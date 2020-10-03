Тур Германии-2025. Этап 2. Результаты

- Категория:
Herford - Arnsberg, 190.3 км
|
1
|
Narváez Jhonatan
|
UAE Team Emirates - XRG
|
4:27:10
|
2
|
Sheehan Riley
|
Israel - Premier Tech
|
,,
|
3
|
Wærenskjold Søren
|
Uno-X Mobility
|
,,
|
4
|
Mayrhofer Marius
|
Tudor Pro Cycling Team
|
0:08
|
5
|
Milan Jonathan
|
Lidl - Trek
|
0:14
|
6
|
van Poppel Danny
|
Red Bull - BORA - hansgrohe
|
,,
|
7
|
Jeannière Emilien
|
Team TotalEnergies
|
,,
|
8
|
Brennan Matthew
|
Team Visma | Lease a Bike
|
,,
|
9
|
Haller Marco
|
Tudor Pro Cycling Team
|
,,
|
10
|
Hofstetter Hugo
|
Israel - Premier Tech
|
,,
|
11
|
Degenkolb John
|
Team Picnic PostNL
|
,,
|
12
|
Romeo Iván
|
Movistar Team
|
,,
|
13
|
Blume Levy William
|
Uno-X Mobility
|
,,
|
14
|
Zambanini Edoardo
|
Bahrain - Victorious
|
,,
|
15
|
Neilands Krists
|
Israel - Premier Tech
|
,,
|
16
|
Van den Bossche Fabio
|
Alpecin - Deceuninck
|
,,
|
17
|
Uhlig Henri
|
Alpecin - Deceuninck
|
,,
|
18
|
Arndt Nikias
|
Bahrain - Victorious
|
,,
|
19
|
Barrenetxea Jon
|
Movistar Team
|
,,
|
20
|
Busatto Francesco
|
Intermarché - Wanty
|
,,
|
21
|
Van Mechelen Vlad
|
Bahrain - Victorious
|
,,
|
22
|
van Aert Wout
|
Team Visma | Lease a Bike
|
,,
|
23
|
Politt Nils
|
UAE Team Emirates - XRG
|
,,
|
24
|
Schwarzmann Michael
|
Israel - Premier Tech
|
,,
|
25
|
Guerreiro Ruben
|
Movistar Team
|
,,
|
26
|
Christen Jan
|
UAE Team Emirates - XRG
|
,,
|
27
|
Lamperti Luke
|
Soudal Quick-Step
|
,,
|
28
|
Bax Sjoerd
|
Q36.5 Pro Cycling Team
|
,,
|
29
|
Consonni Simone
|
Lidl - Trek
|
,,
|
30
|
Vader Milan
|
Q36.5 Pro Cycling Team
|
,,
|
31
|
Watson Samuel
|
INEOS Grenadiers
|
,,
|
32
|
Pithie Laurence
|
Red Bull - BORA - hansgrohe
|
,,
|
33
|
Gelders Gil
|
Soudal Quick-Step
|
,,
|
34
|
Mattheis Oliver
|
BIKE AID
|
,,
|
35
|
Cattaneo Mattia
|
Soudal Quick-Step
|
,,
|
36
|
Raccagni Noviero Andrea
|
Soudal Quick-Step
|
,,
|
37
|
Graat Tijmen
|
Team Visma | Lease a Bike
|
,,
|
38
|
Van Wilder Ilan
|
Soudal Quick-Step
|
,,
|
39
|
Resell Erik Nordsæter
|
Uno-X Mobility
|
,,
Генеральная классификация после 2 этапа:
|
1
|
Wærenskjold Søren
|
Uno-X Mobility
|
9:07:45
|
2
|
Narváez Jhonatan
|
UAE Team Emirates - XRG
|
0:01
|
3
|
Sheehan Riley
|
Israel - Premier Tech
|
0:04
|
4
|
van Poppel Danny
|
Red Bull - BORA - hansgrohe
|
0:17
|
5
|
Brennan Matthew
|
Team Visma | Lease a Bike
|
,,
|
6
|
Mayrhofer Marius
|
Tudor Pro Cycling Team
|
0:18
|
7
|
Milan Jonathan
|
Lidl - Trek
|
,,
|
8
|
Haller Marco
|
Tudor Pro Cycling Team
|
0:20
