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Отзывы об администраторе Виталии (@vitaliy_slbez) и сайте Ofbez com

 Отзывы об администраторе Виталии (@vitaliy_slbez) и сайте Ofbez com

 

 

 В сфере онлайн беттинга большое количество мошенников. Каждый из них пытается продать какие-то сомнительные услуги новичкам или вообще любым путем получить деньги с доверчивых клиентов и не предоставить обещанных услуг. Чтобы не попасться на удочку к мошенникам появились сайты верификаторы, на которых можно увидеть обилие капперов и трейдеров. Все они проходят через Службу Безопасности, которая выполняет необходимую проверку.

 

 

Общие сведения о сайте Ofbez com

 

 

Администрация сайта Офбез проверяет капперов по двум основным принципам. Первый это желание непосредственно проекта пройти проверку, чтобы попасть в белый список и привлечь новую аудиторию. Второй это сотрудники сайта Офбез выбирают каппера или трейдера, которого они хотят проверить.

Непосредственно на сайте Ofbez.com можно оставить комментарий под любой статьей или же оставить жалобу с подтверждением обмана.

Помимо официального ресурса работа ведется еще и в телеграм канале. Вся связь в нем ведется исключительно с Виталием, который является администратором. Стоит сказать, что аудитория канала стремительно растет и уже составляет 110 000 человек. При желании и необходимости все диалоги нужно вести с (@Vitaliy_slbez), так как именно он отвечает за телеграм канал сайта Офбез.  

 

Отзывы об администраторе Виталии (@vitaliy_slbez) и сайте Ofbez comОтзывы об администраторе Виталии (@vitaliy_slbez) и сайте Ofbez com

 

Как проверяют прогнозистов на сайте Офбез?

 

 

Обратиться с желанием пройти проверку может сайт, группа в социальной сети или же канал в телеграме. При прохождении проверки учитывается целый ряд факторов:

 

    -   Статистика должна быть открытой и верифицированной;

    -   Цены на услуги не должны меняться в короткий временной отрезок;

    -   Честные и правдивые отзывы клиентов;

    -  Коэффициент в линии и в прогнозе на выбранный исход должен полностью соответствовать.

 

 

Отзывы об администраторе Виталии (@vitaliy_slbez) и сайте Ofbez comОтзывы об администраторе Виталии (@vitaliy_slbez) и сайте Ofbez com

 

 

Плюсы и минусы сайта Офбез?

 

 

Под любой статьей каждый желающий может оставлять комментарии и делиться своим мнением о том или ином каппере. Отзывы на Ofbez помогают людям найти для себя по-настоящему проверенного и честного каппера, который на дистанции сумеет принести весомые предпосылки к заработку.

 

Портал Ofbez предоставляет возможность оставлять жалобы в соответствующем разделе. Из недостатков, которые выделяют посетите портала. Им хотелось бы видеть побольше информационных статей, чтобы было откуда черпать интересную информацию и расти. 

 

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Vuelta a Castilla y Leon

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Tour de Pologne

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Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Серафим
    Александр Власов о 18-м этапе ... (6)
    Серафим-Фото
    Правда первый? Две Джиро и две Вуэльты не считаются?
  • nightbuster33
    Команда Astana Qazaqstan отстр ... (7)
    nightbuster33-Фото

    Чувствуется,один из оракулов идет на побитие своего рекорда(-20).Кто-то назвал его КЛОУНОМ, наверное по ошибке, он ближе к Е..НУШКЕ,жёлчь,накопившийся за пять лет присутствия на сайте начинает зашкаливать и  переливаться через края.Не думайте,что его присутствие очущается только на этом сайте,на Файн-сайте команды Астаны тоже самое.Там он изгаляется,не встречая отпора, от души- не иначе готовит "переворот" по своим меркам,со своими лозунгами:УВОЛИТЬ,ЗАМЕНИТЬ и т.д. Мне он напоминает одного человека,который говорил:"Я являюсь частицей страны также, как страна является частицей меня самого". Правда не сказал какой частицей страны он является. Думаю не самой лучшей. Не верите-войдите на Файн-сайт и убедитесь сами,кого он "хочет" уволить и на кого "заменить".Новые"назначенцы"наверное и не подозревают куда их выдвигают да и хотят ли они сами.Одно только правда,здесь он под прикрытием Флага Казахстана(бейджик),а там,убедитесь сами.

