Grosser Preis des Kantons Aargau-2024. Результаты Категория:

Дата:

Сегодня, 18:54 Leuggern - Leuggern, 173,8 км 1 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Dstny 4:13:20 2 Alberto Bettiol (Ita) Ef Education - Easypost 0:00:00 3 Roger Adria Oliveras (Esp) Bora - Hansgrohe 4 Isaac Del Toro Romero (Mex) Uae Team Emirates 5 Anders Foldager (Den) Team Jayco Alula 6 Fabio Christen (Sui) Q36.5 Pro Cycling Team 0:00:01 7 Vincenzo Albanese (Ita) Arkea-B&B Hotels 8 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Bora - Hansgrohe 0:00:02 9 Alessandro Verre (Ita) Arkea-B&B Hotels 10 Rui Costa (Por) Ef Education - Easypost 11 Lorenzo Rota (Ita) Intermarché - Wanty 0:00:03 12 Simon Pellaud (Sui) Tudor Pro Cycling Team 0:00:04 13 Diego Ulissi (Ita) Uae Team Emirates 14 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 15 Finn Lachlan Fox Fisher-Black (Nzl) Uae Team Emirates 0:00:05 16 Filippo Baroncini (Ita) Uae Team Emirates 17 Riccardo Zoidl (Aut) Team Felt Felbermayr 18 Colin Chris Stüssi (Sui) Team Vorarlberg 0:00:06 19 Matteo Badilatti (Sui) Q36.5 Pro Cycling Team 0:00:09 20 Jan Christen (Sui) Uae Team Emirates 21 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe 22 Bauke Mollema (Ned) Lidl-Trek 0:00:10 23 Harrison Wood (Gbr) Cofidis 0:00:14 24 Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea-B&B Hotels 0:00:20 25 Richard Carapaz (Ecu) Ef Education - Easypost 0:00:24 26 Sam Oomen (Ned) Lidl-Trek 0:00:27 27 Mauro Schmid (Sui) Team Jayco Alula 0:00:29 28 Marc Hirschi (Sui) Uae Team Emirates 29 Simon Guglielmi (Fra) Arkea-B&B Hotels 0:00:31 30 Kristian Sbaragli (Ita) Corratec Vini Fantini 0:00:37 31 Pascal Eenkhoorn (Ned) Lotto Dstny 0:01:03 32 Patrick Konrad (Aut) Lidl-Trek 33 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Dstny 0:01:31 34 Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek 0:02:02 35 Thibau Nys (Bel) Lidl-Trek 0:02:05 36 Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious 0:02:16 37 Welay Berhe (Eth) Team Jayco Alula 0:02:17 38 Ben Zwiehoff (Ger) Bora - Hansgrohe 39 David De La Cruz Melgarejo (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team 0:02:42 40 Gianluca Brambilla (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 0:03:09 41 Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek 0:05:00 42 Marcel Camprubi Pijuan (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team 43 Francesco Busatto (Ita) Intermarché - Wanty 0:05:01 44 Yannis Voisard (Sui) Tudor Pro Cycling Team 45 Elia Blum (Sui) Switzerland 0:06:21 46 Piotr Pekala (Pol) Santic-Wibatech 47 Emanuel Zangerle (Aut) Team Felt Felbermayr 0:06:22 48 Sebastian Schönberger (Aut) Team Felt Felbermayr 49 Colin Savioz (Fra) Groupama - Fdj 50 Francesco Carollo (Ita) Mg.K Vis Colors For Peace 51 Walter Calzoni (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 52 Fabio Püntener (Sui) Switzerland 53 Jannis Peter (Ger) Team Vorarlberg 54 Lukas Meiler (Ger) Team Vorarlberg 55 Carro' Simone Carro' Simone (Ita) Mg.K Vis Colors For Peace 56 Alexander Hajek (Aut) Bora - Hansgrohe 57 Michel Ries (Lux) Arkea-B&B Hotels 0:06:23 58 Valentin Darbellay (Sui) Corratec Vini Fantini 59 Frederik Wandahl (Den) Bora - Hansgrohe 60 Rein Taaramäe (Est) Intermarché - Wanty 61 Lilian Calmejane (Fra) Intermarché - Wanty 62 Simone Petilli (Ita) Intermarché - Wanty 63 Marijn Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost 0:06:24 64 Anthony Perez (Fra) Cofidis 0:06:25 65 Wouter Poels (Ned) Bahrain Victorious 66 Torstein Træen (Nor) Bahrain Victorious 67 Alexandre Balmer (Sui) Corratec Vini Fantini 68 James Shaw (Gbr) Ef Education - Easypost 69 Ion Izaguirre Insausti (Esp) Cofidis 70 Marius Mayrhofer (Ger) Tudor Pro Cycling Team 0:06:42 71 Jarno Grixa (Ger) P & S Metalltechnik Benotti 0:09:28 72 Martin Bárta (Cze) Team Lotto Kern-Haus Psd Bank 73 Cedric Beullens (Bel) Lotto Dstny 74 Andrea Cantoni (Ita) Mg.K Vis Colors For Peace 75 Carlos