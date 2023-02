Setmana Ciclista-Volta Comunitat Valenciana Femines-2023. Этап 3 Категория:

Сегодня, 17:58 Agost - Altea, 132 км 1 Ashleigh Moolman-Pasio (Rsa) Ag Insurance - Soudal Quick-Step Team 03:48:53 2 Amanda Spratt (Aus) Trek - Segafredo 0:00:00 3 Annemiek Van Vleuten (Ned) Movistar Team Women 4 Riejanne Markus (Ned) Team Jumbo-Visma 0:00:11 5 Eleonora Camilla Gasparrini (Ita) Uae Team Adq 6 Cecilie Ludwig (Den) Fdj-Suez 7 Anouska Koster (Ned) Uno-X Pro Cycling Team 8 Margarita Victo Garcia Cañellas (Esp) Liv Racing Teqfind 9 Ricarda Bauernfeind (Ger) Canyon//Sram Racing 10 Floortje Mackaij (Ned) Movistar Team Women 11 Claire Steels (Gbr) Israel Premier Tech Roland 12 Olivia Baril (Can) Uae Team Adq 13 Juliette Labous (Fra) Team Dsm 14 Yara Kastelijn (Ned) Fenix-Deceuninck 15 Špela Kern (Slo) Cofidis Women Team 16 Justine Ghekiere (Bel) Ag Insurance - Soudal Quick-Step Team 17 Elise Uijen (Ned) Team Dsm 18 Veronica Ewers (Usa) Ef Education - Tibco - Svb 19 Gaia Realini (Ita) Trek - Segafredo 20 Neve Bradbury (Aus) Canyon//Sram Racing 21 Erica Magnaldi (Ita) Uae Team Adq 22 Kim Cadzow (Nzl) Team Jumbo-Visma 0:00:16 23 Mireia Benito Pellicer (Esp) Ag Insurance - Soudal Quick-Step Team 0:04:02 24 Morgane Coston (Fra) Cofidis Women Team 0:04:07 25 Cedrine Kerbaol (Fra) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 0:06:05 26 Aranza Villalon Sanchez (Chi) Eneicat-Cmteam-Seguros Deportivos 0:08:04 27 Quinty Ton (Ned) Liv Racing Teqfind 0:08:06 28 Caroline Andersson (Swe) Liv Racing Teqfind 29 Elizabeth Holden (Gbr) Uae Team Adq 30 Alice Maria Arzuffi (Ita) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 31 Alena Amialiusik (Blr) Uae Team Adq 32 Greta Marturano (Ita) Fenix-Deceuninck 33 Elinor Barker (Gbr) Uno-X Pro Cycling Team 34 Eider Merino Cortazar (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 35 Becky Storrie (Gbr) Team Dsm 36 Adele Normand (Can) Massi Tactic Women'S Team 0:09:23 37 Andrea Alzate Gomez (Col) Eneicat-Cmteam-Seguros Deportivos 0:09:25 38 Kathrin Hammes (Ger) Ef Education - Tibco - Svb 0:09:28 39 Flora Perkins (Gbr) Fenix-Deceuninck Development Team 40 Alice Towers (Gbr) Canyon//Sram Racing 41 Francesca Barale (Ita) Team Dsm 42 Eleonora Ciabocco (Ita) Team Dsm 43 Eva Van Agt (Ned) Team Jumbo-Visma 44 Stine Borgli (Nor) Fdj-Suez 45 Shari Bossuyt (Bel) Canyon//Sram Racing 46 Paula Andrea Patiño Bedoya (Col) Movistar Team Women 47 Teuntje Beekhuis (Ned) Team Jumbo-Visma 0:12:52 48 Sophie Wright (Gbr) Fenix-Deceuninck 49 Danni Shrosbree (Gbr) Das-Handsling Bikes 50 Aileen Schweikart (Ger) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 51 Letizia Borghesi (Ita) Ef Education - Tibco - Svb 52 Eugénie Duval (Fra) Fdj-Suez 53 Laura Asencio (Fra) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 54 Gaia Masetti (Ita) Ag Insurance - Soudal Quick-Step Team 0:21:03 55 Amalie Dideriksen (Den) Uno-X Pro Cycling Team 56 Sofia Bertizzolo (Ita) Uae Team Adq 57 