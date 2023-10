Тур Турции-2023. Этап 7 Категория:

Сегодня, 15:08 Selçuk - İzmir 159,8 км 1 Jay Vine (Aus) Uae Team Emirates 3:36:51 2 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:00:07 3 Cees Bol (Ned) Astana Qazaqstan Team 4 Timothy Dupont (Bel) Tarteletto - Isorex 5 Giovanni Lonardi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 6 Kenneth Van Rooy (Bel) Bingoal Wb 7 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 8 Attilio Viviani (Ita) Corratec Selle Italia 9 Mirco Maestri (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 10 Clement Alleno (Fra) Burgos-Bh 11 Matthew Walls (Gbr) Bora - Hansgrohe 12 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team 13 Siebe Roesems (Bel) Alpecin-Deceuninck Development Team 14 Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Astana Qazaqstan Team 0:00:12 15 Jannis Peter (Ger) P & S Benotti 0:00:15 16 Dawit Yemane (Eri) Bike Aid 17 Aaron Van Der Beken (Bel) Bingoal Wb 18 Alejandro Franco Gonzalez (Esp) Burgos-Bh 19 Cyrus Monk (Aus) Q36.5 Pro Cycling Team 20 Lennert Teugels (Bel) Bingoal Wb 21 Serdar Anil Depe (Tur) Spor Toto Cycling Team 22 Maximilian Stedman (Gbr) Beykoz Belediyesi Spor Kulübü 23 Mike Schuch (Ned) Abloc Ct 24 Alex Martin Gutierrez (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team 25 Alexis Guerin (Fra) Bingoal Wb 26 Jan Stöckli (Sui) Corratec Selle Italia 27 Valentin Darbellay (Sui) Corratec Selle Italia 28 Sinuhe Fernandez Rodriguez (Esp) Burgos-Bh 29 Alex Vandenbulcke (Bel) Tarteletto - Isorex 30 Ben Zwiehoff (Ger) Bora - Hansgrohe 31 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Deceuninck 32 Victor Langellotti (Mon) Burgos-Bh 33 Conor Schunk (Usa) Sofer - Savini Due - Omz 34 Edgar David Cadena Martinez (Mex) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 35 Alessio Martinelli (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 36 Pavel Novák (Cze) Team Colpack Ballan Csb 37 Florian Lipowitz (Ger) Bora - Hansgrohe 38 Domen Novak (Slo) Uae Team Emirates 39 Alessandro Santaromita Villa (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 40 Ander Okamika Bengoetxea (Esp) Burgos-Bh 41 Mario Aparicio Muñoz (Esp) Burgos-Bh 42 Andrea Pietrobon (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 43 Anton Palzer (Ger) Bora - Hansgrohe 44 Yeison Sebastian Reyes Ortega (Col) Team Medellin - Epm 45 Matteo Badilatti (Sui) Q36.5 Pro Cycling Team 46 Giulio Pellizzari (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 47 Carl Fredrik Hagen (Nor) Q36.5 Pro Cycling Team 48 Nico Denz (Ger) Bora - Hansgrohe 49 Fernando Tercero Lopez (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team 50 Anton Schiffer (Ger) Bike Aid 51 Gianni Marchand (Bel) Tarteletto - Isorex 52 Matteo Amella (Ita) Corratec Selle Italia 53 Luca Colnaghi (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 0:00:27 54 David Martin Romero (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team 55 Vicente Rojas Naranjo (Chi) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 0:00:33 56 Artur Sowinski (Pol) Voster Ats Team 0:00:15 57 Filippo Ridolfo (Ita) Team Novo Nordisk 58 Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe 0:00:59 59 Jakub Murias (Pol) Voster Ats Team 0:00:15 60 David Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck Development Team 0:02:08 61 Léo Bouvier (Fra) Bike Aid 0:02:46 62 Nikiforos Arvanitou (Gre) Sofer - Savini Due - Omz 63 Giacomo Ballabio (Ita) Global 6 Cycling 0:00:15 64 Robigzon Leandro Oyola Oyola (Col) Team Medellin - Epm 0:04:19 65 Otto Van Zanden (Ned) Abloc Ct 66 Mihnea-Alexandru Harasim (Rou) Sofer - Savini Due - Omz 67 Kaan Ozkalbim (Tur) Spor Toto Cycling Team 0:04:30 68 Shoma Kazama (Jpn) Shimano Racing 0:04:31 69 Mauro Verwilt (Bel) Tarteletto - Isorex 0:05:37 70 Fabio Christen (Sui) Q36.5 Pro Cycling Team 71 Travis Stedman (Rsa) Q36.5 Continental Cycling Team 72 Catalin Buta (Rou) Sofer - Savini Due - Omz 0:06:07 73 Burak Abay (Tur) Konya Büyükşehir Belediye Spor 74 Sampiyonbisiklet Mehmet Sampiyonbisiklet Mehmet (Tur) Global 6 Cycling 75 Alexander Salby (Den) Bingoal Wb 0:06:15 76 Kota Yokoyama (Jpn) Shimano Racing 77 Louis Blouwe (Bel) Bingoal Wb 0:06:18 78 Maxime De Poorter (Bel) Tarteletto - Isorex 79 Aldemar Reyes Ortega (Col) Team Medellin - Epm 80 Antonio Barac (Cro) Corratec Selle Italia 81 Jacob Relaes (Bel) Tarteletto - Isorex 82 Lucas Dauge (Fra) Team Novo Nordisk 83 Yanne Dorenbos (Ned) Netherlands 84 Simone Bevilacqua (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:06:24 85 Michele Gazzoli (Ita) Astana Qazaqstan Development Team 86 Natnael Berhane (Eri) Beykoz Belediyesi Spor Kulübü 87 Petros Mengs (Eri) Beykoz Belediyesi Spor Kulübü 88 Antonio Angulo Sampedro (Esp) Burgos-Bh 89 Oliver Mattheis (Ger) Bike Aid 0:06:34 90 Wesley Mol (Ned) Bike Aid 91 Matteo Moschetti (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 92 Vincent Hoppezak (Ned) Netherlands 0:10:36 93 Philip Heijnen (Ned) Abloc Ct 94 Elmar Abma (Ned) Netherlands 95 Yoeri Havik (Ned) Netherlands 96 Bram Dissel (Ned) Netherlands 97 Sergei Rostovtsev (Rus) Beykoz Belediyesi Spor Kulübü 98 Gleb Syritsa (Rus) Astana Qazaqstan Team 99 Feritcan Samli (Tur) Spor Toto Cycling Team 100 Yunus Yilmaz (Tur) Konya Büyükşehir Belediye Spor 101 Yuki Ishihara (Jpn) Shimano Racing 102 Dogukan Arikan (Tur) Spor Toto Cycling Team 103 Tahir Yigit (Tur) Spor Toto Cycling Team 104 Samet Bulut (Tur) Konya Büyükşehir Belediye Spor 105 Mateusz Kostanski (Pol) Voster Ats Team 106 Stijn Appel (Ned) Abloc Ct 107 Diego Alejandro Galeano Sarmiento (Col) Team Medellin - Epm 108 Victor Alejandro Ocampo Giraldo (Col) Team Medellin - Epm 109 Simon Dehairs (Bel) Alpecin-Deceuninck Development Team 0:10:39 110 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck 111 Mustafa Tekin (Tur) Spor Toto Cycling Team 112 Ali Egin (Tur) Konya Büyükşehir