Le Samyn-2024. Результаты

Вчера, 19:18 Quaregnon - Dour, 204,3 км 1 Laurenz Rex (Bel) Intermarché - Wanty 4:38:40 2 António Morgado (Por) Uae Team Emirates 0:00:00 3 Jenthe Biermans (Bel) Arkea-B&B Hotels 4 Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Mobility 5 Timo Kielich (Bel) Alpecin-Deceuninck 6 Jens Reynders (Bel) Bingoal Wb Devo Team 7 Alexandre Delettre (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 8 Laurence Pithie (Nzl) Groupama-Fdj 9 Amaury Capiot (Bel) Arkea-B&B Hotels 10 Vito Braet (Bel) Intermarché - Wanty 11 Davide Bomboi (Bel) Tdt-Unibet 12 Hugo Hofstetter (Fra) Israel - Premier Tech 13 Milan Menten (Bel) Lotto Dstny 14 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel - Premier Tech 15 Fabio Christen (Sui) Q36.5 Pro Cycling Team 16 Théo Delacroix (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 17 Anthony Turgis (Fra) Totalenergies 18 Dries Van Gestel (Bel) Totalenergies 19 Emmanuel Morin (Fra) Van Rysel - Roubaix 20 Casper Van Uden (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 21 Nathan Vandepitte (Fra) Bingoal Wb 22 Rory Townsend (Irl) Q36.5 Pro Cycling Team 23 Thimo Willems (Bel) V0Lkerwessels Cycling Team 24 Côté Pier-André Côté Pier-André (Can) Israel Premier Tech Academy 25 Kamil Malecki (Pol) Q36.5 Pro Cycling Team 0:00:05 26 Axel Huens (Fra) Tdt-Unibet 27 Jelle Vermoote (Bel) Bingoal Wb 28 Pierre Barbier (Fra) Philippe Wagner / Bazin 29 Stan Van Tricht (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:00:11 30 Nils Eekhoff (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:00:14 31 Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X Mobility 0:00:17 32 Luca Mozzato (Ita) Arkea-B&B Hotels 33 Thomas Gachignard (Fra) Totalenergies 0:00:25 34 Kenneth Van Rooy (Bel) Bingoal Wb 0:00:30 35 William Levy (Den) Uno-X Mobility 0:00:44 36 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Uae Team Emirates 0:00:57 37 Pau Miquel Delgado (Esp) Equipo Kern Pharma 0:01:14 38 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck 39 Luca De Meester (Bel) Bingoal Wb 40 Emilien Jeanniere (Fra) Totalenergies 41 Kévin Avoine (Fra) Van Rysel - Roubaix 42 Kasper Saver (Bel) Philippe Wagner / Bazin 43 Roel Van Sintmaartensdijk (Ned) Intermarché - Wanty 44 Huub Artz (Ned) Wanty-Re Uz-Technord 45 Jensen Plowright (Aus) Alpecin-Deceuninck 46 John Degenkolb (Ger) Team Dsm-Firmenich Postnl 47 Timothy Dupont (Bel) Tarteletto - Isorex 48 Pascal Eenkhoorn (Ned) Lotto Dstny 49 Maxime Jarnet (Fra) Van Rysel - Roubaix 50 Dillon Corkery (Irl) St Michel - Mavic - Auber93 51 Francisco Galvan Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:01:22 52 Noah Hobbs (Gbr) Groupama - Fdj 0:01:43 53 Frank Van Den Broek (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 54 Cyrus Monk (Aus) Q36.5 Pro Cycling Team 55 Alec Segaert (Bel) Lotto Dstny 56 Szymon Sajnok (Pol) Q36.5 Pro Cycling Team 57 Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck 58 Alex Colman (Bel) Team Flanders - Baloise 59 Ceriel Desal (Bel) Bingoal Wb 60 Lionel Taminiaux (Bel) Lotto Dstny 61 Gibbe Staes (Bel) Uae Team Emirates Gen-Z 0:01:48 62 Romain Cardis (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 63 Mathis Le Berre (Fra) Arkea-B&B Hotels 0:02:05 64 Rick Ottema (Ned) Diftar Continental Cyclingteam 65 Robbe Claeys (Bel) Tarteletto - Isorex 0:02:13 66 Donavan Grondin (Fra) Arkea-B&B Hotels 0:04:13 67 David Dekker (Ned) Arkea-B&B Hotels 68 Pau Marti Soriano (Esp) Israel Premier Tech Academy 69 Nicklas Pedersen (Den) Tdt-Unibet 70 Axel Van Der Tuuk (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel 71 Joris Delbove (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 72 Pavel Bittner (Cze) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:05:11 73 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Mobility 74 Rasmus Bøgh Wallin (Den) Uno-X Mobility 75 Bram Welten (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 76 Victor Broex (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel 77 Sebastian Nielsen (Den) Tdt-Unibet 0:06:48 78 Tim Rex (Bel) Wanty-Re Uz-Technord 0:06:55 79 Dries De Pooter (Bel) Intermarché - Wanty 80 Jasper Haest (Ned) V0Lkerwessels Cycling Team 81 Stijn Daemen (Ned) V0Lkerwessels Cycling Team 82 Rudy Barbier (Fra) Philippe Wagner / Bazin 83 Alex