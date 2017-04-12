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Велотвиттер. 14-й (312) выпуск

Велотвиттер. 14-й (312) выпуск

 

 

  Напряжённое ожидание Париж-Рубэ и лица гонщиков после того, как Северный Ад был пройден, а также тренировки на высокогорье тех, кто вступит в борьбу уже очень скоро в твитах гонщиков профессионального пелотона прошедшей недели.

 

@petosagan Петер Саган

 

Рад, что день на #Scheldeprijs завершился спокойно. Чувствовал себя не слишком хорошо, надеюсь, к Париж-Рубэ форма станет лучше

 

@cpacycling   

Спасибо Комиссии, что выслушали гонщиков и просьбы Ассоциации профессиональных велосипедистов по поводу дисковых тормозов!

 

 

@kimrokk Ким Роккьяр

На разведку Париж-Рубэ

 

 

Финальный отрезок и награда в конце!

 

 

 

@jakob_fuglsang Якоб Фугльсанг

Готовлюсь к ещё одному дню на Туре Страны Басков

 

@TeamUAEAbuDhabi   

В день отдыха решили взобраться на вершину вулкана Этна. Там была странная жара. Руй Кошта

 

 

 

 

@albertocontador Альберто Контадор

День на Туре Страны Басков прошёл с падениями и поломками, но мы прошли его. Посмотрим, как будет завтра

 

 

@Kristoff87 Александр Кристофф

Отдыхаю с моими мальчиками после 7 часов на велосипеде

 

@peterstetina Питер Стетина

В день отдыха обед может быть таким

 

 

@johanmuseeuw  Йохан Мюзеув

До сих пор странно видеть своё имя здесь

 

 

@FabioAru1  Фабио Ару

Такого совсем не хотелось. Но теперь цель – восстановиться на 100%.

 

 

@il_koshevoy  Илья Кошевой

Последний день на Этне, тренировочный лагерь закончен.  

 

 

@chrisfroome  Крис Фрум

Включение в работу на тяжёлых ярдах. Тенерифе. Тренировочный лагерь на высоте

 

 

@BaukeMollema Бауке Моллема

Красиво в окрестностях Ниццы

 

@Bahrain_Merida 

На Тенерифе. Винченцо Нибали усиленно тренируется с товарищами по команде. Джиро д’Италия приближается.

 

 

@zdenekstybar Зденек Штыбар

Не совсем мягкое приземление.. Фото @tdwsport  

 

@Paris_Roubaix 

В прямом эфире с презентации команд на Париж-Рубэ

 

 

@jujuberard Жульен Бернар

День разделки

 

 

 

@TeamSky   

В ожидании Париж-Рубэ

 

 

@ElenaCecchini92  Елена Чеккини

Удачи тебе, любимый, на твоей Париж-Рубэ! Наслаждайся брусчаткой!

 

 

@EdwardTheuns  Эдвард Тёнс

Вернулся после перелома позвоночника, который был 9 месяцев назад, много работал, чтобы вернуться, финишировал 8-м на Париж-Рубэ, для меня это как победа!

 

@MarcelSieberg Марсель Зиберг

Сколько боли можно причинить своему телу? Много! Рад, что всё закончилось.

 

 

@ArnaudDemare Арно Демар

Какая Париж-Рубэ! Ни разу не замедлился темп. 6-й и доволен этим Северным Адом!

 

 

@EquipeFDJ 

Макияж Париж-Рубэ!

 

 

 

 

@petosagan  Петер Саган

Тяжёлая Париж-Рубэ. Неудивительно, что эту гонку зовут Северным Адом. Спасибо  @veloimages за фото

 

 

@MORICEJulien  Жульен Морис

Скорее страшно, чем больно на этом Париж-Рубэ.

 

 

@Benna80 Даниэле Беннати

Просто Рубэ.

 

@alexdowsett Алекс Даусетт

Париж-Рубэ

 

 

@Movistar_Team 

Прекрасное средство ухода за кожей -  Париж-Рубэ

 

 

 

 

 

@josvanemden  Йос ван Эмден

 

 

 

@BertDeBacker Берт Де Бакер

Мечтал добиться высокого результата на моей любимой гонке. Прокол за 12 км до финиша отложил мечту до 2018 года

 

@AndreGreipel  Андре Грайпель

Не плакал, просто мёртвый после Париж-Рубэ. Спасибо за тяжёлый труд персоналу и гонщикам Lotto Soudal

 

 

@TeamSky

Перед и после Париж-Рубэ  Оуэйн Доулл

 

@BaukeMollema  Бауке Моллема

Потрясающая тренировка в Доломитах. Никогда здесь не был, но это место великолепно подходит для езды на велосипеде!

