Strade Bianche Donne-2022. Результаты

Вчера, 15:39 Siena - Siena, 136 км 1 Lotte Kopecky (Bel) Team Sd Worx 3:59:14 2 Annemiek Van Vleuten (Ned) Movistar Team Women +0 3 Ashleigh Moolman-Pasio (Rsa) Team Sd Worx +10 4 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon//Sram Racing +19 5 Cecilie Ludwig (Den) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope +24 6 Elise Chabbey (Sui) Canyon//Sram Racing +28 7 Marianne Vos (Ned) Team Jumbo-Visma +29 8 Elisa Longo Borghini (Ita) Trek - Segafredo 9 Shirin Van Anrooij (Ned) Trek - Segafredo +34 10 Silvia Persico (Ita) Valcar - Travel & Service 11 Grace Brown (Aus) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope +39 12 Demi Vollering (Ned) Team Sd Worx +50 13 Liane Lippert (Ger) Team Dsm +1:37 14 Floortje Mackaij (Ned) Team Dsm +1:39 15 Yara Kastelijn (Ned) Plantur-Pura +1:53 16 Chantal Van Den Broek-Blaak (Ned) Team Sd Worx +2:07 17 Anouska Koster (Ned) Team Jumbo-Visma +3:24 18 Ruby Roseman-Gannon (Aus) Team Bikeexchange - Jayco +3:28 19 Soraya Paladin (Ita) Canyon//Sram Racing 20 Sabrina Stultiens (Ned) Liv Racing Xstra 21 Coryn Rivera (Usa) Team Jumbo-Visma +3:31 22 Alena Amialiusik (Blr) Canyon//Sram Racing 23 Femke Gerritse (Ned) Parkhotel Valkenburg +3:33 24 Niamh Fisher-Black (Nzl) Team Sd Worx +3:37 25 Audrey Cordon Ragot (Fra) Trek - Segafredo 26 Juliette Labous (Fra) Team Dsm 27 Erica Magnaldi (Ita) Uae Team Adq +3:46 28 Marta Bastianelli (Ita) Uae Team Adq 29 Margarita Victo Garcia Cañellas (Esp) Uae Team Adq +3:48 30 Anna Henderson (Gbr) Team Jumbo-Visma +3:55 31 Magdeleine Vallieres Mill (Can) Ef Education - Tibco - Svb +4:16 32 Eugenia Bujak (Slo) Uae Team Adq 33 Lily Williams (Usa) Human Powered Health +4:33 34 Marta Lach (Pol) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team +4:38 35 Vittoria Guazzini (Ita) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope +4:44 36 Arianna Fidanza (Ita) Team Bikeexchange - Jayco +6:21 37 Sofia Bertizzolo (Ita) Uae Team Adq 38 Silvia Zanardi (Ita) Bepink 39 Paula Andrea Patiño Bedoya (Col) Movistar Team Women 40 Georgia Williams (Nzl) Team Bikeexchange - Jayco +6:27 41 Abi Smith (Gbr) Ef Education - Tibco - Svb +6:31 42 Jeanne Korevaar (Ned) Liv Racing Xstra 43 Tamara Dronova (Rus) Roland Cogeas Edelweiss Squad 44 Quinty Schoens (Ned) Parkhotel Valkenburg +6:34 45 Elisa Balsamo (Ita) Trek - Segafredo 46 Nina Buijsman (Ned) Human Powered Health +6:40 47 Valerie Demey (Bel) Liv Racing Xstra 48 Marie Le Net (Fra) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 49 Anna Shackley (Gbr) Team Sd Worx +6:43 50 Léa Curinier (Fra) Team Dsm +6:54 51 Alicia Gonzalez Blanco (Esp) Movistar Team Women +7:05 52 Pauliena Rooijakkers (Ned) Canyon//Sram Racing +8:43 53 Marta Jaskulska (Pol) Liv Racing Xstra +8:46 54 Letizia Borghesi (Ita) Ef Education - Tibco - Svb +8:58 55 Sanne Cant (Bel) Plantur-Pura +9:54 56 Olivia Baril (Can) Valcar - Travel & Service +10:04 57 Greta Marturano (Ita) Top Girls Fassa Bortolo +10:29 58 Alice Maria Arzuffi (Ita) Valcar - Travel & Service +11:19 59 Anastasia Carbonari (Lat) Valcar - Travel & Service +12:41 60 Camilla Alessio (Ita) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 61 Teuntje Beekhuis (Ned) Team Jumbo-Visma +12:57 62 Leah Kirchmann (Can) Team Dsm 63 Tiffany Cromwell (Aus) Canyon//Sram Racing +12:58 64 Michaela Drummond (Nzl) Bepink 65 Julie Van De Velde (Bel) Plantur-Pura 66 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 67 Nadia Quagliotto (Ita) Bepink 68 Linda Riedmann (Ger) Team Jumbo-Visma 69 Matilde Vitillo (Ita) Bepink +13:02 70 Ronja Eibl (Ger) Plantur-Pura 71 Katia Ragusa (Ita) Liv Racing Xstra 72 Laura Süßemilch (Ger) Plantur-Pura 73 Barbara Malcotti (Ita) Human Powered Health +13:10 74 Amalie Lutro (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +13:14 75 Demi De Jong (Ned) Parkhotel Valkenburg +13:18 76 Victorie Guilman (Fra) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 77 Francesca Balducci (Ita) Aromitalia Basso Bikes Vaiano 78 Lauretta Hanson (Aus) Trek - Segafredo 79 Amanda Spratt (Aus) Team Bikeexchange - Jayco +13:21 80 Sara Poidevin (Can) Ef Education - Tibco - Svb 81 Hanna Nilsson (Swe) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 82 Gaia Realini (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria 83 Hannah Barnes (Gbr) Uno-X Pro Cycling Team +13:31 84 Aude Biannic (Fra) Movistar Team Women +14:09 85 Katrine Aalerud (Nor) Movistar Team Women DNF Rasa Leleivytė (Ltu) Aromitalia Basso Bikes Vaiano DNF Francesca Baroni (Ita) Aromitalia Basso Bikes Vaiano DNF Inga Češulienė (Ltu) Aromitalia Basso Bikes Vaiano DNF Milena Del Sarto (Ita) Aromitalia Basso Bikes Vaiano DNF Gemma Sernissi (Ita) Aromitalia Basso Bikes Vaiano DNF Prisca Savi (Ita) Bepink DNF Jade Teolis (Fra) Bepink DNF Sara Casasola (Ita) Born To Win G20 Ambedo DNF Anna Chili (Ita) Born To Win G20 Ambedo DNF Tatiana Chili (Ita) Born To Win G20 Ambedo DNF Sofia Clerici (Ita) Born To Win G20 Ambedo DNF Giulia Luciani (Ita) Born To Win G20 Ambedo DNF Giorgia Simoni (Ita) Born To Win G20 Ambedo DNF Laura Asencio (Fra) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team DNF Lara Vieceli (Ita) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team DNF Emily Newsom (Usa) Ef Education - Tibco - Svb DNF Omer Shapira (Isr) Ef Education - Tibco - Svb DNF Kaia Schmid (Usa) Human Powered Health DNF Ainara Albert Bosch (Esp) Isolmant - Premac - Vittoria DNF Alice Capasso (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria DNF Alice Gasparini (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria DNF Asia Zontone (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria DNF Ayesha Mcgowan (Usa) Liv Racing Xstra DNF Sara Martin Martin (Esp) Movistar Team Women DNF Rosalie Van Der Wolf (Ned) Parkhotel Valkenburg DNF Justine Ghekiere (Bel) Plantur-Pura DNF Olga Zabelinskaya (Uzb) Roland Cogeas Edelweiss Squad DNF Léa Stern (Sui) Roland Cogeas Edelweiss Squad DNF Gulnaz Khatuntseva (Rus) Roland Cogeas Edelweiss Squad DNF Hannah Buch (Ger) Roland Cogeas Edelweiss Squad DNF Aline Seitz (Sui) Roland Cogeas Edelweiss Squad DNF Maryna Ivaniuk (Ukr) Servetto - Makhymo - Beltrami Tsa DNF Anna Potokina (Rus) Servetto - Makhymo - Beltrami Tsa DNF Sofia Barbieri (Ita) Servetto - Makhymo - Beltrami Tsa DNF Silvia Bortolotti (Ita) Servetto - Makhymo - Beltrami Tsa DNF Viktoriia Melnychuk (Ukr) Servetto - Makhymo - Beltrami Tsa DNF Chia Pedrelli (Ita) Servetto - Makhymo - Beltrami Tsa DNF Jessica Allen (Aus) Team Bikeexchange - Jayco DNF Urška Žigart (Slo) Team Bikeexchange - Jayco DNF Franziska Koch (Ger) Team Dsm DNF Debora Silvestri (Ita) Top Girls Fassa Bortolo DNF Alessia Vigilia (Ita) Top Girls Fassa Bortolo DNF Alice Palazzi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo DNF Cristina Tonetti (Ita) Top Girls Fassa Bortolo DNF Giorgia Vettorello (Ita) Top Girls Fassa Bortolo DNF Tayler Wiles (Usa) Trek - Segafredo DNF Linda Zanetti (Sui) Uae Team Adq DNF Rebecca Koerner (Den) Uno-X Pro Cycling Team DNF Hannah Ludwig (Ger) Uno-X Pro Cycling Team DNF Wilma Olausson (Swe) Uno-X Pro Cycling Team DNF Mie Bjørndal Ottestad (Nor) Uno-X Pro Cycling Team DNF Elena Pirrone (Ita) Valcar - Travel & Service DNS Ilaria Sanguineti (Ita) Valcar - Travel & Service Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 