Jaime Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 84 Florian Dauphin (Fra) Arkea-B&B Hotels Continentale 85 Guillaume Visser (Ned) Diftar Continental Cyclingteam 86 Mauro Verwilt (Bel) Tarteletto - Isorex 87 Madis Mihkels (Est) Intermarché - Wanty 88 Thomas Joseph (Bel) Tarteletto - Isorex 89 Michael Vink (Nzl) Uae Team Emirates 90 Siebe Roesems (Bel) Alpecin-Deceuninck Development Team 91 Quentin Bezza (Fra) Philippe Wagner / Bazin 92 Danny Van Der Tuuk (Ned) Equipo Kern Pharma 93 Martijn Budding (Ned) Tdt-Unibet 94 Jelle Johannink (Ned) Tdt-Unibet 0:06:58 95 Yentl Vandevelde (Bel) Team Flanders - Baloise 0:07:33 96 Victor Vercouillie (Bel) Team Flanders - Baloise 97 Enrico Dhaeye (Bel) Philippe Wagner / Bazin 98 Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) Equipo Kern Pharma 99 Noé Ury (Lux) Team Storck - Metropol Cycling 100 Valentin Tabellion (Fra) Van Rysel - Roubaix 101 Coen Vermeltfoort (Ned) V0Lkerwessels Cycling Team 102 Morné Van Niekerk (Rsa) St Michel - Mavic - Auber93 103 Ward Vanhoof (Bel) Team Flanders - Baloise 104 Matteo Moschetti (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 105 Peter Schulting (Ned) Diftar Continental Cyclingteam 106 Marvin Peters (Ned) Diftar Continental Cyclingteam 0:09:37 107 Jonathan Guatibonza Becerra (Col) Uae Team Emirates Gen-Z 0:10:34 108 Dylan Vandenstorme (Bel) Team Flanders - Baloise 0:12:13 109 Boris Romers (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel 110 Milan Lanhove (Bel) Bingoal Wb Devo Team 111 Lucas Boniface (Fra) Totalenergies 0:16:09 112 Jérémy Lecroq (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 0:16:26 113 Marc Clauss (Ger) Team Storck - Metropol Cycling 0:18:48 114 Viggo Moore (Usa) Israel Premier Tech Academy 115 Roy Hoogendoorn (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel 116 Campo Schmitz (Ger) Team Storck - Metropol Cycling 0:19:00 DNF Tim Naberman (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl DNF Louis Bendixen (Den) Uno-X Mobility DNF Tord Gudmestad (Nor) Uno-X Mobility DNF Miguel Angel Fernandez Ruiz (Esp) Equipo Kern Pharma DNF Jules Hesters (Bel) Team Flanders - Baloise DNF Arnaud De Lie (Bel) Lotto Dstny DNF Rotem Tene (Isr) Israel Premier Tech Academy DNF Finn Crockett (Irl) V0Lkerwessels Cycling Team DNF Konstantinos Pavlides (Cyp) Novapor Speedbike Team DNF Igor Halicki (Pol) Novapor Speedbike Team DNF Lukas Kloppenborg (Alb) Novapor Speedbike Team DNF Nikolaos Michail Drakos (Gre) Novapor Speedbike Team DNF Nikiforos Arvanitou (Gre) Novapor Speedbike Team DNF Patrick Schubert (Ger) Team Storck - Metropol Cycling DNF Toni Franz (Ger) Team Storck - Metropol Cycling DNF Glen Van Nuffelen (Bel) Novapor Speedbike Team DNF Linus Scheitinger (Ger) Team Storck - Metropol Cycling DNF Jorre Debaele (Bel) Novapor Speedbike Team DNF Kiaan Watts (Nzl) Israel Premier Tech Academy DNF Jarrad Eriks Drizners (Aus) Lotto Dstny DNF Joshua Giddings (Gbr) Lotto Dstny Development Team DNF Senne Leysen (Bel) Alpecin-Deceuninck DNF Tom Devriendt (Bel) Q36.5 Pro Cycling Team DNF Zeb Kyffin (Gbr) Tdt-Unibet DNF Jason Tesson (Fra) Totalenergies DNF Luca Giaimi (Ita) Uae Team Emirates Gen-Z DNF Ole Theiler (Ger) Team Storck - Metropol Cycling DNF Niek Hoornsman (Ned) V0Lkerwessels Cycling Team DNF Thomas Bonnet (Fra) Totalenergies DNF Matthew Walls (Gbr) Groupama-Fdj DNF Lewis Bower (Nzl) Groupama - Fdj DNF Titouan Fontaine (Fra) Groupama - Fdj DNF Jens Verbrugghe (Bel) Groupama - Fdj DNF Mathias Vanoverberghe (Bel) Philippe Wagner / Bazin DNF Stefano Museeuw (Bel) Philippe Wagner / Bazin DNF Maxime De Poorter (Bel) Tarteletto - Isorex DNF Arne Santy (Bel) Tarteletto - Isorex DNF Kamiel Bonneu (Bel) Team Flanders - Baloise DNF Bertjan Lindeman (Ned) V0Lkerwessels Cycling Team DNF Tim Marsman (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel DNF Casper Van Der Woude (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel DNF Jordan Habets (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel DNF Robin Lowik (Ned) Diftar Continental Cyclingteam DNF Pepijn Veenings (Ned) Diftar Continental Cyclingteam DNF Mike Bronswijk (Ned) Diftar Continental Cyclingteam DNF Rait Ärm (Est) Van Rysel - Roubaix DNF Bo Godart (Bel) Tarteletto - Isorex DNS Kenny Molly (Bel) Van Rysel - Roubaix Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 