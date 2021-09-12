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- Дата:
- Сегодня, 13:15
Букмекерская контора «Бетсити» - релевантный беттинг
Букмекерская контора «Бетсити» располагает должным объемом постоянных клиентов, которые формируют компании имидж одной из самых прибыльных в России. Обилие тематических наград и статусов оправдывает разнообразие линии букмекерской конторы. В материале рассматриваются базовые условия беттинга на площадке конторы «Бетсити».
Оптимизированный беттинг
В четвертом квартале 2020 года букмекерская контора была признана организацией с самой широкой линией. Экспертами были отмечены также высокие коэффициенты. Основные параметры букмекерской конторы в беттинге заключаются в следующем:
- Поддерживается порядка 80 видов ставок, которые отображены на главной странице сайта;
- Виды ставок. Поддерживаются долгосрочные и эксклюзивные ставки, пользующиеся в России высокой релевантностью;
- Комбинированные. Поддерживается формирование ставок по исходу, тоталу.
Ставки типа «Live» представлены в одноименной категории ресурса. Необходимо отметить количество исходов, достигающее 40 единиц в турнирах топового уровня. Показатель маржи в «Live» колеблется от 6,5 до 7,5%.
Букмекерская контора «Бетсити» предлагает заключать пари при внесении минимального депозита в 10 рублей. Лимиты по максимальной ставке могут варьироваться, а допустимый выигрыш с одной ставки не может превышать 5 миллионов рублей.
Реализуется опция по заключению VIP-пари – повышенная сумма ставки. Интегрирован также функционал для выполнения «выкупа» до момента определения исхода. Коэффициент на событие будет колебаться. В процессе беттинга положена уплата налога на выигрыш, что регламентировано законодательством Российской Федерации.
Функционала по беттингу
Главная страница конторы служит для удобного ознакомления с базовыми функциями. Освоение портала может выполняться со стационарной или мобильной версии сайта «Бетсити». Основные элементы площадки, следующие:
1. Авторизационное меню. Применяется для прохождения авторизации или для создания новой учетной игровой записи. Дополнительные опции позволяют восстановить утраченный пароль;
2. Боковая панель. Располагается в левой части главной страницы, отображая доступные спортивные дисциплины;
3. Линия. Служит наиболее функциональным элементом сайта, позволяя ознакомиться с выборкой текущих событий с приведенными коэффициентами;
4. Рекламное объявление. В ячейке продвигаются отдельные турниры, бонусные предложения, регулярные события.
Правая часть сайта служит для формирования ставки по экспрессу с возможностью получения выигрыша по увеличенному коэффициенту.
Более подробно можно ознакомиться у нас на сайте https://vprognoze.ru
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