Чемпионат Европы по велоспорту-2019. Групповая гонка. Женщины до 23 лет

Alkmaar, 92 км (8 х 11,5 км)



1 PATERNOSTER Letizia ITA 2:15:00 2 LACH Marta POL + 0:00 3 UNEKEN Lonneke NED + 0:00 4 MARTINS Maria POR + 0:00 5 KOCH Franziska GER + 0:01 6 GÅSKJENN Ingvild NOR + 0:01 7 COPPONI Clara FRA + 0:01 8 GEORGI Pfeiffer GBR + 0:02 9 SEITZ Aline SUI + 0:02 10 BALSAMO Elisa ITA + 0:02 11 GROSSETETE Maëlle FRA + 0:02 12 SWINKELS Karlijn NED + 0:03 13 BOSSUYT Shari BEL + 0:04 14 CALLANDER Rhona GBR + 0:04 15 PERINOVIC Maja CRO + 0:04 16 BUIJSMAN Nina NED + 0:04 17 NERLO Aurela POL + 0:05 18 HOLDEN Elizabeth GBR + 0:06 19 SKALNIAK Agnieszka POL + 0:06 20 ALONSO DOMINGUEZ Sandra ESP + 0:07 21 RAGUSA Katia ITA + 0:08 22 ROSTOVTSEVA Maria RUS + 0:08 23 VAN DER HULST Amber NED + 0:08 24 Steigenga Nicole NED + 0:09 25 LUTRO Amalie NOR + 0:09 26 LUNDMARK Clara SWE + 0:10 27 CASTRIQUE Alana BEL + 0:11 28 KOLESAVA Anastasiya BLR + 0:11 29 MALKOVA Daria RUS + 0:12 30 VERHULST Gladys FRA + 0:12 31 JASKULSKA Marta POL + 0:13 32 FEDOTOVA Kseniia UKR + 0:17 33 GUAZZINI Vittoria ITA + 0:20 34 MEERTENS Lone BEL + 0:21 35 KUMIEGA Karolina POL + 0:22 36 IVANOVA Irina RUS + 0:22 37 TEUTENBERG Lea Lin GER + 0:34 38 PIRRONE Elena ITA + 0:34 39 NOVOLODSKAYA Maria RUS + 0:41 40 BAUERNFEIND Ricarda GER + 0:41 41 BAJGEROVÁ Nikola CZE + 0:55 42 JOUNIER Lucie FRA + 0:57 43 WIEL Jade FRA + 0:57 44 FELDMANN Pernille Larsen NOR + 0:57 45 KRASKO Anhelina BLR + 1:22 46 BURI Fabienne SUI + 1:22 47 ANDRES Michelle SUI + 1:22 48 KNAVEN Britt BEL + 1:22 49 LUDWIG Hannah GER + 1:22 50 LE MOUEL Celia FRA + 2:05 51 FIDANZA Martina ITA + 4:59 52 KULYNYCH Olha UKR + 5:20 53 BOOGAARD Maaike NED + 5:21 54 METTRAUX Lena SUI + 5:21 55 MARTIN MARTIN Sara ESP + 8:45 56 TSERAKH Hanna BLR + 8:59 57 HÁJKOVÁ Markéta CZE + 17:42 DNF HEITZMANN Dorothea GER DNF JØRGENSEN Emma Cecilie Norsgaard DEN DNF KIRILLOVA Polina RUS DNF RYTSEVA Alena RUS DNF KIELLAND BJERK Thale Sofie NOR DNF RYSZ Kaja POL DNF NEUMANOVÁ Tereza CZE DNF MELNYCHUK Viktoriia UKR DNF SKORYSCHENKO Yuliia UKR DNF KLIACHINA Oksana UKR DNF SZABÓ Zsófia HUN DNF FISHMAN Romi ISR DNF HARSCH Anne-Sophie LUX DNF FABER Claire LUX DNF TRUYEN Marthe BEL DNF BLANCO CALBET Iurani ESP DNF LARRARTE ARTEAGA Eukene ESP DNF LOPEZ GALLASTEGI Enara ESP DNF KRAHEMANN Lara SUI DNF MACHÁLKOVÁ Petra SVK DNF HRTÁNKOVÁ Júlia SVK DNF KALM Kelly EST DNF NIGUL Mathilde EST