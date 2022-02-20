VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Что значит фора на футбол и как правильно ставить?

Что означает фора в ставках на футбол: типы, расчет, примеры

 

 

  Новички в беттинге часто совершают ошибки, которые в большинстве случаев приводят к проигрышу пари! Наш сайт, совместно с экспертами рейтинга капперов https://zbs.bet решили разобраться в определениях. 

 Фора в ставках на футбол считается одним из самых распространенных исходов, в статье эксперты разберут с наглядными примерами, что значит, какой бывает и как правильно рассчитывается гандикап.

 

Что это такое и как работает фора в ставках на футбол?

 

Что означает фора в ставках на футбол: типы, расчет, примеры

 

 

Фора (синоним гандикап) в футболе значит, что изначальный счет меняется и одна из команд получает преимущество (плюсовая) или наоборот отрыв по очкам (отрицательная). Сегодня букмекерские конторы позволяют поставить на голы в матче и по таймам, фолы, желтые и красные карточки, угловые удары и в створ, но все зависит от статуса турнира и выбранного букмекера. 

 

Подробно о форе в ставках на футбол 

Гандикап делится на 4 типа:

 

1. Плюсовой (Ф +1.0, +1.5, +2.0 и т.д.). Команда начинает с добавленными очками к стартовому счету, то есть, изначально условно ведет.

2. Минусовой (Ф -1.0, -1.5, -2.0 и т.д.). Команда начинает игру с отрывом по очкам из стартового счета, то есть, изначально проигрывает. 

 

 

- Европейский. Европейская фора делится на целые значение (Ф 1.0, 2.0, 3.0 и т.д.) и дробные значения (Ф 1.5, 2.5, 3.5 и т.д.).

- Азиатский (Ф 1.25, 2.75, 3.25 и т.д.). Сумма пари автоматически разбивается на две ставки. Расчет будет зависеть от двух исходов.

 

Важно! Есть еще фора на три исхода, но суть расчета практически не отличается от европейского дробного гандикапа, где возврат ставки изначально не предусмотрен. 

 

Как рассчитывается плюсовая и минусовая фора в ставках?

 

Для примера возьмем матч по футбол: Англия Премьер-лига, где 1.12.2021 Вест Хэм Юнайтед принимает у себя в гостях Брайтон энд Хоув Альбион (тут же будут рассмотрены правила расчета и европейской форы):

 

Что означает фора в ставках на футбол: типы, расчет, примерыЧто означает фора в ставках на футбол: типы, расчет, примеры

 

 

 

- Плюсовая (Ф1 и Ф2). Если сделана ставка на Ф1 Вест Хэм (+1.5) за коэффициент 1.056, то матч начинается со счетом 1.5:0. Для выигрыша ставки первая команда должна победить, сыграть вничью или проиграть второму клубу не больше чем 1 мяч, иначе пари рассчитают проигрышем. Варианта расчета на дробную фору всего два: выигрыш или проигрыш. 

 

- Минусовая (Ф1 и Ф2). Если сделана ставка на Ф1 Вест Хэм (-1.5) за коэффициент 3.78, то матч начинается со счетом 0:1.5, то есть, вторая команда изначально имеет преимущество. Для выигрыша ставки первая команда должна победить с отрывом минимум 2 гола, во всех остальных моментах будет проигрыш. Варианта расчета два: выигрыш или проигрыш.

 

Важно! Сейчас были рассмотрены правила расчета для дробной форы.

 

 

- Цельный гандикап. Основное отличие от дробной форы на футбол в том, что здесь три варианта расчета с возможностью возврата суммы пари. Если сделана ставка на Ф2 Брайтон (+1.0), то для выигрыша вторая команда должна победить или не проиграть (сыграть вничью). Если второй клуб проигрывает в разницу 1 мяч, то ставка рассчитывается возвратом, если больше (2 и более), то проигрышем.

 

 

 

Азиатская фора в ставках на футбол

 

 

При заключении пари ставка разбивается автоматически на две, для примера возьмем все тот же матч и рассмотрим, как правильно рассчитывается Ф1 (-0.25). У некоторых букмекеров такую фору отмечают, как (-0.5, -1.0), допустим, была сделана ставка на 1000 рублей на коэффициент 2.33, разбивается она на две по 500 рублей:

 

 

Что означает фора в ставках на футбол: типы, расчет, примерыЧто означает фора в ставках на футбол: типы, расчет, примеры

 

 

 

- Выигрыш. Вест Хэм Юнайтед должен победить с отрывом минимум 2 мяча. Сумма ставки полностью умножается на коэффициент.

