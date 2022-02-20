Что значит фора на футбол и как правильно ставить?

Что означает фора в ставках на футбол: типы, расчет, примеры

Новички в беттинге часто совершают ошибки, которые в большинстве случаев приводят к проигрышу пари! Наш сайт, совместно с экспертами рейтинга капперов https://zbs.bet решили разобраться в определениях.

Фора в ставках на футбол считается одним из самых распространенных исходов, в статье эксперты разберут с наглядными примерами, что значит, какой бывает и как правильно рассчитывается гандикап.

Что это такое и как работает фора в ставках на футбол?

Фора (синоним гандикап) в футболе значит, что изначальный счет меняется и одна из команд получает преимущество (плюсовая) или наоборот отрыв по очкам (отрицательная). Сегодня букмекерские конторы позволяют поставить на голы в матче и по таймам, фолы, желтые и красные карточки, угловые удары и в створ, но все зависит от статуса турнира и выбранного букмекера.

Подробно о форе в ставках на футбол

Гандикап делится на 4 типа:

1. Плюсовой (Ф +1.0, +1.5, +2.0 и т.д.). Команда начинает с добавленными очками к стартовому счету, то есть, изначально условно ведет.

2. Минусовой (Ф -1.0, -1.5, -2.0 и т.д.). Команда начинает игру с отрывом по очкам из стартового счета, то есть, изначально проигрывает.

- Европейский. Европейская фора делится на целые значение (Ф 1.0, 2.0, 3.0 и т.д.) и дробные значения (Ф 1.5, 2.5, 3.5 и т.д.).

- Азиатский (Ф 1.25, 2.75, 3.25 и т.д.). Сумма пари автоматически разбивается на две ставки. Расчет будет зависеть от двух исходов.

Важно! Есть еще фора на три исхода, но суть расчета практически не отличается от европейского дробного гандикапа, где возврат ставки изначально не предусмотрен.

Как рассчитывается плюсовая и минусовая фора в ставках?

Для примера возьмем матч по футбол: Англия Премьер-лига, где 1.12.2021 Вест Хэм Юнайтед принимает у себя в гостях Брайтон энд Хоув Альбион (тут же будут рассмотрены правила расчета и европейской форы):

Что означает фора в ставках на футбол: типы, расчет, примеры

- Плюсовая (Ф1 и Ф2). Если сделана ставка на Ф1 Вест Хэм (+1.5) за коэффициент 1.056, то матч начинается со счетом 1.5:0. Для выигрыша ставки первая команда должна победить, сыграть вничью или проиграть второму клубу не больше чем 1 мяч, иначе пари рассчитают проигрышем. Варианта расчета на дробную фору всего два: выигрыш или проигрыш.

- Минусовая (Ф1 и Ф2). Если сделана ставка на Ф1 Вест Хэм (-1.5) за коэффициент 3.78, то матч начинается со счетом 0:1.5, то есть, вторая команда изначально имеет преимущество. Для выигрыша ставки первая команда должна победить с отрывом минимум 2 гола, во всех остальных моментах будет проигрыш. Варианта расчета два: выигрыш или проигрыш.

Важно! Сейчас были рассмотрены правила расчета для дробной форы.

- Цельный гандикап. Основное отличие от дробной форы на футбол в том, что здесь три варианта расчета с возможностью возврата суммы пари. Если сделана ставка на Ф2 Брайтон (+1.0), то для выигрыша вторая команда должна победить или не проиграть (сыграть вничью). Если второй клуб проигрывает в разницу 1 мяч, то ставка рассчитывается возвратом, если больше (2 и более), то проигрышем.

Азиатская фора в ставках на футбол

При заключении пари ставка разбивается автоматически на две, для примера возьмем все тот же матч и рассмотрим, как правильно рассчитывается Ф1 (-0.25). У некоторых букмекеров такую фору отмечают, как (-0.5, -1.0), допустим, была сделана ставка на 1000 рублей на коэффициент 2.33, разбивается она на две по 500 рублей:

Что означает фора в ставках на футбол: типы, расчет, примеры

- Выигрыш. Вест Хэм Юнайтед должен победить с отрывом минимум 2 мяча. Сумма ставки полностью умножается на коэффициент.

- Частичный выигрыш. Первая команда побеждает с отрывом ровно в 1 гол. В этом случае 500 руб. умножаются на кф.2.33, а остальные 500 руб. рассчитываются возвратом.

- Проигрыш. В матче ничья или побеждает второй клуб.

Знание правил является залогом успешной игры в букмекерской конторе.