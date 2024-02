Тур Прованса-2024. Этап 1 Категория:

Дата:

Вчера, 18:59 Aix-en-Provence - Martigues, 157,2 км 1 Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek 3:32:35 2 Axel Zingle (Fra) Cofidis 0 3 Riley Pickrell (Can) Israel - Premier Tech 4 Samuel Watson (Gbr) Groupama-Fdj 5 Enzo Boulet (Fra) Cic - U - Nantes Atlantique 6 Jérémy Lecroq (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 7 Sandy Dujardin (Fra) Totalenergies 8 David Dekker (Ned) Arkea-B&B Hotels 9 Paul Hennequin (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 10 Jon Rye-Johnsen (Nor) Cic - U - Nantes Atlantique 11 Rudy Barbier (Fra) Philippe Wagner / Bazin 12 Tyler Stites (Usa) Project Echelon Racing 13 Pierre Gautherat (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 14 Alex Kirsch (Lux) Lidl-Trek 15 Scott Mcgill (Usa) Project Echelon Racing 16 Emmanuel Morin (Fra) Van Rysel - Roubaix 17 Jelle Vermoote (Bel) Bingoal Wb 18 Sam Bennett (Irl) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 19 Hugo Hofstetter (Fra) Israel - Premier Tech 20 Kasper Saver (Bel) Philippe Wagner / Bazin 21 Maël Guegan (Fra) Cic - U - Nantes Atlantique 22 Nathan Vandepitte (Fra) Bingoal Wb 23 Jr. Hugo Scala (Usa) Project Echelon Racing 24 Axel Narbonne Zuccarelli (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 25 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel - Premier Tech 26 Giosue' Epis (Ita) Arkea-B&B Hotels Continentale 27 Damien Touze (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 28 Alexandre Delettre (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 29 Sven Erik Bystrøm (Nor) Groupama-Fdj 30 Ryan Gibbons (Rsa) Lidl-Trek 31 Riley Sheehan (Usa) Israel - Premier Tech 32 Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech 0 33 Dorian Godon (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 34 Ewen Costiou (Fra) Arkea-B&B Hotels 35 Otto Vergaerde (Bel) Lidl-Trek 36 Jakob Söderqvist (Swe) Lidl-Trek Future Racing 37 Clément Champoussin (Fra) Arkea-B&B Hotels 38 Christophe Noppe (Bel) Cofidis 39 Andrey Remkhe (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team 40 Edoardo Burani (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 41 Mathias Vanoverberghe (Bel) Philippe Wagner / Bazin 42 Alexander Salby (Den) Bingoal Wb 43 Eddy Le Huitouze (Fra) Groupama-Fdj 44 Lorenzo Germani (Ita) Groupama-Fdj 45 Luca De Meester (Bel) Bingoal Wb 46 Ilkhan Dostiyev (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team 47 Etienne Van Empel (Ned) Corratec Vini Fantini 48 Lukasz Owsian (Pol) Arkea-B&B Hotels 49 Baptiste Gillet (Fra) Arkea-B&B Hotels Continentale 50 Alexander Konijn (Ned) Nice Metropole Cote D'Azur 51 Valentin Darbellay (Sui) Corratec Vini Fantini 52 Alessandro Iacchi (Ita) Corratec Vini Fantini 53 Bruno Armirail (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 54 Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech 55 Nans Peters (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 56 Lars Van Den Berg (Ned) Groupama-Fdj 57 Celestin Guillon (Fra) Van Rysel - Roubaix 58 Rémy Rochas (Fra) Groupama-Fdj 59 Thomas Champion (Fra) Cofidis 60 Lucas Beneteau (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 61 Pierre Barbier (Fra) Philippe Wagner / Bazin 62 Fabien Grellier (Fra) Totalenergies 63 Thibaut Bernard (Bel) Bingoal Wb Devo Team 64 Thomas Bonnet (Fra) Totalenergies 65 Kévin Avoine (Fra) Van Rysel - Roubaix 66 Alexis Gougeard (Fra) Cofidis 67 Lawrence Warbasse (Usa) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 68 Jan Stöckli (Sui) Corratec Vini Fantini 33 69 Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea-B&B Hotels 70 Gabriel Fede (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 33 71 Tim Declercq (Bel) Lidl-Trek 0 72 Cade Bickmore (Usa) Project Echelon Racing 33 73 Simone Impellizzeri (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 74 Robin Plamondon (Can) Cic - U - Nantes Atlantique 47 75 Jeremy Cabot (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 0 76 Matthew Walls (Gbr) Groupama-Fdj 77 Nil Aguilera Jorba (Esp) Astana Qazaqstan Development Team +01:11 78 Rudolf Remkhi (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team 79 Alexandre Leonien (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 80 Ludovic Robeet (Bel) Cofidis 81 Kenny Molly (Bel) Van Rysel - Roubaix +01:23 82 Jérémy Leveau (Fra) Van Rysel - Roubaix +01:26 83 Lucas Boniface (Fra) Totalenergies +02:17 84 Noah Knecht (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur +03:05 85 Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek 86 Antoine Hue (Fra) Cic - U - Nantes Atlantique +03:25 87 Andrea Biancalani (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 88 Romain Cardis (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 89 Mason Hollyman (Gbr) Israel - Premier Tech +04:27 90 Jonathan Couanon (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 91 Matteo Amella (Ita) Corratec Vini Fantini 92 Alexis Guerin (Fra) Philippe Wagner / Bazin +05:24 93 Jonas Reibsch (Ger) Astana Qazaqstan Development Team +07:28 94 Alan Jousseaume (Fra) Totalenergies +09:37 95 Valentin Ferron (Fra) Totalenergies 96 Brendan Rhim (Usa) Project Echelon Racing +10:07 97 Alex Raimondi (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli +09:37 98 Enzo Briand (Fra) Cic - U - Nantes Atlantique 99 Simone Zanini (Ita) Astana Qazaqstan Development Team 100 Michael Vanni (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 101 Antoine Debons (Sui) Corratec Vini Fantini 102 Quentin Bezza (Fra) Philippe Wagner / Bazin 103 Melvin Crommelinck (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 104 Joris Delbove (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 +08:23 105 Nicolas Breuillard (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 +09:37 106 Thomas Portsmouth (Gbr) Bingoal Wb 107 Nicola Rossi (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 108 Matteo Vercher (Fra) Totalenergies 109 Samuel Boardman (Usa) Project Echelon Racing +14:35 110 Richard Arnopol (Usa) Project Echelon Racing 111 Artus Jaladeau (Fra) Cic - U - Nantes Atlantique +16:57 DNF Oliver Knight (Gbr) DNF Sébastien Van Poppel (Bel) Bingoal Wb Devo Team DNF Samuel Leroux (Fra) Van Rysel - Roubaix DNF Jens Vandenbogaerde (Bel) Philippe Wagner / Bazin DNF Andrii Ponomar (Ukr) Corratec Vini Fantini Генеральная классификация после 1 этапа 1 Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek 3:37:54 2 Jakob Söderqvist (Swe) Lidl-Trek Future Racing 6 3 Samuel Watson (Gbr) Groupama-Fdj 11 4 Bruno Armirail (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 5 Riley Sheehan (Usa) Israel - Premier Tech 12 6 Jeremy Cabot (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 7 Damien Touze (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 8 Sam Bennett (Irl) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 9 Alex Kirsch (Lux) Lidl-Trek 13 10 Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea-B&B Hotels 11 Ewen Costiou (Fra) Arkea-B&B Hotels 12 Dorian Godon (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 14 13 Ryan Gibbons (Rsa) Lidl-Trek 15 14 Pierre Gautherat (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 15 David Dekker (Ned) Arkea-B&B Hotels 16 16 Sven Erik Bystrøm (Nor) Groupama-Fdj 17 17 Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech 18 18 Eddy Le Huitouze (Fra) Groupama-Fdj 19 Rémy Rochas (Fra) Groupama-Fdj 19 20 Lorenzo Germani (Ita) Groupama-Fdj 21 21 Thibaut Bernard (Bel) Bingoal Wb Devo Team 22 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel - Premier Tech 23 Lars Van Den Berg (Ned) Groupama-Fdj 22 24 Tyler Stites (Usa) Project Echelon Racing 25 Baptiste Gillet (Fra) Arkea-B&B Hotels Continentale 23 26 Jelle Vermoote (Bel) Bingoal Wb 27 Clément Champoussin (Fra) Arkea-B&B Hotels 28 Axel Zingle (Fra) Cofidis 25 29 Jérémy Lecroq (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 26 30 Nans Peters (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 31 Riley Pickrell (Can) Israel - Premier Tech 27 32 Tim Declercq (Bel) Lidl-Trek 33 Hugo Hofstetter (Fra) Israel - Premier Tech 34 Lawrence Warbasse (Usa) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 35 Alexis Gougeard (Fra) Cofidis 28 36 Thomas Bonnet (Fra) Totalenergies 37 Christophe Noppe (Bel) Cofidis 29 38 Otto Vergaerde (Bel) Lidl-Trek 39 Emmanuel Morin (Fra) Van Rysel - Roubaix 40 Mathias Vanoverberghe (Bel) Philippe Wagner / Bazin 30 41 Sandy Dujardin (Fra) Totalenergies 31 42 Celestin