Йон Исагирре — победитель 12 этапа Тур де Франс-2023

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- Дата:
- Сегодня, 00:09
Йон Исагирре: «С самого начала Тур де Франс-2023 пытался уехать в отрыв, а теперь выиграл»
Йон Исагирре (Ion Izagirre) из сольного отрыва, атаковав за 31 км до финиша, выиграл 12-й этап Тур де Франс-2023. Второй в карьере этап французского Гранд-тура 34-летний испанский гонщик команды Cofidis, уроженец Страны Басков, выиграл через 6 лет 11 месяцев и 20 дней после первой победы на Большой Петле в 2016 году.
12-й этап Тур де Франс-2023, среднегорный с набором высоты 3000 метров, подходил для отрыва. Но чтобы уехать в отрыв дня, гонщики боролись на протяжении половины дистанции этапа. Атаки шли одна за другой, не отставали и лидеры генеральной классификации, которые держались в первой группе.
Photo © A.S.O. / Charly Lopez
Йон Исагирре атаковал в начале этапа наряду с Ваутом ван Артом (Jumbo-Visma), Матье ван дер Пулом (Alpecin-Deceuninck), Маттиасом Скельмосе (Lidl Trek), Жулианом Алафилиппом (Soudal-Quick-Step), Виктором Кампенартсом (Lotto Dstny) и другими.
Среди первых атаковавших был гонщик команды Astana Qazaqstan Давид де ла Крус, но испанский гонщик упал на спуске и сошёл с гонки.
Пелотон порвался на группы, спринтеры уже через 30 км после старта отстали на полторы минуты, а группа, в которой оказался лидер горной классификации Нельсон Паулесс (EF Education EasyPost), а также Сеп Кусс (Jumbo-Visma), Эган Берналь (INEOS Grenadiers) проигрывала около 3 минут группе жёлтой майки за 100 км до финиша и после прохождения первой череды подъёмов.
Атака Тиша Беноота (Jumbo-Visma), за которым поехали Мадс Педерсен (Lidl Trek) и Андрей Амадор (EF Education EasyPost) послужила базой для формирование отрыва дня.
15 гонщиков смогли уехать от группы жёлтой майки лишь через 78 км после старта перед связкой из трёх финальных подъёмов — Тиш Беноот (Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Андрей Амадор (Andrey Amador (EF Education-EasyPost), Мадс Педерсен (Mads Pedersen (Lidl-Trek), Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Гийом Мартан (Guillaume Martin) и Йон Исагирре (Ion Izagirre (Cofidis), Рубен Геррейро (Ruben Guerreiro) и Маттео Йоргенсон (Matteo Jorgenson (Movistar), Дилан Тёнс (Dylan Teuns (Israel-PremierTech), Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts (Lotto-Dstny), Тобиас Халланд Йоханессен (Tobias Halland Johanessen (Uno-X) и Матье Бюргодо (Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies). Через несколько километров, атаковав из пелотона, к ним успели переложиться Тибо Пино (Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) и Яспер Стёйвен (Jasper Stuyven (Lidl-Trek).
На спуске за 55 км до финиша из отрыва атаковал Матье ван дер Пул, за которым поехал Андрей Амадор. Матье ван дер Пул уехал от своего попутчика за 47 км до финиша и за 3,3 км до вершины следующего подъёма - подъем 2-й категории Коль-де-ла-Круа-Монман (Col de la Croix Montmain), протяжённость 5,5 км, 402-737 м, перепад 335 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 10%. Но через 15 км, когда начался последний из категорийных подъёмов этапа - подъём 2-й категории Коль-де-ла-Круа-Розьер (Col de la Croix Rosier), протяжённость 5,3 км, 314-717 м, перепад 403 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 10%, Матье ван дер Пула добрали Маттео Йоргенсон и Тибо Пино.
Однако им не удалось уехать от попутчиков по отрыву. Йон Исагирре добрал трио, а затем атаковал, когда до финиша оставался 31 км. На вершине преимущество испанского гонщика составляло не больше 20 секунд, но на спуске начало расти. Гийом Мартан мешал преследованию своего товарища по команде, слаженной работы в отрыве не получилось. в итоге за 10 км до финиша у Исагирре в запасе было 45 секунд, которые выросли до минуты за километр до финиша. У Йона Исагирре было достаточно времени для того, чтобы отпраздновать победу. Через 58 секунд спринт за второе место разыграли Матье Бюргодо и Маттео Йоргегсон, занявшие 2-е и 3-е места соответственно.
Пелотон финишировал через 4 минуты 14 секунд. Перестановок в генеральной классификации, как и в других классификациях, не произошло. Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) сохранил жёлтую майку лидера.
Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) был награждён как самый атакующий гонщик этапа.
Йон Исагирре: «Невероятно. С тех пор, как стартовал этот Тур, я пытался уехать в отрыв, но до сегодняшнего дня не получалось. Мы отлично работали весь этап с Гийомом Мартаном. Я атаковал на последнем подъёме задолго до финиша, но удержал просвет и выиграл. Я был уверен в своих силах. Знал, что если уеду из поля зрения соперников, наберу достаточно преимущества, это мне поможет.
На последних километрах чувствовал себя отлично. О многом успел подумать, эмоции зашкаливали. Ведь это очень баскский Тур де Франс, который для нас начался дома. И мы уже выиграли два этапа. Я рад, что продолжил линию, прочерченную Пельо Бильбао.
Наша команда приехала на Тур с задачей выиграть этап, мы хотели также попасть в топ-10. А теперь у нас уже две победы, и Гийом Мартан великолепно идёт в гонке».
Результаты 12 этапа Тур де Франс-2023
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