Samudio Carrera (Pan) Mg.K Vis Colors For Peace 76 Matteo Amella (Ita) Corratec Vini Fantini 0:09:29 77 Hermann Pernsteiner (Aut) Team Felt Felbermayr 78 Lukasz Owsian (Pol) Arkea-B&B Hotels 79 Joshua Golliker (Gbr) Groupama - Fdj 80 Fabian Lienhard (Sui) Groupama-Fdj 81 Ben Granger (Gbr) Mg.K Vis Colors For Peace 82 Julian Borresch (Ger) Rembe Pro Cycling Team Sauerland 0:09:30 83 Ben Hermans (Bel) Cofidis 84 Michael Kukrle (Cze) Team Felt Felbermayr 85 Simon Vitzthum (Sui) Switzerland 86 Roland Thalmann (Sui) Tudor Pro Cycling Team 87 Luc Wirtgen (Lux) Tudor Pro Cycling Team 0:09:31 88 Jarrad Eriks Drizners (Aus) Lotto Dstny 89 Felix Stehli (Sui) Team Vorarlberg 0:14:23 90 Laurin Gabelica (Ger) Santic-Wibatech 0:18:23 91 Max Bock (Ger) Groupama - Fdj 0:18:37 92 Leo Doyle (Irl) Xspeed United Continental 0:18:38 93 Davide Bauce (Ita) Mg.K Vis Colors For Peace 94 Christoph Janssen (Sui) Xspeed United Continental 95 Johan Jacobs (Sui) Switzerland 0:18:40 DNF Jacopo Mosca (Ita) Lidl-Trek DNF Andrea Pasqualon (Ita) Bahrain Victorious DNF Miholjević Fran Miholjević Fran (Cro) Bahrain Victorious DNF Johan Price Pejtersen (Den) Bahrain Victorious DNF Cesare Benedetti (Pol) Bora - Hansgrohe DNF Stefan Bissegger (Sui) Ef Education - Easypost DNF Georg Steinhauser (Ger) Ef Education - Easypost DNF Kevin Colleoni (Ita) Intermarché - Wanty DNF Michael Matthews (Aus) Team Jayco Alula DNF Lawson Craddock G (Usa) Team Jayco Alula DNF Felix Engelhardt (Ger) Team Jayco Alula DNF Antoine Debons (Sui) Corratec Vini Fantini DNF Roberto González (Pan) Corratec Vini Fantini DNF Jan Stöckli (Sui) Corratec Vini Fantini DNF Jacopo Guarnieri (Ita) Lotto Dstny DNF Damien Craig Howson (Aus) Q36.5 Pro Cycling Team DNF Sébastien Reichenbach (Sui) Tudor Pro Cycling Team DNF Alexander Kamp (Den) Tudor Pro Cycling Team DNF Ronan Auge (Fra) Groupama - Fdj DNF Lewis Bower (Nzl) Groupama - Fdj DNF Thibaud Gruel (Fra) Groupama-Fdj DNF Noah Bögli (Sui) Switzerland DNF Antoine Aebi (Sui) Switzerland DNF Jan Sommer (Sui) Switzerland DNF Matteo Spreafico (Ita) Mg.K Vis Colors For Peace DNF Anton Albrecht (Ger) P & S Metalltechnik Benotti DNF Simon Baldus (Ger) P & S Metalltechnik Benotti DNF Albert Gathemann (Ger) P & S Metalltechnik Benotti DNF Moritz Kärsten (Ger) P & S Metalltechnik Benotti DNF Tobias Nolde (Ger) P & S Metalltechnik Benotti DNF Dominik Röber (Ger) P & S Metalltechnik Benotti DNF Yago Aguirre Subijana (Esp) Rembe Pro Cycling Team Sauerland DNF Henri Johannes Appelbaum (Ger) Rembe Pro Cycling Team Sauerland DNF Sebastian Niehues (Ger) Rembe Pro Cycling Team Sauerland DNF Jacob Scott (Gbr) Rembe Pro Cycling Team Sauerland DNF Lennart Voege (Ger) Rembe Pro Cycling Team Sauerland DNF Paul Wright (Nzl) Rembe Pro Cycling Team Sauerland DNF Mario Gamper (Aut) Santic-Wibatech DNF Jonas Fabian Messerschmidt (Ger) Santic-Wibatech DNF Michael Peter (Ger) Santic-Wibatech DNF Fabian Schormair (Ger) Santic-Wibatech DNF Szymon Tracz (Pol) Santic-Wibatech DNF Matthias Reutimann (Sui) Team Felt Felbermayr DNF Tom Wirtgen (Lux) Team Felt Felbermayr DNF Cedric Abt (Ger) Team Lotto Kern-Haus Psd Bank DNF Leon Arenz (Ger) Team Lotto Kern-Haus Psd Bank DNF Luca Dreßler (Ger) Team Lotto Kern-Haus Psd Bank DNF Joshua Huppertz (Ger) Team Lotto Kern-Haus Psd Bank DNF Dominik Amann (Aut) Team Vorarlberg DNF Pirmin Benz (Ger) Team Vorarlberg DNF Moran Vermeulen (Aut) Team Vorarlberg DNF Matti Dobbins (Irl) Xspeed United Continental DNF Matthew King (Gbr) Xspeed United Continental DNF David Olejniczak (Can) Xspeed United Continental DNF Red Walters (Grn) Xspeed United Continental DNS Kevin Ledanois (Fra) Arkea-B&B Hotels DNS Stefano Oldani (Ita) Cofidis DNS Sacha Prestianni (Bel) Wanty-Re Uz-Technord DNS Lucas Wade Hamilton (Aus) Team Jayco Alula DNS Alessandro Covi (Ita) Uae Team Emirates DNS Mauro Brenner (Ger) Team Lotto Kern-Haus Psd Bank Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 