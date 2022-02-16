VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Пин Ап ставки на спорт в России

Пин Ап ставки на спорт в России

 

Пин Ап ставки на спорт в России

 

 

 

   Для беттера одними из основных критериев при выборе букмекера является широта линии, росписи и надежность БК. Поэтому многие из них выбирают букмекерскую контору pin-up.ru, которая сегодня одна из самых популярных в России и на просторах СНГ. Это надежный, лицензированный букмекер, который предлагает качественный сервис, богатую линию и роспись, интересные акции и бонусы для игроков.

 

Ставки в предматче БК Пин Ап

 

Ставки на спорт в БК Pin-Up возможны в двух режимах:

 

- Предматч – в этом случае пари заключается в начале спортивного события.

- Лайв – онлайн ставка делается во время спортивного события.

 

  Пин Ап предлагает широкий выбор спортивных событий для ставок. Предматчевая линия включает более 30 видов спорта. Есть возможность биться об заклад не только на основные виды спорта (футбол, теннис, хоккей, баскетбол), но и киберспорт, флорбол, крикет, гольф, шахматы, а также события из мира политики или кино. Глубина линии достаточно неплохая. Например, в футболе представлены многие низшие дивизионы, в том числе не совсем футбольных стран.

 

  В предматче роспись зависит от популярности, на топовые футбольные лиги включает более тысячи маркетов на одно событие. В менее популярных лигах роспись заметно меньше, представлены только основные виды пари (победы, тотал, форы и другие). Наиболее широкая линия в БК Pin Up представлена на футбол, теннис, хоккей, баскетбол.

 

Ставки live БК Пин Ап

 

  Огромной популярностью пользуются онлайн ставки в режиме live, так как они предоставляют возможность делать более точный прогноз. Беттер может в режиме реального времени наблюдать за игрой определенной команды, оценивать происходящую на поле ситуацию (если речь идет о футболе), после чего он может сделать правильные выводы, и заключить пари. 

 

  В раздел live букмекерской конторы Pin Up Bet попадают многие события из предматча. Огромным плюсом является то, что на сайте предусмотрены прямые видеотрансляции многих спортивных событий, инфографики и матч-центры. Таким образом, игроки имеют полное представление о ходе встреч, что позволяет им сделать верный выбор и делать максимально точные онлайн ставки на спорт. Роспись в лайве довольно неплохая, практически ничем не уступаем предматчу.

 

  Возможность делать ставки в предматче и live режиме, широкая линия и роспись позволяет беттерам выбирать подходящие спортивные события и получать большие выигрыши. Букмекерская контора предлагает разные варианты вывода средств, среди которых пользователь может выбрать наиболее удобный.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

  • (0)
  • Просмотров
  • (44)

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

16 - 20 февраля 2022

Volta ao Algarve em Bicicleta

16 - 20 февраля 2022

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

18 - 20 февраля 2022

Tour des Alpes Maritimes et du Var

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • velodoctor
    Волта Алгарве-2022. Этап 2 (10)
    velodoctor-Фото

    Якобсен вчера Ремко в ответ помогал на подъезде, во главе поезда работал. Мне кажется, и Кэв, и голландец всеми силами пытаются показать, что именно они должны ехать тур, как Марк вел себя на туре Омана, после падения не просто вернулся в пелотон, а демонстративно выехал перед всей группой. Пока у британца шансов почти нет в этой борьбе, но я надеюсь, что на Джиро Кэв окажется лучшим спринтером и их обоих повезут во Францию.

  • Ice
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Мувик Серано помешал Лопесу прижав на повороте взять этап . Ну Кови просто зверь.

    Сегодня пересмотрел этап, пространство перед Лопесом было все время. Где и кто его прижал, так и не увидел)))

  • oblivion
    Волта Алгарве-2022. Этап 2 (10)
    oblivion-Фото
    Цитата: Earl57
    Сколько разговору было про фирменную атаку Ремко. И где она? Кто помешал на этот раз?
    Насчет атаки не знаю, но на финише мог побороться. Там ему МакНалти немного помешал. Не думаю, что бы выиграл, но все же. А вообще, больше всего жалко Игиту с Фоссом. Мало того что упали, да еще время много потеряли
  • Ернат
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (7)
    Ернат-Фото

    Лопесу реально забрать генерал 

  • Ернат
    Давид Годю – победитель 2 эта ... (1)
    Ернат-Фото

    Батистела хорош, но стартовал конечно рано ) опыта еще маловато наверное

  • patar
    Волта Алгарве-2022. Этап 2 (10)
    patar-Фото

    А мне вот интересно что он (Ремко} кому пока3ывал когда финиш пересекал, опять чем-то недоволен... опять обидел кто?

  • дрокер
    Волта Алгарве-2022. Этап 2 (10)
    дрокер-Фото
    Ремко разделку ждет, не хочет светиться раньше
  • Ice
    Фабио Якобсен – победитель 1 э ... (1)
    Ice-Фото

    Якобсен толкается? Неужели не знает, к чему это может привести?

  • Earl57
    Волта Алгарве-2022. Этап 2 (10)
    Earl57-Фото

    Сколько разговору было про фирменную атаку Ремко. И где она? Кто помешал на этот раз?

  • Mikael
    Приглашения на Страде Бьянке-2 ... (5)
    Mikael-Фото
    Думаю, что это был сарказм от фана казахстанцев. Когда у них было много денег мы уже видели, скоро посмотрим когда их не будет.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

18 февраля

Jos van Emden (Jumbo - Visma)

Antonio Angulo Sampedro (Euskaltel - Euskadi)

Milan Vader (Jumbo - Visma)

Gage Hecht (Human Powered Health)

19 февраля

Rudiger Selig (Lotto Soudal)

Jan Maas (Team BikeExchange - Jayco)

David Martin Romero (Eolo - Kometa Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2022 (97)
Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)
Ноябрь 2021 (95)
Октябрь 2021 (134)
Сентябрь 2021 (179)