 Велотвиттер. 297-й выпуск

В промежутке между рождественскими и новогодними праздниками велогонщики профессионального пелотона спешат компенсировать дни отдыха усиленными тренировками. Первые старты не за горами - действующий чемпион мира Петер Саган уже приехал в Австралию, чтобы лучше подготовиться к старту Тура Даун Андер. Как встретили словацкого гонщика организаторы Тура Даун Андер, и что делали другие гонщики на последней неделе 2016 года, расскажет наш еженедельный обзор.

@IgorBoevI Игорь Боев

А вы видели в магазинах такие Nike ?)

@jacopoguarnieri Якопо Гварньери

Это был тяжёлый день #Рождество

@ArnaudDemare Арно Демар

Всем весёлого Рождества

Photo @ParisNice

‏@albertocontador Альберто Контадор

Счастливого Рождества

@marcelkittel Марсель Киттель

Мой брат, малыш Лука и я желаем всем весёлого Рождества!

‏@petosagan Петер Саган

Весёлого Рождества!

@AndreGreipel Андре Грайпель

Весёлого Рождестваи счастливого нового года всем

Merry Christmas and a happy new year to everyone.... pic.twitter.com/u1YjWJUCwk