Велотвиттер. 14-й (312) выпуск

Напряжённое ожидание Париж-Рубэ и лица гонщиков после того, как Северный Ад был пройден, а также тренировки на высокогорье тех, кто вступит в борьбу уже очень скоро в твитах гонщиков профессионального пелотона прошедшей недели.

@petosagan Петер Саган

Рад, что день на #Scheldeprijs завершился спокойно. Чувствовал себя не слишком хорошо, надеюсь, к Париж-Рубэ форма станет лучше

@cpacycling

Спасибо Комиссии, что выслушали гонщиков и просьбы Ассоциации профессиональных велосипедистов по поводу дисковых тормозов!

@kimrokk Ким Роккьяр

На разведку Париж-Рубэ

Финальный отрезок и награда в конце!

@jakob_fuglsang Якоб Фугльсанг

Готовлюсь к ещё одному дню на Туре Страны Басков

@TeamUAEAbuDhabi

В день отдыха решили взобраться на вершину вулкана Этна. Там была странная жара. Руй Кошта

@albertocontador Альберто Контадор

День на Туре Страны Басков прошёл с падениями и поломками, но мы прошли его. Посмотрим, как будет завтра

Full day in Basque Country with fall and mechanicals,but we saved the day.We'll see how we get up tomorrow.Cheers👊 pic.twitter.com/k6ARE07avm