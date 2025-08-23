Muur Classic Geraardsbergen-2025. Результаты

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 17:48
Geraardsbergen - Geraardsbergen, 177,8 км
|
1
|
Abrahamsen Jonas
|
Uno-X Mobility
|
4:04:40
|
2
|
Donovan Mark
|
Q36.5 Pro Cycling Team
|
0:15
|
3
|
Berckmoes Jenno
|
Lotto
|
0:36
|
4
|
Kubiš Lukáš
|
Unibet Tietema Rockets
|
,,
|
5
|
Dujardin Sandy
|
Team TotalEnergies
|
0:40
|
6
|
Tiller Rasmus
|
Uno-X Mobility
|
,,
|
7
|
Menten Milan
|
Lotto
|
0:44
|
8
|
Teunissen Mike
|
XDS Astana Team
|
,,
|
9
|
Hoelgaard Markus
|
Uno-X Mobility
|
0:50
|
10
|
Vader Milan
|
Q36.5 Pro Cycling Team
|
,,
