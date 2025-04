Scheldeprijs-2025. Женщины. Результаты Категория:

Дата:

Сегодня, 16:03 Schoten - Schoten, 130.3 км 1 Elisa Balsamo Lidl - Trek 3:11:26 2 Charlotte Kool Team Picnic PostNL ,, 3 Chiara Consonni CANYON//SRAM zondacrypto ,, 4 Barbara Guarischi Team SD Worx - Protime ,, 5 Kathrin Schweinberger Human Powered Health ,, 6 Silvia Zanardi Human Powered Health ,, 7 Marith Vanhove AG Insurance - Soudal U23 ,, 8 Amalie Dideriksen Cofidis Women Team ,, 9 Lucie Fityus St Michel - Preference Home - Auber93 WE ,, 10 Maggie Coles-Lyster Human Powered Health ,, 11 Marthe Truyen Fenix-Deceuninck ,, 12 Lonneke Uneken VolkerWessels Women's Pro Cycling Team ,, 13 Aidi Gerde Tuisk Team Coop - Repsol ,, 14 Elisabeth Ebras BePink - Imatra - Bongioanni ,, 15 Alicia González St Michel - Preference Home - Auber93 WE ,, 16 Caoimhe O'Brien Cynisca Cycling ,, 17 Clara Copponi Lidl - Trek ,, 18 Alice Mcwilliam Hess Cycling Team ,, 19 Sarah Roy EF Education-Oatly ,, 20 Eline Van Rooijen Team Coop - Repsol ,, 21 Alexandra Volstad EF Education-Oatly ,, 22 Alexis Magner Cynisca Cycling ,, 23 Virginia Iaccarino Aromitalia 3T Vaiano ,, 24 Lisa Van Belle VELOPRO - Alphamotorhomes ,, 25 Maeve Plouffe Hess Cycling Team ,, 26 Danique Braam Hess Cycling Team ,, 27 Neah Evans Handsling Alba Development Road Team ,, 28 Jenčušová Nora Jenčušová Nora BePink - Imatra - Bongioanni ,, 29 Femke Gerritse Team SD Worx - Protime ,, 30 Lente Boskamp VELOPRO - Alphamotorhomes ,, 31 Nina Berton EF Education-Oatly ,, 32 Sterre Vervloet Lotto Ladies ,, 33 Febe Poppe Cynisca Cycling ,, 34 Argiro Milaki Aromitalia 3T Vaiano ,, 35 Amelia Tyler Handsling Alba Development Road Team ,, 36 Margot Marasco AG Insurance - Soudal U23 ,, 37 Jony Van Den Eijnden DD Group Pro Cycling Team ,, 38 Ida Krickau Ketelsen CJ O'Shea Racing ,, 39 Elyne Roussel St Michel - Preference Home - Auber93 WE ,, 40 Malwina Mul MAT Atom Deweloper Wrocław ,, 41 S'Annara Grove CJ O'Shea Racing ,, 42 Allison Mrugal Cynisca Cycling ,, 43 Grace Lister Hess Cycling Team ,, 44 Beatrice Caudera BePink - Imatra - Bongioanni ,, 45 Anastasiya Kolesava CANYON//SRAM zondacrypto ,, 46 Hanna Tserakh Aromitalia 3T Vaiano ,, 47 Anna Vanderaerden Fenix-Deceuninck ,, 48 Alison Jackson EF Education-Oatly ,, 49 Femke Beuling VolkerWessels Women's Pro Cycling Team ,, 50 Justyna Czapla CANYON//SRAM zondacrypto ,, 51 Billy Goossens AG Insurance - Soudal U23 ,, 52 Scarlett Souren VolkerWessels Women's Pro Cycling Team ,, 53 Liv Wenzel Hess Cycling Team ,, 54 Andrea Casagranda BePink - Imatra - Bongioanni ,, 55 Kirstie Van Haaften Cofidis Women Team ,, 56 Isabella Maria Escalera