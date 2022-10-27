Самые популярные виды спорта для ставок в Казахстане

Казахстан является достаточно перспективным рынком беттинга, хотя, конечно же, уступает в этом плане РФ и Украине, если сравнивать с государствами, появившимся после развала Советского Союза. На какие виды спорта чаще всего делают ставки в Казахстане (по материалам портала Herobet)?

Футбол – вид спорта №1

Ни для кого не секрет, что футбол является видом спорта №1 в мире. Казахстан не является исключением. Футбол в Казахстане очень популярен. Эта популярность еще больше увеличилась после успешных выступлений сборной Казахстана в отборочных играх к чемпионату мира 2022 в Катаре и последней Лиги Наций.

Если в отборе к ЧМ-2022 Казахстан не «прыгнул» выше головы, хотя провел несколько интересных матчей, отобрав важные очки у фаворитов: две ничьих со сборной Украины (1:1 на выезде и 2:2 дома), а также выездная ничья 2:2 с Боснией и Герцеговиной. В Лиге Наций сборная Казахстана сенсационно опередила в своей группе сборную Словакии, дважды обыграв фаворита: 1:0 на выезде и 2:1 дома. В ключевом матче пятого тура сборная Казахстана добыла волевую победу над Беларусью, чего никогда ранее не делала в истории противостояний этих команд, причем, выиграли хозяева, имея на одного игрока меньше. Поражение в последнем туре в Азербайджане 0:3 уже не играло никакого значения. Впервые в своей истории Казахстан поднялся в Лигу В, что можно признать очень большим успехом для команды.

На волне успеха сборная Казахстана может преподнести еще одну сенсацию. Совсем недавно прошла жеребьевка отборочных игр к чемпионату Европы 2026. Сборная Казахстана попала в очень легкую группу, в которой будут играть Дания, Финляндия, Словения, Северная Ирландия и Сан-Марино. Если отбросить явного фаворита и явного аутсайдера, то за вторую путевку будут бороться сборные Казахстана, Финляндии, Словении и Северной Ирландии. Казахстан имеет вполне реальные шансы побороться в этом квартете за путевку на чемпионат Европы.

Поэтому, в последние годы ставки на футбол в букмекерских конторах Казахстана пошли резко в гору. Если и на клубном уровне в ближайшее время футбольные команды Казахстана смогут улучшить свою игру на Европейской арене, можно ждать еще большего интереса к этому виду спорта среди простых болельщиков. А предпосылки к этому есть. Тобол очень неплохо выглядел в матчах с Ференцварошом, хотя и проиграл по сумме двух встреч.

Чем интересуются в Казахстане, кроме футбола

Вторым по популярности видом спорта в Казахстане является хоккей. Казахстанский «Барыс» относительно неплохо выступает в Континентальной Хоккейной лиге. В дивизионе Черышева «Барыс» находится в лидирующей группе, соперничая с неоднократным обладателем Кубка Гагарина «Салаватом Юлаевым» из Уфы.

Остальные виды классического спорта не пользуются большой популярностью в Казахстане. Зато в Казахстане популярны национальные виды спорта, такие, как, например, Аламан байга, скачки на длинные и сверхдлинные дистанции по пересеченной местности, изобилующей различными естественными препятствиями.

Букмекерские конторы Казахстана

Отечественный беттинг в Казахстане не «прижился». После того, как в Казахстане был принят закон, регулирующий букмекерскую деятельность в стране, отечественные конторы не выдержали конкуренции с более крупными игроками. Самые популярные БК в Казахстане: 1хбет, Олимп, Тенниси, Париматч, Марафон. Большинство этих контор имеют российские корни.

Делать ставки можно в любой конторе, для этого надо пройти регистрацию. Минимальный возрастной лимит в Казахстане составляет 21 год. Регистрироваться и играть можно в нескольких конторах, никаких ограничений в этом плане нет. Но, нельзя делать регистрацию одного и того же игрока в одной и той же БК. Если у игрока имеются регистрации в нескольких БК, он должен избегать игры на вилках, поскольку такие действия будут расценены, как мошеннические со стороны игрока.