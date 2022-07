Tour de France Femmes-2022. Этап 4 Категория:

Вчера, 18:11 Photo ©A.S.O. / Fabien Boukla Troyes - Bar-Sur-Aube, 126.8 км 1 Marlen Reusser (Sui) Team Sd Worx 3:16:30 2 Evita Muzic (Fra) Fdj Suez Futuroscope +1:24 3 Alena Amialiusik (Blr) Canyon//Sram Racing 4 Veronica Ewers (Usa) Ef Education - Tibco - Svb 5 Marianne Vos (Ned) Team Jumbo-Visma +1:40 6 Lotte Kopecky (Bel) Team Sd Worx 7 Silvia Persico (Ita) Valcar - Travel & Service 8 Ruby Roseman-Gannon (Aus) Team Bikeexchange - Jayco 9 Elisa Longo Borghini (Ita) Trek - Segafredo 10 Demi Vollering (Ned) Team Sd Worx 11 Marta Lach (Pol) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 12 Liane Lippert (Ger) Team Dsm 13 Annemiek Van Vleuten (Ned) Movistar Team Women 14 Juliette Labous (Fra) Team Dsm 15 Elise Chabbey (Sui) Canyon//Sram Racing 16 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon//Sram Racing 17 Sandra Alonso Dominguez (Esp) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 18 Ashleigh Moolman-Pasio (Rsa) Team Sd Worx 19 Cecilie Ludwig (Den) Fdj Suez Futuroscope 20 Yara Kastelijn (Ned) Plantur-Pura 21 Mischa Bredewold (Ned) Parkhotel Valkenburg 22 Eleonora Camilla Gasparrini (Ita) Valcar - Travel & Service 23 Grace Brown (Aus) Fdj Suez Futuroscope 24 Ellen Van Dijk (Ned) Trek - Segafredo 25 Kristen Faulkner (Usa) Team Bikeexchange - Jayco 26 Rachel Neylan (Aus) Cofidis Women Team 27 Riejanne Markus (Ned) Team Jumbo-Visma +1:47 28 Mie Bjørndal Ottestad (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +2:32 29 Alexandra Manly (Aus) Team Bikeexchange - Jayco 30 Julie De Wilde (Bel) Plantur-Pura +3:11 31 Tamara Dronova (Rus) Roland Cogeas Edelweiss Squad 32 Julia Borgström (Swe) Ag Insurance - Nxtg Team 33 Margarita Victo Garcia Cañellas (Esp) Uae Team Adq 34 Jeanne Korevaar (Ned) Liv Racing Xstra 35 Pfeiffer Georgi (Gbr) Team Dsm 36 Greta Richioud (Fra) Arkea Pro Cycling Team 37 Arlenis Sierra Canadilla (Cub) Movistar Team Women 38 Karlijn Swinkels (Ned) Team Jumbo-Visma 39 Romy Kasper (Ger) Team Jumbo-Visma 40 Eva Van Agt (Ned) Le Col Wahoo 41 Shirin Van Anrooij (Ned) Trek - Segafredo 42 Chantal Van Den Broek-Blaak (Ned) Team Sd Worx 43 Elisa Balsamo (Ita) Trek - Segafredo 44 Nina Buijsman (Ned) Human Powered Health +6:22 45 Erica Magnaldi (Ita) Uae Team Adq +7:11 46 Marie Le Net (Fra) Fdj Suez Futuroscope 47 Emma Cecilie Bjerg (Den) Movistar Team Women +9:12 48 Coralie Demay (Fra) St Michel - Auber 93 49 Joscelin Lowden (Gbr) Uno-X Pro Cycling Team +9:30 50 Paula Andrea Patiño Bedoya (Col) Movistar Team Women 51 Lorena Wiebes (Ned) Team Dsm +9:51 52 Alice Maria Arzuffi (Ita) Valcar - Travel & Service 53 Anaïs Morichon (Fra) Arkea Pro Cycling Team 54 Morgane Coston (Fra) Arkea Pro Cycling Team 55 Laura Asencio (Fra) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 56 Krista Doebel-Hickok (Usa) Ef Education - Tibco - Svb +12:12 57 Severine Eraud (Fra) Stade Rochelais Charente Maritime +12:17 58 Maaike Boogaard (Ned) Uae Team Adq +13:37 59 Pauliena Rooijakkers (Ned) Canyon//Sram Racing 60 Vittoria Guazzini (Ita) Fdj Suez Futuroscope 61 Rachele Barbieri (Ita) Liv Racing Xstra 62 Quinty Schoens (Ned) Parkhotel Valkenburg +14:10 63 Franziska Koch (Ger) Team Dsm 64 Maike Van Der Duin (Ned) Le Col Wahoo 65 Anya Louw (Aus) Ag Insurance - Nxtg Team 66 Ilse Pluimers (Ned) Ag Insurance - Nxtg Team 67 Simone Boilard (Can) St Michel - Auber 93 68 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 69 Martina Alzini (Ita) Cofidis Women Team 70 Anne Dorthe Ysland (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 71 Tiffany Cromwell (Aus) Canyon//Sram Racing 72 Margot Pompanon (Fra) St Michel - Auber 93 73 Margaux Vigie (Fra) Valcar - Travel & Service 74 Marit Raaijmakers (Ned) Human Powered Health 75 Christine Majerus (Lux) Team Sd Worx 76 Femke Markus (Ned) Parkhotel Valkenburg 77 Valerie Demey (Bel) Liv Racing Xstra 78 Jesse Vandenbulcke (Bel) Le Col Wahoo 79 Soraya Paladin (Ita) Canyon//Sram Racing 80 Eugenia Bujak (Slo) Uae Team Adq 81 Barbara Fonseca (Fra) St Michel - Auber 93 82 Maria Apolonia Van 'T Geloof (Ned) Le Col Wahoo 83 Kathrin Hammes (Ger) Ef Education - Tibco - Svb 84 Victoire Berteau (Fra) Cofidis Women Team 85 Nicole Frain (Aus) Roxsolt Liv Sram 86 Olga Zabelinskaya (Uzb) Roland Cogeas Edelweiss Squad 87 Letizia Borghesi (Ita) Ef Education - Tibco - Svb 88 Marta Bastianelli (Ita) Uae Team Adq 89 Magdeleine Vallieres Mill (Can) Ef Education - Tibco - Svb 90 Antri Christoforou (Cyp) Human Powered Health 91 Sandra Levenez (Fra) Cofidis Women Team 92 Emily Newsom (Usa) Ef Education - Tibco - Svb 93 Kathrin Schweinberger (Aut) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 94 Silke Smulders (Ned) Liv Racing Xstra 95 Thalita De Jong (Ned) Liv Racing Xstra 96 Valentine Fortin (Fra) Cofidis Women Team 97 Femke Gerritse (Ned) Parkhotel Valkenburg 98 Lone Meertens (Bel) Ag Insurance - Nxtg Team 99 Barbara Malcotti (Ita) Human Powered Health 100 Julie Leth (Den) Uno-X Pro Cycling Team 101 Alison Avoine (Fra) St Michel - Auber 93 102 Gladys Verhulst (Fra) Le Col Wahoo 103 Anna Henderson (Gbr) Team Jumbo-Visma 104 Rotem Gafinovitz (Isr) Roland Cogeas Edelweiss Squad 105 Urška Žigart (Slo) Team Bikeexchange - Jayco 106 Sanne Cant (Bel) Plantur-Pura 107 Kim De Baat (Bel) Plantur-Pura 108 Lisa Brennauer (Ger) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 109 Elizabeth Holden (Gbr) Le Col Wahoo 110 Anne Van