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Йон Исагирре — победитель 12 этапа Тур де Франс-2023

Йон Исагирре: «С самого начала Тур де Франс-2023 пытался уехать в отрыв, а теперь выиграл»

 

 

Йон Исагирре (Ion Izagirre) из сольного отрыва, атаковав за 31 км до финиша, выиграл 12-й этап Тур де Франс-2023. Второй в карьере этап французского Гранд-тура 34-летний испанский гонщик команды Cofidis, уроженец Страны Басков, выиграл через 6 лет 11 месяцев и 20 дней после первой победы на Большой Петле в 2016 году.

 

12-й этап Тур де Франс-2023, среднегорный с набором высоты 3000 метров, подходил для отрыва. Но чтобы уехать в отрыв дня, гонщики боролись на протяжении половины дистанции этапа. Атаки шли одна за другой, не отставали и лидеры генеральной классификации, которые держались в первой группе.

 

Йон Исагирре — победитель 12 этапа Тур де Франс-2023

 

Йон Исагирре — победитель 12 этапа Тур де Франс-2023

Йон Исагирре — победитель 12 этапа Тур де Франс-2023

Йон Исагирре — победитель 12 этапа Тур де Франс-2023

Photo © A.S.O. / Charly Lopez

 

Йон Исагирре атаковал в начале этапа наряду с Ваутом ван Артом (Jumbo-Visma), Матье ван дер Пулом (Alpecin-Deceuninck), Маттиасом Скельмосе (Lidl Trek), Жулианом Алафилиппом (Soudal-Quick-Step), Виктором Кампенартсом (Lotto Dstny) и другими.

 

Среди первых атаковавших был гонщик команды Astana Qazaqstan Давид де ла Крус, но испанский гонщик упал на спуске и сошёл с гонки.

 

Пелотон порвался на группы, спринтеры уже через 30 км после старта отстали на полторы минуты, а группа, в которой оказался лидер горной классификации Нельсон Паулесс (EF Education EasyPost), а также Сеп Кусс (Jumbo-Visma), Эган Берналь (INEOS Grenadiers) проигрывала около 3 минут группе жёлтой майки за 100 км до финиша и после прохождения первой череды подъёмов.

 

Атака Тиша Беноота (Jumbo-Visma), за которым поехали Мадс Педерсен (Lidl Trek) и Андрей Амадор (EF Education EasyPost) послужила базой для формирование отрыва дня.

 

Йон Исагирре — победитель 12 этапа Тур де Франс-2023

 

Йон Исагирре — победитель 12 этапа Тур де Франс-2023

 

Йон Исагирре — победитель 12 этапа Тур де Франс-2023

 

Йон Исагирре — победитель 12 этапа Тур де Франс-2023

 

Йон Исагирре — победитель 12 этапа Тур де Франс-2023

 

Йон Исагирре — победитель 12 этапа Тур де Франс-2023

 

Йон Исагирре — победитель 12 этапа Тур де Франс-2023

 

Йон Исагирре — победитель 12 этапа Тур де Франс-2023

 

Йон Исагирре — победитель 12 этапа Тур де Франс-2023

 

Йон Исагирре — победитель 12 этапа Тур де Франс-2023

 

 

15 гонщиков смогли уехать от группы жёлтой майки лишь через 78 км после старта перед связкой из трёх финальных подъёмов — Тиш Беноот (Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Андрей Амадор (Andrey Amador (EF Education-EasyPost), Мадс Педерсен (Mads Pedersen (Lidl-Trek), Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Гийом Мартан (Guillaume Martin) и Йон Исагирре (Ion Izagirre (Cofidis), Рубен Геррейро (Ruben Guerreiro) и Маттео Йоргенсон (Matteo Jorgenson (Movistar), Дилан Тёнс (Dylan Teuns (Israel-PremierTech), Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts (Lotto-Dstny), Тобиас Халланд Йоханессен (Tobias Halland Johanessen (Uno-X) и Матье Бюргодо (Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies). Через несколько километров, атаковав из пелотона, к ним успели переложиться Тибо Пино (Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) и Яспер Стёйвен (Jasper Stuyven (Lidl-Trek).

