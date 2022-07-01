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Канал MY FABULOUS LIFE и его специализация на вилках – менеджер Алексей (@ForkMasterAlexey)

 Канал MY FABULOUS LIFE и его специализация на вилках – менеджер Алексей (@ForkMasterAlexey)

 

  Любая букмекерская контора зарабатывает за счет маржи. Она варьируется в пределах от двух до семи, а порой даже 10 процентов. На дистанции обыграть букмекера может только 2-3% игроков. В этом случае остальные любители ставок на спорт ищут альтернативу. Конечно же один из самых востребованных и популярных способов — это вилки. Именно на них и специализируется канал MY FABULOUS LIFE. Взглянув на отзывы в сети интернет об этом проекте, стоит обратить на него внимание, так как он по-настоящему достойный.

 

Администратор @ForkMasterAlexey и его канал

 

Количество подписчиков проекта составляет почти 20 000 человек. Алексей ведет общение с клиентами, выкладывает посты. Он является единственным человеком, с которым можно вести диалог о работе проекта MY FABULOUS LIFE. В канале нет рекламы и это однозначный плюс.

 

 

 

Сумма возможного заработка с каналом MY FABULOUS LIFE?

 

Присутствует целая масса вариантов сотрудничества с Алексеем. Все они варьируются от суммы депозита, которую клиент готов внести. Важно отметить, что прибыль делится в пропорции 70% клиенту, а 30% остается @ForkMasterAlexey. Единственный возможный вариант, когда ситуация полностью меняется это VIP Вилки. Здесь необходима минимальная сумма депозита 20 000 российских рублей, но прибыльность уже делится 80% на 20%.

 

 

Канал MY FABULOUS LIFE и его специализация на вилках – менеджер Алексей (@ForkMasterAlexey)

 

Отзывы о работе Алексея?

 

  В общей ленте и в личной переписке с клиентами предоставляется детальная информация об отчетах. В общении с теми пользователями, которые уже сотрудничают с @ForkMasterAlexey выделяются положительные отклики. Подтверждаются они скриншотами общения и даже видео-отзывами. На альтернативных тематических ресурсах отзывы о работе канала MY FABULOUS LIFE носят положительный характер.

 

  Важно понимать, что стратегия вилок на дистанции является беспроигрышной. Связано это с тем, что покрываются ставками два противоположных исхода. Таким образом, как бы не завершился матч, в любом случае можно рассчитывать на прибыль, если общий итоговый коэффициент у каждой ставки выше двойки.

 

  Алексей прошел независимую аудиторскую проверку, которая подтверждает честность его работы. Это капперу можно доверять. Остается в этом убедиться на собственном примере. 

 

Материал с сайта: https://scammer.ru

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Vuelta a Castilla y Leon

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Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Серафим
    Александр Власов о 18-м этапе ... (6)
    Серафим-Фото
    Правда первый? Две Джиро и две Вуэльты не считаются?
  • nightbuster33
    Команда Astana Qazaqstan отстр ... (7)
    nightbuster33-Фото

    Чувствуется,один из оракулов идет на побитие своего рекорда(-20).Кто-то назвал его КЛОУНОМ, наверное по ошибке, он ближе к Е..НУШКЕ,жёлчь,накопившийся за пять лет присутствия на сайте начинает зашкаливать и  переливаться через края.Не думайте,что его присутствие очущается только на этом сайте,на Файн-сайте команды Астаны тоже самое.Там он изгаляется,не встречая отпора, от души- не иначе готовит "переворот" по своим меркам,со своими лозунгами:УВОЛИТЬ,ЗАМЕНИТЬ и т.д. Мне он напоминает одного человека,который говорил:"Я являюсь частицей страны также, как страна является частицей меня самого". Правда не сказал какой частицей страны он является. Думаю не самой лучшей. Не верите-войдите на Файн-сайт и убедитесь сами,кого он "хочет" уволить и на кого "заменить".Новые"назначенцы"наверное и не подозревают куда их выдвигают да и хотят ли они сами.Одно только правда,здесь он под прикрытием Флага Казахстана(бейджик),а там,убедитесь сами.

  • Адриен
    Команда Astana Qazaqstan отстр ... (7)
    Адриен-Фото
    В прошлом году ЛИЧНО вы радовались отставке мадам и возвращению Винокурова. В прошлом году ЛИЧНО вы радовались возвращению Лопеса в команду. А теперь требуете скорой расправы. Вы же сами сейчас среди тех , которые "добивают еле дышащую команду", переобулись мгновенно. Может вам самому следует уйти ? Хотя бы из числа "astanaforever*ов " ?
  • AlpenFlow
    Александр Власов о 18-м этапе ... (6)
    AlpenFlow-Фото
    Цитата: M-07
    Офигеть, человек больше половины Тура и все горы ехал с травмами, так и не восстановившись от них до конца, а люди про него такую чушь несут.
    Плюсую. Причём едет Власов первый в своей жизни ГТ.
  • Pi-man
    Стартовый протокол 20-го этапа ... (6)
    Pi-man-Фото

    Цитата: velodoctor
    Пога сказал вчера, что ещё есть этап где он может победить. Мне кажется словенец в тройке будет.

    Я тоже думаю, что у Погачара мотивации будет дофига. Ну и возможность реально есть.
    Хотя и Ганне надо что-то показать. А то тур у него неудачно прошел.

  • MVDP
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (2)
    MVDP-Фото

    Финальный подъем может многих притормозить, тех же Ганну с Кюнгом. 

  • sixpack
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (17)
    sixpack-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Шо то стало "модным" на этом ТдФ колесить далеко позади пелотона, в одиночку, приезжая на финиш едва попадая в лимит (или не попадая в него).

     

    возникла новая секта -- свидетелей лимита

  • M-07
    Александр Власов о 18-м этапе ... (6)
    M-07-Фото
    Офигеть, человек больше половины Тура и все горы ехал с травмами, так и не восстановившись от них до конца, а люди про него такую чушь несут.
  • Astanaforever
    Команда Astana Qazaqstan отстр ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: velodoctor
    Только подозревают, но Лопеса сразу отстранили..
    Ага..типа.. а Лопеса мы еще вчера уволили. Расторгли с ним контракт.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Из спринтеров один Филипсен старался на полную, ну и Юэн с Груневегеном в принципе тоже. Саган, Якобсен, ого (где вы), шо то там далеко (у Петера вообще провальный Тур). 

    А что касается победителя и спасителя Франции, то наверное сила и мощь ВВА вселились сегодня у Лапорта) ну а хитрость я думаю у него была своя). ЮМБОвцы творят на этом Туре что то невероятное, хотя в командной классификации они "только" 3-е с солидным отставанием от ИНЭОСа. С другой стороны этот командный зачёт им вообще не нужен, ведь когда у тебя 2 майки и 5 побед на этапах ТдФ (а может будет и 6) план давно перевыполнен.

    Цитата: shain
    Если разделка не будет трагичной, в Париже должна быть рубка, а не этап дружбы.

    Погачар такой вот "коварный тип гражданской наружности")) хитёр и в тоже время шоу_мэн. С_атаковал на равнине (от скуки что ли), при этом хорошенько раздёргал пелотон, на финише же (спринтерском) в суматохе умудрился заехать пятым. Тадей точно что то выдаст на 21-м этапе) tease

    P.S.

     №139 - Franck Bonnamour (Fra) B&B Hotels - KTM 21:55 (финишировал за 3,3 минуты до OTL'ля)

    Шо то стало "модным" на этом ТдФ колесить далеко позади пелотона, в одиночку, приезжая на финиш едва попадая в лимит (или не попадая в него).

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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