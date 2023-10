Тур Гуанси-2023. Этап 6 Категория:

Сегодня, 12:11 Guilin - Guilin, 168.3 км 1 Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma 3:34:50 2 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Uae Team Emirates ,, 3 Ethan Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 4 Arvid De Kleijn (Ned) Tudor Pro Cycling Team 5 Dusan Rajovic (Srb) Bahrain Victorious 6 Elia Viviani (Ita) Ineos Grenadiers 7 Arnaud De Lie (Bel) Lotto Dstny 8 Max Kanter (Ger) Movistar Team 9 Rüdiger Selig (Ger) Lotto Dstny 10 Maximilian Richard Walscheid (Ger) Cofidis 11 Tobias Andresen (Den) Team Dsm-Firmenich 12 Marijn Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost 13 Niklas Märkl (Ger) Team Dsm-Firmenich 14 Jensen Plowright (Aus) Alpecin-Deceuninck 15 Blake Quick (Aus) Team Jayco Alula 16 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 17 Amaury Capiot (Bel) Team Arkea - Samsic 18 Axel Mariault (Fra) Cofidis 19 Laurenz Rex (Bel) Intermarché - Circus - Wanty 20 Ryan Mullen (Irl) Bora - Hansgrohe 21 Zdeněk Štybar (Cze) Team Jayco Alula 22 Donavan Grondin (Fra) Team Arkea - Samsic 23 David Dekker (Ned) Team Arkea - Samsic 24 Jesus David Peña Jimenez (Col) Team Jayco Alula 25 Louis Barre (Fra) Team Arkea - Samsic 26 Felix Grossschartner (Aut) Uae Team Emirates 27 Jon Aberasturi Izaga (Esp) Lidl-Trek 28 Jonathan Milan (Ita) Bahrain Victorious 29 Binyan Ma (Chn) China 30 Cesare Benedetti (Pol) Bora - Hansgrohe 31 Milan Vader (Ned) Jumbo-Visma 32 Tim Van Dijke (Ned) Jumbo-Visma 33 Giovanni Aleotti (Ita) Bora - Hansgrohe 34 Filippo Baroncini (Ita) Lidl-Trek 35 Jens Reynders (Bel) Israel - Premier Tech 36 Michael Vink (Nzl) Uae Team Emirates 37 Leo Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 38 Rick Pluimers (Ned) Tudor Pro Cycling Team 39 Rudy Porter (Aus) Team Jayco Alula 40 Johan Jacobs (Sui) Movistar Team 41 Yikui Niu (Chn) China 42 Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Ef Education - Easypost 43 Filip Maciejuk (Pol) Bahrain Victorious 44 Tim Wellens (Bel) Uae Team Emirates 45 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Team Dsm-Firmenich 46 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 47 Mason Hollyman (Gbr) Israel - Premier Tech 48 Julius Johansen (Den) Intermarché - Circus - Wanty 49 Asbjørn Hellemose (Den) Lidl-Trek 50 Hugh John Carthy (Gbr) Ef Education - Easypost 51 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Dstny 52 Alessandro Verre (Ita) Team Arkea - Samsic 53 Sebastian Berwick (Aus) Israel - Premier Tech 54 Juri Hollmann (Ger) Movistar Team 55 Ivo Manuel Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 56 Omer Goldstein (Isr) Israel - Premier Tech 57 Yannis Voisard (Sui) Tudor Pro Cycling Team 58 Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarché - Circus - Wanty 59 Abner González Rivera (Pur) Movistar Team 60 Cristian Rodriguez Martin (Esp) Team Arkea - Samsic 61 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Deceuninck 62 Rigoberto Uran (Col) Ef Education - Easypost 63 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Movistar Team 64 Oscar Onley (Gbr) Team Dsm-Firmenich 65 Thomas Champion (Fra) Cofidis 66 Lionel Taminiaux (Bel) Alpecin-Deceuninck 67 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Ineos Grenadiers 68 Ruben Fernandez (Esp) Cofidis 69 Maximilian Schachmann (Ger) Bora - Hansgrohe 70 Dario Cataldo (Ita) Lidl-Trek 71 Johannes Adamietz (Ger) Lotto Dstny 72 Christopher Jensen (Den) Team Jayco Alula 73 Patrick Bevin (Nzl) Team Dsm-Firmenich 74 Jonas Rutsch (Ger) Ef Education - Easypost 75 Frederik Wandahl (Den) Bora - Hansgrohe 76 Rainer Kepplinger (Aut) Bahrain Victorious 77 