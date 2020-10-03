VeloNEWS
Тур Германии-2025. Этап 2. Результаты

Herford - Arnsberg, 190.3 км

 

1

 Narváez Jhonatan

UAE Team Emirates - XRG

  

4:27:10

2

 Sheehan Riley

Israel - Premier Tech

    

,,

3

 Wærenskjold Søren

Uno-X Mobility

    

,,

4

 Mayrhofer Marius

Tudor Pro Cycling Team

  

0:08

5

 Milan Jonathan

Lidl - Trek

      

0:14

6

 van Poppel Danny

Red Bull - BORA - hansgrohe

  

,,

7

 Jeannière Emilien

Team TotalEnergies

    

,,

8

 Brennan Matthew

Team Visma | Lease a Bike

  

,,

9

 Haller Marco

Tudor Pro Cycling Team

  

,,

10

 Hofstetter Hugo

Israel - Premier Tech

    

,,

11

 Degenkolb John

Team Picnic PostNL

    

,,

12

 Romeo Iván

Movistar Team

    

,,

13

 Blume Levy William

Uno-X Mobility

    

,,

14

 Zambanini Edoardo

Bahrain - Victorious

    

,,

15

 Neilands Krists

Israel - Premier Tech

    

,,

16

 Van den Bossche Fabio

Alpecin - Deceuninck

    

,,

17

 Uhlig Henri

Alpecin - Deceuninck

    

,,

18

 Arndt Nikias

Bahrain - Victorious

    

,,

19

 Barrenetxea Jon

Movistar Team

    

,,

20

 Busatto Francesco

Intermarché - Wanty

    

,,

21

 Van Mechelen Vlad

Bahrain - Victorious

    

,,

22

 van Aert Wout

Team Visma | Lease a Bike

  

,,

23

 Politt Nils

UAE Team Emirates - XRG

  

,,

24

 Schwarzmann Michael

Israel - Premier Tech

    

,,

25

 Guerreiro Ruben

Movistar Team

    

,,

26

 Christen Jan

UAE Team Emirates - XRG

  

,,

27

 Lamperti Luke

Soudal Quick-Step

    

,,

28

 Bax Sjoerd

Q36.5 Pro Cycling Team

  

,,

29

 Consonni Simone

Lidl - Trek

      

,,

30

 Vader Milan

Q36.5 Pro Cycling Team

  

,,

31

 Watson Samuel

INEOS Grenadiers

    

,,

32

 Pithie Laurence

Red Bull - BORA - hansgrohe

  

,,

33

 Gelders Gil

Soudal Quick-Step

    

,,

34

 Mattheis Oliver

BIKE AID

      

,,

35

 Cattaneo Mattia

Soudal Quick-Step

    

,,

36

 Raccagni Noviero Andrea

Soudal Quick-Step

    

,,

37

 Graat Tijmen

Team Visma | Lease a Bike

  

,,

38

 Van Wilder Ilan

Soudal Quick-Step

    

,,

39

 Resell Erik Nordsæter

Uno-X Mobility

    

,,

 

 

 

Генеральная классификация после 2 этапа:

 

1

 Wærenskjold Søren

Uno-X Mobility

  

9:07:45

2

 Narváez Jhonatan

UAE Team Emirates - XRG

0:01

3

 Sheehan Riley

Israel - Premier Tech

  

0:04

4

 van Poppel Danny

Red Bull - BORA - hansgrohe

0:17

5

 Brennan Matthew

Team Visma | Lease a Bike

,,

6

 Mayrhofer Marius

Tudor Pro Cycling Team

0:18

7

 Milan Jonathan

Lidl - Trek

    

,,

8

 Haller Marco

Tudor Pro Cycling Team

0:20
           

 

 

 

  1. MVDP

    Сегодня, 18:02 | Регистрация: 3.10.2020

    Очередной фанат Сергея Жукова.

