Tour de l'Avenir-2022. Этап 2

Сегодня, 17:27 Benet - Civray, 142,8 км 1 Casper Van Uden (Ned) Netherlands 03:19:52 2 Sebastian Kolze Changizi (Den) Denmark 0:00:00 3 Samuel Watson (Gbr) Great Britain 4 Nicolas David Gomez Jaramillo (Col) Colombia 5 Luke Lamperti (Usa) United States Of America 6 Søren Wærenskjold (Nor) Norway 7 Mathias Vacek (Cze) Czech Republic 8 Jensen Plowright (Aus) Australia 9 Stian Edvardsen-Fredheim (Nor) Norway 10 Arnaud Tendon (Sui) Switzerland 11 Rudy Porter (Aus) Australia 12 Anže Skok (Slo) Slovenia 13 Gleb Brussenskiy (Kaz) Kazakhstan 14 Baptiste Vadic (Fra) 15 Matthew Dinham (Aus) Australia 16 Martin Tjøtta (Nor) Norway 17 Petr Kelemen (Cze) Czech Republic 18 Davide Dapporto (Ita) Italy 19 Tomas Kopecký (Cze) Czech Republic 20 Pierre-Pascal Keup (Ger) Germany 21 Jorge Peyrot Balvanera (Mex) Mexico 22 Tom Paquet (Lux) Luxembourg 23 Carlos Alfonso Garcia Trejo (Mex) Mexico 24 Archie Ryan (Irl) Ireland 25 Michel Heßmann (Ger) Germany 26 Rick Pluimers (Ned) Netherlands 27 Travis Stedman (Rsa) Team Qhubeka 28 Milkias Kudus (Eri) Eritrea 29 Loïc Bettendorff (Lux) Luxembourg 30 Jon Barrenetxea Golzarri (Esp) Spain 31 Alex Baudin (Fra) France 32 Loris Coss (Fra) 33 Nils Brun (Sui) Switzerland 34 Eric Muhoza (Rwa) 35 William Junior Lecerf (Bel) Belgium 36 Thomas Gloag (Gbr) Great Britain 37 Efrem Araya (Eri) Eritrea 38 Karel Vacek (Cze) Czech Republic 39 Lennert Van Eetvelt (Bel) Belgium 40 Davide Piganzoli (Ita) Italy 41 Igor Arrieta Lizarraga (Esp) Spain 42 Nicolas Vinokurov (Kaz) Kazakhstan 43 Lukáš Kubiš (Svk) Slovakia 44 Gal Glivar (Slo) Slovenia 45 Johannes Staune-Mittet (Nor) Norway 46 Hamza Amari (Alg) 47 Jakub Ťoupalík (Cze) Czech Republic 48 Finn Gullickson (Usa) United States Of America 49 Ewen Costiou (Fra) France 50 Maximilian Schmidbauer (Aut) Austria 51 Felix Stehli (Sui) Switzerland 52 Cédric Pries (Lux) Luxembourg 53 Alessandro Fancellu (Ita) Italy 54 Jordan Labrosse (Fra) 55 Raphael Parisella (Can) Canada 56 Nicolas Rivard (Can) Canada 57 Filip Řeha (Cze) Czech Republic 58 Alessio Martinelli (Ita) Italy 59 Nixon Efrain Rosero Rojas (Ecu) Ecuador 60 Per Strand Hagenes (Nor) Norway 61 Alexander Hajek (Aut) Austria 62 Loe Van Belle (Ned) Netherlands 63 Welay Berhe (Eth) Ef Education - Nippo Development Team 64 Andrey Remkhe (Kaz) Kazakhstan 65 Hannes Wilksch (Ger) Germany 66 Jacob Madsen (Den) Denmark 67 Embret Svestad-Bårdseng (Nor) Norway 68 Darren Rafferty (Irl) Ireland 69 Luka Ziherl (Slo) Slovenia 70 Edgar David Cadena Martinez (Mex) Mexico 71 Ivan Romeo Abad (Esp) Spain 72 Jesus David Peña Jimenez (Col) Colombia 73 Mats Wenzel (Lux) Luxembourg 74 Lenny Martinez (Fra) France 75 Joris Delbove (Fra) France 76 Marco Schrettl (Aut) Austria 77 Romain Gregoire (Fra) France 78 Lucas Boniface (Fra) 79 Lorenzo Milesi (Ita) Italy 80 Edgar Andres Pinzon Villalba (Col) Colombia 81 Mehari Tewelde (Eri) Eritrea 82 Martin Messner (Aut) Austria 83 Mathis Le Berre (Fra) France 84 Emanuel Zangerle (Aut) Austria 85 Maximilian Kabas (Aut) Austria 86 Kiya Rogora (Eth) 87 Robert Donaldson (Gbr) Great Britain 88 Daniil Pronskiy (Kaz) Kazakhstan 89 Alexandre Vinokurov (Kaz) Kazakhstan 90 Rémi Capron (Fra) 91 Harold Martin Lopez Granizo (Ecu) Ecuador 92 Anthony Baudis (Fra) 93 Enekoitz Azparren Irurzun (Esp) Spain 94 Matthew Riccitello (Usa) United States Of America 95 Adam Ward (Irl) Ireland 96 Fernando Tercero Lopez (Esp) Spain 97 Kevin Mccambridge (Irl) Ireland 98 Cooper Johnson (Usa) United States Of America 99 Arthur Kluckers (Lux) Luxembourg 100 Negasi Haylu Abreha (Eth) Team Qhubeka 101 Nahom Araya (Eri) Eritrea 102 Samuel Tuka (Svk) Slovakia 103 Brayan Obando Rosas (Ecu) Ecuador 104 Lukáš Sokolík (Svk) Slovakia 105 Leonardo Rafael Zavala Pantoja (Mex) Mexico 106 Felix Engelhardt (Ger) Germany 107 Quentin Cowan (Can) Canada 108 Dean Harvey (Irl) Ireland 109 Aljaž Colnar (Slo) Slovenia 110 Georg Steinhauser (Ger) Germany 111 Victor Bohal (Fra) 112 Samuel Kováč (Svk) Slovakia 113 Dylan George (Aus) Australia 114 Benjamin Marais (Fra) 115 Antoine Roussel (Fra) 116 Juan Manuel Barboza Nader (Col) Colombia 117 Rafael Pereira Marques (Lux) Luxembourg 118 Niyat Ruesom (Eri) Eritrea 119 Alec Segaert (Bel) Belgium 120 Cian Uijtdebroeks (Bel) Belgium 121 William Levy (Den) Denmark 122 Robin Donzé (Sui) Switzerland 123 Antoine Devanne (Fra) 124 Luis-Joe Lührs (Ger) Germany 125 Leo Hayter (Gbr) Great Britain 126 Diego Arreola Dimas (Mex) Mexico 127 Brandon Alejandro Rojas Vega (Col) Colombia 128 Lenin Montenegro Farinango (Ecu) Ecuador 129 Joshua Giddings (Gbr) Great Britain 0:00:48 130 Jack Brough (Gbr) Great Britain 131 Matteo Vercher (Fra) 132 Carl-Frederik Bévort (Den) Denmark 0:00:00 133 Alberto Bruttomesso (Ita) Italy 134 Gabriel Shipley (Usa) United States Of America 0:00:52 135 Filip Lohinský (Svk) Slovakia 0:00:57 136 Carson Miles (Can) Canada 0:01:05 137 Fabian Weiss (Sui) Switzerland 0:00:00 138 Jakob Klahre (Sui) Switzerland 0:01:08 139 Nurbergen Nurlykhassym (Kaz) Kazakhstan 0:00:00 140 Simon Dalby (Den) Denmark 0:01:21 141 Pavol Rovder (Svk) Slovakia 0:02:02 142 Tim Van Dijke (Ned) Netherlands 0:00:00 143 Adam Holm Jørgensen (Den) Denmark 0:02:15 144 Gil Gelders (Bel) Belgium 0:00:00 145 Thibau Nys (Bel) Belgium 146 Axel Van Der Tuuk (Ned) Netherlands 0:03:58 147 Dylan Hopkins (Aus) Australia 148 German Dario Gomez Becerra (Col) Colombia 149 Mihael Štajnar (Slo) Slovenia 0:04:37 150 Boštjan Murn (Slo) Slovenia 151 Enzo Leijnse (Ned) Netherlands 152 Théo Degache (Fra) 0:05:34 153 Jose Antonio Escarcega Mendizabal (Mex) Mexico 0:05:38 154 Sela Weldemicael (Eri) Eritrea 0:06:25 155 Thomas Schellenberg (Can) Canada DNF Riley Pickrell (Can) Canada DNS Alejandro Franco Gonzalez (Esp) Spain Генеральная классификация после 