 

 

 

@vincenzonibali  Винченцо Нибали

Вернулся домой. Следующе гонки – Тур Хорватии и Джиро д’Италия. Мы с Эммой вас приветствуем

 

 

  @chrisfroome  Крис Фрум

Потрясающий день для езды на велосипеде

 

 

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Теги к статье: велотвиттер велоспорт

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Комментарии

  • RWW
    Фабио Ару не стартует на Джиро ... (6)
    RWW-Фото

    Что-то в этом сезоне "Астане" категорически не везет. Все веснние гонки проехали на ноль, команду практически развалили, а новый состав почему-то командой назвать не получается, едут каждый сам по себе, а отсюда и результат. А теперь еще и на гранд-турах выступать не кому.Короче, "приходите завтра"... жаль.

  • Адриен
    Фабио Ару не стартует на Джиро ... (6)
    Адриен-Фото

    А что толку ? Подготовка к грантуру - не бухты-барахты, каждый день  расписан, срыв графика обязательно отразится на конечном результате. И получится, что и Фульсанг как планировал не выступит, и после перерыва Ару на ТДФ "зависнет"... Эх,  ребята были - Нибали, Ланда, Роза, Таарамяэ ... Вместо них набрали каких-то середнячков - ни классиков толковых, ни спринтеров, ни раздельщиков, ни горняков. Может быть- в будущем проявятся, кто знает, а пока ... Скарпони вряд ли потянет - всему свое время. Может стоит Кангерта попробовать ? Парень настырный . А Ару пустить на ТДФ СОКАПИТАНОМ - состав конкурентов будет пожиже, чем на Джиро. Кто его знает - вдруг "Нет худа без добра" осуществится ?

  • 0x5F375A86
    Фабио Ару не стартует на Джиро ... (6)
    0x5F375A86-Фото

    В каком-то смысле даже лучше ему. В этом году на подиум тура или вуельты заехать будет проще, чем на джиро. Хотя пропускать гонку, которая чуть ли не для него делалась, обидно конечно же.

  • VeloVelo
    Андреа Гуардини закончил Париж ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Забавно )

  • archi
    Фабио Ару не стартует на Джиро ... (6)
    archi-Фото

    Переиграют, поедит Фульсанг, а Фабио на Тур

  • VeloVelo
    Олимпийский чемпион побеждает ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Даниэль Осс - Блестящая гонка! Дани Реальный соавтор этой победы.

  • velodoctor
    Фабио Ару не стартует на Джиро ... (6)
    velodoctor-Фото

    По соцсетям видно он тренировался активно, над разделкой работал. Очень жаль, уже полтора года нет того Ару который выиграл Вуэльту.

     

    Как по-вашему старичек Скарпони может еще что-то показать в генерале? В том году на Вуэльте он был капитаном и только на предпоследнем этапе вылетел из 10ки. И Джиро нормально проехал помогая Нибсу. Надеюсь родная земля и 100ая версия гонки добавят ему мотивации и силaggressive.

     

  • jeka-kiev
    Петер Саган завершил кампанию ... (17)
    jeka-kiev-Фото

    Блин, ну я не его ярый фанат, но забрасывать камнями как-то жестко. На Фландрии он конечно накосячил, а так...

    Он ведь тоже человек - не робот, устал, спад, проколы, бывает. Хочется другого результата и услышать объяснения по-другому - прямым текстом, но он сказал это так, что-то может недосказал, ну имеет тоже право. не в тюрьме ж на детекторе :-)

    Канчеляра тоже ныл, когда его все "пасли", но разве это сейчас важно?

    Питеру восстанвления по всем направлениям и новых ярких побед!  

  • jeka-kiev
    Том Боонен завершил карьеру ве ... (7)
    jeka-kiev-Фото

    В прошлом году Фабиан, в этом - Том...

    Его 4-е Рубэ, то соло, финиш, эмоции, 4 пальца восклицания, и как он тогда летел на финиш... просто фантастика! Сколько он всего навыигрывал, а ярче всего помнюю его именно тот день с его победой. Хоть и не услышит, но СПАСИБО! 

    Жаль, что такие "мамонты" уходят... 

    На подходе Вальв, Конта, Кэв, Фрум...

    Грэг, Саган, может Нибс и кто-то еще заёмет эти ниши... Время покажет...

     

  • Anton73
    Фабио Ару не стартует на Джиро ... (6)
    Anton73-Фото

    Нууууу ёлы-палы... Может, таблеточку какую, или помазать чем - и пройдёт? Время ещё есть. Фабио, без сомнения, украсил бы гонку...

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
3 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1170
4 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
5 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1065
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 820
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
9 Энао Сер. (Col) (SKY) 707
10 Дегенкольб Д. (Ger) (TFS) 685

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