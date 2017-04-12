Велотвиттер. 14-й (312) выпуск

Напряжённое ожидание Париж-Рубэ и лица гонщиков после того, как Северный Ад был пройден, а также тренировки на высокогорье тех, кто вступит в борьбу уже очень скоро в твитах гонщиков профессионального пелотона прошедшей недели.

@petosagan Петер Саган

Рад, что день на #Scheldeprijs завершился спокойно. Чувствовал себя не слишком хорошо, надеюсь, к Париж-Рубэ форма станет лучше

@cpacycling

Спасибо Комиссии, что выслушали гонщиков и просьбы Ассоциации профессиональных велосипедистов по поводу дисковых тормозов!

@kimrokk Ким Роккьяр

На разведку Париж-Рубэ

Финальный отрезок и награда в конце!

@jakob_fuglsang Якоб Фугльсанг

Готовлюсь к ещё одному дню на Туре Страны Басков

@TeamUAEAbuDhabi

В день отдыха решили взобраться на вершину вулкана Этна. Там была странная жара. Руй Кошта

@albertocontador Альберто Контадор

День на Туре Страны Басков прошёл с падениями и поломками, но мы прошли его. Посмотрим, как будет завтра

Full day in Basque Country with fall and mechanicals,but we saved the day.We'll see how we get up tomorrow.Cheers👊 pic.twitter.com/k6ARE07avm — Alberto Contador (@albertocontador) 6 апреля 2017 г.

@Kristoff87 Александр Кристофф

Отдыхаю с моими мальчиками после 7 часов на велосипеде

@peterstetina Питер Стетина

В день отдыха обед может быть таким

@johanmuseeuw Йохан Мюзеув

До сих пор странно видеть своё имя здесь

@FabioAru1 Фабио Ару

Такого совсем не хотелось. Но теперь цель – восстановиться на 100%.

@il_koshevoy Илья Кошевой

Последний день на Этне, тренировочный лагерь закончен.

@chrisfroome Крис Фрум

Включение в работу на тяжёлых ярдах. Тенерифе. Тренировочный лагерь на высоте

@BaukeMollema Бауке Моллема

Красиво в окрестностях Ниццы

@Bahrain_Merida

На Тенерифе. Винченцо Нибали усиленно тренируется с товарищами по команде. Джиро д’Италия приближается.

@zdenekstybar Зденек Штыбар

Не совсем мягкое приземление.. Фото @tdwsport

@Paris_Roubaix

В прямом эфире с презентации команд на Париж-Рубэ

@jujuberard Жульен Бернар

День разделки

@TeamSky

В ожидании Париж-Рубэ

@ElenaCecchini92 Елена Чеккини

Удачи тебе, любимый, на твоей Париж-Рубэ! Наслаждайся брусчаткой!

@EdwardTheuns Эдвард Тёнс

Вернулся после перелома позвоночника, который был 9 месяцев назад, много работал, чтобы вернуться, финишировал 8-м на Париж-Рубэ, для меня это как победа!

@MarcelSieberg Марсель Зиберг

Сколько боли можно причинить своему телу? Много! Рад, что всё закончилось.

@ArnaudDemare Арно Демар

Какая Париж-Рубэ! Ни разу не замедлился темп. 6-й и доволен этим Северным Адом!

@EquipeFDJ

Макияж Париж-Рубэ!

@petosagan Петер Саган

Тяжёлая Париж-Рубэ. Неудивительно, что эту гонку зовут Северным Адом. Спасибо @veloimages за фото

@MORICEJulien Жульен Морис

Скорее страшно, чем больно на этом Париж-Рубэ.

@Benna80 Даниэле Беннати

Просто Рубэ.

@alexdowsett Алекс Даусетт

Париж-Рубэ

@Movistar_Team

Прекрасное средство ухода за кожей - Париж-Рубэ

@josvanemden Йос ван Эмден

@BertDeBacker Берт Де Бакер

Мечтал добиться высокого результата на моей любимой гонке. Прокол за 12 км до финиша отложил мечту до 2018 года

@AndreGreipel Андре Грайпель

Не плакал, просто мёртвый после Париж-Рубэ. Спасибо за тяжёлый труд персоналу и гонщикам Lotto Soudal

Wasn't crying just dead after Paris Roubaix. Thanks for the hard work of @lotto_soudal staff and riders…/ pic.twitter.com/uOsytfYrpe — Andre Greipel (@AndreGreipel) 10 апреля 2017 г.

@TeamSky

Перед и после Париж-Рубэ Оуэйн Доулл

@BaukeMollema Бауке Моллема

Потрясающая тренировка в Доломитах. Никогда здесь не был, но это место великолепно подходит для езды на велосипеде!

@vincenzonibali Винченцо Нибали

Вернулся домой. Следующе гонки – Тур Хорватии и Джиро д’Италия. Мы с Эммой вас приветствуем

@chrisfroome Крис Фрум

Потрясающий день для езды на велосипеде