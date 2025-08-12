VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Circuit Franco-Belge-2025. Результаты

 

Circuit Franco-Belge-2025. Результаты

Circuit Franco-Belge-2025. Результаты

 

 

 

Tournai - Mont-de-l'Enclus, 206,7 км

 

 

1

 

Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Mobility

 

4:53:00

 

 

2

 

Corbin John Strong (Nzl) Israel - Premier Tech

 

0:00:00

 

 

3

 

Eduard Prades Reverter (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

4

 

Marc Hirschi (Sui) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

5

 

Alex Aranburu Deva (Esp) Cofidis

 

 

 

 

6

 

Clement Venturini (Fra) Arkea-B&B Hotels

 

 

 

 

7

 

Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

8

 

Haimar Etxeberria Ansalas (Esp) Equipo Kern Pharma

 

 

 

 

9

 

Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

10

 

Fabio Christen (Sui) Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

11

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

12

 

Jon Barrenetxea Golzarri (Esp) Movistar Team

 

0:00:03

 

 

13

 

Gorka Sorarrain Agirrezabala (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

14

 

Elias Maris (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

15

 

Lorenzo Rota (Ita) Intermarché - Wanty

 

 

 

 

16

 

Finn Crockett (Irl) Volkerwessels Cycling Team

 

0:00:05

 

 

17

 

Ruben Antonio Almeida Guerreiro (Por) Movistar Team

 

 

 

 

18

 

Sergi Darder Gari (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

19

 

Sandy Dujardin (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

20

 

Robert Donaldson (Gbr) Team Jayco Alula

 

 

 

 

21

 

Arnaud De Lie (Bel) Lotto

 

 

 

 

22

 

Jordi Lopez Caravaca (Esp) Euskaltel-Euskadi

 

 

 

 

23

 

Siebe Deweirdt (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

24

 

Alex Martin Gutierrez (Esp) Team Polti Visitmalta

 

0:00:10

 

 

25

 

Jelte Krijnsen (Ned) Team Jayco Alula

 

 

 

 

26

 

Ceriel Desal (Bel) Wagner Bazin Wb

 

 

 

 

27

 

Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

0:00:18

 

 

28

 

Maxime Jarnet (Fra) Van Rysel Roubaix

 

 

 

 

29

 

Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

30

 

Gotzon Martin Sanz (Esp) Euskaltel-Euskadi

 

 

 

 

31

 

Giacomo Nizzolo (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team

 

0:00:21

 

 

32

 

Floris De Tier (Bel) Wagner Bazin Wb

 

 

 

 

33

 

Frank Van Den Broek (Ned) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

34

 

Xabier Berasategi Garmendia (Esp) Euskaltel-Euskadi

 

0:00:26

 

 

35

 

Milan Vader (Ned) Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

36

 

Dries De Pooter (Bel) Intermarché - Wanty

 

0:00:31

 

 

37

 

Milan Lanhove (Bel) Team Flanders - Baloise

 

0:00:33

 

 

38

 

Sakarias Koller Løland (Nor) Uno-X Mobility

 

0:00:40

 

 

39

 

Joppe Heremans (Bel) Volkerwessels Cycling Team

 

 

 

 

40

 

Rick Pluimers (Ned) Tudor Pro Cycling Team

 

0:00:45

 

 

41

 

Dylan Teuns (Bel) Cofidis

 

0:00:51

 

 

42

 

Joseph Blackmore (Gbr) Israel - Premier Tech

 

0:00:57

 

 

43

 

Luca Van Boven (Bel) Intermarché - Wanty

 

0:01:03

 

 

44

 

Laurens Huys (Bel) Arkea-B&B Hotels

 

 

 

 

45

 

Natnael Tesfazion (Eri) Movistar Team

 

 

 

 

46

 

Jenno Berckmoes (Bel) Lotto

 

0:01:26

 

 

47

 

Filippo Conca (Ita) Team Jayco Alula

 

0:01:37

 

 

48

 

Ludovic Robeet (Bel) Cofidis

 

0:02:11

 

 

49

 

Geoffrey Soupe (Fra) Totalenergies

 

0:02:15

 

 

50

 

Florian Dauphin (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

51

 

Tobias Müller (Ger) Wanty - Nippo - Re Uz

 

0:02:32

 

 

52

 

Henri Uhlig (Ger) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

53

 

Jonas Geens (Bel) Team Flanders - Baloise

 

0:02:54

 

 

54

 

Francisco Galvan Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma

 

 

 

 

55

 

Federico Savino (Ita) Soudal Quick-Step Devo Team

 

0:04:53

 

 

56

 

Bryan Coquard (Fra) Cofidis

 

 

 

 

57

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

 

 

