Первый виртуальный чемпионат мира по велоспорту пройдёт 9 декабря 2020 года

Первый в истории виртуальный чемпионат мира по велоспорту (UCI Esports World Championships) состоится 9 декабря. На платформе Zwift 22 команды (20 национальных сборных и 2 команды по вайлд-кард) проедут 50-км гонку по маршруту Watopia Figure Eight Reverse с финишем на вершине Hilly Q/KOM и набором высоты 483 м. Будут проведены женская и мужская виртуальные велогонки.

Победитель получит аватар и настоящую майку, где наряду с привычными радужными полосками будет изображение пикселей, представляющих новую цифровую дисциплину велоспорта.

Среди участников Ригоберто Уран, Эстебан Чавес, Том Пидкок, Анна ван дер Брегген, Эдвальд Боассон Хаген, Лоусон Крэддок, Виктор Де Ла Парте, Альберто Беттиоль. Специальное приглашение в последнюю минуту получил Томас Де Гендт, который никогда не принимал участие в групповой гонке чемпионата мира на шоссе, хотя трижды представлял Бельгию в индивидуальной гонке на время.

Эрик Мин, исполнительный директор компании Zwift: «Вместе с Международным союзом велосипедистов (UCI) 9 декабря мы начнём делать историю. Это первое событие такого рода. Верю, что оно обозначит будущее направление в развитии спорта, финтеса и соревнований.

Нет сомнений, что роль технологий будет становиться всё больше. Это соревнование идеально сочетает технологию и то, что традиционно ассоциируется с физическим спортом. Границы между ними уже размываются, что видно по составам национальных сборных. Многие знают велогонщиков Мирового тура, но я считаю, что им придётся нелегко в борьбе со специалистами по велогонкам на тренажёрах. Не удивляйтесь, если член Zwift Cycling Esports будет на вершине. Это только начало».