Rooijen (Ned) Parkhotel Valkenburg 111 Audrey Cordon Ragot (Fra) Trek - Segafredo 112 Henrietta Christie (Nzl) Human Powered Health 113 Sabrina Stultiens (Ned) Liv Racing Xstra 114 Leah Thomas (Usa) Trek - Segafredo 115 Noemi Rüegg (Sui) Team Jumbo-Visma 116 Lily Williams (Usa) Human Powered Health 117 Hannah Barnes (Gbr) Uno-X Pro Cycling Team 118 Amandine Fouquenet (Fra) Arkea Pro Cycling Team +15:12 119 Aude Biannic (Fra) Movistar Team Women +17:09 120 Christina Schweinberger (Aut) Plantur-Pura 121 Sheyla Gutierrez Ruiz (Esp) Movistar Team Women 122 Yuliia Biriukova (Ukr) Arkea Pro Cycling Team 123 Olivia Baril (Can) Valcar - Travel & Service +18:22 124 Ane Santesteban Gonzalez (Esp) Team Bikeexchange - Jayco 125 Pauline Allin (Fra) Arkea Pro Cycling Team +20:05 126 India Grangier (Fra) Stade Rochelais Charente Maritime 127 Ilaria Sanguineti (Ita) Valcar - Travel & Service +20:08 128 Caroline Baur (Sui) Roland Cogeas Edelweiss Squad +23:15 129 Hannah Ludwig (Ger) Uno-X Pro Cycling Team +24:06 130 Sandrine Bideau (Fra) St Michel - Auber 93 DNF Charlotte Kool (Ned) Team Dsm Генеральная классификация после 4 этапа 1 Marianne Vos (Ned) Team Jumbo-Visma 11:48:46 2 Silvia Persico (Ita) Valcar - Travel & Service +16 3 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon//Sram Racing 4 Elisa Longo Borghini (Ita) Trek - Segafredo +21 5 Ashleigh Moolman-Pasio (Rsa) Team Sd Worx +51 6 Demi Vollering (Ned) Team Sd Worx +57 7 Juliette Labous (Fra) Team Dsm +1:05 8 Annemiek Van Vleuten (Ned) Movistar Team Women +1:14 9 Cecilie Ludwig (Den) Fdj Suez Futuroscope +1:48 10 Elise Chabbey (Sui) Canyon//Sram Racing +2:20 11 Margarita Victo Garcia Cañellas (Esp) Uae Team Adq +2:26 12 Evita Muzic (Fra) Fdj Suez Futuroscope +2:47 13 Liane Lippert (Ger) Team Dsm +2:55 14 Veronica Ewers (Usa) Ef Education - Tibco - Svb 15 Ruby Roseman-Gannon (Aus) Team Bikeexchange - Jayco +3:11 16 Alena Amialiusik (Blr) Canyon//Sram Racing +3:26 17 Riejanne Markus (Ned) Team Jumbo-Visma +3:49 18 Julie De Wilde (Bel) Plantur-Pura +4:28 19 Lotte Kopecky (Bel) Team Sd Worx +4:32 20 Ellen Van Dijk (Ned) Trek - Segafredo 21 Mie Bjørndal Ottestad (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +4:34 22 Tamara Dronova (Rus) Roland Cogeas Edelweiss Squad +4:37 23 Jeanne Korevaar (Ned) Liv Racing Xstra 24 Marlen Reusser (Sui) Team Sd Worx +4:38 25 Julia Borgström (Swe) Ag Insurance - Nxtg Team +4:44 26 Sandra Alonso Dominguez (Esp) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 27 Pfeiffer Georgi (Gbr) Team Dsm +4:50 28 Shirin Van Anrooij (Ned) Trek - Segafredo +5:01 29 Kristen Faulkner (Usa) Team Bikeexchange - Jayco +5:11 30 Karlijn Swinkels (Ned) Team Jumbo-Visma +5:25 31 Arlenis Sierra Canadilla (Cub) Movistar Team Women +5:32 32 