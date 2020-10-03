Тур Германии-2025. Этап 1. Результаты

- Категория:
Essen - Herford, 202.6 км
1
Brennan Matthew
Team Visma | Lease a Bike
4:37:08
2
Milan Jonathan
Lidl - Trek
,,
3
van Poppel Danny
Red Bull - BORA - hansgrohe
,,
4
Jeannière Emilien
Team TotalEnergies
,,
5
Hofstetter Hugo
Israel - Premier Tech
,,
6
Zijlaard Maikel
Tudor Pro Cycling Team
,,
7
Groves Kaden
Alpecin - Deceuninck
,,
8
Wærenskjold Søren
Uno-X Mobility
,,
9
van der Werff Thom
Team Picnic PostNL
,,
10
Rottmann Jonathan Malte
REMBE | rad-net
,,
Генеральная классификация после 1 этапа:
1. Danny van Poppel (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe
