Giro dell'Emilia-2024. Результаты

Сегодня, 17:39 Vignola - San Luca, 215.3 км 1 Tadej Pogačar (Slo) Uae Team Emirates 5:14:44 2 Thomas Pidcock (Gbr) Ineos Grenadiers 0:01:54 3 Davide Piganzoli (Ita) Team Polti Kometa 4 Michael Russell Woods (Can) Israel - Premier Tech 5 Simon Philip Yates (Gbr) Team Jayco Alula 0:02:02 6 Roger Adria Oliveras (Esp) Red Bull - Bora - Hansgrohe 0:02:04 7 Wilco Kelderman (Ned) Team Visma | Lease A Bike 8 Enric Mas Nicolau (Esp) Movistar Team 0:02:08 9 Archie Ryan (Irl) Ef Education - Easypost 0:02:13 10 Lorenzo Fortunato (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:02:15 11 Christian Scaroni (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:02:18 12 Adam Richard Yates (Gbr) Uae Team Emirates 0:02:20 13 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:02:25 14 Attila Valter (Hun) Team Visma | Lease A Bike 0:02:28 15 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 16 Guillaume Martin Guyonnet (Fra) Cofidis 0:02:29 17 Matteo Jorgenson (Usa) Team Visma | Lease A Bike 18 Domenico Pozzovivo (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 19 Dylan Teuns (Bel) Israel - Premier Tech 0:02:36 20 Florian Lipowitz (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe 0:02:37 21 Rémy Rochas (Fra) Groupama-Fdj 0:02:55 22 Giulio Pellizzari (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 0:03:00 23 Marco Brenner (Ger) Tudor Pro Cycling Team 0:03:30 24 Gianmarco Garofoli (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:03:43 25 Ben Healy (Irl) Ef Education - Easypost 0:03:45 26 Walter Calzoni (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 0:03:59 27 Jai Hindley (Aus) Red Bull - Bora - Hansgrohe 0:04:17 28 Johannes Staune-Mittet (Nor) Team Visma | Lease A Bike 29 Aurélien Paret Peintre (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 30 Iker Mintegi Claver (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:04:24 31 Filippo Zana (Ita) Team Jayco Alula 0:07:15 32 Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:07:19 33 Edgar David Cadena Martinez (Mex) Petrolike 0:07:21 34 Georg Steinhauser (Ger) Ef Education - Easypost 0:07:29 35 Thymen Arensman (Ned) Ineos Grenadiers 0:07:36 36 Nicolas Prodhomme (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 0:07:37 37 Carl Fredrik Hagen (Nor) Q36.5 Pro Cycling Team 0:07:49 38 Ruben Fernandez (Esp) Cofidis 0:07:50 39 Lawrence Warbasse (Usa) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 40 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 41 Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe 42 Ion Izaguirre Insausti (Esp) Cofidis 43 Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek 0:07:55 44 Wouter Poels (Ned) Bahrain Victorious 0:08:25 45 Davide De Cassan (Ita) Team Polti Kometa 46 Edward Dunbar (Irl) Team Jayco Alula 0:08:48 47 Alex Baudin (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 0:09:32 48 Luca Covili (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 0:10:42 49 Sam Oomen (Ned) Lidl-Trek 0:11:04 50 George Bennett (Nzl) Israel - Premier Tech 0:11:26 51 Harrison Wood (Gbr) Cofidis 0:11:42 52 Tijmen Graat (Ned) Team Visma | Lease A Bike Development 0:12:07 53 Mauricio Zapata Arboleda (Col) Petrolike 0:12:39 DNF Roglič Primož Roglič Primož (Slo) Red Bull - Bora - Hansgrohe DNF Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) Red Bull - Bora - Hansgrohe DNF Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe DNF Sjoerd Bax (Ned) Uae Team Emirates DNF Filippo Baroncini (Ita) Uae Team Emirates DNF Rafal Majka (Pol) Uae Team Emirates DNF Jay Vine (Aus) Uae Team Emirates DNF Alessandro Covi (Ita) Uae Team Emirates DNF Remco Evenepoel (Bel) Soudal Quick-Step DNF Pieter Serry (Bel) Soudal Quick-Step DNF Jan Hirt (Cze) Soudal Quick-Step DNF William Junior Lecerf (Bel) Soudal Quick-Step DNF Fausto Masnada (Ita) Soudal Quick-Step DNF Mauri Vansevenant (Bel) Soudal Quick-Step DNF Ilan Van Wilder (Bel) Soudal Quick-Step DNF Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck DNF Stan Van Tricht (Bel) Alpecin-Deceuninck DNF Michael Gogl (Aut) Alpecin-Deceuninck DNF Kaden Alexander Groves (Aus) Alpecin-Deceuninck DNF Axel Laurance (Fra) Alpecin-Deceuninck DNF Luca Vergallito (Ita) Alpecin-Deceuninck DNF Louis Kitzki (Ger) Alpecin-Deceuninck Development Team DNF Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team