа станет первой в России.



Работы начнутся уже на следующей неделе. 23-24 декабря будут установлены строительные ограждения, часть демонтажа планируется провести до Нового года. После новогодних каникул начнется установка строительного городка. Финальные сроки выполнения всех этапов работ пока не утверждены. В настоящий момент осуществляется подготовка ППР (проекта производства работ). Планируется, что с июля 2022 года доступ к велополотну для проведения тренировок должен быть открыт.



Во время реконструкции детские мероприятия и трековая программа будут проводиться на лыжно-роллерной трассе.



«Тренировки и сборы команды Marathon-Tula в это время будут проводиться на разных площадках страны и за рубежом. Базовые тренировки будут проходить на треках в Ростове, Санкт-Петербурге и Пензе.

Строительство гостиничного корпуса позволит размещать спортсменов в непосредственной близости от места проведения соревнований, проводить сборы сборных команд России, а новый конструктив сооружения позволит использовать трек при любых погодных условиях.

Для нас критически важно, чтобы большая часть работ по реконструкции трека была выполнена за 1 год, иначе мы теряем командный резерв, который будем готовить. Летом 2022 года проект полностью должен быть завершен», - прокомментировал Валерий Гриньковский, президент Федерации велосипедного спорта Тульской области, член попечительского совета Marathon-Tula.



С середины января тренировки женской темповой группы будут проходить на шоссейных треках за рубежом, в частности, в Турции, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране. Также планируются тренировки в Санкт-Петербурге на велотреке «ЛокоСфинкс». Спринтерская группа будет тренироваться в Крыму.



Тульский велотрек открытого типа является старейшим в России, он построен в 1896 году. Реконструкция трека проводилась в 1910, 1939, 1953 и 2010 годах. Общая площадь здания велотрека составляет более 9,6 тыс. кв. метров, длина велополотна - около 333 м, ширина - 10 м. Ежегодно на Тульском велотреке проходит более 15 соревнований международного, всероссийского и регионального уровней.





Пресс-служба

Marathon-Tula Cycling Team