Канал MY FABULOUS LIFE и его специализация на вилках – менеджер Алексей (@ForkMasterAlexey)

Любая букмекерская контора зарабатывает за счет маржи. Она варьируется в пределах от двух до семи, а порой даже 10 процентов. На дистанции обыграть букмекера может только 2-3% игроков. В этом случае остальные любители ставок на спорт ищут альтернативу. Конечно же один из самых востребованных и популярных способов — это вилки. Именно на них и специализируется канал MY FABULOUS LIFE. Взглянув на отзывы в сети интернет об этом проекте, стоит обратить на него внимание, так как он по-настоящему достойный.

Администратор @ForkMasterAlexey и его канал

Количество подписчиков проекта составляет почти 20 000 человек. Алексей ведет общение с клиентами, выкладывает посты. Он является единственным человеком, с которым можно вести диалог о работе проекта MY FABULOUS LIFE. В канале нет рекламы и это однозначный плюс.

Сумма возможного заработка с каналом MY FABULOUS LIFE?

Присутствует целая масса вариантов сотрудничества с Алексеем. Все они варьируются от суммы депозита, которую клиент готов внести. Важно отметить, что прибыль делится в пропорции 70% клиенту, а 30% остается @ForkMasterAlexey. Единственный возможный вариант, когда ситуация полностью меняется это VIP Вилки. Здесь необходима минимальная сумма депозита 20 000 российских рублей, но прибыльность уже делится 80% на 20%.

Отзывы о работе Алексея?

В общей ленте и в личной переписке с клиентами предоставляется детальная информация об отчетах. В общении с теми пользователями, которые уже сотрудничают с @ForkMasterAlexey выделяются положительные отклики. Подтверждаются они скриншотами общения и даже видео-отзывами. На альтернативных тематических ресурсах отзывы о работе канала MY FABULOUS LIFE носят положительный характер.

Важно понимать, что стратегия вилок на дистанции является беспроигрышной. Связано это с тем, что покрываются ставками два противоположных исхода. Таким образом, как бы не завершился матч, в любом случае можно рассчитывать на прибыль, если общий итоговый коэффициент у каждой ставки выше двойки.

Алексей прошел независимую аудиторскую проверку, которая подтверждает честность его работы. Это капперу можно доверять. Остается в этом убедиться на собственном примере.

Материал с сайта: https://scammer.ru