DNF Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Astana Qazaqstan Team DNF Abner Santiago Umba Lopez (Col) Astana Qazaqstan Team DNF Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious DNF Nikias Arndt (Ger) Bahrain Victorious DNF Vlad Van Mechelen (Bel) Development Team Dsm-Firmenich Postnl DNF Andrea Pasqualon (Ita) Bahrain Victorious DNF Torstein Træen (Nor) Bahrain Victorious DNF Thomas Champion (Fra) Cofidis DNF Ben Hermans (Bel) Cofidis DNF Benjamin Thomas (Fra) Cofidis DNF Geoffrey Bouchard (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team DNF Clément Berthet (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team DNF Victor Lafay (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team DNF Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Ef Education - Easypost DNF Rui Costa (Por) Ef Education - Easypost DNF Neilson Powless (Usa) Ef Education - Easypost DNF Darren Rafferty (Irl) Ef Education - Easypost DNF David Gaudu (Fra) Groupama-Fdj DNF Lorenzo Germani (Ita) Groupama-Fdj DNF Enzo Paleni (Fra) Groupama-Fdj DNF Thibaud Gruel (Fra) Groupama-Fdj DNF Reuben Thompson (Nzl) Groupama-Fdj DNF Andrew August (Usa) Ineos Grenadiers DNF Jonathan Castroviejo Nicolas (Esp) Ineos Grenadiers DNF Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers DNF Brandon Smith Rivera Vargas (Col) Ineos Grenadiers DNF Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Ineos Grenadiers DNF Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek DNF Dario Cataldo (Ita) Lidl-Trek DNF Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek DNF Juan Pedro Lopez Perez (Esp) Lidl-Trek DNF Bauke Mollema (Ned) Lidl-Trek DNF Davide Formolo (Ita) Movistar Team DNF William Barta (Usa) Movistar Team DNF Jorge Arcas (Esp) Movistar Team DNF Oier Lazkano Lopez (Esp) Movistar Team DNF Pelayo Sanchez Mayo (Esp) Movistar Team DNF Welay Berhe (Eth) Team Jayco Alula DNF Alessandro De Marchi (Ita) Team Jayco Alula DNF Alastair Mackellar (Aus) Hagens Berman Jayco DNF Jesus David Peña Jimenez (Col) Team Jayco Alula DNF Bart Lemmen (Ned) Team Visma | Lease A Bike DNF Menno Huising (Ned) Team Visma | Lease A Bike Development DNF Davide Persico (Ita) Bingoal Wb DNF Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Wb DNF Lennert Teugels (Bel) Bingoal Wb DNF Marco Tizza (Ita) Bingoal Wb DNF Giacomo Villa (Ita) Bingoal Wb DNF Roberto González (Pan) Corratec Vini Fantini DNF Marco Murgano (Ita) Corratec Vini Fantini DNF Simone Olivero (Ita) Corratec Vini Fantini DNF Matteo Amella (Ita) Corratec Vini Fantini DNF Francesco Parravano (Ita) Corratec Vini Fantini DNF Andrii Ponomar (Ukr) Corratec Vini Fantini DNF Carlos Samudio Carrera (Pan) Corratec Vini Fantini DNF Xabier Isasa Larrañaga (Esp) Euskaltel-Euskadi DNF Xabier Berasategi Garmendia (Esp) Euskaltel-Euskadi DNF Ander Ganzabal Bilbao (Esp) Euskaltel-Euskadi DNF Nicolas Alustiza Goenaga (Esp) Euskaltel-Euskadi DNF Asier Etxeberria Zafra (Esp) Euskaltel-Euskadi DNF Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech DNF Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech DNF Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech DNF Stephen Williams (Gbr) Israel - Premier Tech DNF Negasi Haylu Abreha (Eth) Q36.5 Pro Cycling Team DNF Gianluca Brambilla (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team DNF Marcel Camprubi Pijuan (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team DNF Mark Jamie Donovan (Gbr) Q36.5 Pro Cycling Team DNF Alex Martin Gutierrez (Esp) Team Polti Kometa DNF Erik Fetter (Hun) Team Polti Kometa DNF Matteo Fabbro (Ita) Team Polti Kometa DNF Andrea Garosio (Ita) Team Polti Kometa DNF Luca Bagnara (Ita) Team Polti Kometa DNF Donzé Robin Donzé Robin (Sui) Tudor Pro Cycling Team U23 DNF Florian Stork (Ger) Tudor Pro Cycling Team DNF Samuele Alari (Ita) Tudor Pro Cycling Team U23 DNF Hannes Wilksch (Ger) Tudor Pro Cycling Team DNF Alessio Martinelli (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' DNF Vicente Rojas Naranjo (Chi) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' DNF Matteo Scalco (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' DNF Jonathan Caicedo (Ecu) Petrolike DNF Diego Andres Camargo Pineda (Col) Petrolike DNF Edison Alejandro Callejas Santos (Col) Petrolike DNF Bernardo Albeiro Suaza Arango (Col) Petrolike DNF José Ramón Muñiz Vázquez (Mex) Petrolike 