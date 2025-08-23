VeloNEWS
Muur Classic Geraardsbergen-2025. Результаты

Geraardsbergen - Geraardsbergen, 177,8 км

 

1

 Abrahamsen Jonas

Uno-X Mobility

  

4:04:40

2

 Donovan Mark

Q36.5 Pro Cycling Team

0:15

3

 Berckmoes Jenno

Lotto

    

0:36

4

 Kubiš Lukáš

Unibet Tietema Rockets

,,

5

 Dujardin Sandy

Team TotalEnergies

  

0:40

6

 Tiller Rasmus

Uno-X Mobility

  

,,

7

 Menten Milan

Lotto

    

0:44

8

 Teunissen Mike

XDS Astana Team

  

,,

9

 Hoelgaard Markus

Uno-X Mobility

  

0:50

10

 Vader Milan

Q36.5 Pro Cycling Team

,,

 

Теги к статье: Muur Classic Geraardsbergen-2025 велогонка категории 1.1 однодневная велогонка велогонки-2025 велоспорт велолайв

