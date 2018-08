Tour de l’Avenir-2018. Этап 8 Категория:

La Bathie - Crest-Voland Cohennoz, 81, 1 км 1 Gino Mäder (Swi) Switzerland 2:11:24 2 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Colombia 0:00:15 3 Robert Stannard (Aus) Australia 4 Aleksandr Vlasov (Rus) Russia 5 Tadej Pogacar (Slo) Slovenia 6 Clement Champoussin (Fra) France 7 Brandon McNulty (Usa) USA 8 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Colombia 9 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Denmark 10 Edward Dunbar (Irl) Ireland 11 Tobias S. Foss (Nor) Norway 12 Felix Gall (Aut) Austria 13 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Spain 14 Thymen Arensman (Ned) Netherlands 15 Michel Ries (Lux) Luxembourg 16 Andrea Bagioli (Ita) Italy 0:00:20 17 Samuele Battistella (Ita) Italy 18 Georg Zimmermann (Ger) Germany 19 João Almeida (Por) Portugal 20 Torjus Sleen (Nor) Norway 0:00:25 21 Mark Donovan (Gbr) Great Britain 0:00:27 22 Franklin Archibold (Pan) Centre Mondial Du Cyclisme 0:00:33 23 Harm Vanhoucke (Bel) Belgium 0:00:40 24 Hafetab Weldu (Eth) Centre Mondial Du Cyclisme 25 Cristian Camilo Muñoz Lancheros (Col) Colombia 26 Javier Ignacio Montoya Montoya (Col) Colombia 0:00:46 27 Gordian Banzer (Swi) Switzerland 0:00:50 28 Stephen Williams (Gbr) Great Britain 29 Samuel Mugisha (Rwa) Rwanda 0:00:53 30 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spa) Spain 0:00:56 31 Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Colombia 0:01:00 32 Callum Scotson (Aus) Australia 0:01:25 33 Alessandro Monaco (Ita) Italy 0:01:45 34 Zahiri Abderrahim (Mar) Centre Mondial Du Cyclisme 0:02:01 35 Jens Van Den Dool (Ned) Netherlands 0:02:03 36 Mikkel Bjerg (Den) Denmark 37 Marcel Neuhauser (Aut) Austria 38 Nikolai Cherkasov (Rus) Russia 0:02:12 39 Florian Stork (Ger) Germany 40 Ide Schelling (Ned) Netherlands 0:02:14 41 Brent Van Moer (Bel) Belgium 0:02:23 42 Simon Guglielmi (Fra) France 0:02:25 43 Markus Wildauer (Aut) Austria 0:02:27 44 Piotr Pekala (Pol) Poland 45 Joseph Areruya (Rwa) Rwanda 46 Wilson Haro (Ecu) Ecuador 0:02:29 47 Luc Wirtgen (Lux) Luxembourg 48 Jefferson Cepeda (Ecu) Ecuador 0:02:32 49 Andreas Leknessund (Nor) Norway 0:02:48 50 Johannes Schinnagel (Ger) Germany 0:02:54 51 Marc Hirschi (Swi) Switzerland 0:03:21 52 Marcelo Salvador (Por) Portugal 0:03:24 53 Denis Nekrasov (Rus) Russia 54 Gotzon Martin Sanz (Spa) Spain 0:03:32 55 Antonijo Barac (Cro) Centre Mondial Du Cyclisme 0:03:50 56 Clément Didier (Fra) Auvergne - Rhone-Alpes 0:04:04 57 Filip Maciejuk (Pol) Poland 58 Thomas Vereecken (Bel) Belgium 59 Magnus Bak Klaris (Den) Denmark 60 Mikkel Frølich Honoré (Den) Denmark 61 Kévin Geniets (Lux) Luxembourg 62 Kevin Inkelaar (Ned) Netherlands 63 Jaka Primozic (Slo) Slovenia 64 Max Kanter (Ger) Germany 0:04:17 65 Ian Garrison (Usa) USA 