2 этапа 1 Søren Wærenskjold (Nor) Norway 05:52:15 2 Sebastian Kolze Changizi (Den) Denmark 0:00:01 3 Samuel Watson (Gbr) Great Britain 4 Casper Van Uden (Ned) Netherlands 5 Nicolas David Gomez Jaramillo (Col) Colombia 6 Luke Lamperti (Usa) United States Of America 7 Jensen Plowright (Aus) Australia 8 Stian Edvardsen-Fredheim (Nor) Norway 9 Matthew Dinham (Aus) Australia 10 Petr Kelemen (Cze) Czech Republic 11 Rudy Porter (Aus) Australia 12 Baptiste Vadic (Fra) 13 Pierre-Pascal Keup (Ger) Germany 14 Gleb Brussenskiy (Kaz) Kazakhstan 15 Michel Heßmann (Ger) Germany 16 Carlos Alfonso Garcia Trejo (Mex) Mexico 17 Anže Skok (Slo) Slovenia 18 Arnaud Tendon (Sui) Switzerland 19 Rick Pluimers (Ned) Netherlands 20 Jon Barrenetxea Golzarri (Esp) Spain 21 Martin Tjøtta (Nor) Norway 22 Thomas Gloag (Gbr) Great Britain 23 Tom Paquet (Lux) Luxembourg 24 Lennert Van Eetvelt (Bel) Belgium 25 Cédric Pries (Lux) Luxembourg 26 Davide Piganzoli (Ita) Italy 27 Travis Stedman (Rsa) Team Qhubeka 28 Jakub Ťoupalík (Cze) Czech Republic 29 Gal Glivar (Slo) Slovenia 30 Ewen Costiou (Fra) France 31 Archie Ryan (Irl) Ireland 32 William Junior Lecerf (Bel) Belgium 33 Karel Vacek (Cze) Czech Republic 34 Johannes Staune-Mittet (Nor) Norway 35 Felix Stehli (Sui) Switzerland 36 Nicolas Vinokurov (Kaz) Kazakhstan 37 Loe Van Belle (Ned) Netherlands 38 Mathis Le Berre (Fra) France 39 Loris Coss (Fra) 40 Igor Arrieta Lizarraga (Esp) Spain 41 Nils Brun (Sui) Switzerland 42 Alessandro Fancellu (Ita) Italy 43 Filip Řeha (Cze) Czech Republic 44 Finn Gullickson (Usa) United States Of America 45 Romain Gregoire (Fra) France 46 Lucas Boniface (Fra) 47 Eric Muhoza (Rwa) 48 Maximilian Schmidbauer (Aut) Austria 49 Mathias Vacek (Cze) Czech Republic 50 Jacob Madsen (Den) Denmark 51 Ivan Romeo Abad (Esp) Spain 52 Alex Baudin (Fra) France 53 Lorenzo Milesi (Ita) Italy 54 Loïc Bettendorff (Lux) Luxembourg 55 Edgar David Cadena Martinez (Mex) Mexico 56 Tomas Kopecký (Cze) Czech Republic 57 Hannes Wilksch (Ger) Germany 58 Robert Donaldson (Gbr) Great Britain 59 Luka Ziherl (Slo) Slovenia 60 Welay Berhe (Eth) Ef Education - Nippo Development Team 61 Nixon Efrain Rosero Rojas (Ecu) Ecuador 62 Alessio Martinelli (Ita) Italy 63 Andrey Remkhe (Kaz) Kazakhstan 64 Jesus David Peña Jimenez (Col) Colombia 65 Darren Rafferty (Irl) Ireland 66 Alexander Hajek (Aut) Austria 67 Jorge Peyrot Balvanera (Mex) Mexico 68 Enekoitz Azparren Irurzun (Esp) Spain 69 Arthur Kluckers (Lux) Luxembourg 70 Nicolas Rivard (Can) Canada 71 Emanuel Zangerle (Aut) Austria 72 Thibau Nys (Bel) Belgium 73 William Levy (Den) Denmark 74 Tim Van Dijke (Ned) Netherlands 75 Jordan Labrosse (Fra) 76 Raphael Parisella (Can) Canada 77 Embret Svestad-Bårdseng (Nor) Norway 78 Joris Delbove (Fra) France 79 Alexandre Vinokurov (Kaz) Kazakhstan 80 Lenny Martinez (Fra) France 81 Martin Messner (Aut) Austria 82 Dean Harvey (Irl) Ireland 83 Per Strand Hagenes (Nor) Norway 84 Alberto Bruttomesso (Ita) Italy 85 Georg Steinhauser (Ger) Germany 86 Edgar Andres Pinzon Villalba (Col) Colombia 87 Matthew Riccitello (Usa) United States Of America 88 Anthony Baudis (Fra) 89 Nahom Araya (Eri) Eritrea 90 Aljaž Colnar (Slo) Slovenia 91 Daniil Pronskiy (Kaz) Kazakhstan 92 Samuel Kováč (Svk) Slovakia 93 Rémi Capron (Fra) 94 Samuel Tuka (Svk) Slovakia 95 Maximilian Kabas (Aut) Austria 96 Cian Uijtdebroeks (Bel) Belgium 97 Leo Hayter (Gbr) Great Britain 98 Nurbergen Nurlykhassym (Kaz) Kazakhstan 99 Negasi Haylu Abreha (Eth) Team Qhubeka 100 Harold Martin Lopez Granizo (Ecu) Ecuador 101 Juan Manuel Barboza Nader (Col) Colombia 102 Victor Bohal (Fra) 103 Benjamin Marais (Fra) 104 Carl-Frederik Bévort (Den) Denmark 105 Kevin Mccambridge (Irl) Ireland 106 Luis-Joe Lührs (Ger) Germany 107 Alec Segaert (Bel) Belgium 108 Antoine Devanne (Fra) 109 Quentin Cowan (Can) Canada 0:00:30 110 Davide Dapporto (Ita) Italy 0:00:36 111 Mats Wenzel (Lux) Luxembourg 112 Kiya Rogora (Eth) 0:00:43 113 Matteo Vercher (Fra) 0:00:49 114 Joshua Giddings (Gbr) Great Britain 115 Hamza Amari (Alg) 0:00:50 116 Felix Engelhardt (Ger) Germany 117 Gil Gelders (Bel) Belgium 118 Gabriel Shipley (Usa) United States Of America 0:00:53 119 Lukáš Kubiš (Svk) Slovakia 0:01:31 120 Jakob Klahre (Sui) Switzerland 0:01:58 121 Boštjan Murn (Slo) Slovenia 0:04:38 122 Dylan Hopkins (Aus) Australia 0:04:48 123 Théo Degache (Fra) 0:05:35 124 Adam Holm Jørgensen (Den) Denmark 0:05:50 125 Rafael Pereira Marques (Lux) Luxembourg 0:06:35 126 Diego Arreola Dimas (Mex) Mexico 0:06:43 127 Milkias Kudus (Eri) Eritrea 0:06:53 128 Mehari Tewelde (Eri) Eritrea 129 Marco Schrettl (Aut) Austria 0:06:56 130 Adam Ward (Irl) Ireland 131 Fernando Tercero Lopez (Esp) Spain 132 Lukáš Sokolík (Svk) Slovakia 133 Brayan Obando Rosas (Ecu) Ecuador 134 Leonardo Rafael Zavala Pantoja (Mex) Mexico 135 Robin Donzé (Sui) Switzerland 136 Antoine Roussel (Fra) 137 Brandon Alejandro Rojas Vega (Col) Colombia 138 Filip Lohinský (Svk) Slovakia 0:07:53 139 Simon Dalby (Den) Denmark 0:07:56 140 Jack Brough (Gbr) Great Britain 141 Carson Miles (Can) Canada 0:08:01 142 Efrem Araya (Eri) Eritrea 0:08:28 143 Pavol Rovder (Svk) Slovakia 0:09:10 144 Niyat Ruesom (Eri) Eritrea 0:09:34 145 Cooper Johnson (Usa) United States Of America 0:09:42 146 Lenin Montenegro Farinango (Ecu) Ecuador 0:10:02 147 Fabian Weiss (Sui) Switzerland 148 German Dario Gomez Becerra (Col) Colombia 0:10:54 149 Axel Van Der Tuuk (Ned) Netherlands 0:11:06 150 Enzo Leijnse (Ned) Netherlands 0:11:45 151 Mihael Štajnar (Slo) Slovenia 0:12:05 152 Dylan George (Aus) Australia 0:15:31 153 Sela Weldemicael (Eri) Eritrea 0:16:07 154 Jose Antonio Escarcega Mendizabal (Mex) Mexico 0:21:09 155 Thomas Schellenberg (Can) Canada 0:22:16 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 