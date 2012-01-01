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Скончался украинский велогонщик Дмитрий Грабовский

Скончался украинский велогонщик Дмитрий Грабовский

 

  Сегодня, 23 января 2017 года, бывший украинский велогонщик Дмитрий Грабовский скоропостижно скончался в возрасте 31 года от сердечного приступа.

 

Скончался украинский велогонщик Дмитрий ГрабовскийСкончался украинский велогонщик Дмитрий Грабовский

 

  Он начал велосипедную карьеру на треке, где добился успехов. В 2002 году стал чемпионом Европы в командном преследовании, в 2003 завоевал титул чемпиона Европы в скретче. Дмитрий Грабовский был призёром чемпионата мира среди юниоров в гонке по очкам. В 2004 стал чемпионом Европы в командном преследовании среди андеров.

 

Скончался украинский велогонщик Дмитрий ГрабовскийСкончался украинский велогонщик Дмитрий Грабовский

 

  В 2005 году Дмитрий Грабовский выиграл групповую гонку на чемпионате мира по шоссейным велогонкам в андерах.

 

  В 2007 подписал контракт с бельгийской командой Quick Step, где провёл два года. Во время ДТП Дмитрий Грабовский получил серьёзную травму спины, что повлияло на карьеру.

 

  В 2009 он перешёл в команду ISD-Neri, в 2011 стал гонщиком континентальной команды ISD-Lampre Continental, но в 2012 ушёл из профессионального велоспорта.

 

   Дмитрий Грабовский проживал в Израиле, в его семье росла дочь, а месяц назад родился сын.  

 

Скончался украинский велогонщик Дмитрий ГрабовскийСкончался украинский велогонщик Дмитрий Грабовский

 

Скончался украинский велогонщик Дмитрий ГрабовскийСкончался украинский велогонщик Дмитрий Грабовский

 

Скончался украинский велогонщик Дмитрий Грабовский

 

Скончался украинский велогонщик Дмитрий ГрабовскийСкончался украинский велогонщик Дмитрий Грабовский

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Теги к статье: Дмитрий Грабовский

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  1. Sm1T

    Сегодня, 16:18 | Регистрация: 1.01.2012

    очень очень жаль

  2. Имя: Alexander

    Pinkerton

    Сегодня, 16:31 | Регистрация: 7.01.2017

    Совсем молодой и сердечный приступ, жаль парня, очень рано ушел из жизни. Соболезную близким.

  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 17:30 | Регистрация: 22.05.2013

    Сердце, как же так. Близким соболезную. 

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