 

- Частичный выигрыш. Первая команда побеждает с отрывом ровно в 1 гол. В этом случае 500 руб. умножаются на кф.2.33, а остальные 500 руб. рассчитываются возвратом. 

- Проигрыш. В матче ничья или побеждает второй клуб. 

 

Знание правил является залогом успешной игры в букмекерской конторе.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

  • (0)
  • Просмотров
  • (36)

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • reforg34
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (8)
    reforg34-Фото

    В следующем сезоне Ланде надо настраиваться на Вуэльту, т.к. врядли Фрум и Томас решат брать 2 гранд-тура за один сезон. В этом случае Ланда может без проблем победить на Вуэльте.

  • MVDP
    Матье ван дер Пул отложил дебю ... (1)
    MVDP-Фото

    Да уж, не самое удачное место для дебюта.

  • Earl57
    Хет-трик Ваута ван Арта в вело ... (17)
    Earl57-Фото

    Цитата: Ice
    А через полторы минуты приехал сам победитель всего и вся. Пидкок планирует отравить ванов или как?) Все как всегда - когда Ваут или Матье в форме, Том позади. И при этом они не гнут пальцы, мол ЧМ заберу. Все-таки Пидкоку нужно быть поосторожнее с заявлениями, так можно статус главного балабола пелотона у Эвенпула перехватить.

    Вообще-то Пидкок уже побеждал Ван дер Пула в велокроссе. В прошлом году в Гавере 25 сек ему привез. И Ван Арта тоже побеждал...

    https://www.youtube.com/watch?v=_Nick1v2jkg

  • Earl57
    Хет-трик Ваута ван Арта в вело ... (17)
    Earl57-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Цитата: Earl57

    Будет вам Матье в субботу и воскресенье, 18-19 декабря. А Ван Арт на две недели уходит, тренировочный лагерь у него с Юмбо. Должен вернуться 26 декабря.

     
    В команде доминаторов замена) 

    Дебют Ван Дер Пула в велокроссе откладывается из-за травмы колена, которая заживает хуже, чем ожидали. Предполагается что он стартует 26 декабря.

  • Vitallikv
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (8)
    Vitallikv-Фото

    Ланде надо было оставаться в Астане! Или вернуться туда. 

  • rude_rider
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (8)
    rude_rider-Фото

    разделки нет,в  горах не торт..какой он лидер? 

  • Astanaforever
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Может ему к бабке сходить , снять заговор?
  • uran
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (8)
    uran-Фото
    У Поццо решимости и амбиций достаточно, однако "удачи" ему так и не обломилось. Дело не только в голове.
  • Karmatron
    Примож Роглич: «Я не одержим и ... (10)
    Karmatron-Фото

    Примож говорит всем одно и то же, а вот читает каждый по-своему)

    Кто хочет видеть неудачника ТдФ, читает "я не зацикливаюсь на Туре, потому что я его не выиграю из-за Погачара". Кто хочет видеть бойца, тот видит "я не зацикливаюсь на Туре, потому что могу выиграть всё остальное, например три Вуэльты подряд".

     

    Цитата: Astanaforever
    Нет в пелотоне гонщика который не хотел бы взять Тур Де Франс.
    Уверен, что тот же Деклерк вряд ли хочет взять ТдФ, потому что всё сам прекрасно понимает. И таких ребят не пять и не десять, а почти все, кроме тех самых десяти, которые на самом деле могут.

    А по поводу "психологически сломался" - это уже из серии "Фрум и Кинтана будут биться за жетлую майку в 2022", если вы поняли, о чем я)

  • Ice
    Хет-трик Ваута ван Арта в вело ... (17)
    Ice-Фото

    А через полторы минуты приехал сам победитель всего и вся. Пидкок планирует отравить ванов или как?) Все как всегда - когда Ваут или Матье в форме, Том позади. И при этом они не гнут пальцы, мол ЧМ заберу. Все-таки Пидкоку нужно быть поосторожнее с заявлениями, так можно статус главного балабола пелотона у Эвенпула перехватить.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

14 декабря

Alexander Kamp (Trek-Segafredo)

Andrey Zeits (Team BikeExchange)

15 декабря

Sebastian Berwick (Israel Start-Up Nation)

Laurenz Rex (Bingoal Pauwels Sauces WB)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2021 (38)
Ноябрь 2021 (95)
Октябрь 2021 (134)
Сентябрь 2021 (179)
Август 2021 (199)
Июль 2021 (150)