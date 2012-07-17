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Отменена премия за самое быстрое прохождение спуска на Джиро д’Италия-2017

Классификация гонщика, быстрее всех  проходящего спуски на Джиро д’Италия-2017, отменена организаторами из-за волны критики

 

 

Отменена премия за самое быстрое прохождение спуска на Джиро д’Италия-2017

 

  В юбилейном, 100-м выпуске Джиро д’Италия организаторы собирались ввести новую премию – Премию Пирелли для гонщика, который лучше всех проходит спуски (Pirelli Premio Miglior Discesista). Она должна была разыгрываться на 10 разных спусках, включая спуск с высшей вершины Джиро д’Италия-2017 – Стельвио. Пятёрка самых быстрых на спусках гонщиков должны были получить – 8, 5, 3, 2 и 1 очко соответственно. По итогам Джиро д’Италия гонщик, набравший больше всего очков на спусках, должен был получить приз в 5000 евро, занявший 2-е место получил бы 3000 евро, за третье место организаторы планировали дать приз в 2000 евро.

 

  Однако, эта инициатива организаторов получила волну критики, негативную реакцию как со стороны гонщиков, так и со стороны UCI.

 

  Президент федерации велоспорта Бельгии и вице-президент UCI Том Ван Дамм называл введение такой премии «неприемлемым». Многие гонщики в твиттере показали, что не согласны с организаторами Джиро д’Италия.

 

  Спуски являются одним из самых опасных элементов гонки, особенно, на трёхнедельном Гран-туре, где ставки предельно высоки. Серьёзное падение на спуске c  Колле д’Аньелло на Джиро д’Италия в прошлом году выбило из борьбы за общий зачёт Ильнура Закарина, а Стевен Крёйсвейк из-за падения на том же спуске потерял розовую майку лидера.

 

  Маркус Бургхардт (Bora – Hansgrohe): «Мы не так давно потеряли нашего друга и коллегу Ваутера Вейландта из-за падения на спуске. Разве такое должно повториться? НЕТ!!!»

 

 Ваут Пулс (Sky): «Идея давать приз за самый быстрый спуск на Джиро – это угроза жизни. Надеюсь, это шутка? Как же насчёт безопасности»

 

 Йос ван Эмден (LottoNL-Jumbo): «Пожалуйста, не делайте этого. Трёхнедельная гонка по Италии и так достаточно зрелищна!»

 

 Мэттью Госс: «На Джиро д’Италия худшие спуски. Как они могут думать о таком, когда так недавно были серьёзные травмы и даже хуже».

 

 Яспер Стейвен (Trek-Segafredo): «Джиро д’Италия, вы это серьёзно? Если это правда, вам должно быть стыдно. Разве вам недостаточно падений?»

 

 

  Глава отдела велоспорта RCS Sport и директор Джиро д’Италия Мауро Веньи был зол и разочарован такой волной критики и сообщил журналистам  La Gazzetta dello Sport, что эта премия отменена.

 

  В официальном заявлении организаторов Джиро д’Италия говорится: «Главной идеей нашей инициативы было привлечь внимание к важному умению (проходить спуски), являющемуся частью велогонки. Но мы не ставили под угрозу безопасность гонщиков, которая остаётся приоритетом на Джиро д’Италия.

 

  В замечаниях выдвигалось предположение, что такая инициатива потенциально может быть не правильно понята, из-за чего могут возникнуть ситуации, где действия гонщиков могут пойти вразрез с принципом безопасности. Организаторы приняли во внимание эти комментарии и изменили инициативу, которая может быть неправильно понята.

 

 Однако, исключив эту классификацию и призовые деньги, мы продолжим фиксировать чистое время прохождения спусков для статистики, которая интересна болельщикам».

 

 

  Мауро Веньи: «Мы просто хотели создать дополнительную классификацию и увеличить интерес болельщиков. Печально, что некоторые не совсем поняли идею этого приза, а другие использовали это, чтобы создать шумиху. Мы решили исключить эту классификацию и призовые. Но мы всё равно будем засекать время гонщиков и используя эти данные, проинформируем болельщиков о скорости гонщиков на спусках.

 

  Я убеждён, что идея с призом хорошая. Мы должны смотреть в будущее и вводить новшества на гонке, потому что болельщики хотят знать всё больше и больше о гонщиках и их выступлении.

 

  Мы не подталкивали участников к тому, чтобы они больше рисковали, а просто хотели добавить дополнительный приз, чтобы наградить гонщиков, которые редко выигрывают или редко привлекают всеобщее внимание».