0:04:30 66 Santiago Montenegro (Ecu) Ecuador 0:04:31 67 Marlon Gaillard (Fra) France 0:04:46 68 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Spain 0:05:26 69 Matthew Teggart (Irl) Ireland 70 Daire Feeley (Irl) Ireland 71 Cameron Beard (Usa) USA 72 Gerben Thijssen (Bel) Belgium 73 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Colombia 74 Léo Boileau (Fra) Auvergne - Rhone-Alpes 0:05:37 75 Valentin Bricaud (Fra) Pays De La Loire 0:06:29 76 Julian Mertens (Bel) Belgium 0:06:43 77 Jake Stewart (Gbr) Great Britain 0:06:46 78 Pit Leyder (Lux) Luxembourg 0:06:50 79 Jonas Rutsch (Ger) Germany 80 Andreas Nielsen (Den) Denmark 0:07:08 81 Christian Maximilian Koch (Ger) Germany 0:07:22 82 Florian Kierner (Aut) Austria 83 Sven Burger (Ned) Netherlands 0:07:24 84 Samuel Jenner (Aus) Australia 0:07:28 85 Stepan Kuriyanov (Rus) Russia 0:07:49 86 Pierre Idjouadiene (Fra) France 0:08:13 87 Damien Touze (Fra) France 88 Dimitri Bussard (Swi) Switzerland 89 Zeke Mostov (Usa) USA 90 Masaki Yamamoto (Jpn) Japan 91 Tiago Antunes (Por) Portugal 92 Lars Saugstad (Nor) Norway 0:09:13 93 Alessandro Covi (Ita) Italy 94 Mark Downey (Irl) Ireland 95 Adam Hartley (Gbr) Great Britain 0:10:39 96 Darragh O'Mahony (Irl) Ireland 97 David Villareal (Ecu) Ecuador 98 Joris Vincent (Fra) Pays De La Loire 99 Rémy Rochas (Fra) Auvergne - Rhone-Alpes 100 Anton Popov (Rus) Russia 101 Viktor Verschaeve (Bel) Belgium 102 Kakeru Omae (Jpn) Japan 103 Thomas Denis (Fra) Pays De La Loire 104 Jaime Castrillo Zapater (Spa) Spain 105 Alan Riou (Fra) France 106 Alberto Dainese (Ita) Italy 107 Rasmus Fossum Tiller (Nor) Norway 108 Tyler Stites (Usa) USA 109 Edoardo Affini (Ita) Italy 0:11:09 110 Szymon Sajnok (Pol) Poland 111 Jonas Vingegaard (Den) Denmark 0:11:11 112 Benjamin Brkic (Aut) Austria 113 Romain Guillot (Fra) Auvergne - Rhone-Alpes 0:11:59 114 Emile Brenans (Fra) Auvergne - Rhone-Alpes 115 Szymon Tracz (Pol) Poland 116 Emilien Jeanniere (Fra) Pays De La Loire 117 Thomas Champion (Fra) Pays De La Loire 118 Dmitrii Markov (Rus) Russia 119 Matthew Gibson (Gbr) Great Britain 120 Barnabas Peak (Hun) Centre Mondial Du Cyclisme 121 Ayumu Watanabe (Jpn) Japan 122 André Ramalho (Por) Portugal 123 Rui Oliveira (Por) Portugal 124 Ivo Oliveira (Por) Portugal 125 Kaden Groves (Aus) Australia 0:12:56 126 Michael O'Loughlin (Irl) Ireland 0:13:25 127 Nik Cemazar (Slo) Slovenia 0:15:33 128 Ziga Horvat (Slo) Slovenia 129 Conor Schunk (Usa) USA 0:15:59 130 Antoine Debons (Swi) Switzerland 0:17:08 131 Jordan A Cardenas Villavicencio (Ecu) Ecuador 0:19:40 DNF Dylan Sunderland (Aus) Australia DNF Florian Dufour (Fra) Auvergne - Rhone-Alpes DNF Jarno Mobach (Ned) Netherlands DNF Marceli Boguslawski (Pol) Poland DNF Izidor Penko (Slo) Slovenia Генеральная классификация после 8 этапа: 1 Tadej Pogacar (Slo) Slovenia 21:04:35 2 Brandon McNulty (Usa) USA 0:00:07 3 Thymen Arensman (Ned) Netherlands 