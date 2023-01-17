Ставки на велоспорт: стратегии, виды, особенности

Ставки на велоспорт: виды, стратегии, букмекеры

Велоспорт в последнее время набирает большую популярность в СНГ. Многие крупные города проводят региональные соревнования с целью популяризации здорового образа жизни и спорта в целом.

В этой статье мы поговорим о том, какие существуют виды ставок на велоспорт. Расскажем, как правильно делать прогнозы на велогонки и что следует знать, прежде чем делать ставки на велоспорт.

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Виды ставок на велоспорт

Если для вас интересны велоспорт ставки, то прежде чем совершить свой прогноз, рекомендуем ознакомиться с видами ставок:

- Победитель гонки — просто поддержите гонщика, который финиширует первым в общем зачете.

- Победитель этапа. В некоторых велогонках есть несколько этапов, и вы можете делать ставки на победителя каждого из них.

- Лучший финиш — сделайте ставку на спортсмена, который финиширует в топ-3, топ-5 или в топ-10 общего зачета.

- Горный король. Прогнозы на известные турниры Вуэльта, Тур де Франс или Джиро имеют функцию ставки на гонщика, который выиграет зачет Горного.

- Лучший результат. Букмекерские конторы предлагают ставки на велоспорт, разбивая гонщиков на пары. Игрок ставит на спортсмена, который покажет лучший результат в забеге. Рынок доступен как для общего зачета, так и для отдельных этапов.

- Специальные ставки. Часто на крупные гонки действуют специальные коэффициенты на велоспорт. Например, о количестве спортсменов в турнире, количество сходов с трассы и т.д.

Приведенный выше список охватывает самые популярные рынки азартных игр на велоспорте онлайн, но не является исчерпывающим. Лучшие онлайн-букмекеры часто практикуют новые варианты, так что держите ухо востро.

Ставки на велоспорт в реальном времени

Большинство велогонок и даже их отдельные этапы занимают большое количество времени. Они могут продолжаться часами, поэтому многие букмекеры предлагают ставки на велоспорт в режиме реального времени. Если вы планируете смотреть соревнования онлайн, то данный формат ставок - хорошая возможность не только заработать, но и получить яркие эмоции.

Рынки ставок в реальном времени обычно включают варианты прогнозов на победителя гонки/этапа, лучший результат и случайные специальные предложения.

Вот примеры уникальных рынков ставок в реальном времени на велоспорт:

- Контрольно-пропускные пункты. Есть определенные контрольно-пропускные пункты, и вы можете сделать ставку на то, какой велосипедист доберется до них первым.

- Выигрышная маржа. Вы можете сделать ставку на разницу между победителем и остальными участниками забега.

- Время выигрыша. Еще одним интересным рынком является вариант «больше/меньше» для времени победителя.

Как делать ставки на велоспорт

Если вы уже определились с типом ставки, самое время перейти к особенностям формирования ставок на велоспорт. Мы разработали универсальные советы для новых игроков, которые помогут не потратить депозит напрасно:

1. Выберите надежного букмекера. В наше время сайтов для ставок на спорт существует больше, чем самих видов спорта. Это означает, что вы должны организованно подойти к выбору игровой платформы и принять взвешенное решение. Обращайте внимание на наличие лицензии, размер коэффициентов и роспись ставок.

2. Не нужно угадывать. Чем больше времени вы проведете за анализом турнира и его фаворитов, особенностей трассы и погодных условий, тем выше шанс, что ставка сыграет.

3. Сконцентрируйтесь на одном. Не гонитесь за большим количеством вариантов ставок или прогнозом на победу нескольких спортсменов. Не всегда больше означает лучше, поэтому лучше сконцентрироваться на чем-то одному.

4. Используйте бонусы и акции. Практически все букмекерские конторы предлагают бонусы и акции для новых пользователей. Их следует использовать для увеличения своего депозита. Не забывайте, что все выгодные предложения подлежат условиям отыгрыша, поэтому эту особенность также следует учитывать.

Анализ перед ставкой и полезные ресурсы

Как уже упоминалось ранее, прежде чем разместить ставку на выбранной вами букмекерской конторе, следует тщательно проанализировать главные особенности велогонки.

Чтобы ставка была выигрышной, в первую очередь соберите следующую важную информацию о предстоящем турнире:

Формат гонки

Ключевое значение имеет формат гонки. Узнайте, где будут проходить соревнования: на открытом воздухе или в помещении.

Гонки в закрытых помещениях проходят на велодромах, которые представляют собой просто трассы фиксированной длины. Здесь нет ни ветра, ни дождя, трасса ровная, и велосипедисты обычно могут сосредоточиться исключительно на достижении максимальной скорости. С другой стороны, быстрый темп и желание выйти за рамки часто приводят к опасным сбоям, особенно в форматах, предполагающих одновременный старт.

В гонках на открытом воздухе погода и большие расстояния требуют совсем других профессиональных качеств от спортсмена. Нужно быть не только физически выносливым, но и знать все особенности рельефа, правильного распределения сил и влияния погодных условий на организм человека.

Анализ трассы

Большое значение имеет анализ трассы грядущего соревнования. Некоторые спортсмены отлично себя зарекомендовали на равнинах, для других более комфортным является сложный рельеф.

Рекомендуем детально изучить трассу и, в частности, каждого из фаворитов турнира. Возможно, кто-то уже становился победителем схожих соревнований или имеет необходимые навыки.

Следите за фаворитами

В велосипедном календаре много событий, и вы не можете игнорировать наиболее важные из них. Лучшие гонщики всегда готовятся к более крупным соревнованиям, таким как Тур де Франс, Олимпийские игры и т.д.

Фавориты крупных турниров много тренируются, чтобы достичь максимальной формы и одержать победу. Следите за социальными сетями спортсменов, анализируйте, как проходит лагерь подготовки велосипедистов.

Большое значение имеет и наличие травм. Если накануне турнира велосипедист получил травму, следует скорректировать свой прогноз.

Наблюдайте за гонкой в реальном времени

Уже после старта велогонки не следует переставать анализировать работу спортсменов. Помните о следующем:

1. Наблюдайте за гонкой. Не делайте ставок в режиме реального времени на велоспорт, если вы не смотрите гонку. Следить за обновлениями в реальном времени недостаточно.

2. Следите за прогнозами погоды. Если трасса длинная и забег займет не один час, вы должны помнить о погодных условиях. Проливной дождь или сильный ветер могут очень быстро изменить ситуацию.

3. Держите свои эмоции под контролем. Ставки в реальном времени иногда могут раздражать, ведь лидеры часто меняются, поэтому у вас может возникнуть соблазн сделать безрассудные ставки. Сохраняйте хладнокровие и придерживайтесь законов логики.