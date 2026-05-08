Boucles de la Mayenne-2026. Этап 2. Результаты

- Вчера, 18:08
Aron - Pré-en-Pail-Saint-Samson, 215.1 км
|
1
|
Cosnefroy Benoît
|
UAE Team Emirates - XRG
|
5:12:50
|
2
|
Isidore Noa
|
Decathlon CMA CGM Team
|
,,
|
3
|
Albanese Vincenzo
|
EF Education - EasyPost
|
,,
|
4
|
Gilmore Brady
|
NSN Cycling Team
|
,,
|
5
|
Izquierdo Clément
|
Cofidis
|
,,
|
6
|
Mariault Axel
|
Team Visma | Lease a Bike
|
,,
|
7
|
Barré Louis
|
CIC Pro Cycling Academy
|
,,
|
8
|
Delettre Alexandre
|
TotalEnergies
|
,,
|
9
|
Brenner Marco
|
Tudor Pro Cycling Team
|
,,
|
10
|
Pedersen Mads
|
Lidl - Trek
|
,,
|
11
|
Sparfel Aubin
|
Decathlon CMA CGM Team
|
,,
|
12
|
Molard Rudy
|
Groupama - FDJ United
|
,,
|
13
|
Gruel Thibaud
|
Groupama - FDJ United
|
,,
|
14
|
Oliveira Ivo
|
UAE Team Emirates - XRG
|
0:35
|
15
|
Uhlig Henri
|
Alpecin - Premier Tech
|
,,
|
16
|
Friedl Anatol
|
Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies
|
,,
|
17
|
Putz Sebastian
|
Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies
|
,,
|
18
|
Papon Victor
|
Nice Métropole Côte d'Azur
|
,,
|
19
|
Côté Pier-André
|
NSN Cycling Team
|
,,
|
20
|
Venturini Clément
|
Unibet Rose Rockets
|
,,
|
21
|
Delbove Joris
|
TotalEnergies
|
,,
|
22
|
Hardouin Louis
|
Van Rysel Roubaix
|
,,
|
23
|
Craps Lars
|
Lotto Intermarché
|
,,
|
24
|
Vezie Maxime
|
CIC Pro Cycling Academy
|
,,
|
25
|
Kragh Andersen Søren
|
Lidl - Trek
|
0:41
|
26
|
Darder Sergi
|
Caja Rural - Seguros RGA
|
,,
|
27
|
Reinderink Pepijn
|
Soudal Quick-Step
|
,,
|
28
|
Mulubrhan Henok
|
XDS Astana Team
|
,,
|
29
|
Brennan Matthew
|
Team Visma | Lease a Bike
|
0:47
|
30
|
Mattio Pietro
|
Team Visma | Lease a Bike
|
1:07
|
31
|
Thierry Pierre
|
TotalEnergies
|
2:00
|
32
|
Decomble Maxime
|
Groupama - FDJ United
|
,,
|
33
|
Simon Yohann
|
St Michel - Preference Home - Auber93
|
2:32
|
34
|
Álvarez Héctor
|
Lidl - Trek
|
,,
|
35
|
Geleijn Owen
|
Unibet Rose Rockets
|
3:41
|
36
|
Pedersen Casper
|
Soudal Quick-Step
|
3:52
|
37
|
Jakobsen Fabio
|
Team Picnic PostNL
|
4:12
|
38
|
Larronde Ellande
|
Caja Rural - Seguros RGA
|
4:26
|
39
|
Barry Ashlin
|
Team Visma | Lease a Bike
|
,,
|
40
|
Ourselin Paul
|
Cofidis
|
4:28
|
41
|
Retailleau Valentin
|
TotalEnergies
|
,,
|
42
|
Turgis Anthony
|
TotalEnergies
|
,,
|
43
|
Lamperti Luke
|
EF Education - EasyPost
|
4:30
Генеральная классификация после 2 этапа:
|
1
|
Cosnefroy Benoît
|
UAE Team Emirates - XRG
|
9:08:11
|
2
|
Gruel Thibaud
|
Groupama - FDJ United
|
0:07
|
3
|
Isidore Noa
|
Decathlon CMA CGM Team
|
0:12