Belediye Spor 113 Roy Eefting-Bloem (Ned) Netherlands 114 Jarno Grixa (Ger) P & S Benotti 0:10:43 115 Tobias Nolde (Ger) P & S Benotti 116 Batuhan Ozgur (Tur) 117 Albert Gathemann (Ger) P & S Benotti 118 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 119 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 120 Emil Dima (Rou) Sofer - Savini Due - Omz 121 Patryk Stosz (Pol) Voster Ats Team 122 Lorenzo Di Camillo (Ita) Sofer - Savini Due - Omz 123 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Uae Team Emirates 0:10:52 124 Matteo Malucelli (Ita) Bingoal Wb 125 Kopecký Matyás Kopecký Matyás (Cze) Team Novo Nordisk 0:10:55 126 Krzysztof Parma (Pol) Voster Ats Team 0:13:08 127 Mark Cavendish (Gbr) Astana Qazaqstan Team 128 Max-David Briese (Ger) P & S Benotti 129 Soh Narumi (Jpn) Sofer - Savini Due - Omz 130 Matthijs Büchli (Ned) Netherlands 131 Hiryu Kayama (Jpn) Shimano Racing 132 Shotaro Iribe (Jpn) Shimano Racing 133 Alexander Konychev (Ita) Corratec Selle Italia 0:13:29 DNS Ramon Sinkeldam (Ned) Alpecin-Deceuninck DNS Yaroslav Parashchak (Ukr) Beykoz Belediyesi Spor Kulübü DNF Gal Glivar (Slo) Adria Mobil DNF Simon Baran (Fra) Bike Aid Генеральная классификация после 7 этапа 1 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team 27:12:46 2 Ben Zwiehoff (Ger) Bora - Hansgrohe 0:00:34 3 Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Astana Qazaqstan Team 0:00:56 4 Florian Lipowitz (Ger) Bora - Hansgrohe 0:01:32 5 Matteo Badilatti (Sui) Q36.5 Pro Cycling Team 0:01:39 6 Giulio Pellizzari (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 0:01:45 7 Ander Okamika Bengoetxea (Esp) Burgos-Bh 0:03:49 8 Alexis Guerin (Fra) Bingoal Wb 0:04:00 9 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:05:10 10 Anton Palzer (Ger) Bora - Hansgrohe 0:05:24 11 Domen Novak (Slo) Uae Team Emirates 0:05:46 12 Dawit Yemane (Eri) Bike Aid 0:06:23 13 Alex Martin Gutierrez (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team 0:06:50 14 Victor Langellotti (Mon) Burgos-Bh 0:07:17 15 Fernando Tercero Lopez (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team 0:08:44 16 Carl Fredrik Hagen (Nor) Q36.5 Pro Cycling Team 0:08:48 17 Yeison Sebastian Reyes Ortega (Col) Team Medellin - Epm 0:10:04 18 Alessandro Santaromita Villa (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 0:10:12 19 Maximilian Stedman (Gbr) Beykoz Belediyesi Spor Kulübü 0:10:35 20 Andrea Pietrobon (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:11:41 21 Sinuhe Fernandez Rodriguez (Esp) Burgos-Bh 0:12:21 22 Jannis Peter (Ger) P & S Benotti 0:13:58 23 Pavel Novák (Cze) Team Colpack Ballan Csb 0:14:08 24 Valentin Darbellay (Sui) Corratec Selle Italia 0:16:30 25 Aaron Van Der Beken (Bel) Bingoal Wb 0:17:59 26 Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe 0:19:19 27 Serdar Anil Depe (Tur) Spor Toto Cycling Team 0:19:40 28 Edgar David Cadena Martinez (Mex) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 0:19:45 29 