 

На спуске за 55 км до финиша из отрыва атаковал Матье ван дер Пул, за которым поехал Андрей Амадор. Матье ван дер Пул уехал от своего попутчика за 47 км до финиша и за 3,3 км до вершины следующего подъёма  - подъем 2-й категории Коль-де-ла-Круа-Монман (Col de la Croix Montmain), протяжённость 5,5 км, 402-737 м, перепад 335 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 10%. Но через 15 км, когда начался последний из категорийных подъёмов этапа - подъём 2-й категории Коль-де-ла-Круа-Розьер (Col de la Croix Rosier), протяжённость 5,3 км, 314-717 м, перепад 403 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 10%, Матье ван дер Пула добрали Маттео Йоргенсон и Тибо Пино.

 

Однако им не удалось уехать от попутчиков по отрыву. Йон Исагирре добрал трио, а затем атаковал, когда до финиша оставался 31 км. На вершине преимущество испанского гонщика составляло не больше 20 секунд, но на спуске начало расти. Гийом Мартан мешал преследованию своего товарища по команде, слаженной работы в отрыве не получилось. в итоге за 10 км до финиша у Исагирре в запасе было 45 секунд, которые выросли до минуты за километр до финиша. У Йона Исагирре было достаточно времени для того, чтобы отпраздновать победу. Через 58 секунд спринт за второе место разыграли Матье Бюргодо и Маттео Йоргегсон, занявшие 2-е и 3-е места соответственно.

 

 

 

Пелотон финишировал через 4 минуты 14 секунд. Перестановок в генеральной классификации, как и в других классификациях, не произошло. Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) сохранил жёлтую майку лидера.

 

Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) был награждён как самый атакующий гонщик этапа.

 

 

Йон Исагирре — победитель 12 этапа Тур де Франс-2023

 

 

Йон Исагирре: «Невероятно. С тех пор, как стартовал этот Тур, я пытался уехать в отрыв, но до сегодняшнего дня не получалось. Мы отлично работали весь этап с Гийомом Мартаном. Я атаковал на последнем подъёме задолго до финиша, но удержал просвет и выиграл. Я  был уверен в своих силах. Знал, что если уеду из поля зрения соперников, наберу достаточно преимущества, это мне поможет.

 

На последних километрах чувствовал себя отлично. О многом успел подумать, эмоции зашкаливали. Ведь это очень баскский Тур де Франс, который для нас начался дома. И мы уже выиграли два этапа. Я рад, что продолжил линию, прочерченную Пельо Бильбао.

 

Наша команда приехала на Тур с  задачей выиграть этап, мы хотели также попасть в топ-10. А теперь у нас уже две победы, и Гийом Мартан великолепно идёт в гонке».

 

 

Результаты 12 этапа Тур де Франс-2023

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Теги к статье: Йон Исагирре Ion Izagirre Cofidis Тур де Франс-2023 Tour de France-2023 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто выиграет Тур де Франс-2023?

Комментарии

  • Rabbit
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (9)
    Rabbit-Фото

    проясните, что подразумевается под "колхоз" ? :)

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (23)
    VeloVelo-Фото

    Опять реформаторы ТДФ подтянулись.
    Эта тема всплывает каждый год уже 100 лет.

     

    Да, конечно, не совершенен Тур, но, разве, вообще, есть где-то совершенство?


    Не забывайте, что Тур держится на спонсорах. На тех, кто даёт деньги.

    На Туре каждая победа на этапе - это деньги.


    Пока генералы едут на общий зачет (а это Большие деньги, но, генералы должны где-то отыхать)
    нужно каждый этап устраивать шоу, на котором те, кто вложился в другие (негенеральные) команды получили свой выхлоп.

     

    Зрителям неискушенным нужно, чтобы всё время был драйв, одному только горные финиши подавай, другому - чтоб генералы зарубались на каждом этапе.

     

    Но, это так не работает. ГТ - это единый, сложный организм.
    Здесь есть гонщики разных специализаций - спринтеры, панчеры, гоняки, раздельщики, генеральщики.


    И за каждым из них стоит спонсор, который вложил в них свои деньги и надежду эти деньги окупить.

     

    Для справки:
    Кто лучший велогонщик? Горняк? Спринтер? Панчер? Раздельщик?
    Для этого и был создан Тур - чтобы определить Лучшего в своей специальности.
    Поэтому и этапы орги стараются сделать разнообразными.

     

    А "генеральная классификация" создавалась для того, чтобы выявить самого универсального гонца, того, кто, независимо от специализации, быстрее всех (минимально затраченное время) приедет из точки "А" в точку "Б".

