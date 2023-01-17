Какие букмекеры дают бездепозитный бонус за регистрацию?

Официальные букмекерские конторы на просторах бывшего СССР стали появляться лишь после распада Советского Союза. В 1994 году в Киеве и Москве появились первые отечественные БК: Париматч и Фонбет. Постепенно букмекерских контор становилось все больше и больше, но, настоящий бум начался с появлением Интернет. Начиная с конца минувшего столетия, когда Интернет стал общедоступным, количество букмекерских контор в мире возросло многократно.

В настоящее время в сети можно найти сайты сотен различных букмекерских контор. Играть можно в любой, где только удастся пройти регистрацию и пополнить игровой счет. Сделать это можно далеко не во всех БК, поскольку многие букмекеры ограничивают регистрацию по региональному признаку. Второй существенный нюанс, который вносит ограничение на игру в той или иной БК – возможность пополнения игрового счета и вывода денег.

Проще всего пройти регистрацию в национальной БК, работающей по лицензии. В России работают двадцать лицензированных букмекеров, а на территории постсоветского пространства количество букмекерских контор, в которых можно играть, превышает сотню. В условиях такой высокой конкуренции многие букмекеры стараются привлечь нового пользователя через те или иные бонусы, которые были очень популярны в начале нулевых годов, когда стали появляться сайты букмекерских контор, обзоры на которые вы можете найти на herobet.com.ua.

Виды бонусов

Бонус на пополнение первого депозита начисляется новому игроку после прохождения им процедуры регистрации и пополнения своего игрового счета. Размер бонуса обычно равен сумме пополнения депозита, но не больше определенной суммы.

Бездепозитный бонус (фрибет или бесплатная ставка) предоставляется новому игроку сразу же после завершения им прохождения процедуры регистрации, без каких-либо дополнительных условий.

Кешбек и страховка ставки – относительно новые виды бонусов, которые предлагают сейчас многие БК. Кешбек начисляется игроку в размере до 10% от суммы проигранных им средств за определенный период (чаще за месяц). Кешбек может возвращаться, как реальными деньгами, так и бонусами. Страховка ставки предполагает возврат суммы ставки при ее проигрыше. Данный вид бонуса предоставляется чаще всего на первую ставку игрока.

Приветственный бонус БК

В настоящее время самыми популярными видами бонуса являются бонус на первый депозит и фрибет без депозита. Это совершенно два различных вида бонуса, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

Бонус на пополнение депозита имеет большой размер, некоторые БК предлагают депозит в размере 50000 рублей и даже 100000 рублей. Многие неопытные новички, увидев столько нулей в предлагаемых бонусах, не особо разбираясь в условиях их получения, проходят регистрацию, в надежде получения крупной суммы. И каково же их разочарование, когда оказывается, что для получения обещанного бонуса необходимо его отыграть на очень сложных условиях. Обычно – это десятикратный размер ставок с коэффициентами не ниже определенного значения. Подавляющее количество игроков такие условия выполнить не в состоянии.

БК с фрибетом за регистрацию

БК с фрибетом без депозита не так уж и много. Среди российских легальных букмекеров на постоянной основе фрибет предлагают БК «Олимп» и БК «Винлайн». Начиная с лета 2021 года акцию фрибет.

В 2021 году администрация БК «Олимп» предоставляет своим клиентам тройной фрибет 500 рублей. Игроку даются три попытки для того, чтобы отыграть полученный фрибет. Условия отыгрыша – ставка с коэффициентом не ниже 2,00. Однако, три попытки повышают вероятность успешного отыгрыша полученного бонуса до 87,5%.

БК «Винлайн» предоставляет фрибет 1000 рублей за регистрацию через мобильное приложение Винлайн. Осенью 2021 года данный бонус был удвоен, игрокам предоставлялась бесплатная ставка в размере 2000 рублей. Полученный фрибет можно отыграть любой ставкой с любым коэффициентом.

Летом 2021 года БК Париматч запустила акцию, в ходе которой предоставляет фрибет в размере 500 рублей своим постоянным клиентам. Получить фрибет можно зарегистрированным клиентам по специальному приглашению, которое приходит через средства коммуникации: СМС-сообщения, рассылку и проч.

Итог

БК с бездепозитным бонусом являются редкостью на рынке российского беттинга, поэтому, пользуются повышенным спросом. Благодаря грамотной и сбалансированной бонусной программе, букмекеры, предоставляющие фрибет своим клиентам, получают небольшое преимущество над конкурентами.

Щедрые предложение по предоставлению бонуса на первый депозит, на самом деле несут мало выгоды для игроков, поскольку, фактически выполнить условия отыгрыша очень сложно. Поэтому, не следует бездумно принимать те или иные бонусные предложения, не ознакомившись внимательно с их условиями.