Laura Tomasi (Ita) Uae Team Adq 58 Silvia Zanardi (Ita) Bepink 0:21:05 59 Giorgia Vettorello (Ita) Bepink 60 Léa Curinier (Fra) Team Dsm 61 Megan Jastrab (Usa) Team Dsm 62 Severine Eraud (Fra) Cofidis Women Team 63 Sabrina Stultiens (Ned) Liv Racing Teqfind 64 Matilde Vitillo (Ita) Bepink 65 Nadia Quagliotto (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 66 Lotta Henttala (Fin) Ag Insurance - Soudal Quick-Step Team 67 Petra Zsankó (Hun) Massi Tactic Women'S Team 0:27:10 68 Carolina Vargas Atehortua (Col) Eneicat-Cmteam-Seguros Deportivos 0:27:12 69 Carina Schrempf (Aut) Fenix-Deceuninck 70 Ariana Gilabert Vilaplana (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 0:27:13 71 Susana Perez Conejero (Esp) Cantabria Deporte - Rio Miera Women`S Cycling Team 72 Grace Lister (Gbr) Das-Handsling Bikes 73 Katia Ragusa (Ita) Liv Racing Teqfind 74 Hannah Buch (Ger) Israel Premier Tech Roland 75 Iris Gomez Argiles (Esp) Massi Tactic Women'S Team 76 Anya Louw (Aus) Ag Insurance - Soudal Quick-Step Team 77 Nina Berton (Lux) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 78 Cecile Lejeune (Fra) Massi Tactic Women'S Team 79 Millie Couzens (Gbr) Fenix-Deceuninck 80 Usoa Ostolaza Zabala (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 81 Catalina Soto Campos (Chi) Bizkaia-Durango 82 Marie Le Net (Fra) Fdj-Suez 83 Martina Alzini (Ita) Cofidis Women Team 84 Amber Kraak (Ned) Team Jumbo-Visma 85 Tamara Dronova (Rus) Israel Premier Tech Roland 86 Lone Meertens (Bel) Ag Insurance - Soudal Quick-Step Team 87 Lisa Klein (Ger) Trek - Segafredo 88 Elisa Balsamo (Ita) Trek - Segafredo 89 Irene Mendez Melgarejo (Esp) Bizkaia-Durango 90 Arlenis Sierra Canadilla (Cub) Movistar Team Women 91 Sandra Alonso Dominguez (Esp) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 92 Sara Poidevin (Can) Ef Education - Tibco - Svb 93 Iurani Blanco Calbet (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 94 Patricia Ortega Ruiz (Esp) Massi Tactic Women'S Team 95 Alba Teruel Ribes (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 96 Aurela Nerlo (Pol) Massi Tactic Women'S Team 97 Eukene Larrarte Arteaga (Esp) Bizkaia-Durango 98 Rebecca Koerner (Den) Uno-X Pro Cycling Team 99 Mie Bjørndal Ottestad (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 100 Susanne Andersen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 101 Andrea Ramirez Fregoso (Mex) Bizkaia-Durango 102 Beatriz Martinez Dominguez (Esp) Eneicat-Cmteam-Seguros Deportivos 103 Agua Marina Espinola Salinas (Par) Canyon//Sram Generation 104 Maria Banlles Santamaria (Esp) Sopela Women'S Team 105 Emilia Fahlin (Swe) Fdj-Suez 106 Magdeleine Vallieres Mill (Can) Ef Education - Tibco - Svb 107 Sammie Stuart (Gbr) Das-Handsling Bikes 108 Karlijn Swinkels (Ned) Team Jumbo-Visma 109 Coryn Rivera (Usa) Team Jumbo-Visma 110 Tayler Wiles (Usa) Trek - Segafredo 111 Alison Jackson (Can) Ef Education - Tibco - Svb 112 Ilaria Sanguineti (Ita) Trek - Segafredo 113 Krista Doebel-Hickok (Usa) Ef Education - Tibco - Svb 114 Cecilia Van Zuthem (Ned) Fenix-Deceuninck 0:29:48 115 Almudena Montalvo Perez (Esp) Eneicat-Cmteam-Seguros Deportivos 116 Lourdes Oyarbide Jimenez (Esp) Movistar Team Women 117 Ana Vitoria Gouvea Vieira Almeida Magalhaes (Bra) Bizkaia-Durango 118 Prisca Savi (Ita) Bepink 119 Marina Garau Roca (Esp) Cantabria Deporte - Rio Miera Women`S Cycling Team 0:37:53 120 Monica Greenwood (Gbr) Das-Handsling Bikes 121 Fien Delbaere (Bel) Israel Premier Tech Roland 122 Katie Scott (Gbr) Das-Handsling Bikes 123 Valentina Basilico (Ita) Bepink 124 Jade Teolis (Fra) Bepink 125 Gabrielle Pilote-Fortin (Can) Cofidis Women Team 126 Alex Morrice (Gbr) Canyon//Sram Racing 127 Jennifer Tatiana Ducuara Acevedo (Col) Massi Tactic Women'S Team 128 Ayesha Mcgowan (Usa) Liv Racing Teqfind 0:45:17 129 Sandra Gutierrez Conde (Esp) Bizkaia-Durango 130 Anna Kiesenhofer (Aut) Israel Premier Tech Roland 0:48:30 131 Beatriz Roxo (Por) Cantabria Deporte - Rio Miera Women`S Cycling Team 0:55:24 DNF Vittoria Guazzini (Ita) Fdj-Suez DNF Silvia Magri (Ita) Israel Premier Tech Roland DNF Alessia Patuelli (Ita) Bepink DNF Lucy Lee (Gbr) Das-Handsling Bikes DNF Heidi Gaugain (Fra) Bizkaia-Durango DNF Sarah Kastenhuber (Ger) Sopela Women'S Team DNF Florence Normand (Can) Sopela Women'S Team DNF Nadine Gill (Ger) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team DNS Marte Berg Edseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team DNS Elena Pirrone (Ita) Israel Premier Tech Roland DNS Andrea Perez Figueroa (Esp) Cantabria Deporte - Rio Miera Women`S Cycling Team Генеральная классификация после 3 этапа 1 Ashleigh Moolman-Pasio (Rsa) Ag Insurance - Soudal Quick-Step Team 09:51:54 2 Amanda Spratt (Aus) Trek - Segafredo 0:00:04 3 Annemiek Van Vleuten (Ned) Movistar Team Women 0:00:06 4 Olivia Baril (Can) Uae Team Adq 0:00:13 5 Floortje Mackaij (Ned) Movistar Team Women 0:00:20 6 Eleonora Camilla Gasparrini (Ita) Uae Team Adq 0:00:21 7 Yara Kastelijn (Ned) Fenix-Deceuninck 8 Cecilie Ludwig (Den) Fdj-Suez 9 Margarita Victo Garcia Cañellas (Esp) Liv Racing Teqfind 10 Špela Kern (Slo) Cofidis Women Team 11 Justine Ghekiere (Bel) Ag Insurance - Soudal Quick-Step Team 12 Juliette Labous (Fra) Team Dsm 13 Neve Bradbury (Aus) Canyon//Sram Racing 14 Anouska Koster (Ned) Uno-X Pro Cycling Team 15 Ricarda Bauernfeind (Ger) Canyon//Sram Racing 16 Gaia Realini (Ita) Trek - Segafredo 17 Erica Magnaldi (Ita) Uae Team Adq 18 Claire Steels (Gbr) Israel Premier Tech Roland 19 Riejanne Markus (Ned) Team Jumbo-Visma 0:00:32 20 Veronica Ewers (Usa) Ef Education - Tibco - Svb 21 Elise Uijen (Ned) Team Dsm 0:01:17 22 Kim Cadzow (Nzl) Team Jumbo-Visma 0:02:03 23 Mireia Benito Pellicer (Esp) Ag Insurance - Soudal Quick-Step Team 0:04:28 24 Morgane Coston (Fra) Cofidis Women Team 25 Cedrine Kerbaol (Fra) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 0:06:15 26 Quinty Ton (Ned) Liv Racing Teqfind 0:08:16 27 Alice Maria Arzuffi (Ita) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 28 Elizabeth Holden (Gbr) Uae Team Adq 29 Elinor Barker (Gbr) Uno-X