Guillon (Fra) Van Rysel - Roubaix 43 Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech 32 44 Valentin Darbellay (Sui) Corratec Vini Fantini 33 45 Thomas Champion (Fra) Cofidis 46 Lukasz Owsian (Pol) Arkea-B&B Hotels 47 Matthew Walls (Gbr) Groupama-Fdj 34 48 Andrey Remkhe (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team 35 49 Jr. Hugo Scala (Usa) Project Echelon Racing 37 50 Paul Hennequin (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 51 Alexandre Delettre (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 38 52 Kévin Avoine (Fra) Van Rysel - Roubaix 53 Nathan Vandepitte (Fra) Bingoal Wb 39 54 Giosue' Epis (Ita) Arkea-B&B Hotels Continentale 55 Alexander Konijn (Ned) Nice Metropole Cote D'Azur 40 56 Fabien Grellier (Fra) Totalenergies 57 Lucas Beneteau (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 58 Scott Mcgill (Usa) Project Echelon Racing 59 Kasper Saver (Bel) Philippe Wagner / Bazin 41 60 Ilkhan Dostiyev (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team 43 61 Etienne Van Empel (Ned) Corratec Vini Fantini 44 62 Maël Guegan (Fra) Cic - U - Nantes Atlantique 63 Edoardo Burani (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 64 Enzo Boulet (Fra) Cic - U - Nantes Atlantique 46 65 Luca De Meester (Bel) Bingoal Wb 66 Alessandro Iacchi (Ita) Corratec Vini Fantini 49 67 Alexander Salby (Den) Bingoal Wb 50 68 Jon Rye-Johnsen (Nor) Cic - U - Nantes Atlantique 69 Rudy Barbier (Fra) Philippe Wagner / Bazin 51 70 Axel Narbonne Zuccarelli (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 55 71 Pierre Barbier (Fra) Philippe Wagner / Bazin +01:01 72 Cade Bickmore (Usa) Project Echelon Racing +01:13 73 Jan Stöckli (Sui) Corratec Vini Fantini +01:22 74 Gabriel Fede (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli +01:28 75 Ludovic Robeet (Bel) Cofidis +01:33 76 Robin Plamondon (Can) Cic - U - Nantes Atlantique 77 Simone Impellizzeri (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli +01:38 78 Rudolf Remkhi (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team +01:55 79 Jérémy Leveau (Fra) Van Rysel - Roubaix 80 Nil Aguilera Jorba (Esp) Astana Qazaqstan Development Team +02:02 81 Alexandre Leonien (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur +02:08 82 Kenny Molly (Bel) Van Rysel - Roubaix +02:16 83 Lucas Boniface (Fra) Totalenergies +02:47 84 Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek +03:26 85 Noah Knecht (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur +03:50 86 Romain Cardis (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 +04:09 87 Antoine Hue (Fra) Cic - U - Nantes Atlantique +04:12 88 Andrea Biancalani (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli +04:19 89 Mason Hollyman (Gbr) Israel - Premier Tech +04:56 90 Jonathan Couanon (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur +05:13 91 Matteo Amella (Ita) Corratec Vini Fantini +05:22 92 Alexis Guerin (Fra) Philippe Wagner / Bazin +06:10 93 Jonas Reibsch (Ger) Astana Qazaqstan Development Team +08:13 94 Joris Delbove (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 +08:57 95 Quentin Bezza (Fra) Philippe Wagner / Bazin +09:53 96 Valentin Ferron (Fra) Totalenergies +10:00 97 Matteo Vercher (Fra) Totalenergies +10:10 98 Alan Jousseaume (Fra) Totalenergies +10:15 99 Nicolas Breuillard (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 +10:16 100 Simone Zanini (Ita) Astana Qazaqstan Development Team +10:25 101 Antoine Debons (Sui) Corratec Vini Fantini 102 Enzo Briand (Fra) Cic - U - Nantes Atlantique +10:28 103 Melvin Crommelinck (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 104 Thomas Portsmouth (Gbr) Bingoal Wb +10:29 105 Brendan Rhim (Usa) Project Echelon Racing +10:33 106 Michael Vanni (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli +10:39 107 Nicola Rossi (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli +10:45 108 Alex Raimondi (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli +10:46 109 Richard Arnopol (Usa) Project Echelon Racing +15:15 110 Samuel Boardman (Usa) Project Echelon Racing +15:22 111 Artus Jaladeau (Fra) Cic - U - Nantes Atlantique +18:06 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Прованса-2024 Tour de la Provence-2024 многодневная велогонка велогонка категории 2.1