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 16:19 | Регистрация: 4.07.2013

    пять-шесть претендентов на такую премию способны селать страйк пелотону на спусках. Плохая идея. 

  2. Имя: Eugeny

    Eugeny1210

    Сегодня, 16:51 | Регистрация: 17.07.2012

    Можно провести разделку вниз с какой-нибудь интересной горы.

  3. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 17:02 | Регистрация: 4.01.2015

    Идея/затея неплохая, но с учётом недавной смерти Ч.Янга в США + ещё и трагическая смреть Скрапони (хоть и не на спуске) чуть раньше понятно что новвоведение забраковали и отменили; будем надеятся, что отложили на будущее.

    ...Однако, эта инициатива организаторов получила волну критики, негативную реакцию как со стороны гонщиков, так и со стороны UCI.

    &

    Серьёзное падение на спуске c Колле д’Аньелло на Джиро д’Италия в прошлом году выбило из борьбы за общий зачёт Ильнура Закарина, а Стевен Крёйсвейк из-за падения на том же спуске потерял розовую майку лидера.

    Вот тут это всё и описанно, причём с голосованием, 74%  ПРОТИВ и только 11% - ЗА

    http://www.cyclingnews.com/news/giro-ditalia-descending-competition-met-with-re
    sistance-from-peloton/

  4. Имя: Денис

    Bjoern

    Сегодня, 17:10 | Регистрация: 12.07.2014

    Какой идиотизм, хорошо, что отменили

     

    А премии надо было назвать не "Премию Пирелли", а премия Ваутера Вейландта

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Gran Premio Citta di Lugano

14 - 20 мая 2017

Amgen Tour of California


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • zhekinson
    Предварительные составы команд ... (24)
    zhekinson-Фото

    кто-нибудь знает где можно посмотреть презентацию команд и можно ли вообще,а то нет никакой инфы по этому поводу...

  • zhekinson
    Состав команды Quick Step Floo ... (2)
    zhekinson-Фото
    просто удивительно почему Брамбилла не едет свой домашний Гранд-тур...
  • Rokka
    Состав команды Cannondale-Drap ... (2)
    Rokka-Фото
    А где Уран? Ребята просто едут покататься, так что ли?
  • RS
    Тур Азербайджана-2017. Этап 1 (1)
    RS-Фото
    Какая Порсеву джиро... Он даже на таком уровне не может показать результат... :-)
  • Андрон
    Состав команды Katusha – Alpec ... (10)
    Андрон-Фото

      Эти ребята будут Ильнура довозить в лучшем виде первые 2 недели (максимум). А потом? 

  • sashaney
    Состав команды Quick Step Floo ... (2)
    sashaney-Фото

    Боб, который сам за себя. Держись, Бобка, помощи ждать не от куда.

  • motte
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (21)
    motte-Фото

    У Нибали отличная мотивация: и маечку защитить, если никто этого не сделал в этом веке и 100 Джиро в родных местах и еще никто , кроме Фрума не бьет Кинтану на ГТ...ну и как всегда на ГТ к нему приходит фарт, как к никому более из пелотона...посмотрим, если возьмет он генерал, то это будет что то нечто, да и так самый титулованный по ГТ в пелотоне после Контадора.

  • Bjoern
    Отменена премия за самое быстр ... (4)
    Bjoern-Фото

    Какой идиотизм, хорошо, что отменили

     

    А премии надо было назвать не "Премию Пирелли", а премия Ваутера Вейландта

  • EL-Fenomeno
    Отменена премия за самое быстр ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Идея/затея неплохая, но с учётом недавной смерти Ч.Янга в США + ещё и трагическая смреть Скрапони (хоть и не на спуске) чуть раньше понятно что новвоведение забраковали и отменили; будем надеятся, что отложили на будущее.

    ...Однако, эта инициатива организаторов получила волну критики, негативную реакцию как со стороны гонщиков, так и со стороны UCI.

    &

    Серьёзное падение на спуске c Колле д’Аньелло на Джиро д’Италия в прошлом году выбило из борьбы за общий зачёт Ильнура Закарина, а Стевен Крёйсвейк из-за падения на том же спуске потерял розовую майку лидера.

    Вот тут это всё и описанно, причём с голосованием, 74%  ПРОТИВ и только 11% - ЗА

    http://www.cyclingnews.com/news/giro-ditalia-descending-competition-met-with-re
    sistance-from-peloton/

  • Eugeny1210
    Отменена премия за самое быстр ... (4)
    Eugeny1210-Фото

    Можно провести разделку вниз с какой-нибудь интересной горы.

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3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
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