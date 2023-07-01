Йон Исагирре — победитель 12 этапа Тур де Франс-2023

Rabbit

Тур де Франс-2023, превью этап ... (9) проясните, что подразумевается под "колхоз" ? :)

VeloVelo

Тур де Франс-2023. Результаты ... (23) Опять реформаторы ТДФ подтянулись.

Эта тема всплывает каждый год уже 100 лет. Да, конечно, не совершенен Тур, но, разве, вообще, есть где-то совершенство?

Не забывайте, что Тур держится на спонсорах. На тех, кто даёт деньги. На Туре каждая победа на этапе - это деньги.

Пока генералы едут на общий зачет (а это Большие деньги, но, генералы должны где-то отыхать)

нужно каждый этап устраивать шоу, на котором те, кто вложился в другие (негенеральные) команды получили свой выхлоп. Зрителям неискушенным нужно, чтобы всё время был драйв, одному только горные финиши подавай, другому - чтоб генералы зарубались на каждом этапе. Но, это так не работает. ГТ - это единый, сложный организм.

Здесь есть гонщики разных специализаций - спринтеры, панчеры, гоняки, раздельщики, генеральщики.

И за каждым из них стоит спонсор, который вложил в них свои деньги и надежду эти деньги окупить. Для справки:

Кто лучший велогонщик? Горняк? Спринтер? Панчер? Раздельщик?

Для этого и был создан Тур - чтобы определить Лучшего в своей специальности.

Поэтому и этапы орги стараются сделать разнообразными. А "генеральная классификация" создавалась для того, чтобы выявить самого универсального гонца, того, кто, независимо от специализации, быстрее всех (минимально затраченное время) приедет из точки "А" в точку "Б". Но, если что-то реформировать нужно обязательно, то вот, предлагаю еще такой вариант: ))



Каждый гонщик едет один и только за себя (без команд совсем, или 1 грегори).

Участвуют гонщики всех специализаций. У каждого есть свой спонсор.

Независимо от гандикапа предыдущих этапов, на каждом новом этапе все стартуют вместе.



По завершению Тура, время прохождения всех этапов каждого из гонщиков суммируется и определяется лучший в ГК.

ittrainbow

Тур де Франс-2023. Результаты ... (23) погуглил то о чем упоминал, вероятно всплыл в памяти 2000, все-таки видимо Мапеи что выиграла 4 спринта 3 разными гонцами, включая Шамз Елизе, и на Вуэльте еще три спринта двумя другими гонцами сейчас себе с трудом представляю чтобы в одной команде могло ужиться столько сильных спринтеров

ittrainbow

Тур де Франс-2023. Результаты ... (23) Фестина, откровенно говоря, запомнилась горными подвигами Виранка, со спринтом их не ассоциирую



И чувством несправедливости, "как так, парень в одну калитку лучший в горах на финишах и промежуточных, а в генерале 8 минут без шансов, надо что-то менять", очень переживал за него в 97-м, мол де Пантани и Виранк выигрывают в горах а отрыв растет. Казалось что система а-ля f1 честнее.



То впечатление всплыло когда увидел сегодняшние рассуждения о том что надо в фаворе держать тех кто активничает а не ездит по колесам в группе, потому и вклинился. Вот, мысль закольцевалась :)

error

Тур де Франс-2023. Результаты ... (23) может спринтерский Saeco или чопроная Festina? других вармантов мегапоезда в памяти не имею...

ittrainbow

Тур де Франс-2023. Результаты ... (23) error , точно нет, кто-то из южной европы, но прекрасно помню (ну а как еще я могу помнить свои первые Туры в конце прошлого века - во всем великолепии но без деталей) и для них приехать на Тур и выиграть три (или больше) спринта тремя разными гонщиками было нормой вообще первое что пришло в голову это Mapei но потом подумал что Тонков все-таки горняк и одернул себя, если кто-то освежит мои детские воспоминания и поправит - буду очень признателен :)

uran

Тур де Франс-2023. Результаты ... (23) Цитата: Lucas Генерал давно уже надо давать тем, кто не "просидел" среди пелотона до конца гонки, а выиграл большее число этапов, - тогда они хоть шевелиться будут.

О чём думают французы). Тогда никакие отрывы практически никогда не выиграют, а будет на гонке 2-3 команды-доминатора, и будут соревноваться кто больше у лидеров отберёт побед. Опять же спринтеров куда? По этой формуле Филипсен безоговорочный победитель ТДФ? Бред. Тогда никакие отрывы практически никогда не выиграют, а будет на гонке 2-3 команды-доминатора, и будут соревноваться кто больше у лидеров отберёт побед. Опять же спринтеров куда? По этой формуле Филипсен безоговорочный победитель ТДФ? Бред.

error

Тур де Франс-2023. Результаты ... (23) про поезд из 9 гонцов... это вы наверное про US-Postal или про HTC-Columbia... Banesto, если мне не изменяет память, не была такой пионерской... там были личности...

ittrainbow

Тур де Франс-2023. Результаты ... (23) люди две трети этапов просто не едут а докатывают, чтобы в Париже попытаться выиграть пару дюймов на фотофинише



при всем уважении к спринтерам и к тому как выглядит вообще пирамида велоспорта (а внизу сотни тысяч любителей которые ездят однодневные фондо в основном на равнинах - там просто больше людей живет) - это по меньшей мере странное мероприятие, хуже этого выглядят только перфомансы а-ля "гороховая майка заезжает на Альп д Юэз в отвале" (как в прошлом году



Банесто если мне не изменяет память в свое время выстраивала поезд из 9 человек и везла на финиш - красиво и зрелищно но что тут от трехнедельной многодневки?

ittrainbow

Тур де Франс-2023. Результаты ... (23) про отрывы херню сморозил не в ту таблицу посмотрел



но суть не сильно меняется



горняки на спринте хотя бы немного работают, стараются вверху держаться чтобы в замес не попасть а спринтеры, особенно их развозчики, едут потому что на автобусе нельзя и придется крутить по горам



глянуть в конец генерала там что ни Юэн то Мерков с Баухаусом, едут и надеются что не будет технических после которых будет тяжело группетто догонять