CJ O'Shea Racing ,, 57 Lani Wittevrongel Lotto Ladies ,, 58 Monica Greenwood Team Coop - Repsol ,, 59 Isabel Darvill CJ O'Shea Racing ,, 60 Camilla Rånes Bye Team Coop - Repsol ,, 61 Stina Kagevi Team Coop - Repsol ,, 62 Lucia Brillante Romeo Aromitalia 3T Vaiano ,, 63 Holly Ramsey Hess Cycling Team ,, 64 Nele Laing LKT Team ,, 65 Femke Markus Team SD Worx - Protime ,, 66 Ruby Roseman-Gannon Liv AlUla Jayco ,, 67 Anna Trevisi Liv AlUla Jayco ,, 68 Chloé Desmet DD Group Pro Cycling Team ,, 69 Valentina Zanzi Aromitalia 3T Vaiano ,, 70 Babette Van Der Wolf EF Education-Oatly ,, 71 Cecilia Van Zuthem Fenix-Deceuninck ,, 72 Julie De Wilde Fenix-Deceuninck ,, 73 Julie Sap VELOPRO - Alphamotorhomes ,, 74 Nathalie Bex VELOPRO - Alphamotorhomes ,, 75 Luca Vierstraete AG Insurance - Soudal U23 ,, 76 Amber Pate Liv AlUla Jayco ,, 77 Anna Henderson Lidl - Trek 0:16 78 Puck Langenbarg Fenix-Deceuninck ,, 79 Cindy Pomares CJ O'Shea Racing ,, 80 Seana Littbarski-Gray LKT Team ,, 81 Zoe Bäckstedt CANYON//SRAM zondacrypto ,, 82 Wiktoria Pikulik Human Powered Health ,, 83 Lucy Bénézet Minns Lotto Ladies 0:20 84 Janine Schneider LKT Team ,, 85 Emily Watts St Michel - Preference Home - Auber93 WE ,, 86 Anna Bruneel AG Insurance - Soudal U23 ,, 87 Amber Van Der Hulst Liv AlUla Jayco ,, 88 Elizabeth Deignan Lidl - Trek ,, 89 Josie Nelson Team Picnic PostNL 0:25 90 Josie Talbot Liv AlUla Jayco ,, 91 Marion Borras Cofidis Women Team ,, 92 Laura Lizette Sander Team Coop - Repsol ,, 93 Maëlle Grossetête Human Powered Health ,, 94 Ilaria Sanguineti Lidl - Trek ,, 95 Felicity Wilson-Haffenden Lidl - Trek ,, 96 Valerie Demey VolkerWessels Women's Pro Cycling Team 0:31 97 Lisa Van Helvoirt VolkerWessels Women's Pro Cycling Team ,, 98 Maria Martins CANYON//SRAM zondacrypto 0:40 99 Alison Avoine St Michel - Preference Home - Auber93 WE 0:43 100 Rachele Barbieri Team Picnic PostNL 0:48 101 Olivia Schoppe LKT Team 0:53 102 Lena Reißner LKT Team ,, 103 Millie Couzens Fenix-Deceuninck 0:56 104 Marie Schreiber Team SD Worx - Protime ,, 105 Marit Raaijmakers Human Powered Health ,, 106 Ilse Grit DD Group Pro Cycling Team 1:00 107 Julie Stockman DD Group Pro Cycling Team ,, 108 Ella Heremans Team Picnic PostNL 1:05 109 Ilken Seynave Lotto Ladies ,, DNF Tirza Wisse VolkerWessels Women's Pro Cycling Team - DNF Vittoria Grassi BePink - Imatra - Bongioanni - DNF Meike Uiterwijk Winkel BePink - Imatra - Bongioanni - DNF Chloe Patrick Cynisca Cycling - DNF Nanoi Van Wettere DD Group Pro Cycling Team - DNF Mieke Docx Lotto Ladies - DNS Martina Alzini Cofidis Women Team - DNS Clémence Chereau St Michel - Preference Home - Auber93 WE - Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Scheldeprijs-2025.