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Movistar Team 78 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Dstny 79 Christophe Noppe (Bel) Cofidis 80 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma 81 Jiankun Liu (Chn) China 82 Petr Kelemen (Cze) Tudor Pro Cycling Team 83 Lukas Pöstlberger (Aut) Team Jayco Alula 84 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jayco Alula 85 Michael Leonard (Can) Ineos Grenadiers 86 Adrien Petit (Fra) Intermarché - Circus - Wanty 87 Sebastian Kolze Changizi (Den) Tudor Pro Cycling Team 88 Mick Van Dijke (Ned) Jumbo-Visma 0:24:00 89 Antwan Tolhoek (Ned) Lidl-Trek ,, 90 Vegard Stake Laengen (Nor) Uae Team Emirates 0:26:00 91 Mathijs Paasschens (Ned) Lotto Dstny 0:28:00 92 Michael Schwarzmann (Ger) Lotto Dstny ,, 93 Cameron Scott (Aus) Bahrain Victorious 94 Fabio Van Den Bossche (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:31:00 95 Maikel Zijlaard (Ned) Tudor Pro Cycling Team 0:45:00 96 Rune Herregodts (Bel) Intermarché - Circus - Wanty 0:46:00 97 Jens Keukeleire (Bel) Ef Education - Easypost 0:48:00 98 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:55:00 99 Johan Price Pejtersen (Den) Bahrain Victorious 0:58:00 100 Alan Riou (Fra) Team Arkea - Samsic 1:14:00 101 Luke Rowe (Gbr) Ineos Grenadiers ,, 102 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Deceuninck 103 Changsheng Sun (Chn) China 11:31:00 104 Haoyu Su (Chn) China ,, 105 Jakub Mareczko (Ita) Alpecin-Deceuninck 106 Sam Bennett (Irl) Bora - Hansgrohe 11:39:00 107 Shane Archbold (Nzl) Bora - Hansgrohe ,, 108 Taj Jones (Aus) Israel - Premier Tech 109 Ahmed Madan (Brn) Bahrain Victorious DNS Julius Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost - Итоговая генеральная классификация: 1 Milan Vader (Ned) Jumbo-Visma 21:17:17 2 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 0:06:00 3 Ethan Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 0:11:00 4 Hugh John Carthy (Gbr) Ef Education - Easypost 0:14:00 5 Tim Wellens (Bel) Uae Team Emirates 0:16:00 6 Louis Barre (Fra) Team Arkea - Samsic 0:17:00 7 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 0:18:00 8 Jesus David Peña Jimenez (Col) Team Jayco Alula ,, 9 Felix Grossschartner (Aut) Uae Team Emirates 10 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Dstny 11 Oscar Onley (Gbr) Team Dsm-Firmenich 0:21:00 12 Axel Mariault (Fra) Cofidis 0:26:00 13 Ruben Fernandez (Esp) Cofidis ,, 14 Giovanni Aleotti (Ita) Bora - Hansgrohe 0:29:00 15 Leo Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers ,, 16 Cristian Rodriguez Martin (Esp) Team Arkea - Samsic 17 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Ineos Grenadiers 0:32:00 18 Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarché - Circus - Wanty 0:33:00 19 Rigoberto Uran (Col) Ef Education - Easypost ,, 20 Filippo Baroncini (Ita) Lidl-Trek 0:37:00 21 Rainer Kepplinger (Aut) Bahrain Victorious 0:44:00 22 Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Ef Education - Easypost 0:46:00 23 Yannis Voisard (Sui) Tudor Pro Cycling Team 0:50:00 24 Asbjørn Hellemose (Den) Lidl-Trek 0:54:00 25 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma 0:59:00 26 Thomas Champion (Fra) Cofidis 1:04:00 27 Omer Goldstein (Isr) Israel - Premier Tech 1:07:00 28 Rudy Porter (Aus) Team Jayco Alula 1:10:00 29 Juri Hollmann (Ger) Movistar Team ,, 30 Maximilian Schachmann (Ger) Bora - Hansgrohe 31 Mason Hollyman (Gbr) Israel - Premier Tech 1:23:00 32 Sebastian Berwick (Aus) Israel - Premier Tech 1:28:00 33 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Movistar Team ,, 34 Michael Vink (Nzl) Uae Team Emirates 1:50:00 35 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Movistar Team 1:53:00 36 Rick Pluimers (Ned) Tudor Pro Cycling