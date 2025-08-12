Circuit Franco-Belge-2025. Результаты

- Категория:
Tournai - Mont-de-l'Enclus, 206,7 км
1
Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Mobility
4:53:00
2
Corbin John Strong (Nzl) Israel - Premier Tech
0:00:00
3
Eduard Prades Reverter (Esp) Caja Rural-Seguros Rga
4
Marc Hirschi (Sui) Tudor Pro Cycling Team
5
Alex Aranburu Deva (Esp) Cofidis
6
Clement Venturini (Fra) Arkea-B&B Hotels
7
Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Mobility
8
Haimar Etxeberria Ansalas (Esp) Equipo Kern Pharma
9
Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Mobility
10
Fabio Christen (Sui) Q36.5 Pro Cycling Team
11
Bjoern Koerdt (Gbr) Team Picnic Postnl
12
Jon Barrenetxea Golzarri (Esp) Movistar Team
0:00:03
13
Gorka Sorarrain Agirrezabala (Esp) Caja Rural-Seguros Rga
14
Elias Maris (Bel) Team Flanders - Baloise
15
Lorenzo Rota (Ita) Intermarché - Wanty
16
Finn Crockett (Irl) Volkerwessels Cycling Team
0:00:05
17
Ruben Antonio Almeida Guerreiro (Por) Movistar Team
18
Sergi Darder Gari (Esp) Caja Rural-Seguros Rga
19
Sandy Dujardin (Fra) Totalenergies
20
Robert Donaldson (Gbr) Team Jayco Alula
21
Arnaud De Lie (Bel) Lotto
22
Jordi Lopez Caravaca (Esp) Euskaltel-Euskadi
23
Siebe Deweirdt (Bel) Team Flanders - Baloise
24
Alex Martin Gutierrez (Esp) Team Polti Visitmalta
0:00:10
25
Jelte Krijnsen (Ned) Team Jayco Alula
26
Ceriel Desal (Bel) Wagner Bazin Wb
27
Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck
0:00:18
28
Maxime Jarnet (Fra) Van Rysel Roubaix
29
Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Deceuninck
30
Gotzon Martin Sanz (Esp) Euskaltel-Euskadi
31
Giacomo Nizzolo (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team
0:00:21
32
Floris De Tier (Bel) Wagner Bazin Wb
33
Frank Van Den Broek (Ned) Team Picnic Postnl
34
Xabier Berasategi Garmendia (Esp) Euskaltel-Euskadi
0:00:26
35
Milan Vader (Ned) Q36.5 Pro Cycling Team
36
Dries De Pooter (Bel) Intermarché - Wanty
0:00:31
37
Milan Lanhove (Bel) Team Flanders - Baloise
0:00:33
38
Sakarias Koller Løland (Nor) Uno-X Mobility
0:00:40
39
Joppe Heremans (Bel) Volkerwessels Cycling Team
40
Rick Pluimers (Ned) Tudor Pro Cycling Team
0:00:45
41
Dylan Teuns (Bel) Cofidis
0:00:51
42
Joseph Blackmore (Gbr) Israel - Premier Tech
0:00:57
43
Luca Van Boven (Bel) Intermarché - Wanty
0:01:03
44
Laurens Huys (Bel) Arkea-B&B Hotels
45
Natnael Tesfazion (Eri) Movistar Team
46
Jenno Berckmoes (Bel) Lotto
0:01:26
47
Filippo Conca (Ita) Team Jayco Alula
0:01:37
48
Ludovic Robeet (Bel) Cofidis
0:02:11
49
Geoffrey Soupe (Fra) Totalenergies
0:02:15
50
Florian Dauphin (Fra) Totalenergies
51
Tobias Müller (Ger) Wanty - Nippo - Re Uz
0:02:32
52
Henri Uhlig (Ger) Alpecin-Deceuninck
53
Jonas Geens (Bel) Team Flanders - Baloise
0:02:54
54
Francisco Galvan Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma
55
Federico Savino (Ita) Soudal Quick-Step Devo Team
0:04:53
56
Bryan Coquard (Fra) Cofidis
57
Liam Slock (Bel) Lotto
58
