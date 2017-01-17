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Велотвиттер. 297-й выпуск
В промежутке между рождественскими и новогодними праздниками велогонщики профессионального пелотона спешат компенсировать дни отдыха усиленными тренировками. Первые старты не за горами - действующий чемпион мира Петер Саган уже приехал в Австралию, чтобы лучше подготовиться к старту Тура Даун Андер. Как встретили словацкого гонщика организаторы Тура Даун Андер, и что делали другие гонщики на последней неделе 2016 года, расскажет наш еженедельный обзор.
@IgorBoevI Игорь Боев
А вы видели в магазинах такие Nike ?)
@jacopoguarnieri Якопо Гварньери
Это был тяжёлый день #Рождество
@ArnaudDemare Арно Демар
Всем весёлого Рождества
Photo @ParisNice
@albertocontador Альберто Контадор
Счастливого Рождества
@marcelkittel Марсель Киттель
Мой брат, малыш Лука и я желаем всем весёлого Рождества!
@petosagan Петер Саган
Весёлого Рождества!
@AndreGreipel Андре Грайпель
Весёлого Рождестваи счастливого нового года всем
Merry Christmas and a happy new year to everyone.... pic.twitter.com/u1YjWJUCwk— Andre Greipel (@AndreGreipel) 25 декабря 2016 г.
@PhilippeGilbert Филипп Жильбер
Лечу с семьёй
@arslanov94 Арсланов Ильдар
После страдания в гору потом награждаешься такими видами!
@KozhatayevB Бахтияр Кожатаев
Совместная тренировка с Vino4- ever. Иссык-Куль
@PierroooRolland Пьер Роллан
Почти два дня провёл за столом в Рождество, а теперь у меня ежегодный тест на усилия, готовлюсь к новому сезону
@il_koshevoy Илья Кошевой
3 недели базовых тренировок в Италии сделаны! Проехал 2000 км и потерял 1,5 кг. Теперь неделя отдыха в моём родном городе Минске
@Benna80 Даниэле Беннати
Зимнее лето в декабре 2016
@DanMartin86 Дэн Мартин
Несколько отличных дней тренировок на острове Уайт, чтобы сжечь на холмах излишки после Рождества
@v_kuznetsov89 Вячеслав Кузнецов
Немного испугался, когда услышал звук приближающихся лошадей #тренировки#Испания
@petosagan Петер Саган
Хоккей в Жилине на прошлой неделе!
Last week's hockey action in Zilina! pic.twitter.com/qpRhjUQ7ma— Peter Sagan (@petosagan) 28 декабря 2016 г.
@tourdownunder Тур Даун Андер
Добро пожаловать в Аделаиду, Петер Саган!
@UranRigoberto Ригоберто Уран
Нет, друзья, я не смог посадить её на мой велосипед
@Kristoff87 Александр Кристофф
Наконец, тренировки в хороших условиях на Гран-Канарии. Мне нравится ездить на велосипеде на этом острове
@danimoreno81 Даниэль Морено
В жаркие дни надо возить с собой воду там, где нельзя пополнить запасы
@petosagan Петер Саган
Тренировка после Рождества. Готовлюсь к Туру Даун Андер
@MicheleScarponi Микеле Скарпони
Утренняя тренировка. Ливиньо
@PetrVakoc Петр Вакоч
Самая важная задача дня выполнена – мне удалось оставаться на левой стороне
@PMartens83 Пауль Мартенс
-2 градуса, почти 5 часов на маунтинбайке, и мы с Мэттью Хейманом всё ещё улыбаемся. Спасибо Тому Дюмулину за отличный маршрут.
А начинался день вот так – менять трубку при -5, брррр
@Kristoff87 Александр Кристофф
Тяжёлый тренировочный лагерь
@FabioAru1 Фабио Ару
Моя любимая дорога для тренировок – Колле Брайда и Сакра-ди-Сан-Микеле
@petosagan Петер Саган
Базовые тренировки!
@francopelli Франко Пеллицотти
Сегодня у меня ожидается долгий и напряжённый день, но моя любимая, к счастью, всё предусмотрела!
@Daniel87Oss Даниэль Осс
Холодный, но потрясающий день тренировки
@Tiagomachado85 Тьягу Мачаду
Пора подкрепиться
@FabioFelline Фабио Феллине
Последняя долгая тренировка в этом году
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