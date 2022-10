Veneto Classic-2022. Результаты Категория:

Дата:

Сегодня, 17:36 Treviso - Bassano del Grappa, 190 км 1 Marc Hirschi (Sui) Uae Team Emirates 04:39:54 2 Davide Formolo (Ita) Uae Team Emirates 0:00:10 3 Nicola Conci (Ita) Alpecin-Deceuninck Development Team 0:00:29 4 Stefano Oldani (Ita) Alpecin-Deceuninck 0:00:33 5 Matteo Trentin (Ita) Uae Team Emirates 6 Mathias Vacek (Cze) Trek - Segafredo 7 Francesco Busatto (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 8 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 9 Andreas Kron (Den) Lotto Soudal 0:00:39 10 Diego Ulissi (Ita) Uae Team Emirates 0:00:42 11 Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 12 Cristian Scaroni (Ita) Astana Qazaqstan Team 13 Filippo Zana (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:00:44 14 Edo Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 0:00:51 15 Alexis Vuillermoz (Fra) Totalenergies 0:01:15 16 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:01:21 17 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 0:01:23 18 Davide Gabburo (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:01:24 19 Kevin Colleoni (Ita) Team Bikeexchange - Jayco 0:01:29 20 Mattia Bais (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 0:01:37 21 Davide Bais (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 22 Alexandre Delettre (Fra) Cofidis 0:02:53 23 Jonas Wilsly (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:02:55 24 Amanuel Gehbreigzabhier (Eri) Trek - Segafredo 0:03:38 25 Jay Vine (Aus) Alpecin-Deceuninck 0:03:44 26 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Qazaqstan Team 0:04:04 27 Asbjørn Hellemose (Den) Trek - Segafredo 28 Simone Ravanelli (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 0:04:06 29 Luca Covili (Ita) Bardiani Csf Faizane' 30 Davide Rebellin (Ita) Work Service - Vitalcare - Dynatek 0:04:08 31 Christopher Jensen (Den) Team Bikeexchange - Jayco 32 Francesco Gavazzi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 33 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Deceuninck 34 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:04:12 35 Martin Bugge Urianstad (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 36 Yannis Voisard (Sui) Tudor Pro Cycling Team 0:04:14 37 Omar El Gouzi (Ita) Bardiani Csf Faizane' 38 Emils Liepins (Lat) Trek - Segafredo 0:04:16 39 Victor De La Parte (Esp) Totalenergies 0:04:17 40 Andrea Garosio (Ita) Biesse-Carrera 0:04:33 41 Jan Maas (Ned) Team Bikeexchange - Jayco 0:04:34 42 Erik Fetter (Hun) Eolo-Kometa Cycling Team 0:04:38 43 Eddy Fine (Fra) Cofidis 0:04:41 44 Umberto Marengo (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 45 Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani Csf Faizane' 46 Abner Santiago Umba Lopez (Col) Drone Hopper - Androni Giocattoli 47 Javier Romo Oliver (Esp) Astana Qazaqstan Team 0:05:17 48 Leander Van Hautegem (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb Development Team 49 Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:05:19 50 Matteo Zurlo (Ita) Zalf Euromobil Fior 51 Viktor Verschaeve (Bel) Lotto Soudal 52 Gianmarco Garofoli (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:05:21 53 Edoardo Faresin (Ita) Zalf Euromobil Fior 54 Carlo Francesco Favretto (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 55 Reto Hollenstein (Sui) Israel - Premier Tech 56 Riccardo Verza (Ita) Zalf Euromobil Fior 0:05:25 57 Alessandro Fancellu (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:05:38 58 Alessandro Covi (Ita) Uae Team Emirates 59 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Deceuninck 60 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani Csf Faizane' 61 Thomas Champion (Fra) Cofidis 62 Sep Vanmarcke (Bel) Israel - Premier Tech 0:05:55 63 Paul Ourselin (Fra) Totalenergies 0:06:33 64 Marc Brustenga Masague (Esp) Trek - Segafredo 0:07:12 65 Rainer Kepplinger (Aut) Hrinkow Advarics 66 Sean Flynn (Gbr) Tudor Pro Cycling Team 0:07:31 67 Jaka Primožič (Slo) Hrinkow Advarics 0:08:36 68 Nils Brun (Sui) Tudor Pro Cycling Team 69 Lorenzo Galimberti (Ita) Biesse-Carrera 70 Natnael Tesfazion (Eri) Drone Hopper - Androni Giocattoli 71 Harrison Sweeny (Aus) Lotto Soudal 72 Davide De Pretto (Ita) Zalf Euromobil Fior 0:08:40 73 Michael Konczer (Aut) Hrinkow Advarics 0:09:04 74 Marco Tizza (Ita) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:09:10 DNS William Levy (Den) Uno-X Pro Cycling Team DNF Kasper Andersen (Den) Hagens Berman Axeon DNF Leonardo Basso (Ita) Astana Qazaqstan Team DNF Alexander Kamp (Den) Trek - Segafredo DNF Davide Cimolai (Ita) Cofidis DNF Sebastian Berwick (Aus) Israel - Premier Tech DNF Alessandro De Marchi (Ita) Israel - Premier Tech DNF Roi Weinberg (Isr) Israel Cycling Academy DNF Alexander Konychev (Ita) Team Bikeexchange - Jayco DNF Louis Blouwe (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Lucas Jacques (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb Development Team DNF Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Drone Hopper - Androni Giocattoli DNF Samuele Rivi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team DNF Mirco Maestri (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team DNF Geoffrey Soupe (Fra) Totalenergies DNF Matteo Vercher (Fra) Totalenergies DNF Syver Wærsted (Nor) Uno-X Pro Cycling Team DNF Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team DNF Fabian Weiss (Sui) Tudor Pro Cycling Team DNF Robin Froidevaux (Sui) Tudor Pro Cycling Team DNF Michael Belleri (Ita) Biesse-Carrera DNF Alessio Bonelli (Ita) Biesse-Carrera DNF Francesco Galimberti (Ita) Biesse-Carrera DNF Giacomo Villa (Ita) Biesse-Carrera DNF Manuel Bosch (Aut) Hrinkow Advarics DNF Žiga Horvat (Slo) Hrinkow Advarics DNF Samuele Carpene (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia DNF Ettore Pozza (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia DNF Filippo D'Aiuto (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia DNF Riccardo Tosin (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia DNF Simone Raccani (Ita) Zalf Euromobil Fior DNF Cristian Rocchetta (Ita) Zalf Euromobil Fior DNF Federico Guzzo (Ita) Zalf Euromobil Fior DNF Riccardo Lucca (Ita) Work Service - Vitalcare - Dynatek DNF Samuele Mion (Ita) Work Service - Vitalcare - Dynatek DNF Samuele Zambelli (Ita) Work Service - Vitalcare - Dynatek DNF Giacomo Garavaglia (Ita) Work Service - Vitalcare - Dynatek DNF Lorenzo Ginestra (Ita) Work Service - Vitalcare - Dynatek Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.