     

    Но, если что-то реформировать нужно обязательно, то вот, предлагаю еще такой вариант: ))

    Каждый гонщик едет один и только за себя (без команд совсем, или 1 грегори). 
    Участвуют гонщики всех специализаций. У каждого есть свой спонсор. 
    Независимо от гандикапа предыдущих этапов, на каждом новом этапе все стартуют вместе.

    По завершению Тура, время прохождения всех этапов каждого из гонщиков суммируется и определяется лучший в ГК.

  • ittrainbow
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (23)
    ittrainbow-Фото

    погуглил то о чем упоминал, вероятно всплыл в памяти 2000, все-таки видимо Мапеи что выиграла 4 спринта 3 разными гонцами, включая Шамз Елизе, и на Вуэльте еще три спринта двумя другими гонцами

     

    сейчас себе с трудом представляю чтобы в одной команде могло ужиться столько сильных спринтеров

  • ittrainbow
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (23)
    ittrainbow-Фото
    Фестина, откровенно говоря, запомнилась горными подвигами Виранка, со спринтом их не ассоциирую

    И чувством несправедливости, "как так, парень в одну калитку лучший в горах на финишах и промежуточных, а в генерале 8 минут без шансов, надо что-то менять", очень переживал за него в 97-м, мол де Пантани и Виранк выигрывают в горах а отрыв растет. Казалось что система а-ля f1 честнее.

    То впечатление всплыло когда увидел сегодняшние рассуждения о том что надо в фаворе держать тех кто активничает а не ездит по колесам в группе, потому и вклинился. Вот, мысль закольцевалась :)
  • error
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (23)
    error-Фото
    может спринтерский Saeco или чопроная Festina? других вармантов мегапоезда в памяти не имею...
  • ittrainbow
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (23)
    ittrainbow-Фото

    error, точно нет, кто-то из южной европы, но прекрасно помню (ну а как еще я могу помнить свои первые Туры в конце прошлого века - во всем великолепии но без деталей)

     

    и для них приехать на Тур и выиграть три (или больше) спринта тремя разными гонщиками было нормой

     

    вообще первое что пришло в голову это Mapei но потом подумал что Тонков все-таки горняк и одернул себя, если кто-то освежит мои детские воспоминания и поправит - буду очень признателен :)

  • uran
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (23)
    uran-Фото
    Цитата: Lucas
    Генерал давно уже надо давать тем, кто не "просидел" среди пелотона до конца гонки, а выиграл большее число этапов, - тогда они хоть шевелиться будут.
    О чём думают французы).
    Тогда никакие отрывы практически никогда не выиграют, а будет на гонке 2-3 команды-доминатора, и будут соревноваться кто больше у лидеров отберёт побед. Опять же спринтеров куда? По этой формуле Филипсен безоговорочный победитель ТДФ? Бред.
  • error
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (23)
    error-Фото
    про поезд из 9 гонцов... это вы наверное про US-Postal или про HTC-Columbia... Banesto, если мне не изменяет память, не была такой пионерской... там были личности...
  • ittrainbow
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (23)
    ittrainbow-Фото
    люди две трети этапов просто не едут а докатывают, чтобы в Париже попытаться выиграть пару дюймов на фотофинише

    при всем уважении к спринтерам и к тому как выглядит вообще пирамида велоспорта (а внизу сотни тысяч любителей которые ездят однодневные фондо в основном на равнинах - там просто больше людей живет) - это по меньшей мере странное мероприятие, хуже этого выглядят только перфомансы а-ля "гороховая майка заезжает на Альп д Юэз в отвале" (как в прошлом году

    Банесто если мне не изменяет память в свое время выстраивала поезд из 9 человек и везла на финиш - красиво и зрелищно но что тут от трехнедельной многодневки?
  • ittrainbow
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (23)
    ittrainbow-Фото
    про отрывы херню сморозил не в ту таблицу посмотрел

    но суть не сильно меняется

    горняки на спринте хотя бы немного работают, стараются вверху держаться чтобы в замес не попасть а спринтеры, особенно их развозчики, едут потому что на автобусе нельзя и придется крутить по горам

    глянуть в конец генерала там что ни Юэн то Мерков с Баухаусом, едут и надеются что не будет технических после которых будет тяжело группетто догонять

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6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
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