Lennert Teugels (Bel) Bingoal Wb 0:25:18 30 Mario Aparicio Muñoz (Esp) Burgos-Bh 0:28:18 31 Alessio Martinelli (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 0:30:34 32 Anton Schiffer (Ger) Bike Aid 0:30:50 33 Jay Vine (Aus) Uae Team Emirates 0:31:27 34 Vicente Rojas Naranjo (Chi) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 0:31:53 35 Robigzon Leandro Oyola Oyola (Col) Team Medellin - Epm 0:32:23 36 Artur Sowinski (Pol) Voster Ats Team 0:34:35 37 Shoma Kazama (Jpn) Shimano Racing 0:35:13 38 Aldemar Reyes Ortega (Col) Team Medellin - Epm 0:35:43 39 Kenneth Van Rooy (Bel) Bingoal Wb 0:36:00 40 Alex Vandenbulcke (Bel) Tarteletto - Isorex 0:36:41 41 Giacomo Ballabio (Ita) Global 6 Cycling 0:37:50 42 Jan Stöckli (Sui) Corratec Selle Italia 0:37:59 43 Clement Alleno (Fra) Burgos-Bh 0:39:07 44 Oliver Mattheis (Ger) Bike Aid 0:39:43 45 Attilio Viviani (Ita) Corratec Selle Italia 0:40:58 46 Alejandro Franco Gonzalez (Esp) Burgos-Bh 0:42:57 47 Antonio Angulo Sampedro (Esp) Burgos-Bh 0:43:37 48 Natnael Berhane (Eri) Beykoz Belediyesi Spor Kulübü 0:44:17 49 Fabio Christen (Sui) Q36.5 Pro Cycling Team 0:44:54 50 Cyrus Monk (Aus) Q36.5 Pro Cycling Team 0:45:07 51 Matteo Amella (Ita) Corratec Selle Italia 0:46:07 52 David Martin Romero (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team 0:49:36 53 Gianni Marchand (Bel) Tarteletto - Isorex 0:49:49 54 Giovanni Lonardi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:49:59 55 Cees Bol (Ned) Astana Qazaqstan Team 0:50:01 56 Mirco Maestri (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:50:06 57 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:50:46 58 Nico Denz (Ger) Bora - Hansgrohe 0:51:14 59 Louis Blouwe (Bel) Bingoal Wb 0:51:35 60 Lucas Dauge (Fra) Team Novo Nordisk 0:52:10 61 Conor Schunk (Usa) Sofer - Savini Due - Omz 0:52:51 62 Stijn Appel (Ned) Abloc Ct 0:53:43 63 Luca Colnaghi (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 0:54:02 64 Victor Alejandro Ocampo Giraldo (Col) Team Medellin - Epm 0:54:55 65 Burak Abay (Tur) Konya Büyükşehir Belediye Spor 0:56:10 66 Otto Van Zanden (Ned) Abloc Ct 0:56:26 67 Alexander Konychev (Ita) Corratec Selle Italia 0:57:15 68 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:58:01 69 Timothy Dupont (Bel) Tarteletto - Isorex 0:58:29 70 Mike Schuch (Ned) Abloc Ct 0:59:38 71 Travis Stedman (Rsa) Q36.5 Continental Cycling Team 0:59:52 72 Jakub Murias (Pol) Voster Ats Team 1:01:53 73 Tobias Nolde (Ger) P & S Benotti 1:02:46 74 Simone Bevilacqua (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 1:05:37 75 Catalin Buta (Rou) Sofer - Savini Due - Omz 1:06:07 76 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 1:07:57 77 Jacob Relaes (Bel) Tarteletto - Isorex 1:09:42 78 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Uae Team Emirates 1:09:48 79 Kopecký Matyás Kopecký Matyás (Cze) Team Novo Nordisk 1:10:01 80 Petros Mengs (Eri) Beykoz Belediyesi Spor Kulübü 1:11:09 81 Michele Gazzoli (Ita) Astana Qazaqstan Development Team 1:14:21 82 Albert Gathemann (Ger) P & S Benotti 1:14:46 83 Jarno Grixa (Ger) P & S Benotti 1:17:58 84 Yanne Dorenbos (Ned) Netherlands 1:19:15 85 Léo Bouvier (Fra) Bike Aid 1:22:14 86 Alexander Salby (Den) Bingoal Wb 1:22:58 87 Mustafa Tekin (Tur) Spor Toto Cycling Team 1:23:28 88 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck 1:24:22 89 Filippo Ridolfo (Ita) Team Novo Nordisk 1:25:20 90 Matteo Moschetti (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 1:28:13 91 Mateusz Kostanski (Pol) Voster Ats Team 1:28:14 92 Mauro Verwilt (Bel) Tarteletto - Isorex 1:29:04 93 Sampiyonbisiklet Mehmet Sampiyonbisiklet Mehmet (Tur) Global 6 Cycling 1:29:37 94 Max-David Briese (Ger) P & S Benotti 1:29:52 95 Matthew Walls (Gbr) Bora - Hansgrohe 1:30:39 96 Emil Dima (Rou) Sofer - Savini Due - Omz 1:31:28 97 Diego Alejandro Galeano Sarmiento (Col) Team Medellin - Epm 1:32:00 98 Maxime De Poorter (Bel) Tarteletto - Isorex 1:32:55 99 Nikiforos Arvanitou (Gre) Sofer - Savini Due - Omz 1:33:39 100 Siebe Roesems (Bel) Alpecin-Deceuninck Development Team 1:34:47 101 Matteo Malucelli (Ita) Bingoal Wb 1:37:29 102 Gleb Syritsa (Rus) Astana Qazaqstan Team 1:38:15 103 Yoeri Havik (Ned) Netherlands 1:39:48 104 Mihnea-Alexandru Harasim (Rou) Sofer - Savini Due - Omz 1:41:28 105 Yuki Ishihara (Jpn) Shimano Racing 1:41:46 106 Lorenzo Di Camillo (Ita) Sofer - Savini Due - Omz 1:42:09 107 Kota Yokoyama (Jpn) Shimano Racing 1:42:22 108 Wesley Mol (Ned) Bike Aid 1:43:11 109 Kaan Ozkalbim (Tur) Spor Toto Cycling Team 1:43:44 110 Feritcan Samli (Tur) Spor Toto Cycling Team 1:45:01 111 Antonio Barac (Cro) Corratec Selle Italia 1:45:45 112 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 1:46:20 113 Patryk Stosz (Pol) Voster Ats Team 1:48:48 114 Yunus Yilmaz (Tur) Konya Büyükşehir Belediye Spor 1:49:20 115 David Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck Development Team 1:50:24 116 Sergei Rostovtsev (Rus) Beykoz Belediyesi Spor Kulübü 1:53:37 117 Dogukan Arikan (Tur) Spor Toto Cycling Team 1:54:08 118 Samet Bulut (Tur) Konya Büyükşehir Belediye Spor 1:55:16 119 Shotaro Iribe (Jpn) Shimano Racing 1:55:21 120 Elmar Abma (Ned) Netherlands 1:58:15 121 Vincent Hoppezak (Ned) Netherlands 1:58:36 122 Matthijs Büchli (Ned) Netherlands 2:04:16 123 Ali Egin (Tur) Konya Büyükşehir Belediye Spor 2:06:53 124 Bram Dissel (Ned) Netherlands 2:07:25 125 Tahir Yigit (Tur) Spor Toto Cycling Team 2:07:52 126 Roy Eefting-Bloem (Ned) Netherlands 2:11:30 127 Hiryu Kayama (Jpn) Shimano Racing 2:11:48 128 Soh Narumi (Jpn) Sofer - Savini Due - Omz 2:14:41 129 Simon Dehairs (Bel) Alpecin-Deceuninck Development Team 2:15:07 130 Batuhan Ozgur (Tur) 2:16:14 131 Philip Heijnen (Ned) Abloc Ct 2:18:07 132 Krzysztof Parma (Pol) Voster Ats Team 2:21:47 133 Mark Cavendish (Gbr) Astana Qazaqstan Team 2:23:28 Тур Турции-2023 Presidential Cycling Tour of Turkiye-2023 многодневная велогонка велогонка категории 2.1