 

58

 

Tom Van Asbroeck (Bel) Israel - Premier Tech

 

0:06:14

 

 

59

 

Alex Vandenbulcke (Bel) Tarteletto - Isorex

 

 

 

 

60

 

Jasper Haest (Ned) Volkerwessels Cycling Team

 

 

 

 

61

 

Giovanni Lonardi (Ita) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

62

 

Pablo Lospitao Gonzalez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

63

 

Erazem Valjavec (Slo) Soudal Quick-Step Devo Team

 

 

 

 

64

 

Vito Braet (Bel) Intermarché - Wanty

 

 

 

 

65

 

Martin Tjøtta (Nor) Arkea-B&B Hotels

 

 

 

 

66

 

Floris Van Tricht (Bel) Israel - Premier Tech

 

0:06:51

 

 

67

 

Leander Van Hautegem (Bel) Wagner Bazin Wb

 

 

 

 

68

 

Thomas Portsmouth (Gbr) Wagner Bazin Wb

 

 

 

 

69

 

Aivaras Mikutis (Ltu) Tudor Pro Cycling Team

 

0:08:48

 

 

70

 

Miká Heming (Ger) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

71

 

Robbe Claeys (Bel) Tarteletto - Isorex

 

 

 

 

72

 

Mathias Norsgaard (Den) Movistar Team

 

 

 

 

73

 

Kévin Avoine (Fra) Van Rysel Roubaix

 

 

 

 

74

 

Jan Castellon Ribalta (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

75

 

Axandre Van Petegem (Bel) Wagner Bazin Wb

 

 

 

 

76

 

Jordy Decottignies (Bel) Tarteletto - Isorex

 

 

 

 

77

 

Baptiste Planckaert (Bel) Van Rysel Roubaix

 

 

 

 

78

 

Elmar Reinders (Ned) Team Jayco Alula

 

 

 

 

79

 

Emils Liepins (Lat) Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

80

 

Davide Bais (Ita) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

81

 

Gianni Marchand (Bel) Tarteletto - Isorex

 

 

 

 

82

 

Riley Pickrell (Can) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

83

 

Robin Orins (Bel) Lotto

 

 

 

 

84

 

Kenny Molly (Bel) Van Rysel Roubaix

 

 

 

 

85

 

Jonathan Vervenne (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team

 

 

 

 

86

 

Lars Vanden Heede (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team

 

 

 

 

87

 

Jelle Vermoote (Bel) Wagner Bazin Wb

 

 

 

 

88

 

Samuele Zoccarato (Ita) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

89

 

Henri Vandenabeele (Bel) Lotto

 

 

 

 

90

 

Ådne Holter (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

91

 

Daniel Smajkic Årnes (Nor) Van Rysel Roubaix

 

 

 

 

92

 

Iker Gomez Lopez De Goicoechea (Esp) Equipo Kern Pharma

 

 

 

 

93

 

Ewout De Keyser (Bel) Tarteletto - Isorex

 

 

 

 

94

 

Marc Brustenga Masague (Esp) Equipo Kern Pharma

 

 

 

 

95

 

Pavel Bittner (Cze) Team Picnic Postnl

 

0:11:07

 

 

96

 

Hodei Muñoz Gabiña (Esp) Soudal Quick-Step Devo Team

 

0:15:08

 

 

97

 

Siebe Roesems (Bel) Alpecin-Deceuninck Development Team

 

0:15:35

 

 

98

 

Rait Ärm (Est) Van Rysel Roubaix

 

0:16:35

 

 

99

 

Miguel Angel Fernandez Ruiz (Esp) Equipo Kern Pharma

 

 

 

 

100

 

Lucas Boniface (Fra) Totalenergies

 

0:17:35

 

 

101

 

Alexys Brunel (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

102

 

Abner González Rivera (Pur) Caja Rural-Seguros Rga

 

0:20:23

 

 

103

 

Luca De Meester (Bel) Wagner Bazin Wb

 

 

 

 

DNF

 

Simon Goossens (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

DNF

 

Antonio Jesus Soto Guirao (Esp) Equipo Kern Pharma

 

 

 

 

DNF

 

Jenthe Biermans (Bel) Arkea-B&B Hotels

 

 

 

 

DNF

 

Camille Charret (Fra) Vélo Club Villefranche Beaujolais

 

 

 

 

DNF

 

Gerben Kuypers (Bel) Intermarché - Wanty

 

 

 

 

DNF

 

Victor Guernalec (Fra) Arkea-B&B Hotels

 

 

 

 

DNF

 

Luka Mezgec (Slo) Team Jayco Alula

 

 

 

 

DNF

 

Timo De Jong (Ned) Volkerwessels Cycling Team

 

