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Самые популярные виды спорта для ставок в Казахстане

Самые популярные виды спорта для ставок в Казахстане

 

 

 

  Казахстан является достаточно перспективным рынком беттинга, хотя, конечно же, уступает в этом плане РФ и Украине, если сравнивать с государствами, появившимся после развала Советского Союза. На какие виды спорта чаще всего делают ставки в Казахстане (по материалам портала Herobet)?

 

Футбол – вид спорта №1

 

  Ни для кого не секрет, что футбол является видом спорта №1 в мире. Казахстан не является исключением. Футбол в Казахстане очень популярен. Эта популярность еще больше увеличилась после успешных выступлений сборной Казахстана в отборочных играх к чемпионату мира 2022 в Катаре и последней Лиги Наций.

 

Самые популярные виды спорта для ставок в Казахстане

 

  Если в отборе к ЧМ-2022 Казахстан не «прыгнул» выше головы, хотя провел несколько интересных матчей, отобрав важные очки у фаворитов: две ничьих со сборной Украины (1:1 на выезде и 2:2 дома), а также выездная ничья 2:2 с Боснией и Герцеговиной. В Лиге Наций сборная Казахстана сенсационно опередила в своей группе сборную Словакии, дважды обыграв фаворита: 1:0 на выезде и 2:1 дома. В ключевом матче пятого тура сборная Казахстана добыла волевую победу над Беларусью, чего никогда ранее не делала в истории противостояний этих команд, причем, выиграли хозяева, имея на одного игрока меньше. Поражение в последнем туре в Азербайджане 0:3 уже не играло никакого значения. Впервые в своей истории Казахстан поднялся в Лигу В, что можно признать очень большим успехом для команды.

 

  На волне успеха сборная Казахстана может преподнести еще одну сенсацию. Совсем недавно прошла жеребьевка отборочных игр к чемпионату Европы 2026. Сборная Казахстана попала в очень легкую группу, в которой будут играть Дания, Финляндия, Словения, Северная Ирландия и Сан-Марино. Если отбросить явного фаворита и явного аутсайдера, то за вторую путевку будут бороться сборные Казахстана, Финляндии, Словении и Северной Ирландии. Казахстан имеет вполне реальные шансы побороться в этом квартете за путевку на чемпионат Европы.

 

  Поэтому, в последние годы ставки на футбол в букмекерских конторах Казахстана пошли резко в гору. Если и на клубном уровне в ближайшее время футбольные команды Казахстана смогут улучшить свою игру на Европейской арене, можно ждать еще большего интереса к этому виду спорта среди простых болельщиков. А предпосылки к этому есть. Тобол очень неплохо выглядел в матчах с Ференцварошом, хотя и проиграл по сумме двух встреч.

Чем интересуются в Казахстане, кроме футбола

 

  Вторым по популярности видом спорта в Казахстане является хоккей. Казахстанский «Барыс» относительно неплохо выступает в Континентальной Хоккейной лиге. В дивизионе Черышева «Барыс» находится в лидирующей группе, соперничая с неоднократным обладателем Кубка Гагарина «Салаватом Юлаевым» из Уфы.

 

Остальные виды классического спорта не пользуются большой популярностью в Казахстане. Зато в Казахстане популярны национальные виды спорта, такие, как, например, Аламан байга, скачки на длинные и сверхдлинные дистанции по пересеченной местности, изобилующей различными естественными препятствиями.   

 

Букмекерские конторы Казахстана

 

  Отечественный беттинг в Казахстане не «прижился». После того, как в Казахстане был принят закон, регулирующий букмекерскую деятельность в стране, отечественные конторы не выдержали конкуренции с более крупными игроками. Самые популярные БК в Казахстане: 1хбет, Олимп, Тенниси, Париматч, Марафон. Большинство этих контор имеют российские корни.

 

  Делать ставки можно в любой конторе, для этого надо пройти регистрацию. Минимальный возрастной лимит в Казахстане составляет 21 год. Регистрироваться и играть можно в нескольких конторах, никаких ограничений в этом плане нет. Но, нельзя делать регистрацию одного и того же игрока в одной и той же БК. Если у игрока имеются регистрации в нескольких БК, он должен избегать игры на вилках, поскольку такие действия будут расценены, как мошеннические со стороны игрока.

 

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ОПРОС

Какая классика из пяти Монументов велоспорта понравилась в 2022 году больше всего?

Комментарии

  • Yuriy 17
    Эган Берналь: “Хотел бы вернут ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Вернуться на ТдФ можно, выиграть нельзя

  • sergejdriver
    Ремко Эвенепул о переезде в Ис ... (4)
    sergejdriver-Фото
    Конечно неприятный. Он же не перешел в Астану. Совсем оборзел. Не понимает где его счастье ждет
  • SVS
    Ремко Эвенепул о переезде в Ис ... (4)
    SVS-Фото
    Как раз наоборот. Нормальное желание человека, который хочет жить и тренироваться, а не быть звездой каждую минуту, ИМХО.
  • Astanaforever
    Эган Берналь: “Хотел бы вернут ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Берналю не быть больше чемпионом Тур де Франс. Да и Джиро с Вуэльтой. Слишком много воды утекло .
  • Astanaforever
    Ремко Эвенепул о переезде в Ис ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Эвенпул: - Самое опасное, что каждый хочет заполучить «кусочек меня».//////////// Ну все, зазвизделся как Басков с Бузовой. Неприятный он все таки чел.
  • velodoctor
    Ремко Эвенепул о переезде в Ис ... (4)
    velodoctor-Фото

    Барокамеру решил купит или там вов сем номере атмосфера как в барокаемере регулируется? В любом случае парень серьезно натсроен biggrin Кстати Syncrosfera это Колобнева отель вроде. 

  • velodoctor
    Команда Jumbo-Visma не исключа ... (9)
    velodoctor-Фото

    Я думаю это всё утка, научились у Лефевра шум из ничего создавать.

  • Геродот
    Команда Jumbo-Visma не исключа ... (9)
    Геродот-Фото

    Правильно.Перед Туром надо соломки подстелить) Хотя непонятно на кого рассчитан этот бред насчет нерешенной поездки Вингегора на Тур.

  • nightbuster33
    Луис Леон Санчес возвращается ... (10)
    nightbuster33-Фото
    А еще точнее можно посмотреть возраст каждого члена команды на официальном сайте Астана.Просто некоторым хочется поднять кипеш и посмотреть со стороны как будут реагировать другие и искать среди них своих союзников в правоте ими сказанного. После всех перетрубаций,с учетом ухода и прихода сейчас в команде официально 28 гонцов без стажеров.Контракт, возможно заканчивается у некоторых молодых. Переподпишут их+ 2 стажера+1 из молодежи. Вероятно, может быть по другому 1-2 новых нам неизвестных.
  • sixpack
    Команда Jumbo-Visma не исключа ... (9)
    sixpack-Фото
    важнейшая составляющая этой джиро - плоские разделки, руководство джамбы говорит в основном о них, хиндли тоже. Офигительные горы почему-то не заслужили особого внимания. А помимо этого Зееман ничего не сказал. "Мы ещё не решили." Разве что упомянул Роглу, что тоже показатель а свете слухов об уходе.

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