Giro d'Italia Next Gen-2024. Этап 7

Montegrotto Terme - Zocca, 180 км 1 Huub Artz (Ned) Wanty-Re Uz-Technord 3:58:34 2 Callum Thornley (Gbr) Trinity Racing 0:00:25 3 Samuele Privitera (Ita) Hagens Berman Jayco 0:00:48 4 Alessandro Borgo (Ita) Ctf Victorious 0:01:43 5 Alessandro Romele (Ita) Astana Qazaqstan Development Team 6 Lorenzo Peschi (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 0:01:57 7 Noa Isidore (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team 0:01:59 8 Luca Dreßler (Ger) Team Lotto Kern-Haus Psd Bank 0:02:05 9 José Ramón Muñiz Vázquez (Mex) Petrolike 0:02:26 10 Alessandro Pinarello (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 11 Killian Verschuren (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team 12 Cesare Chesini (Ita) Zalf Euromobil Fior 13 Florian Samuel Kajamini (Ita) Team Mbh Bank Colpack Ballan 14 Dennis Lock (Den) Zalf Euromobil Fior 15 Pau Marti Soriano (Esp) Israel Premier Tech Academy 16 Mats Wenzel (Lux) Lidl-Trek Future Racing 17 Mathys Rondel (Fra) Tudor Pro Cycling Team U23 18 Pablo Torres Arias (Esp) Uae Team Emirates Gen-Z 19 Luke Tuckwell (Aus) Trinity Racing 20 Léo Bisiaux (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team 21 Luca Paletti (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 22 Mauricio Zapata Arboleda (Col) Petrolike 23 Pavel Novák (Cze) Team Mbh Bank Colpack Ballan 24 Darren Van Bekkum (Ned) Team Visma | Lease A Bike Development 25 Jarno Widar (Bel) Lotto Dstny Development Team 26 Diego Pescador Castro (Col) Gw Erco Shimano 27 Tijmen Graat (Ned) Team Visma | Lease A Bike Development 28 William Colorado Osorio (Col) Gw Erco Shimano 0:02:37 29 Mathieu Kockelmann (Lux) Team Lotto Kern-Haus Psd Bank 0:02:39 30 Milan Donie (Bel) Lotto Dstny Development Team 0:02:42 31 Vicente Rojas Naranjo (Chi) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 0:02:45 32 Tim Rex (Bel) Wanty-Re Uz-Technord 0:02:50 33 Andrea Montoli (Ita) Biesse - Carrera 0:02:54 34 Marco Di Bernardo (Ita) 0:03:10 35 Luca Bagnara (Ita) 0:03:22 36 Fabian Weiss (Sui) Tudor Pro Cycling Team U23 0:04:13 37 Gonçalo Tavares (Por) Hagens Berman Jayco 0:04:26 38 Gal Glivar (Slo) Uae Team Emirates Gen-Z 39 Viktor Soenens (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team 0:04:33 40 Antonio Gonzalez Torres (Esp) 41 Max Van Der Meulen (Ned) Ctf Victorious 42 Martin Barrero Lopez (Esp) 43 Simone Gualdi (Ita) Wanty-Re Uz-Technord 44 Donzé Robin Donzé Robin (Sui) Tudor Pro Cycling Team U23 45 Simone Roganti (Ita) Mg.K Vis Colors For Peace 0:04:46 46 Andres Libardo Mancipe Puin (Col) Gw Erco Shimano 47 Ludovico Crescioli (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna 0:05:26 48 Damiano Obetti (Ita) 49 Jeferson Armando Ruiz Acuña (Col) Gw Erco Shimano 0:05:40 50 Nicolo' Pettiti (Ita) Biesse - Carrera 0:05:52 51 Nicola Rossi (Ita) Italy 52 Zachary Walker (Gbr) Rime Drali 0:06:15 53 Camilo Andres Gomez Gomez (Col) Trinity Racing 0:06:20 54 Dario Giuliano (Fra) 0:06:21 55 Márk Valent (Hun) Team Mbh Bank Colpack Ballan 56 Tommaso Dati (Ita) Biesse - Carrera 0:07:56 57 Tim Torn Teutenberg (Ger) Lidl-Trek Future Racing 58 Domenico Cirlincione (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 59 Fabio Giancristofaro (Ita) Rime Drali 60 Nil Aguilera Jorba (Esp) Astana Qazaqstan Development Team 