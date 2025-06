Тур Швейцарии-2025. Этап 2. Результаты Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 17:46 Aarau – Schwarzsee, 177 км 1 Vincenzo Albanese (Ita) EF Education - Easypost 3:55:57 2 Fabio Christen (Sui) Q36.5 Pro Cycling Team 3 Lewis Askey (Gbr) Groupama-FDJ 4 Quinn Simmons (Usa) Lidl-Trek 5 Danny Van Poppel (Ned) Red Bull - Bora - Hansgrohe 6 Paul Lapeira (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 7 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious 8 Nicolo' Buratti (Ita) Bahrain Victorious 9 Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck 10 Fabio Van Den Bossche (Bel) Alpecin-Deceuninck 11 Marius Mayrhofer (Ger) Tudor Pro Cycling Team 12 Tiesj Benoot (Bel) Team Visma | Lease A Bike 13 Madis Mihkels (Est) EF Education - Easypost 14 Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek 15 Stefano Oldani (Ita) Cofidis 16 Anthon Charmig (Den) XDS Astana Team 17 Ben Swift (Gbr) INEOS Grenadiers 18 Pavel Bittner (Cze) Team Picnic PostNL 19 António Morgado (Por) UAE Team Emirates XRG 20 Roger Adria (Esp) Red Bull - Bora - Hansgrohe 21 Romain Gregoire (Fra) Groupama-FDJ 22 Mathis Le Berre (Fra) Arkea-B&B Hotels 23 Joseph Blackmore (Gbr) Israel - Premier Tech 24 Alberto Bettiol (Ita) XDS Astana Team 25 Felix Engelhardt (Ger) Team Jayco Alula 26 Kévin Vauquelin (Fra) Arkea-B&B Hotels 27 Aleksandr Vlasov (Rus) Red Bull - Bora - Hansgrohe 28 Ben O'Connor (Aus) Team Jayco Alula 29 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché - Wanty 30 Ion Izaguirre (Esp) Cofidis 31 Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG 32 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 33 Michael Woods (Can) Israel - Premier Tech 34 Antoine Huby (Fra) Soudal Quick-Step 35 Mauri Vansevenant (Bel) Soudal Quick-Step 36 Emiel Verstrynge (Bel) Alpecin-Deceuninck 37 Clément Champoussin (Fra) XDS Astana Team 38 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers 39 Marc Hirschi (Sui) Tudor Pro Cycling Team 40 Ilan Van Wilder (Bel) Soudal Quick-Step 41 Lennard Kämna (Ger) Lidl-Trek 42 Juan Pedro Lopez (Esp) Lidl-Trek 43 Nans Peters (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 44 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG 45 Jasper De Buyst (Bel) Lotto 46 Arnaud De Lie (Bel) Lotto 47 Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team 48 Arjen Livyns (Bel) Lotto 49 Bart Lemmen (Ned) Team Visma | Lease A Bike 50 Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech 51 Henri Uhlig (Ger) Alpecin-Deceuninck 52 Jan Christen (Sui) UAE Team Emirates XRG 53 Oscar Onley (Gbr) Team Picnic PostNL 54 Matteo Badilatti (Sui) Q36.5 Pro Cycling Team 55 Tijmen Graat (Ned) Team Visma | Lease A Bike 56 Léo Bisiaux (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 57 Sam Maisonobe (Fra) Cofidis 58 Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe 59 George Bennett (Nzl) Israel - Premier Tech 60 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech 61 William Barta (Usa) Movistar Team 62 Pablo Castrillo Zapater (Esp) Movistar Team 63 Lawrence Warbasse (Usa) Tudor Pro Cycling Team 64 Thomas Gloag (Gbr) Team Visma | Lease A Bike 65 Stefan Küng (Sui) Groupama-FDJ 66 David De La Cruz (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team 67 Nicola Conci (Ita) XDS Astana Team 68 Rainer Kepplinger (Aut) Bahrain Victorious 69 Sjoerd Bax (Ned) Q36.5 Pro Cycling Team 70 Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers 71 Javier Romo (Esp) Movistar Team 72 Junior Lecerf (Bel) Soudal Quick-Step 73 Julian Alaphilippe (Fra) Tudor Pro Cycling Team 74 Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto 75 Laurens De Plus (Bel) INEOS Grenadiers 76 Andrew August (Usa) INEOS Grenadiers 77 Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team 78 Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers 79 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Lidl-Trek 80 Warren Barguil (Fra) Team Picnic PostNL 81 Sam Oomen (Ned) Lidl-Trek 82 Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious 83 Felix Gall (Aut) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 84 Sergio Samitier (Esp) Cofidis 85 Ramses Debruyne (Bel) Alpecin-Deceuninck 86 Steven Kruijswijk (Ned) Team Visma | Lease A Bike 87 Laurens Huys (Bel) Arkea-B&B Hotels 88 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 89 Callum Scotson (Aus) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 90 Mauro Schmid (Sui) Team Jayco Alula 91 Ewen Costiou (Fra) Arkea-B&B Hotels 92 Sébastien Grignard (Bel) Lotto 93 Martin Tjøtta (Nor) Arkea-B&B Hotels 94 Jonas Rutsch (Ger) Intermarché - Wanty 95 Otto Vergaerde (Bel) Lidl-Trek 00:23 96 Patrick Gamper (Aut) Team Jayco Alula 97 Lucas Hamilton (Aus) INEOS Grenadiers 98 Pieter Serry (Bel) Soudal Quick-Step 99 Neilson Powless (Usa) EF Education - Easypost 00:27 100 Kevin Colleoni (Ita) Intermarché - Wanty 101 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 102 Brent Van Moer (Bel) Lotto 103 Sean Flynn (Gbr) Team Picnic PostNL 00:49 104 Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Alula 00:55 105 Harrison Sweeny (Aus) EF Education - Easypost 01:00 106 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates XRG 01:35 107 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG 01:47 108 Stefan Bissegger (Sui) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 109 Frank Van Den Broek (Ned) Team Picnic PostNL Генеральная классификация после 2 этапа 1 Romain Gregoire (Fra) Groupama-FDJ 6:46:01" 2 Kévin Vauquelin (Fra) Arkea-B&B Hotels 00:25 3 Bart Lemmen (Ned) Team Visma | Lease A Bike 00:27 4 Julian Alaphilippe (Fra) Tudor Pro Cycling Team 5 Ben O'Connor (Aus) Team Jayco Alula 01:18 6 Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG 7 Lennard Kämna (Ger) Lidl-Trek 8 Pablo Castrillo Zapater (Esp) Movistar Team 9 Rainer Kepplinger (Aut) Bahrain Victorious 10 Ben Swift (Gbr) INEOS Grenadiers 01:33 11 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché - Wanty 01:37 12 Tijmen Graat (Ned) Team Visma | Lease A Bike 13 Sam Maisonobe (Fra) Cofidis 14 Matteo Badilatti (Sui) Q36.5 Pro Cycling Team 15 George Bennett (Nzl) Israel - Premier Tech 16 Nicola Conci (Ita) XDS Astana Team 17 William Barta (Usa) Movistar Team 18 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech 19 Sjoerd Bax (Ned) Q36.5 Pro Cycling Team 20 Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team 21 Warren Barguil (Fra) Team Picnic PostNL 22 Ewen Costiou (Fra) Arkea-B&B Hotels 23 Tiesj Benoot (Bel) Team Visma | Lease A Bike 03:23 24 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious 25 Michael Woods (Can) Israel - Premier Tech 26 Marc Hirschi (Sui) Tudor Pro Cycling Team 27 Clément Champoussin (Fra) XDS Astana Team 28 Ilan Van Wilder (Bel) Soudal Quick-Step 29 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG 30 Juan Pedro Lopez (Esp) Lidl-Trek 31 Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech 32 Oscar Onley (Gbr) Team Picnic PostNL 33 Jan Christen (Sui) UAE Team Emirates XRG 34 Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers 35 Javier Romo (Esp) Movistar Team 36 Andrew August (Usa) INEOS Grenadiers 37 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Lidl-Trek 38 Felix Gall (Aut) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 39 Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek 03:39 40 Joseph Blackmore (Gbr) Israel - Premier Tech 41 Aleksandr Vlasov (Rus) Red Bull - Bora - Hansgrohe 42 Emiel Verstrynge (Bel) Alpecin-Deceuninck 43 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers 44 Ramses Debruyne (Bel) Alpecin-Deceuninck 45 Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe 03:51 46 Callum Scotson (Aus) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 04:17 47 Roger Adria (Esp) Red Bull - Bora - Hansgrohe 04:49 48 Ion Izaguirre (Esp) Cofidis 49 Mauri Vansevenant (Bel) Soudal Quick-Step 50 Arjen Livyns (Bel) Lotto 51 Léo Bisiaux (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 52 David De La Cruz (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team 53 Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto 54 Laurens De Plus (Bel) INEOS Grenadiers 55 Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious 56 Neilson Powless (Usa) EF Education - Easypost 05:16 57 Fabio Christen (Sui) Q36.5 Pro Cycling Team 05:56 58 Jonas Rutsch (Ger) Intermarché - Wanty 05:57 59 Stefano Oldani (Ita) Cofidis 06:02 60 Anthon Charmig (Den) XDS Astana Team 61 Mathis Le Berre (Fra) Arkea-B&B Hotels 62 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 63 Quinn Simmons (Usa) Lidl-Trek 06:33 64 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 08:15 65 Sam Oomen (Ned) Lidl-Trek 09:43 66 António Morgado (Por) UAE Team Emirates XRG 10:24 67 Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team 68 Laurens Huys (Bel) Arkea-B&B Hotels 69 Vincenzo Albanese (Ita) EF Education - Easypost 11:16 70 Mauro Schmid (Sui) Team Jayco Alula 11:21 71 Felix Engelhardt (Ger) Team Jayco Alula 11:25 72 Nicolo' Buratti (Ita) Bahrain Victorious 11:26 73 Marius Mayrhofer (Ger) Tudor Pro Cycling Team 74 Madis Mihkels (Est) EF Education - Easypost 75 Paul Lapeira (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 76 Pavel Bittner (Cze) Team Picnic PostNL 77 Antoine Huby (Fra) Soudal Quick-Step 78 Danny Van Poppel (Ned) Red Bull - Bora - Hansgrohe 79 Alberto Bettiol (Ita) XDS Astana Team 80 Fabio Van Den Bossche (Bel) Alpecin-Deceuninck 81 Lawrence Warbasse (Usa) Tudor Pro Cycling Team 82 Nans Peters (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 83 Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers 84 Stefan Küng (Sui) Groupama-FDJ 85 Henri Uhlig (Ger) Alpecin-Deceuninck 86 Sergio Samitier (Esp) Cofidis 87 Thomas Gloag (Gbr) Team Visma | Lease A Bike 88 Junior Lecerf (Bel) Soudal Quick-Step 89 Martin Tjøtta (Nor) Arkea-B&B Hotels 90 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 91 Steven Kruijswijk (Ned) Team Visma | Lease A Bike 92 Pieter Serry (Bel) Soudal Quick-Step 11:49 93 Patrick Gamper (Aut) Team Jayco Alula 94 Otto Vergaerde (Bel) Lidl-Trek 95 Brent Van Moer (Bel) Lotto 11:53 96 Kevin Colleoni (Ita) Intermarché - Wanty 97 Sean Flynn (Gbr) Team Picnic PostNL 12:15 98 Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Alula 12:21 99 Harrison Sweeny (Aus) EF Education - Easypost 12:26 100 Gianluca Brambilla (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 13:01 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Швейцарии-2025 Tour de Suisse-2025 велогонка Мирового тура многодневная велогонка



Комментариев

(1)

Просмотров

(223)

В тему: Тур Швейцарии-2025. Этап 1. Результаты

GP Gippingen-2025. Результаты

Тур Фландрии-2025. Результаты

Dwars door Vlaanderen-2025. Результаты

E3 Saxo Classic-2025. Результаты

Милан – Сан-Ремо-2025. Результаты

Kuurne - Brussel - Kuurne-2025. Результаты

Omloop Nieuwsblad-2025. Результаты

Волта Алгарве-2025. Этап 1. Результаты

Surf Coast Classic-2025. Результаты

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.