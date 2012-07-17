Отменена премия за самое быстрое прохождение спуска на Джиро д’Италия-2017

Классификация гонщика, быстрее всех проходящего спуски на Джиро д’Италия-2017, отменена организаторами из-за волны критики

В юбилейном, 100-м выпуске Джиро д’Италия организаторы собирались ввести новую премию – Премию Пирелли для гонщика, который лучше всех проходит спуски (Pirelli Premio Miglior Discesista). Она должна была разыгрываться на 10 разных спусках, включая спуск с высшей вершины Джиро д’Италия-2017 – Стельвио. Пятёрка самых быстрых на спусках гонщиков должны были получить – 8, 5, 3, 2 и 1 очко соответственно. По итогам Джиро д’Италия гонщик, набравший больше всего очков на спусках, должен был получить приз в 5000 евро, занявший 2-е место получил бы 3000 евро, за третье место организаторы планировали дать приз в 2000 евро.

Однако, эта инициатива организаторов получила волну критики, негативную реакцию как со стороны гонщиков, так и со стороны UCI.

Президент федерации велоспорта Бельгии и вице-президент UCI Том Ван Дамм называл введение такой премии «неприемлемым». Многие гонщики в твиттере показали, что не согласны с организаторами Джиро д’Италия.

Спуски являются одним из самых опасных элементов гонки, особенно, на трёхнедельном Гран-туре, где ставки предельно высоки. Серьёзное падение на спуске c Колле д’Аньелло на Джиро д’Италия в прошлом году выбило из борьбы за общий зачёт Ильнура Закарина, а Стевен Крёйсвейк из-за падения на том же спуске потерял розовую майку лидера.

Маркус Бургхардт (Bora – Hansgrohe): «Мы не так давно потеряли нашего друга и коллегу Ваутера Вейландта из-за падения на спуске. Разве такое должно повториться? НЕТ!!!»

Ваут Пулс (Sky): «Идея давать приз за самый быстрый спуск на Джиро – это угроза жизни. Надеюсь, это шутка? Как же насчёт безопасности»

Йос ван Эмден (LottoNL-Jumbo): «Пожалуйста, не делайте этого. Трёхнедельная гонка по Италии и так достаточно зрелищна!»

Мэттью Госс: «На Джиро д’Италия худшие спуски. Как они могут думать о таком, когда так недавно были серьёзные травмы и даже хуже».

Яспер Стейвен (Trek-Segafredo): «Джиро д’Италия, вы это серьёзно? Если это правда, вам должно быть стыдно. Разве вам недостаточно падений?»

Глава отдела велоспорта RCS Sport и директор Джиро д’Италия Мауро Веньи был зол и разочарован такой волной критики и сообщил журналистам La Gazzetta dello Sport, что эта премия отменена.

В официальном заявлении организаторов Джиро д’Италия говорится: «Главной идеей нашей инициативы было привлечь внимание к важному умению (проходить спуски), являющемуся частью велогонки. Но мы не ставили под угрозу безопасность гонщиков, которая остаётся приоритетом на Джиро д’Италия.

В замечаниях выдвигалось предположение, что такая инициатива потенциально может быть не правильно понята, из-за чего могут возникнуть ситуации, где действия гонщиков могут пойти вразрез с принципом безопасности. Организаторы приняли во внимание эти комментарии и изменили инициативу, которая может быть неправильно понята.

Однако, исключив эту классификацию и призовые деньги, мы продолжим фиксировать чистое время прохождения спусков для статистики, которая интересна болельщикам».

Мауро Веньи: «Мы просто хотели создать дополнительную классификацию и увеличить интерес болельщиков. Печально, что некоторые не совсем поняли идею этого приза, а другие использовали это, чтобы создать шумиху. Мы решили исключить эту классификацию и призовые. Но мы всё равно будем засекать время гонщиков и используя эти данные, проинформируем болельщиков о скорости гонщиков на спусках.

Я убеждён, что идея с призом хорошая. Мы должны смотреть в будущее и вводить новшества на гонке, потому что болельщики хотят знать всё больше и больше о гонщиках и их выступлении.

Мы не подталкивали участников к тому, чтобы они больше рисковали, а просто хотели добавить дополнительный приз, чтобы наградить гонщиков, которые редко выигрывают или редко привлекают всеобщее внимание».