 

 

 

DNF

 

Baptiste Poulard (Fra) Arkea-B&B Hotels Continentale

 

 

 

 

DNF

 

Michael Hepburn (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

DNF

 

Sam Maisonobe (Fra) Cofidis

 

 

 

 

DNF

 

Alexis Renard (Fra) Cofidis

 

 

 

 

DNF

 

Damien Touze (Fra) Cofidis

 

 

 

 

DNF

 

Keije Solen (Ned) Wanty - Nippo - Re Uz

 

 

 

 

DNF

 

Kaden Alexander Groves (Aus) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

DNF

 

Alexander Krieger (Ger) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

DNF

 

Javier Serrano Rodriguez (Esp) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Circuit Franco-Belge-2025 велогонка категории 1. Pro однодневная велогонка

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

12 - 16 августа 2025

Tour of Denmark

17 августа 2025

Hamburg Cyclassics

20 -24 августа 2025

Renewi Tour

20 -24 августа 2025

Deutschland Tour

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

ОПРОС

Понравился ли Вам Тур де Франс-2025?

Комментарии

  • VeloVelo
    Ральф Денк о переходе Ремко Эв ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Купили дорогую игрушку, хотят заработать славы и денег.
    Лучше бы купили хороших опытных лейтенантов и дорожного кэпа для Липо и команды.


    Но, видимо, не готовы вкладываться в долгую. Всё нужно здесь и сейчас.
    А значит, вся эта шумиха с приобретением Ремко ни о чём. Срубить и забыть.

  • Александра
    Тадей Погачар о календаре на о ... (25)
    Александра-Фото
    Очень разумный молодой человек.
  • M9N8A333
    Тур Чехии-2025. Этап 2. Резуль ... (2)
    M9N8A333-Фото

    Царенко - респектgood

  • nightbuster33
    Тур Чехии-2025. Этап 2. Резуль ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Был бы Сантяго Умба немного сдержаннее, в генерале,по времени,мог быть на уровне лидеров.Решающий этап четвертый, где финишная горка подлиннее и покруче, лишь бы не повторил сегоднешней ошибки. Последние 1,5 ,максимум 2км. и гонка решится в чью-ту пользу.

  • error
    Вуэльта Испании-2025. Цифры и ... (11)
    error-Фото
    Например на командную разделку так значительно слабеее тех же эмиратов.. других еще просто команд нет окончательных
  • error
    Ральф Денк о переходе Ремко Эв ... (9)
    error-Фото

    Рогле паходу да... пора уходить... на тренерскую...

  • Lucky
    Ральф Денк о переходе Ремко Эв ... (9)
    Lucky-Фото

    После того как Ремко стал правоверным, надежд на него как на генеральщика к сожалению немного, да и на классика тоже, религия накладывает много ограничений.

    Ральф Денк вспомнил про эффект Сагана, видимо уже особых иллюзий насчет собственные амбиции Ремко не питает.

    Буду раз ошибаться.

  • василий
    Ральф Денк о переходе Ремко Эв ... (9)
    василий-Фото
    У двух команд будет болше возможностей
  • motte
    Вуэльта Испании-2025. Цифры и ... (11)
    motte-Фото

    Цитата: Kiridmg
    Цитата: motte
    На вуэльту:
     
    Йонас Vingegaard
    Маттео Йоргенсон
    Сепп Кусс
    Wilco Kelderman
    Бен Tulett
    Аксель Zingle
    Дилан ван Баарле
    Виктор Кампенартс
    Сильнейшая команда в гонке, на мой взгляд.
    Кто у Боры едет?

    Поговаривают, что Власов не поедет вуэльту-:(

  • Гонщик
    Ральф Денк о переходе Ремко Эв ... (9)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Геродот
    Ну наконец-то... С генеральщиками Роглой и Ремкой решили распрощаться. Логично. Ремко решили сделать вторым Саганом. Ну хоть так))
    Саган из другой оперы , к чему эти сравнения, ну и возить Липовца, малой  точно не станет , иначе прощай любимая разделка .

    Цитата: василий
    Ремко и Липовицу надо ехать вдвоем тур и пытаться раздергиват Погачара
    Бчёлы уже пытались , но сами укатались , а бора вообще нуль как команда , приход Рембо ничего не изменит .

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

16 августа

Ivan Romeo Abad (Movistar Team)

Riley Pickrell (Israel - Premier Tech)

17 августа

Michael Hepburn (Jayco AlUla)

Amanuel Gebreigzabhier (Lidl - Trek)

Gonzalo Serrano (Movistar Team)

Thomas Gachignard (TotalEnergies)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2025 (83)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)
Март 2025 (186)