Tom Van Asbroeck (Bel) Israel - Premier Tech
0:06:14
59
Alex Vandenbulcke (Bel) Tarteletto - Isorex
60
Jasper Haest (Ned) Volkerwessels Cycling Team
61
Giovanni Lonardi (Ita) Team Polti Visitmalta
62
Pablo Lospitao Gonzalez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga
63
Erazem Valjavec (Slo) Soudal Quick-Step Devo Team
64
Vito Braet (Bel) Intermarché - Wanty
65
Martin Tjøtta (Nor) Arkea-B&B Hotels
66
Floris Van Tricht (Bel) Israel - Premier Tech
0:06:51
67
Leander Van Hautegem (Bel) Wagner Bazin Wb
68
Thomas Portsmouth (Gbr) Wagner Bazin Wb
69
Aivaras Mikutis (Ltu) Tudor Pro Cycling Team
0:08:48
70
Miká Heming (Ger) Tudor Pro Cycling Team
71
Robbe Claeys (Bel) Tarteletto - Isorex
72
Mathias Norsgaard (Den) Movistar Team
73
Kévin Avoine (Fra) Van Rysel Roubaix
74
Jan Castellon Ribalta (Esp) Caja Rural-Seguros Rga
75
Axandre Van Petegem (Bel) Wagner Bazin Wb
76
Jordy Decottignies (Bel) Tarteletto - Isorex
77
Baptiste Planckaert (Bel) Van Rysel Roubaix
78
Elmar Reinders (Ned) Team Jayco Alula
79
Emils Liepins (Lat) Q36.5 Pro Cycling Team
80
Davide Bais (Ita) Team Polti Visitmalta
81
Gianni Marchand (Bel) Tarteletto - Isorex
82
Riley Pickrell (Can) Israel - Premier Tech
83
Robin Orins (Bel) Lotto
84
Kenny Molly (Bel) Van Rysel Roubaix
85
Jonathan Vervenne (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team
86
Lars Vanden Heede (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team
87
Jelle Vermoote (Bel) Wagner Bazin Wb
88
Samuele Zoccarato (Ita) Team Polti Visitmalta
89
Henri Vandenabeele (Bel) Lotto
90
Ådne Holter (Nor) Uno-X Mobility
91
Daniel Smajkic Årnes (Nor) Van Rysel Roubaix
92
Iker Gomez Lopez De Goicoechea (Esp) Equipo Kern Pharma
93
Ewout De Keyser (Bel) Tarteletto - Isorex
94
Marc Brustenga Masague (Esp) Equipo Kern Pharma
95
Pavel Bittner (Cze) Team Picnic Postnl
0:11:07
96
Hodei Muñoz Gabiña (Esp) Soudal Quick-Step Devo Team
0:15:08
97
Siebe Roesems (Bel) Alpecin-Deceuninck Development Team
0:15:35
98
Rait Ärm (Est) Van Rysel Roubaix
0:16:35
99
Miguel Angel Fernandez Ruiz (Esp) Equipo Kern Pharma
100
Lucas Boniface (Fra) Totalenergies
0:17:35
101
Alexys Brunel (Fra) Totalenergies
102
Abner González Rivera (Pur) Caja Rural-Seguros Rga
0:20:23
103
Luca De Meester (Bel) Wagner Bazin Wb
DNF
Simon Goossens (Bel) Alpecin-Deceuninck
DNF
Antonio Jesus Soto Guirao (Esp) Equipo Kern Pharma
DNF
Jenthe Biermans (Bel) Arkea-B&B Hotels
DNF
Camille Charret (Fra) Vélo Club Villefranche Beaujolais
DNF
Gerben Kuypers (Bel) Intermarché - Wanty
DNF
Victor Guernalec (Fra) Arkea-B&B Hotels
DNF
Luka Mezgec (Slo) Team Jayco Alula
DNF
Timo De Jong (Ned) Volkerwessels Cycling Team
DNF
Baptiste Poulard (Fra) Arkea-B&B Hotels Continentale
DNF
Michael Hepburn (Aus) Team Jayco Alula
DNF
Sam Maisonobe (Fra) Cofidis
DNF
Alexis Renard (Fra) Cofidis
DNF
Damien Touze (Fra) Cofidis
DNF
Keije Solen (Ned) Wanty - Nippo - Re Uz
DNF
Kaden Alexander Groves (Aus) Alpecin-Deceuninck
DNF
Alexander Krieger (Ger) Tudor Pro Cycling Team
DNF
Javier Serrano Rodriguez (Esp) Team Polti Visitmalta