0:08:23 61 Andrea Alfio Bruno (Ita) Italy 62 Louis Leidert (Ger) Lidl-Trek Future Racing 63 Giovanni Zordan (Ita) Zalf Euromobil Fior 64 Simone Zanini (Ita) Astana Qazaqstan Development Team 65 Edoardo Zamperini (Ita) 66 Andrea Piras (Ita) Italy 67 Manuel Oioli (Ita) Italy 0:09:03 68 Nicolo' Arrighetti (Ita) Biesse - Carrera 69 Alessandro Cattani (Ita) Rime Drali 70 Alessandro Mario Dante (Ita) 71 Etienne Grimod (Ita) Biesse - Carrera 72 Arne Baers (Bel) Lotto Dstny Development Team 0:09:13 73 Lorenzo Magli (Ita) Italy 0:09:35 74 Leon Arenz (Ger) Team Lotto Kern-Haus Psd Bank 0:10:52 75 Valery Shtin (Rus) Ctf Victorious 0:11:41 76 Savelii Laptev (Rus) Astana Qazaqstan Development Team 77 Sebastiano Minoia (Ita) Rime Drali 78 Edward Pawson (Nzl) Rime Drali 79 Filippo Turconi (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 80 Roman Ermakov (Rus) Ctf Victorious 81 Gabriele Raccagni (Ita) 82 Anthoni Silenzi (Ita) Mg.K Vis Colors For Peace 83 Lorenzo Ferroni (Ita) 84 Zeno Moonen (Bel) Wanty-Re Uz-Technord 85 Matteo Ambrosini (Ita) Team Mbh Bank Colpack Ballan 86 Hamish Mckenzie (Aus) Hagens Berman Jayco 0:11:44 87 Alastair Mackellar (Aus) Hagens Berman Jayco 88 Samuel Novák (Svk) 89 Matys Grisel (Fra) Lotto Dstny Development Team 90 Paul Magnier (Fra) Soudal Quick-Step 91 Lars Vanden Heede (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team 92 Leander Van Hautegem (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team 93 Duarte Marivoet Scholiers (Bel) Uae Team Emirates Gen-Z 94 Artem Shmidt (Usa) Hagens Berman Jayco 95 Jorge Fabrizio Martinez Huerta (Mex) Petrolike 96 Juan Carlos Orozco Orozco (Mex) Petrolike 97 Jan Kino (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team 98 Jose Juan Prieto De Luna (Mex) Petrolike 99 Andrea Raccagni Noviero (Ita) Soudal Quick-Step Devo Team 100 Kasper Andersen (Den) Hagens Berman Jayco 101 Moritz Kretschy (Ger) Israel Premier Tech Academy 102 William Smith (Gbr) Trinity Racing 103 Giovanni Bortoluzzi (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 104 Riccardo Perani (Ita) 105 Simone Griggion (Ita) 106 Luca Rosa (Ita) 107 Pietro Mattio (Ita) Team Visma | Lease A Bike Development 108 Steffen De Schuyteneer (Bel) Lotto Dstny Development Team 0:12:40 109 Arnaud Tendon (Sui) Tudor Pro Cycling Team U23 0:12:42 110 Rasmus Pedersen (Den) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team 111 Luca Giaimi (Ita) Uae Team Emirates Gen-Z 112 Christian Bagatin (Ita) Team Mbh Bank Colpack Ballan 113 Mil Morang (Lux) Team Lotto Kern-Haus Psd Bank 114 Lorenzo Nespoli (Ita) Team Mbh Bank Colpack Ballan 115 Andrea D'Amato (Ita) Biesse - Carrera 116 Ilkhan Dostiyev (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team 117 Marco Andreaus (Ita) Ctf Victorious 118 Victor Hannes (Bel) Wanty-Re Uz-Technord 119 Ciro Perez Alvarez (Uru) Mg.K Vis Colors For Peace 120 Marco Palomba (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 121 Gianmarco Carpene (Ita) 122 Stefano Leali (Ita) Zalf Euromobil Fior 123 Leonardo Vardanega (Ita) 124 Cedric Abt (Ger) Team Lotto Kern-Haus Psd Bank 125 Daniel Skerl (Ita) Ctf Victorious 0:12:48 126 Kevin Pezzo Rosola (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 127 Filippo D'Aiuto (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 0:13:01 128 Nicholas Scarpelli (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna 0:13:44 129 Aivaras Mikutis (Ltu) Tudor Pro Cycling Team U23 130 Roman Holzer (Sui) Tudor Pro Cycling Team U23 131 Pietro Sterbini (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna 132 Pietro Dapporto (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna 133 Lorenzo Conforti (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 134 Federico Iacomoni (Ita) Zalf Euromobil Fior 135 Cesar Macias Estrada (Mex) Petrolike 136 Owen Cole (Usa) Uae Team Emirates Gen-Z 0:16:10 137 Alvaro Garcia Gimenez (Esp) Israel Premier Tech Academy 138 Matthew Kingston (Gbr) Mg.K Vis Colors For Peace 0:18:47 139 Filippo Omati (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna 140 Niklas Behrens (Ger) Lidl-Trek Future Racing 141 Ben Felix Jochum (Ger) Team Lotto Kern-Haus Psd Bank 142 Luke Valenti (Can) Israel Premier Tech Academy 143 Emry Faingezicht (Isr) Israel Premier Tech Academy 144 Matthew Brennan (Gbr) Team Visma | Lease A Bike Development 0:19:01 145 Daniel Lima (Por) Israel Premier Tech Academy 146 Jakob Söderqvist (Swe) Lidl-Trek Future Racing 0:19:20 DNS Matteo Scalco (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' DNF Juan Sebastian Pinilla Bolivar (Col) Gw Erco Shimano DNF Wouter Toussaint (Ned) Wanty-Re Uz-Technord DNF Tommaso Mantovan (Ita) DNF Tommaso Colombo (Ita) Генеральная классификация после 7 этапа 1 Jarno Widar (Bel) Lotto Dstny Development Team 20:44:32 2 Pablo Torres Arias (Esp) Uae Team Emirates Gen-Z 0:00:52 3 Mathys Rondel (Fra) Tudor Pro Cycling Team U23 0:00:58 4 Pau Marti Soriano (Esp) Israel Premier Tech Academy 5 Pavel Novák (Cze) Team Mbh Bank Colpack Ballan 0:01:39 6 Léo Bisiaux (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team 0:02:10 7 Florian Samuel Kajamini (Ita) Team Mbh Bank Colpack Ballan 0:02:14 8 Mats Wenzel (Lux) Lidl-Trek Future Racing 0:02:22 9 Alessandro Pinarello (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 0:03:28 10 Killian Verschuren (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team 0:03:36 11 Tijmen Graat (Ned) Team Visma | Lease A Bike Development 0:03:50 12 Luke Tuckwell (Aus) Trinity Racing 0:03:52 13 Mauricio Zapata Arboleda (Col) Petrolike 0:04:58 14 Luca Paletti (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 0:05:10 15 Diego Pescador Castro (Col) Gw Erco Shimano 0:05:49 16 Darren Van Bekkum (Ned) Team Visma | Lease A Bike Development 17 Cesare Chesini (Ita) Zalf Euromobil Fior 0:06:30 18 Milan Donie (Bel) Lotto Dstny Development Team 0:06:46 19 Luca Bagnara (Ita) 0:08:14 20 William Colorado Osorio (Col) Gw Erco Shimano 0:09:27 21 Jeferson Armando Ruiz Acuña (Col) Gw Erco Shimano 0:09:48 22 Donzé Robin Donzé Robin (Sui) Tudor Pro Cycling Team U23 0:10:45 23 Vicente Rojas Naranjo (Chi) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 0:11:53 24 José Ramón Muñiz Vázquez (Mex) Petrolike 0:13:05 25 Tim Rex (Bel) Wanty-Re Uz-Technord 0:14:47 26 Edoardo Zamperini (Ita) 0:15:25 27 Camilo Andres Gomez Gomez (Col) Trinity Racing 0:18:47 28 Noa Isidore (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team 0:18:57 29 Fabian Weiss (Sui) Tudor Pro Cycling Team U23 0:22:07 30 Duarte Marivoet Scholiers (Bel) Uae Team Emirates Gen-Z 0:22:34 31 Gal Glivar (Slo) Uae Team Emirates Gen-Z 0:24:54 32 Viktor Soenens (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team 0:25:33 33 Simone Gualdi (Ita) Wanty-Re Uz-Technord 0:26:29 34 Lorenzo Nespoli (Ita) Team Mbh Bank Colpack Ballan 0:26:48 35 Mathieu Kockelmann (Lux) Team Lotto Kern-Haus Psd Bank 0:27:15 36 William Smith (Gbr) Trinity Racing 0:27:55 37 Max Van Der Meulen (Ned) Ctf Victorious 0:28:00 38 Zachary Walker (Gbr) Rime Drali 0:29:38 39 Filippo Turconi (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 0:30:41 40 Dennis Lock (Den) Zalf Euromobil Fior 0:31:17 41 Huub Artz (Ned) Wanty-Re Uz-Technord 0:32:18 42 Nicolo' Pettiti (Ita) Biesse - Carrera 0:34:42 43 Gonçalo Tavares (Por) Hagens Berman Jayco 0:35:30 44 Andrea Montoli (Ita) Biesse - Carrera 0:36:12 45 Andrea Raccagni Noviero (Ita) Soudal Quick-Step Devo Team 0:37:00 46 Simone Roganti (Ita) Mg.K Vis Colors For Peace 0:38:38 47 Domenico Cirlincione (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 0:38:54 48 Antonio Gonzalez Torres (Esp) 0:40:43 49 Simone Zanini (Ita) Astana Qazaqstan Development Team 0:42:02 50 Alessandro Romele (Ita) Astana Qazaqstan Development Team 0:42:51 51 Pietro Mattio (Ita) Team Visma | Lease A Bike Development 0:43:02 52 Arne Baers (Bel) Lotto Dstny Development Team 0:43:25 53 Paul Magnier (Fra) Soudal Quick-Step 0:44:06 54 Leander Van Hautegem (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team 0:44:53 55 Moritz Kretschy (Ger) Israel Premier Tech Academy 0:45:42 56 Samuel Novák (Svk) 0:45:58 57 Jose Juan Prieto De Luna (Mex) Petrolike 0:46:20 58 Andres Libardo Mancipe Puin (Col) Gw Erco Shimano 0:46:30 59 Samuele Privitera (Ita) Hagens Berman Jayco 0:46:35 60 Tim Torn Teutenberg (Ger) Lidl-Trek Future Racing 0:46:42 61 Simone Griggion (Ita) 0:47:35 62 Luca Dreßler (Ger) Team Lotto Kern-Haus Psd Bank 0:47:42 63 Marco Di Bernardo (Ita) 0:47:50 64 Daniel Lima (Por) Israel Premier Tech Academy 0:48:15 65 Andrea Piras (Ita) Italy 0:48:19 66 Tommaso Dati (Ita) Biesse - Carrera 0:48:41 67 Callum Thornley (Gbr) Trinity Racing 0:49:31 68 Nicolo' Arrighetti (Ita) Biesse - Carrera 0:49:48 69 Ilkhan Dostiyev (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team 0:50:18 70 Giovanni Zordan (Ita) Zalf Euromobil Fior 0:50:37 71 Hamish Mckenzie (Aus) Hagens Berman Jayco 0:51:00 72 Manuel Oioli (Ita) Italy 0:51:02 73 Nicola Rossi (Ita) Italy 0:52:40 74 Fabio Giancristofaro (Ita) Rime Drali 0:52:53 75 Alessandro Borgo (Ita) Ctf Victorious 0:53:19 76 Alastair Mackellar (Aus) Hagens Berman Jayco 0:53:35 77 Ludovico Crescioli (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna 0:54:09 78 Louis Leidert (Ger) Lidl-Trek Future Racing 0:54:38 79 Roman Ermakov (Rus) Ctf Victorious 0:54:44 80 Martin Barrero Lopez (Esp) 0:55:20 81 Giovanni Bortoluzzi (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 0:56:39 82 Lorenzo Peschi (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 0:56:42 83 Kevin Pezzo Rosola (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 0:56:54 84 Kasper Andersen (Den) Hagens Berman Jayco 0:57:07 85 Juan Carlos Orozco Orozco (Mex) Petrolike 0:57:18 86 Artem Shmidt (Usa) Hagens Berman Jayco 0:57:26 87 Marco Andreaus (Ita) Ctf Victorious 0:57:53 88 Savelii Laptev (Rus) Astana Qazaqstan Development Team 0:58:40 89 Alvaro Garcia Gimenez (Esp) Israel Premier Tech Academy 0:58:43 90 Nil Aguilera Jorba (Esp) Astana Qazaqstan Development Team 0:59:06 91 Lorenzo Conforti (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 0:59:13 92 Matthew Brennan (Gbr) Team Visma | Lease A Bike Development 0:59:24 93 Cesar Macias Estrada (Mex) Petrolike 0:59:44 94 Jorge Fabrizio Martinez Huerta (Mex) Petrolike 1:00:18 95 Arnaud Tendon (Sui) Tudor Pro Cycling Team U23 1:00:25 96 Mil Morang (Lux) Team Lotto Kern-Haus Psd Bank 1:00:50 97 Cedric Abt (Ger) Team Lotto Kern-Haus Psd Bank 1:00:53 98 Alessandro Cattani (Ita) Rime Drali 1:00:58 99 Lorenzo Magli (Ita) Italy 100 Matys Grisel (Fra) Lotto Dstny Development Team 1:01:20 101 Sebastiano Minoia (Ita) Rime Drali 1:01:28 102 Victor Hannes (Bel) Wanty-Re Uz-Technord 1:01:32 103 Aivaras Mikutis (Ltu) Tudor Pro Cycling Team U23 1:01:39 104 Gianmarco Carpene (Ita) 1:01:41 105 Andrea Alfio Bruno (Ita) Italy 1:02:29 106 Andrea D'Amato (Ita) Biesse - Carrera 1:03:06 107 Lars Vanden Heede (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team 1:03:19 108 Roman Holzer (Sui) Tudor Pro Cycling Team U23 1:03:25 109 Rasmus Pedersen (Den) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team 1:03:59 110 Márk Valent (Hun) Team Mbh Bank Colpack Ballan 1:04:03 111 Dario Giuliano (Fra) 1:04:12 112 Emry Faingezicht (Isr) Israel Premier Tech Academy 1:04:26 113 Jakob Söderqvist (Swe) Lidl-Trek Future Racing 1:04:38 114 Christian Bagatin (Ita) Team Mbh Bank Colpack Ballan 1:05:02 115 Valery Shtin (Rus) Ctf Victorious 1:05:06 116 Owen Cole (Usa) Uae Team Emirates Gen-Z 1:05:45 117 Jan Kino (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team 1:05:53 118 Leon Arenz (Ger) Team Lotto Kern-Haus Psd Bank 1:06:04 119 Daniel Skerl (Ita) Ctf Victorious 1:07:43 120 Gabriele Raccagni (Ita) 1:08:34 121 Luca Giaimi (Ita) Uae Team Emirates Gen-Z 1:08:41 122 Steffen De Schuyteneer (Bel) Lotto Dstny Development Team 1:09:01 123 Matteo Ambrosini (Ita) Team Mbh Bank Colpack Ballan 1:09:13 124 Riccardo Perani (Ita) 1:09:21 125 Federico Iacomoni (Ita) Zalf Euromobil Fior 1:09:44 126 Zeno Moonen (Bel) Wanty-Re Uz-Technord 1:09:46 127 Luca Rosa (Ita) 1:10:19 128 Stefano Leali (Ita) Zalf Euromobil Fior 1:10:47 129 Etienne Grimod (Ita) Biesse - Carrera 1:11:00 130 Marco Palomba (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 1:11:18 131 Filippo Omati (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna 1:11:50 132 Alessandro Mario Dante (Ita) 1:12:15 133 Niklas Behrens (Ger) Lidl-Trek Future Racing 1:12:21 134 Ciro Perez Alvarez (Uru) Mg.K Vis Colors For Peace 1:12:41 135 Edward Pawson (Nzl) Rime Drali 1:13:43 136 Damiano Obetti (Ita) 1:14:12 137 Filippo D'Aiuto (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 1:14:31 138 Leonardo Vardanega (Ita) 1:15:29 139 Pietro Sterbini (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna 1:16:10 140 Lorenzo Ferroni (Ita) 1:16:25 141 Anthoni Silenzi (Ita) Mg.K Vis Colors For Peace 1:16:31 142 Luke Valenti (Can) Israel Premier Tech Academy 1:17:57 143 Nicholas Scarpelli (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna 1:26:08 144 Matthew Kingston (Gbr) Mg.K Vis Colors For Peace 1:27:28 145 Ben Felix Jochum (Ger) Team Lotto Kern-Haus Psd Bank 1:27:58 146 Pietro Dapporto (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna 1:30:00 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 