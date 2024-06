Тур Словении-2024. Этап 1 Категория:

Дата:

Вчера, 17:18

Murska Sobota - Ormož, 204,5 км 1 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jayco Alula 4:35:00 2 Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Mobility 0:00:00 3 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 4 Giovanni Lonardi (Ita) Team Polti Kometa 5 Sam Welsford (Aus) Bora - Hansgrohe 6 Alberto Dainese (Ita) Tudor Pro Cycling Team 7 Sandy Dujardin (Fra) Totalenergies 8 Marc Brustenga Masague (Esp) Equipo Kern Pharma 9 Louis Blouwe (Bel) Bingoal Wb 10 Paul Penhoet (Fra) Groupama-Fdj 11 Jonathan Guatibonza Becerra (Col) Uae Team Emirates Gen-Z 12 Jonas Koch (Ger) Bora - Hansgrohe 13 Joel Nicolau Beltran (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 14 Barnabás Peák (Hun) Adria Mobil 15 Tord Gudmestad (Nor) Uno-X Mobility 16 Guillermo Thomas Silva Coussan (Uru) Caja Rural-Seguros Rga 17 Martin Marcellusi (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 18 Anže Ravbar (Slo) Uae Team Emirates Gen-Z 19 Kelland O’Brien (Aus) Team Jayco Alula 20 Tilen Finkšt (Slo) Adria Mobil 21 Samuele Zambelli (Ita) Corratec Vini Fantini 22 Andrej Liška (Svk) Pierre Baguette Cycling 23 Marcel Camprubi Pijuan (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team 24 Fabien Grellier (Fra) Totalenergies 25 Jon Aberasturi Izaga (Esp) Euskaltel-Euskadi 26 Filippo Fiorelli (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 27 Gotzon Martin Sanz (Esp) Euskaltel-Euskadi 28 Giacomo Villa (Ita) Bingoal Wb 29 Robin Froidevaux (Sui) Tudor Pro Cycling Team 30 Antonio Jesus Soto Guirao (Esp) Equipo Kern Pharma 31 Ben Healy (Irl) Ef Education - Easypost 32 Piotr Pekala (Pol) Santic-Wibatech 33 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Seguros Rga 34 Archie Ryan (Irl) Ef Education - Easypost 35 Anže Skok (Slo) Adria Mobil 36 Matteo Vercher (Fra) Totalenergies 37 Xabier Berasategi Garmendia (Esp) Euskaltel-Euskadi 38 Marco Tizza (Ita) Bingoal Wb 39 Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Euskaltel-Euskadi 40 Pau Miquel Delgado (Esp) Equipo Kern Pharma 41 Kristian Sbaragli (Ita) Corratec Vini Fantini 42 Filippo Zana (Ita) Team Jayco Alula 43 Alessandro Covi (Ita) Uae Team Emirates 44 Elia Viviani (Ita) Ineos Grenadiers 45 Simon Pellaud (Sui) Tudor Pro Cycling Team 46 Lennert Teugels (Bel) Bingoal Wb 47 Bartlomiej Proc (Pol) Santic-Wibatech 48 Mario Gamper (Aut) Santic-Wibatech 49 Lorenzo Quartucci (Ita) Corratec Vini Fantini 50 Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Mobility 51 Elmar Reinders (Ned) Team Jayco Alula 52 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain Victorious 53 Alexander Hajek (Aut) Bora - Hansgrohe 54 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 55 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious 56 Fernando Barcelo Aragon (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 57 Giulio Pellizzari (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 58 German Dario Gomez Becerra (Col) Team Polti Kometa 59 Emil Herzog (Ger) Bora - Hansgrohe 60 Michal Paluta (Pol) Santic-Wibatech 61 Domen Novak (Slo) Uae Team Emirates 62 Nicolo' Buratti (Ita) Bahrain Victorious 63 Eduard Prades Reverter (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 64 Luca Covili (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 65 Jardi Christiaan Van Der Lee (Ned) Ef Education - Easypost 66 Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers 67 Victor De La Parte (Esp) Euskaltel-Euskadi 68 Floris De Tier (Bel) Bingoal Wb 69 Tobias Svendsen Foss (Nor) Ineos Grenadiers 70 Jordan Jegat (Fra) Totalenergies 71 Honoré Mikkel Honoré Mikkel (Den) Ef Education - Easypost 72 Filip Maciejuk (Pol) Bora - Hansgrohe 73 Natan Gregorcic (Slo) Ljubljana Gusto Santic 74 Negasi Haylu Abreha (Eth) Q36.5 Pro Cycling Team 75 Marcel Gladek (Slo) Sava Kranj Cycling 76 Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Wb 77 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Ineos Grenadiers 78 Aljaž Turk (Slo) Adria Mobil 79 Markel Beloki Fernandez (Esp) Ef Education - Easypost 80 Andrew Sampson (Aus) Ljubljana Gusto Santic 81 Johan Meens (Bel) Bingoal Wb 82 Fabian Schormair (Ger) Santic-Wibatech 83 António Morgado (Por) Uae Team Emirates 84 Giovanni Aleotti (Ita) Bora - Hansgrohe 85 Szymon Tracz (Pol) Santic-Wibatech 86 Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility 87 Pablo Castrillo Zapater (Esp) Equipo Kern Pharma 88 Dylan Hopkins (Aus) Ljubljana Gusto Santic 89 Valentin Ferron (Fra) Totalenergies 90 Mathieu Burgaudeau (Fra) Totalenergies 91 Yuhi Todome (Jpn) Ef Education - Easypost 92 Nikias Arndt (Ger) Bahrain Victorious 93 Jordi Lopez Caravaca (Esp) Equipo Kern Pharma 94 Brieuc Rolland (Fra) Groupama - Fdj 95 Mattia Bais (Ita) Team Polti Kometa 96 Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Mobility 97 Mihael Štajnar (Slo) Ljubljana Gusto Santic 98 Jesus David Peña Jimenez (Col) Team Jayco Alula 99 Jaka Marolt (Slo) Sava Kranj Cycling 100 Davide Baldaccini (Ita) Corratec Vini Fantini 101 Maxime Decomble (Fra) Groupama - Fdj 102 Viktor Potočki (Cro) Ljubljana Gusto Santic 103 Diego Uriarte Belzunegi (Esp) Equipo Kern Pharma 104 Steff Cras (Bel) Totalenergies 105 Daniel Vysočan (Cze) Pierre Baguette Cycling 106 Alex Tolio (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 107 James Derrick (Aus) Ljubljana Gusto Santic 108 Valerio Conti (Ita) Corratec Vini Fantini 109 Jack Rootkin-Gray (Gbr) Ef Education - Easypost 110 Patrick Gamper (Aut) Bora - Hansgrohe 111 Mikel Bizkarra Etxegibel (Esp) Euskaltel-Euskadi 112 Vegard Stake Laengen (Nor) Uae Team Emirates 113 Cyril Barthe (Fra) Groupama-Fdj 114 Gojković Nicolas Gojković Nicolas (Cro) Adria Mobil 115 Alessandro Tonelli (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 116 Enzo Paleni (Fra) Groupama-Fdj 117 Marcel Skok (Slo) Adria Mobil 118 Andrew August (Usa) Ineos Grenadiers 119 Alex Martin Gutierrez (Esp) Team Polti Kometa 120 Clément Davy (Fra) Groupama-Fdj 121 Domenico Pozzovivo (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 122 Jaka Špoljar (Slo) Adria Mobil 123 Sebastian Berwick (Aus) Caja Rural-Seguros Rga 124 Michael Storer (Aus) Tudor Pro Cycling Team 125 Fabio Christen (Sui) Q36.5 Pro Cycling Team 126 Arthur Kluckers (Lux) Tudor Pro Cycling Team 127 Enekoitz Azparren Irurzun (Esp) Euskaltel-Euskadi 128 Alessandro Monaco (Ita) Corratec Vini Fantini 129 Lucas Eriksson (Swe) Tudor Pro Cycling Team 130 Martin Voltr (Cze) Pierre Baguette Cycling 131 Teo Pečnik (Slo) Sava Kranj Cycling 132 Luka Mezgec (Slo) Team Jayco Alula 133 Grega Podlesnik (Slo) Sava Kranj Cycling 134 Szymon Sajnok (Pol) Q36.5 Pro Cycling Team 135 Cameron Wurf (Aus) Ineos Grenadiers 136 Gašper Otoničar (Slo) Sava Kranj Cycling 137 Alessandro De Marchi (Ita) Team Jayco Alula 138 Connor Swift (Gbr) Ineos Grenadiers 139 Matevž Govekar (Slo) Bahrain Victorious 140 Paul Double (Gbr) Team Polti Kometa 0:00:23 141 Andrea Garosio (Ita) Team Polti Kometa 0:00:37 142 Louis Bendixen (Den) Uno-X Mobility 0:00:41 143 Matteo Moschetti (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 0:01:02 144 Vilém Vostal (Cze) Pierre Baguette Cycling 0:01:22 145 Tomáš Novák (Cze) Pierre Baguette Cycling 146 Li Ting (Tpe) Ljubljana Gusto Santic 147 David Gonzalez Lopez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:01:33 148 Jacob Eriksson (Swe) Tudor Pro Cycling Team 0:02:06 149 Nejc Komac (Slo) Sava Kranj Cycling 150 Michael Peter (Ger) Santic-Wibatech 151 Samuel Skladan (Svk) Pierre Baguette Cycling 0:02:12 152 Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Mobility 0:02:25 153 Marc Sarreau (Fra) Groupama-Fdj 154 Tomáš Kalojíros (Cze) Pierre Baguette Cycling 0:02:51 155 Matic Žumer (Slo) Sava Kranj Cycling 0:03:36 156 Davide Piganzoli (Ita) Team Polti Kometa 0:04:16 157 Urko Berrade Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:08:52 DNF Mark Padun (Ukr) Corratec Vini Fantini DNF James Whelan (Aus) Q36.5 Pro Cycling Team Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Словении-2024 Tour of Slovenia-2024 многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro



