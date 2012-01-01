Скончался украинский велогонщик Дмитрий Грабовский

Сегодня, 23 января 2017 года, бывший украинский велогонщик Дмитрий Грабовский скоропостижно скончался в возрасте 31 года от сердечного приступа.

Скончался украинский велогонщик Дмитрий Грабовский

Он начал велосипедную карьеру на треке, где добился успехов. В 2002 году стал чемпионом Европы в командном преследовании, в 2003 завоевал титул чемпиона Европы в скретче. Дмитрий Грабовский был призёром чемпионата мира среди юниоров в гонке по очкам. В 2004 стал чемпионом Европы в командном преследовании среди андеров.

Скончался украинский велогонщик Дмитрий Грабовский

В 2005 году Дмитрий Грабовский выиграл групповую гонку на чемпионате мира по шоссейным велогонкам в андерах.

В 2007 подписал контракт с бельгийской командой Quick Step, где провёл два года. Во время ДТП Дмитрий Грабовский получил серьёзную травму спины, что повлияло на карьеру.

В 2009 он перешёл в команду ISD-Neri, в 2011 стал гонщиком континентальной команды ISD-Lampre Continental, но в 2012 ушёл из профессионального велоспорта.

Дмитрий Грабовский проживал в Израиле, в его семье росла дочь, а месяц назад родился сын.

Скончался украинский велогонщик Дмитрий Грабовский

Скончался украинский велогонщик Дмитрий Грабовский

Скончался украинский велогонщик Дмитрий Грабовский