0:00:12 4 Gino Mäder (Swi) Switzerland 0:00:30 5 Aleksandr Vlasov (Rus) Russia 0:00:31 6 Edward Dunbar (Irl) Ireland 7 Samuele Battistella (Ita) Italy 0:00:32 8 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Denmark 0:00:40 9 Clement Champoussin (Fra) France 0:00:51 10 João Almeida (Por) Portugal 0:01:02 11 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Colombia 0:01:07 12 Michel Ries (Lux) Luxembourg 13 Tobias S. Foss (Nor) Norway 0:01:12 14 Andrea Bagioli (Ita) Italy 0:01:19 15 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Colombia 0:01:23 16 Felix Gall (Aut) Austria 0:01:26 17 Harm Vanhoucke (Bel) Belgium 0:01:29 18 Robert Stannard (Aus) Australia 0:01:30 19 Georg Zimmermann (Ger) Germany 0:01:31 20 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Spain 0:01:32 21 Franklin Archibold (Pan) Centre Mondial Du Cyclisme 0:01:37 22 Mark Donovan (Gbr) Great Britain 0:01:38 23 Torjus Sleen (Nor) Norway 0:02:04 24 Gordian Banzer (Swi) Switzerland 0:02:25 25 Hafetab Weldu (Eth) Centre Mondial Du Cyclisme 0:02:31 26 Mikkel Bjerg (Den) Denmark 0:02:32 27 Nikolai Cherkasov (Rus) Russia 0:03:24 28 Alessandro Monaco (Ita) Italy 29 Jens Van Den Dool (Ned) Netherlands 0:03:43 30 Callum Scotson (Aus) Australia 0:03:54 31 Cristian Camilo Muñoz Lancheros (Col) Colombia 0:03:57 32 Marc Hirschi (Swi) Switzerland 0:04:27 33 Zahiri Abderrahim (Mar) Centre Mondial Du Cyclisme 0:04:35 34 Simon Guglielmi (Fra) France 0:05:04 35 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spa) Spain 0:05:16 36 Javier Ignacio Montoya Montoya (Col) Colombia 0:05:24 37 Florian Stork (Ger) Germany 0:05:40 38 Marcel Neuhauser (Aut) Austria 0:05:46 39 Andreas Leknessund (Nor) Norway 0:05:51 40 Kévin Geniets (Lux) Luxembourg 0:07:27 41 Brent Van Moer (Bel) Belgium 0:07:28 42 Denis Nekrasov (Rus) Russia 0:07:31 43 Stephen Williams (Gbr) Great Britain 0:07:43 44 Jaka Primozic (Slo) Slovenia 0:08:02 45 Luc Wirtgen (Lux) Luxembourg 0:08:06 46 Kevin Inkelaar (Ned) Netherlands 0:08:28 47 Antonijo Barac (Cro) Centre Mondial Du Cyclisme 0:08:39 48 Max Kanter (Ger) Germany 0:08:40 49 Johannes Schinnagel (Ger) Germany 0:08:51 50 Markus Wildauer (Aut) Austria 0:08:56 51 Mikkel Frølich Honoré (Den) Denmark 0:08:59 52 Piotr Pekala (Pol) Poland 0:09:19 53 Marcelo Salvador (Por) Portugal 0:09:24 54 Ide Schelling (Ned) Netherlands 0:09:48 55 Tiago Antunes (Por) Portugal 0:10:41 56 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Spain 0:10:49 57 Gotzon Martin Sanz (Spa) Spain 0:10:52 58 Filip Maciejuk (Pol) Poland 0:10:56 59 Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Colombia 0:11:00 60 Ian Garrison (Usa) USA 0:11:02 61 Marlon Gaillard (Fra) France 0:11:22 62 Wilson Haro (Ecu) Ecuador 0:11:31 63 Damien Touze (Fra) France 0:11:45 64 Jefferson Cepeda (Ecu) Ecuador 0:11:49 65 Andreas Nielsen (Den) Denmark 0:11:58 66 Santiago Montenegro (Ecu) Ecuador 