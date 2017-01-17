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Велотвиттер. 297-й выпуск

 Велотвиттер. 297-й выпуск

 

  В промежутке между рождественскими и новогодними праздниками велогонщики профессионального пелотона спешат компенсировать дни отдыха усиленными тренировками. Первые старты не за горами - действующий чемпион мира Петер Саган уже приехал в Австралию, чтобы лучше подготовиться к старту Тура Даун Андер. Как встретили словацкого гонщика организаторы Тура Даун Андер, и что делали другие гонщики на последней неделе 2016 года, расскажет наш еженедельный обзор.

 

 

@IgorBoevI Игорь Боев

А вы видели в магазинах такие Nike ?)

@jacopoguarnieri Якопо Гварньери

Это был тяжёлый день #Рождество

@ArnaudDemare Арно Демар

Всем весёлого Рождества

Photo @ParisNice

@albertocontador Альберто Контадор

Счастливого Рождества

@marcelkittel Марсель Киттель

Мой брат, малыш Лука и я желаем всем весёлого Рождества!

@petosagan Петер Саган

Весёлого Рождества!

@AndreGreipel Андре Грайпель

Весёлого Рождестваи счастливого нового года всем

 

 

@PhilippeGilbert Филипп Жильбер

Лечу с семьёй

@arslanov94 Арсланов Ильдар

После страдания в гору потом награждаешься такими видами!

@KozhatayevB Бахтияр Кожатаев

Совместная тренировка с Vino4- ever. Иссык-Куль

@PierroooRolland Пьер Роллан

Почти два дня провёл за столом в Рождество, а теперь у меня ежегодный тест на усилия, готовлюсь к новому сезону

@il_koshevoy Илья Кошевой

3 недели базовых тренировок в Италии сделаны! Проехал 2000 км и потерял 1,5 кг. Теперь неделя отдыха в моём родном городе Минске

@Benna80 Даниэле Беннати

Зимнее лето в декабре 2016

@DanMartin86 Дэн Мартин

Несколько отличных дней тренировок на острове Уайт, чтобы сжечь на холмах излишки после Рождества

@v_kuznetsov89 Вячеслав Кузнецов

Немного испугался, когда услышал звук приближающихся лошадей #тренировки#Испания

@petosagan Петер Саган

Хоккей в Жилине на прошлой неделе!

 

 

@tourdownunder Тур Даун Андер

Добро пожаловать в Аделаиду, Петер Саган!

@UranRigoberto Ригоберто Уран

Нет, друзья, я не смог посадить её на мой велосипед

@Kristoff87 Александр Кристофф

Наконец, тренировки в хороших условиях на Гран-Канарии. Мне нравится ездить на велосипеде на этом острове

@danimoreno81 Даниэль Морено

В жаркие дни надо возить с собой воду там, где нельзя пополнить запасы

@petosagan Петер Саган

Тренировка после Рождества. Готовлюсь к Туру Даун Андер

@MicheleScarponi Микеле Скарпони

Утренняя тренировка. Ливиньо

@PetrVakoc Петр Вакоч

Самая важная задача дня выполнена – мне удалось оставаться на левой стороне

@PMartens83 Пауль Мартенс

-2 градуса, почти 5 часов на маунтинбайке, и мы с Мэттью Хейманом всё ещё улыбаемся. Спасибо Тому Дюмулину за отличный маршрут.

А начинался день вот так – менять трубку при -5, брррр

@Kristoff87 Александр Кристофф

Тяжёлый тренировочный лагерь

@FabioAru1 Фабио Ару

Моя любимая дорога для тренировок – Колле Брайда и Сакра-ди-Сан-Микеле

@petosagan Петер Саган

Базовые тренировки!

@francopelli Франко Пеллицотти

Сегодня у меня ожидается долгий и напряжённый день, но моя любимая, к счастью, всё предусмотрела!

@Daniel87Oss Даниэль Осс

Холодный, но потрясающий день тренировки

@Tiagomachado85 Тьягу Мачаду

Пора подкрепиться

@FabioFelline Фабио Феллине

Последняя долгая тренировка в этом году

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Теги к статье: велотвиттер велоспорт

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2 Кинтана Н. (Col) (MOV) 609
3 Фрум К. (GBr) (SKY) 564
4 Вальверде А. (Esp) (MOV) 436
5 Контадор А. (Esp) (TNK) 428
6 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 420
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 394
8 Барде Р. (Fra) (ALM) 374
9 Чавес Э. (Col) (OBE) 351
10 Мартин Д. (Irl) (EQS) 280

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