Yara Kastelijn (Ned) Plantur-Pura +5:37 33 Grace Brown (Aus) Fdj Suez Futuroscope +6:07 34 Mischa Bredewold (Ned) Parkhotel Valkenburg +6:19 35 Alexandra Manly (Aus) Team Bikeexchange - Jayco +6:53 36 Romy Kasper (Ger) Team Jumbo-Visma +7:36 37 Eva Van Agt (Ned) Le Col Wahoo +7:53 38 Elisa Balsamo (Ita) Trek - Segafredo +8:25 39 Nina Buijsman (Ned) Human Powered Health +9:16 40 Chantal Van Den Broek-Blaak (Ned) Team Sd Worx +10:21 41 Coralie Demay (Fra) St Michel - Auber 93 +11:08 42 Marta Lach (Pol) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team +11:21 43 Erica Magnaldi (Ita) Uae Team Adq +11:32 44 Greta Richioud (Fra) Arkea Pro Cycling Team +12:20 45 Emma Cecilie Bjerg (Den) Movistar Team Women +13:44 46 Paula Andrea Patiño Bedoya (Col) Movistar Team Women +13:49 47 Eleonora Camilla Gasparrini (Ita) Valcar - Travel & Service +13:57 48 Marie Le Net (Fra) Fdj Suez Futuroscope +14:21 49 Laura Asencio (Fra) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team +14:30 50 Alice Maria Arzuffi (Ita) Valcar - Travel & Service +15:08 51 Elizabeth Holden (Gbr) Le Col Wahoo +15:43 52 Rachel Neylan (Aus) Cofidis Women Team +15:49 53 Anne Dorthe Ysland (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +15:55 54 Audrey Cordon Ragot (Fra) Trek - Segafredo +16:07 55 Lorena Wiebes (Ned) Team Dsm +16:12 56 Krista Doebel-Hickok (Usa) Ef Education - Tibco - Svb +16:24 57 Sanne Cant (Bel) Plantur-Pura +16:35 58 Morgane Coston (Fra) Arkea Pro Cycling Team +16:37 59 Severine Eraud (Fra) Stade Rochelais Charente Maritime +16:38 60 Barbara Malcotti (Ita) Human Powered Health +17:21 61 Pauliena Rooijakkers (Ned) Canyon//Sram Racing +17:33 62 Joscelin Lowden (Gbr) Uno-X Pro Cycling Team +17:37 63 Rachele Barbieri (Ita) Liv Racing Xstra +17:54 64 Maike Van Der Duin (Ned) Le Col Wahoo +18:01 65 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team +18:18 66 Tiffany Cromwell (Aus) Canyon//Sram Racing +18:23 67 Ilse Pluimers (Ned) Ag Insurance - Nxtg Team 68 Femke Markus (Ned) Parkhotel Valkenburg 69 Simone Boilard (Can) St Michel - Auber 93 +18:37 70 Valerie Demey (Bel) Liv Racing Xstra 71 Barbara Fonseca (Fra) St Michel - Auber 93 +18:40 72 Nicole Frain (Aus) Roxsolt Liv Sram +18:43 73 Anna Henderson (Gbr) Team Jumbo-Visma +18:48 74 Henrietta Christie (Nzl) Human Powered Health 75 Marta Bastianelli (Ita) Uae Team Adq +18:49 76 Quinty Schoens (Ned) Parkhotel Valkenburg +19:16 77 Victoire Berteau (Fra) Cofidis Women Team +19:27 78 Amandine Fouquenet (Fra) Arkea Pro Cycling Team +19:39 79 Lone Meertens (Bel) Ag Insurance - Nxtg Team +19:44 80 Maaike Boogaard (Ned) Uae Team Adq +20:47 81 Julie Leth (Den) Uno-X Pro Cycling Team +21:03 82 Lisa Brennauer (Ger) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team +21:04 83 Lily Williams (Usa) Human Powered Health +21:07 84 Eugenia Bujak (Slo) Uae Team Adq +21:11 85 Antri Christoforou (Cyp) Human Powered Health +21:28 86 Olga Zabelinskaya (Uzb) Roland Cogeas Edelweiss Squad 87 Maria Apolonia Van 'T Geloof (Ned) Le Col Wahoo +21:38 88 Magdeleine Vallieres Mill (Can) Ef Education - Tibco - Svb 89 Marit Raaijmakers (Ned) Human Powered Health +21:50 90 Femke Gerritse (Ned) Parkhotel Valkenburg +22:25 91 Vittoria Guazzini (Ita) Fdj Suez Futuroscope +23:01 92 Kathrin Hammes (Ger) Ef Education - Tibco - Svb +23:39 93 Kathrin Schweinberger (Aut) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team +23:51 94 Rotem Gafinovitz (Isr) Roland Cogeas Edelweiss Squad +23:58 95 Valentine Fortin (Fra) Cofidis Women Team +24:03 96 Anaïs Morichon (Fra) Arkea Pro Cycling Team +24:32 97 Silke Smulders (Ned) Liv Racing Xstra +25:10 98 Leah Thomas (Usa) Trek - Segafredo +25:19 99 Thalita De Jong (Ned) Liv Racing Xstra +25:27 100 Sabrina Stultiens (Ned) Liv Racing Xstra +25:42 101 Urška Žigart (Slo) Team Bikeexchange - Jayco +25:57 102 Margaux Vigie (Fra) Valcar - Travel & Service +26:18 103 Kim De Baat (Bel) Plantur-Pura +26:21 104 Yuliia Biriukova (Ukr) Arkea Pro Cycling Team +26:30 105 Letizia Borghesi (Ita) Ef Education - Tibco - Svb +26:40 106 Christina Schweinberger (Aut) Plantur-Pura +26:48 107 Jesse Vandenbulcke (Bel) Le Col Wahoo +26:54 108 Franziska Koch (Ger) Team Dsm +27:06 109 Aude Biannic (Fra) Movistar Team Women +27:37 110 Caroline Baur (Sui) Roland Cogeas Edelweiss Squad +29:28 111 Margot Pompanon (Fra) St Michel - Auber 93 +29:34 112 Christine Majerus (Lux) Team Sd Worx +29:52 113 Ane Santesteban Gonzalez (Esp) Team Bikeexchange - Jayco +30:24 114 Anya Louw (Aus) Ag Insurance - Nxtg Team +30:30 115 Olivia Baril (Can) Valcar - Travel & Service +30:39 116 Gladys Verhulst (Fra) Le Col Wahoo +31:16 117 Sheyla Gutierrez Ruiz (Esp) Movistar Team Women +31:22 118 Sandra Levenez (Fra) Cofidis Women Team +31:49 119 Emily Newsom (Usa) Ef Education - Tibco - Svb +32:03 120 Ilaria Sanguineti (Ita) Valcar - Travel & Service +32:25 121 Noemi Rüegg (Sui) Team Jumbo-Visma +33:29 122 Soraya Paladin (Ita) Canyon//Sram Racing +34:16 123 Martina Alzini (Ita) Cofidis Women Team +35:36 124 Hannah Barnes (Gbr) Uno-X Pro Cycling Team +36:22 125 Sandrine Bideau (Fra) St Michel - Auber 93 +36:31 126 India Grangier (Fra) Stade Rochelais Charente Maritime +39:08 127 Anne Van Rooijen (Ned) Parkhotel Valkenburg +39:10 128 Pauline Allin (Fra) Arkea Pro Cycling Team +39:51 129 Alison Avoine (Fra) St Michel - Auber 93 +41:42 130 Hannah Ludwig (Ger) Uno-X Pro Cycling Team +45:39 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Tour de France Femmes Женский Тур де Франс женский велоспорт



