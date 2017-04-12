- Категория:
- VeloTWITTER |
- Дата:
- Сегодня, 00:19
Велотвиттер. 14-й (312) выпуск
Напряжённое ожидание Париж-Рубэ и лица гонщиков после того, как Северный Ад был пройден, а также тренировки на высокогорье тех, кто вступит в борьбу уже очень скоро в твитах гонщиков профессионального пелотона прошедшей недели.
@petosagan Петер Саган
Рад, что день на #Scheldeprijs завершился спокойно. Чувствовал себя не слишком хорошо, надеюсь, к Париж-Рубэ форма станет лучше
@cpacycling
Спасибо Комиссии, что выслушали гонщиков и просьбы Ассоциации профессиональных велосипедистов по поводу дисковых тормозов!
@kimrokk Ким Роккьяр
На разведку Париж-Рубэ
Финальный отрезок и награда в конце!
@jakob_fuglsang Якоб Фугльсанг
Готовлюсь к ещё одному дню на Туре Страны Басков
@TeamUAEAbuDhabi
В день отдыха решили взобраться на вершину вулкана Этна. Там была странная жара. Руй Кошта
@albertocontador Альберто Контадор
День на Туре Страны Басков прошёл с падениями и поломками, но мы прошли его. Посмотрим, как будет завтра
Full day in Basque Country with fall and mechanicals,but we saved the day.We'll see how we get up tomorrow.Cheers👊 pic.twitter.com/k6ARE07avm— Alberto Contador (@albertocontador) 6 апреля 2017 г.
@Kristoff87 Александр Кристофф
Отдыхаю с моими мальчиками после 7 часов на велосипеде
@peterstetina Питер Стетина
В день отдыха обед может быть таким
@johanmuseeuw Йохан Мюзеув
До сих пор странно видеть своё имя здесь
@FabioAru1 Фабио Ару
Такого совсем не хотелось. Но теперь цель – восстановиться на 100%.
@il_koshevoy Илья Кошевой
Последний день на Этне, тренировочный лагерь закончен.
@chrisfroome Крис Фрум
Включение в работу на тяжёлых ярдах. Тенерифе. Тренировочный лагерь на высоте
@BaukeMollema Бауке Моллема
Красиво в окрестностях Ниццы
@Bahrain_Merida
На Тенерифе. Винченцо Нибали усиленно тренируется с товарищами по команде. Джиро д’Италия приближается.
@zdenekstybar Зденек Штыбар
Не совсем мягкое приземление.. Фото @tdwsport
@Paris_Roubaix
В прямом эфире с презентации команд на Париж-Рубэ
@jujuberard Жульен Бернар
День разделки
Jour de chrono : on sort le #latex ! Enfilage de sur-chaussures @Giessegi_srl pour protéger @FLRshoes @AG2RLMCyclisme @FactorBikes #lesrp pic.twitter.com/Na26ZCTZtW— Julien BERARD (@jujuberard) 8 апреля 2017 г.
@TeamSky
В ожидании Париж-Рубэ
@ElenaCecchini92 Елена Чеккини
Удачи тебе, любимый, на твоей Париж-Рубэ! Наслаждайся брусчаткой!
@EdwardTheuns Эдвард Тёнс
Вернулся после перелома позвоночника, который был 9 месяцев назад, много работал, чтобы вернуться, финишировал 8-м на Париж-Рубэ, для меня это как победа!
@MarcelSieberg Марсель Зиберг
Сколько боли можно причинить своему телу? Много! Рад, что всё закончилось.
@ArnaudDemare Арно Демар
Какая Париж-Рубэ! Ни разу не замедлился темп. 6-й и доволен этим Северным Адом!
@EquipeFDJ
Макияж Париж-Рубэ!
@petosagan Петер Саган
Тяжёлая Париж-Рубэ. Неудивительно, что эту гонку зовут Северным Адом. Спасибо @veloimages за фото
@MORICEJulien Жульен Морис
Скорее страшно, чем больно на этом Париж-Рубэ.
@Benna80 Даниэле Беннати
Просто Рубэ.
@alexdowsett Алекс Даусетт
Париж-Рубэ
@Movistar_Team
Прекрасное средство ухода за кожей - Париж-Рубэ
@josvanemden Йос ван Эмден
@BertDeBacker Берт Де Бакер
Мечтал добиться высокого результата на моей любимой гонке. Прокол за 12 км до финиша отложил мечту до 2018 года
@AndreGreipel Андре Грайпель
Не плакал, просто мёртвый после Париж-Рубэ. Спасибо за тяжёлый труд персоналу и гонщикам Lotto Soudal
Wasn't crying just dead after Paris Roubaix. Thanks for the hard work of @lotto_soudal staff and riders…/ pic.twitter.com/uOsytfYrpe— Andre Greipel (@AndreGreipel) 10 апреля 2017 г.
@TeamSky
Перед и после Париж-Рубэ Оуэйн Доулл
@BaukeMollema Бауке Моллема
Потрясающая тренировка в Доломитах. Никогда здесь не был, но это место великолепно подходит для езды на велосипеде!
@vincenzonibali Винченцо Нибали
Вернулся домой. Следующе гонки – Тур Хорватии и Джиро д’Италия. Мы с Эммой вас приветствуем
@chrisfroome Крис Фрум
Потрясающий день для езды на велосипеде
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены
Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (167)