0:12:15 67 Magnus Bak Klaris (Den) Denmark 0:12:44 68 Pit Leyder (Lux) Luxembourg 0:12:47 69 Benjamin Brkic (Aut) Austria 0:13:07 70 Gerben Thijssen (Bel) Belgium 0:13:34 71 Jake Stewart (Gbr) Great Britain 0:13:36 72 Joseph Areruya (Rwa) Rwanda 0:13:49 73 Cameron Beard (Usa) USA 0:13:59 74 Dimitri Bussard (Swi) Switzerland 0:14:00 75 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Colombia 0:14:20 76 Alan Riou (Fra) France 0:14:29 77 Sven Burger (Ned) Netherlands 0:14:49 78 Samuel Jenner (Aus) Australia 0:15:20 79 Daire Feeley (Irl) Ireland 0:15:25 80 Alessandro Covi (Ita) Italy 0:16:18 81 Julian Mertens (Bel) Belgium 0:16:33 82 Edoardo Affini (Ita) Italy 0:16:43 83 Matthew Teggart (Irl) Ireland 0:16:44 84 Stepan Kuriyanov (Rus) Russia 0:16:51 85 Mark Downey (Irl) Ireland 0:16:54 86 Barnabas Peak (Hun) Centre Mondial Du Cyclisme 0:17:36 87 Rémy Rochas (Fra) Auvergne - Rhone-Alpes 0:18:15 88 Jonas Vingegaard (Den) Denmark 0:18:17 89 Thomas Vereecken (Bel) Belgium 0:19:11 90 Jaime Castrillo Zapater (Spa) Spain 0:19:35 91 Adam Hartley (Gbr) Great Britain 0:20:19 92 Rui Oliveira (Por) Portugal 0:20:48 93 André Ramalho (Por) Portugal 0:21:14 94 Zeke Mostov (Usa) USA 0:21:44 95 Szymon Tracz (Pol) Poland 0:21:59 96 Thomas Champion (Fra) Pays De La Loire 0:22:22 97 Jonas Rutsch (Ger) Germany 0:22:23 98 Emilien Jeanniere (Fra) Pays De La Loire 0:23:07 99 Léo Boileau (Fra) Auvergne - Rhone-Alpes 0:23:47 100 Viktor Verschaeve (Bel) Belgium 0:23:51 101 Clément Didier (Fra) Auvergne - Rhone-Alpes 0:23:57 102 Michael O'Loughlin (Irl) Ireland 0:24:02 103 Masaki Yamamoto (Jpn) Japan 0:24:18 104 Florian Kierner (Aut) Austria 0:24:56 105 Tyler Stites (Usa) USA 0:25:18 106 Pierre Idjouadiene (Fra) France 0:26:37 107 Kakeru Omae (Jpn) Japan 0:26:45 108 Szymon Sajnok (Pol) Poland 0:26:48 109 Alberto Dainese (Ita) Italy 0:27:15 110 Samuel Mugisha (Rwa) Rwanda 0:27:58 111 Matthew Gibson (Gbr) Great Britain 0:29:16 112 Romain Guillot (Fra) Auvergne - Rhone-Alpes 0:29:59 113 Kaden Groves (Aus) Australia 0:31:03 114 Valentin Bricaud (Fra) Pays De La Loire 0:31:48 115 Ivo Oliveira (Por) Portugal 0:32:42 116 David Villareal (Ecu) Ecuador 0:34:02 117 Darragh O'Mahony (Irl) Ireland 0:34:04 118 Rasmus Fossum Tiller (Nor) Norway 0:34:20 119 Thomas Denis (Fra) Pays De La Loire 0:35:41 120 Antoine Debons (Swi) Switzerland 0:35:52 121 Lars Saugstad (Nor) Norway 0:37:18 122 Dmitrii Markov (Rus) Russia 0:38:10 123 Ziga Horvat (Slo) Slovenia 0:40:00 124 Ayumu Watanabe (Jpn) Japan 0:43:14 125 Conor Schunk (Usa) USA 0:43:35 126 Anton Popov (Rus) Russia 0:43:49 127 Emile Brenans (Fra) Auvergne - Rhone-Alpes 0:44:20 128 Joris Vincent (Fra) Pays De La Loire 0:52:08 129 Nik Cemazar (Slo) Slovenia 1:05:08 130 Christian Maximilian Koch (Ger) Germany 1:12:23 131 Jordan A Cardenas Villavicencio (Ecu) Ecuador 1:14:15 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 