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Первый виртуальный чемпионат мира по велоспорту пройдёт 9 декабря 2020 года

Первый виртуальный чемпионат мира по велоспорту пройдёт 9 декабря 2020 года

 

 

  Первый в истории виртуальный чемпионат мира по велоспорту (UCI Esports World Championships) состоится 9 декабря. На платформе Zwift  22 команды (20 национальных сборных и 2 команды по вайлд-кард) проедут 50-км гонку по маршруту Watopia Figure Eight Reverse с финишем на вершине Hilly Q/KOM и набором высоты 483 м. Будут проведены женская и мужская виртуальные велогонки.

 

  Победитель получит аватар и настоящую майку, где наряду с привычными радужными полосками будет изображение пикселей, представляющих новую цифровую дисциплину велоспорта.

 

  Среди участников Ригоберто Уран, Эстебан Чавес, Том Пидкок, Анна ван дер Брегген, Эдвальд Боассон Хаген, Лоусон Крэддок, Виктор Де Ла Парте, Альберто Беттиоль. Специальное приглашение в последнюю минуту получил Томас Де Гендт, который никогда не принимал участие в групповой гонке чемпионата мира на шоссе, хотя трижды представлял Бельгию в индивидуальной гонке на время.

 

  Эрик Мин, исполнительный директор компании Zwift: «Вместе с Международным союзом велосипедистов (UCI) 9 декабря мы начнём делать историю. Это первое событие такого рода. Верю, что оно обозначит будущее направление в развитии спорта, финтеса и соревнований.

 

  Нет сомнений, что роль технологий будет становиться всё больше. Это соревнование идеально сочетает технологию и то, что традиционно ассоциируется с физическим спортом. Границы между ними уже размываются, что видно по составам национальных сборных. Многие знают велогонщиков Мирового тура, но я считаю, что им придётся нелегко в борьбе со специалистами по велогонкам на тренажёрах. Не удивляйтесь, если член Zwift Cycling Esports будет на вершине. Это только начало».

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Теги к статье: виртуальный чемпионат мира по велоспорту

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 07:00 | Регистрация: 7.12.2014

    Еще неугомонный Виктор Кампенартс и Доменико Поццовиво заявились на этот чемпионат. Думала что Каванья заявится, но нет.  Из квиков вообще никого нет.  Зато Эли Изербит в составе бельгийской сборной, к моему крайнему удивлению. Не видела его нигде кроме велокросса. Удивительно еще и то, что Изербит в составе сборной, а Де Гент вайлд-кард ждал.

    1. Имя: Александр

      Freejazz

      Сегодня, 07:41 | Регистрация: 27.08.2018

      Да, странно. У меня Изербит никогда с мощью не ассоциировался. На ломовых трассах он всегда уступал более мощным ребятам. В этом году, правда, едет хорошо, но у него всегда так в начале сезона.

      Може быть для включения всех представителей велоспорта? Тогда ещё трековиков надо добавить - Кайсе, например.

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Freejazz
    Первый виртуальный чемпионат м ... (2)
    Freejazz-Фото
    Да, странно. У меня Изербит никогда с мощью не ассоциировался. На ломовых трассах он всегда уступал более мощным ребятам. В этом году, правда, едет хорошо, но у него всегда так в начале сезона.
  • Earl57
    Первый виртуальный чемпионат м ... (2)
    Earl57-Фото

    Еще неугомонный Виктор Кампенартс и Доменико Поццовиво заявились на этот чемпионат. Думала что Каванья заявится, но нет.  Из квиков вообще никого нет.  Зато Эли Изербит в составе бельгийской сборной, к моему крайнему удивлению. Не видела его нигде кроме велокросса. Удивительно еще и то, что Изербит в составе сборной, а Де Гент вайлд-кард ждал.

  • старт-шоссе 82
    Велокоманда Israel Start-Up N ... (12)
    старт-шоссе 82-Фото

    Делать какие-то выводы и по поводу Фрума и по команде пока еще рано, надо дождаться первых выступлений на недельных турах. Пока видно что есть сильный состав на TTT. сильных горняков я не вижу, Мартин скорее всего пойдет лидером во втором составе.

  • Ice
    Велокоманда Israel Start-Up N ... (12)
    Ice-Фото

    Цитата: Гонщик
    Цитата: Ice
    Ну, не скажу, что на ГТ Фрум сам будет бороться, помощь просматривается, можно укомплектоваться как минимум на один ГТ. И вы таки недооцениваете евреев))) Они что-нибудь да придумают, да и разрешенная фармакология у Израиля лучшая в мире, поэтому будем посмотреть)
    Лучшая медицина и фарма в США .

    )))) То, что медицина в Израиле лучшая в мире, признают даже американцы, у вас сильно устаревшие сведения)))

  • Гонщик
    Велокоманда Israel Start-Up N ... (12)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Ice
    Ну, не скажу, что на ГТ Фрум сам будет бороться, помощь просматривается, можно укомплектоваться как минимум на один ГТ. И вы таки недооцениваете евреев))) Они что-нибудь да придумают, да и разрешенная фармакология у Израиля лучшая в мире, поэтому будем посмотреть)
    Лучшая медицина и фарма в США .

  • Murat
    «Газпром-РусВело» и Ак Барс Ба ... (2)
    Murat-Фото
    Молодцы АБ банк
  • Evergreen
    Стейн Ванденберг объявил о зав ... (2)
    Evergreen-Фото

    Знаковая фигура. Огромный человек на огромном велосипеде. На булыге ехал потрясающе, но все свои возможности отдавал Бонену и другим. По физике мог половину своих классических выигрывать, но психология и Лефевр указывали ему на другую участь.

  • Astanaforever
    Велокоманда Israel Start-Up N ... (12)
    Astanaforever-Фото
    Да ни за что Фрум уже бороться не будет. Он не востановится..годы берут свое. Он просто бабки зарабатывает. А команда просто занимается саморекламой.
  • Адриен
    Филипп Жильбер: «Впервые за 16 ... (3)
    Адриен-Фото
    Что-то я сомневаюсь, что он бы был рад подобной "победе"... Если "достоин как никто другой" - победи в ЧЕСТНОЙ борьбе.
  • levonardo
    «Газпром-РусВело» и Ак Барс Ба ... (2)
    levonardo-Фото

    Интересно, пришли всед за Закариным, или вместе?

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