Team 1:56:00 37 Alessandro Verre (Ita) Team Arkea - Samsic 2:07:00 38 Frederik Wandahl (Den) Bora - Hansgrohe ,, 39 Amaury Capiot (Bel) Team Arkea - Samsic 2:18:00 40 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Deceuninck 2:31:00 41 Christopher Jensen (Den) Team Jayco Alula ,, 42 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Team Dsm-Firmenich 2:43:00 43 Laurenz Rex (Bel) Intermarché - Circus - Wanty 2:52:00 44 Max Kanter (Ger) Movistar Team 2:55:00 45 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Deceuninck 3:36:00 46 Arnaud De Lie (Bel) Lotto Dstny 3:38:00 47 Donavan Grondin (Fra) Team Arkea - Samsic 3:54:00 48 Jonathan Milan (Ita) Bahrain Victorious 4:11:00 49 Marijn Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost ,, 50 Jonas Rutsch (Ger) Ef Education - Easypost 4:15:00 51 Petr Kelemen (Cze) Tudor Pro Cycling Team 4:41:00 52 Cesare Benedetti (Pol) Bora - Hansgrohe 4:59:00 53 Fabio Van Den Bossche (Bel) Alpecin-Deceuninck ,, 54 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck 5:06:00 55 Julius Johansen (Den) Intermarché - Circus - Wanty 5:14:00 56 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Dstny 5:31:00 57 Tim Van Dijke (Ned) Jumbo-Visma 5:32:00 58 Vegard Stake Laengen (Nor) Uae Team Emirates 6:29:00 59 Johan Jacobs (Sui) Movistar Team 6:37:00 60 Maximilian Richard Walscheid (Ger) Cofidis 7:00:00 61 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Uae Team Emirates 7:17:00 62 Ivo Manuel Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 7:37:00 63 Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma 7:39:00 64 Jens Reynders (Bel) Israel - Premier Tech 7:43:00 65 Johannes Adamietz (Ger) Lotto Dstny 7:49:00 66 Tobias Andresen (Den) Team Dsm-Firmenich 8:11:00 67 Lionel Taminiaux (Bel) Alpecin-Deceuninck 8:46:00 68 Jensen Plowright (Aus) Alpecin-Deceuninck 8:59:00 69 Jens Keukeleire (Bel) Ef Education - Easypost 9:03:00 70 Mathijs Paasschens (Ned) Lotto Dstny 9:11:00 71 Dusan Rajovic (Srb) Bahrain Victorious 9:25:00 72 Michael Leonard (Can) Ineos Grenadiers 10:03:00 73 Jon Aberasturi Izaga (Esp) Lidl-Trek 10:07:00 74 Elia Viviani (Ita) Ineos Grenadiers 10:16:00 75 Cameron Scott (Aus) Bahrain Victorious 10:38:00 76 Sebastian Kolze Changizi (Den) Tudor Pro Cycling Team 11:24:00 77 Zdeněk Štybar (Cze) Team Jayco Alula 13:19:00 78 Rune Herregodts (Bel) Intermarché - Circus - Wanty 13:20:00 79 David Dekker (Ned) Team Arkea - Samsic 13:27:00 80 Blake Quick (Aus) Team Jayco Alula 13:40:00 81 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jayco Alula 13:42:00 82 Michael Schwarzmann (Ger) Lotto Dstny 13:57:00 83 Adrien Petit (Fra) Intermarché - Circus - Wanty 14:17:00 84 Luke Rowe (Gbr) Ineos Grenadiers 15:12:00 85 Filip Maciejuk (Pol) Bahrain Victorious 15:22:00 86 Patrick Bevin (Nzl) Team Dsm-Firmenich 15:51:00 87 Niklas Märkl (Ger) Team Dsm-Firmenich 16:54:00 88 Abner González Rivera (Pur) Movistar Team 17:32:00 89 Dario Cataldo (Ita) Lidl-Trek 17:36:00 90 Lukas Pöstlberger (Aut) Team Jayco Alula 17:50:00 91 Arvid De Kleijn (Ned) Tudor Pro Cycling Team 17:54:00 92 Rüdiger Selig (Ger) Lotto Dstny 18:28:00 93 Ryan Mullen (Irl) Bora - Hansgrohe 19:32:00 94 Maikel Zijlaard (Ned) Tudor Pro Cycling Team 20:02:00 95 Yikui Niu (Chn) China 20:50:00 96 Binyan Ma (Chn) China 22:06:00 97 Johan Price Pejtersen (Den) Bahrain Victorious 23:27:00 98 Antwan Tolhoek (Ned) Lidl-Trek 24:24 99 Jiankun Liu (Chn) China 26:11 100 Shane Archbold (Nzl) Bora - Hansgrohe 27:03 101 Alan Riou (Fra) Team Arkea - Samsic 27:07 102 Mick Van Dijke (Ned) Jumbo-Visma 27:08 103 Christophe Noppe (Bel) Cofidis 28:42 104 Haoyu Su (Chn) China 34:23 105 Changsheng Sun (Chn) China 39:16 106 Jakub Mareczko (Ita) Alpecin-Deceuninck 39:47 107 Taj Jones (Aus) Israel - 