Pro Cycling Team 30 Aranza Villalon Sanchez (Chi) Eneicat-Cmteam-Seguros Deportivos 0:08:25 31 Alena Amialiusik (Blr) Uae Team Adq 0:08:27 32 Greta Marturano (Ita) Fenix-Deceuninck 33 Eider Merino Cortazar (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 34 Caroline Andersson (Swe) Liv Racing Teqfind 0:08:32 35 Becky Storrie (Gbr) Team Dsm 0:08:43 36 Andrea Alzate Gomez (Col) Eneicat-Cmteam-Seguros Deportivos 0:09:35 37 Flora Perkins (Gbr) Fenix-Deceuninck Development Team 0:09:37 38 Paula Andrea Patiño Bedoya (Col) Movistar Team Women 0:09:38 39 Stine Borgli (Nor) Fdj-Suez 40 Kathrin Hammes (Ger) Ef Education - Tibco - Svb 41 Francesca Barale (Ita) Team Dsm 0:09:49 42 Adele Normand (Can) Massi Tactic Women'S Team 0:10:00 43 Eva Van Agt (Ned) Team Jumbo-Visma 0:10:14 44 Eleonora Ciabocco (Ita) Team Dsm 0:10:20 45 Shari Bossuyt (Bel) Canyon//Sram Racing 0:10:59 46 Letizia Borghesi (Ita) Ef Education - Tibco - Svb 0:13:02 47 Teuntje Beekhuis (Ned) Team Jumbo-Visma 48 Eugénie Duval (Fra) Fdj-Suez 49 Sophie Wright (Gbr) Fenix-Deceuninck 50 Aileen Schweikart (Ger) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 0:13:13 51 Danni Shrosbree (Gbr) Das-Handsling Bikes 0:19:25 52 Laura Asencio (Fra) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 0:19:41 53 Alice Towers (Gbr) Canyon//Sram Racing 0:20:56 54 Lotta Henttala (Fin) Ag Insurance - Soudal Quick-Step Team 0:21:01 55 Matilde Vitillo (Ita) Bepink 0:21:12 56 Silvia Zanardi (Ita) Bepink 0:21:13 57 Sofia Bertizzolo (Ita) Uae Team Adq 58 Laura Tomasi (Ita) Uae Team Adq 59 Gaia Masetti (Ita) Ag Insurance - Soudal Quick-Step Team 60 Megan Jastrab (Usa) Team Dsm 0:21:21 61 Nadia Quagliotto (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 0:21:26 62 Sabrina Stultiens (Ned) Liv Racing Teqfind 0:21:42 63 Léa Curinier (Fra) Team Dsm 0:21:46 64 Elisa Balsamo (Ita) Trek - Segafredo 0:27:01 65 Coryn Rivera (Usa) Team Jumbo-Visma 0:27:16 66 Karlijn Swinkels (Ned) Team Jumbo-Visma 0:27:21 67 Carina Schrempf (Aut) Fenix-Deceuninck 0:27:22 68 Arlenis Sierra Canadilla (Cub) Movistar Team Women 0:27:23 69 Sandra Alonso Dominguez (Esp) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 70 Marie Le Net (Fra) Fdj-Suez 71 Susanne Andersen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 72 Eukene Larrarte Arteaga (Esp) Bizkaia-Durango 73 Katia Ragusa (Ita) Liv Racing Teqfind 74 Amber Kraak (Ned) Team Jumbo-Visma 75 Millie Couzens (Gbr) Fenix-Deceuninck 76 Ilaria Sanguineti (Ita) Trek - Segafredo 77 Nina Berton (Lux) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 78 Tamara Dronova (Rus) Israel Premier Tech Roland 0:27:34 79 Krista Doebel-Hickok (Usa) Ef Education - Tibco - Svb 80 Amalie Dideriksen (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:27:36 81 Severine Eraud (Fra) Cofidis Women Team 0:27:38 82 Giorgia Vettorello (Ita) Bepink 0:27:43 83 Sara Poidevin (Can) Ef Education - Tibco - Svb 0:27:50 84 Mie Bjørndal Ottestad (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 85 Iurani Blanco Calbet (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 0:28:19 86 Alison Jackson (Can) Ef Education - Tibco - Svb 0:28:55 87 Magdeleine Vallieres Mill (Can) Ef Education - Tibco - Svb 0:31:05 88 Petra Zsankó (Hun) Massi Tactic Women'S Team 0:33:43 89 Susana Perez Conejero (Esp) Cantabria Deporte - Rio Miera Women`S Cycling Team 0:33:46 90 Martina Alzini (Ita) Cofidis Women Team 0:33:51 91 Alba Teruel Ribes (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 92 Emilia Fahlin (Swe) Fdj-Suez 93 Lisa Klein (Ger) Trek - Segafredo 94 Lone Meertens (Bel) Ag Insurance - Soudal Quick-Step Team 95 Grace Lister (Gbr) Das-Handsling Bikes 0:33:57 96 Ariana Gilabert Vilaplana (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 97 Anya Louw (Aus) Ag Insurance - Soudal Quick-Step Team 98 Tayler Wiles (Usa) Trek - Segafredo 0:34:02 99 Agua Marina Espinola Salinas (Par) Canyon//Sram Generation 0:35:15 100 Prisca Savi (Ita) Bepink 0:36:37 101 Cecile Lejeune (Fra) Massi Tactic Women'S Team 0:38:33 102 Aurela Nerlo (Pol) Massi Tactic Women'S Team 0:40:02 103 Lourdes Oyarbide Jimenez (Esp) Movistar Team Women 0:40:06 104 Irene Mendez Melgarejo (Esp) Bizkaia-Durango 0:41:14 105 Usoa Ostolaza Zabala (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 0:41:25 106 Iris Gomez Argiles (Esp) Massi Tactic Women'S Team 0:41:28 107 Carolina Vargas Atehortua (Col) Eneicat-Cmteam-Seguros Deportivos 0:42:04 108 Sammie Stuart (Gbr) Das-Handsling Bikes 0:42:05 109 Andrea Ramirez Fregoso (Mex) Bizkaia-Durango 110 Patricia Ortega Ruiz (Esp) Massi Tactic Women'S Team 0:42:35 111 Catalina Soto Campos (Chi) Bizkaia-Durango 0:42:38 112 Rebecca Koerner (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:43:15 113 Monica Greenwood (Gbr) Das-Handsling Bikes 0:44:26 114 Cecilia Van Zuthem (Ned) Fenix-Deceuninck 0:44:29 115 Jennifer Tatiana Ducuara Acevedo (Col) Massi Tactic Women'S Team 0:44:31 116 Ana Vitoria Gouvea Vieira Almeida Magalhaes (Bra) Bizkaia-Durango 0:44:40 117 Almudena Montalvo Perez (Esp) Eneicat-Cmteam-Seguros Deportivos 0:45:10 118 Maria Banlles Santamaria (Esp) Sopela Women'S Team 0:46:41 119 Jade Teolis (Fra) Bepink 0:52:32 120 Valentina Basilico (Ita) Bepink 0:52:34 121 Fien Delbaere (Bel) Israel Premier Tech Roland 122 Katie Scott (Gbr) Das-Handsling Bikes 0:53:15 123 Marina Garau Roca (Esp) Cantabria Deporte - Rio Miera Women`S Cycling Team 0:53:53 124 Beatriz Martinez Dominguez (Esp) Eneicat-Cmteam-Seguros Deportivos 0:55:05 125 Hannah Buch (Ger) Israel Premier Tech Roland 0:57:12 126 Ayesha Mcgowan (Usa) Liv Racing Teqfind 1:00:09 127 Gabrielle Pilote-Fortin (Can) Cofidis Women Team 1:10:35 128 Alex Morrice (Gbr) Canyon//Sram Racing 1:13:28 129 Sandra Gutierrez Conde (Esp) Bizkaia-Durango 1:23:35 130 Anna Kiesenhofer (Aut) Israel Premier Tech Roland 0:48:30 131 Beatriz Roxo (Por) Cantabria Deporte - Rio Miera Women`S Cycling Team 0:55:24 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Вуэльта Валенсии-2023 Женская велогонка Setmana Ciclista-Volta Comunitat Valenciana Femines женский велоспорт



