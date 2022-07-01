Отзывы об администраторе Виталии (@vitaliy_slbez) и сайте Ofbez com

В сфере онлайн беттинга большое количество мошенников. Каждый из них пытается продать какие-то сомнительные услуги новичкам или вообще любым путем получить деньги с доверчивых клиентов и не предоставить обещанных услуг. Чтобы не попасться на удочку к мошенникам появились сайты верификаторы, на которых можно увидеть обилие капперов и трейдеров. Все они проходят через Службу Безопасности, которая выполняет необходимую проверку.

Общие сведения о сайте Ofbez com

Администрация сайта Офбез проверяет капперов по двум основным принципам. Первый это желание непосредственно проекта пройти проверку, чтобы попасть в белый список и привлечь новую аудиторию. Второй это сотрудники сайта Офбез выбирают каппера или трейдера, которого они хотят проверить.

Непосредственно на сайте Ofbez.com можно оставить комментарий под любой статьей или же оставить жалобу с подтверждением обмана.

Помимо официального ресурса работа ведется еще и в телеграм канале. Вся связь в нем ведется исключительно с Виталием, который является администратором. Стоит сказать, что аудитория канала стремительно растет и уже составляет 110 000 человек. При желании и необходимости все диалоги нужно вести с (@Vitaliy_slbez), так как именно он отвечает за телеграм канал сайта Офбез.

Отзывы об администраторе Виталии (@vitaliy_slbez) и сайте Ofbez com

Как проверяют прогнозистов на сайте Офбез?

Обратиться с желанием пройти проверку может сайт, группа в социальной сети или же канал в телеграме. При прохождении проверки учитывается целый ряд факторов:

- Статистика должна быть открытой и верифицированной;

- Цены на услуги не должны меняться в короткий временной отрезок;

- Честные и правдивые отзывы клиентов;

- Коэффициент в линии и в прогнозе на выбранный исход должен полностью соответствовать.

Отзывы об администраторе Виталии (@vitaliy_slbez) и сайте Ofbez com

Плюсы и минусы сайта Офбез?

Под любой статьей каждый желающий может оставлять комментарии и делиться своим мнением о том или ином каппере. Отзывы на Ofbez помогают людям найти для себя по-настоящему проверенного и честного каппера, который на дистанции сумеет принести весомые предпосылки к заработку.

Портал Ofbez предоставляет возможность оставлять жалобы в соответствующем разделе. Из недостатков, которые выделяют посетите портала. Им хотелось бы видеть побольше информационных статей, чтобы было откуда черпать интересную информацию и расти.