  • Адриен
    Команда Astana Qazaqstan отстр ... (7)
    Адриен-Фото
    В прошлом году ЛИЧНО вы радовались отставке мадам и возвращению Винокурова. В прошлом году ЛИЧНО вы радовались возвращению Лопеса в команду. А теперь требуете скорой расправы. Вы же сами сейчас среди тех , которые "добивают еле дышащую команду", переобулись мгновенно. Может вам самому следует уйти ? Хотя бы из числа "astanaforever*ов " ?
  • AlpenFlow
    Александр Власов о 18-м этапе ... (6)
    AlpenFlow-Фото
    Цитата: M-07
    Офигеть, человек больше половины Тура и все горы ехал с травмами, так и не восстановившись от них до конца, а люди про него такую чушь несут.
    Плюсую. Причём едет Власов первый в своей жизни ГТ.
  • Pi-man
    Стартовый протокол 20-го этапа ... (6)
    Pi-man-Фото

    Цитата: velodoctor
    Пога сказал вчера, что ещё есть этап где он может победить. Мне кажется словенец в тройке будет.

    Я тоже думаю, что у Погачара мотивации будет дофига. Ну и возможность реально есть.
    Хотя и Ганне надо что-то показать. А то тур у него неудачно прошел.

  • MVDP
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (2)
    MVDP-Фото

    Финальный подъем может многих притормозить, тех же Ганну с Кюнгом. 

  • sixpack
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (17)
    sixpack-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Шо то стало "модным" на этом ТдФ колесить далеко позади пелотона, в одиночку, приезжая на финиш едва попадая в лимит (или не попадая в него).

     

    возникла новая секта -- свидетелей лимита

  • M-07
    Александр Власов о 18-м этапе ... (6)
    M-07-Фото
    Офигеть, человек больше половины Тура и все горы ехал с травмами, так и не восстановившись от них до конца, а люди про него такую чушь несут.
  • Astanaforever
    Команда Astana Qazaqstan отстр ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: velodoctor
    Только подозревают, но Лопеса сразу отстранили..
    Ага..типа.. а Лопеса мы еще вчера уволили. Расторгли с ним контракт.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Из спринтеров один Филипсен старался на полную, ну и Юэн с Груневегеном в принципе тоже. Саган, Якобсен, ого (где вы), шо то там далеко (у Петера вообще провальный Тур). 

    А что касается победителя и спасителя Франции, то наверное сила и мощь ВВА вселились сегодня у Лапорта) ну а хитрость я думаю у него была своя). ЮМБОвцы творят на этом Туре что то невероятное, хотя в командной классификации они "только" 3-е с солидным отставанием от ИНЭОСа. С другой стороны этот командный зачёт им вообще не нужен, ведь когда у тебя 2 майки и 5 побед на этапах ТдФ (а может будет и 6) план давно перевыполнен.

    Цитата: shain
    Если разделка не будет трагичной, в Париже должна быть рубка, а не этап дружбы.

    Погачар такой вот "коварный тип гражданской наружности")) хитёр и в тоже время шоу_мэн. С_атаковал на равнине (от скуки что ли), при этом хорошенько раздёргал пелотон, на финише же (спринтерском) в суматохе умудрился заехать пятым. Тадей точно что то выдаст на 21-м этапе) tease

    P.S.

     №139 - Franck Bonnamour (Fra) B&B Hotels - KTM 21:55 (финишировал за 3,3 минуты до OTL'ля)

    Шо то стало "модным" на этом ТдФ колесить далеко позади пелотона, в одиночку, приезжая на финиш едва попадая в лимит (или не попадая в него).

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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