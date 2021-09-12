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Букмекерская контора «Бетсити» - релевантный беттинг

Букмекерская контора «Бетсити» - релевантный беттинг

 

 

Букмекерская контора «Бетсити» располагает должным объемом постоянных клиентов, которые формируют компании имидж одной из самых прибыльных в России. Обилие тематических наград и статусов оправдывает разнообразие линии букмекерской конторы. В материале рассматриваются базовые условия беттинга на площадке конторы «Бетсити».

 

 

Оптимизированный беттинг

 

 

В четвертом квартале 2020 года букмекерская контора была признана организацией с самой широкой линией. Экспертами были отмечены также высокие коэффициенты. Основные параметры букмекерской конторы в беттинге заключаются в следующем:

 

- Поддерживается порядка 80 видов ставок, которые отображены на главной странице сайта;

- Виды ставок. Поддерживаются долгосрочные и эксклюзивные ставки, пользующиеся в России высокой релевантностью;

- Комбинированные. Поддерживается формирование ставок по исходу, тоталу.

 

 

Ставки типа «Live» представлены в одноименной категории ресурса. Необходимо отметить количество исходов, достигающее 40 единиц в турнирах топового уровня. Показатель маржи в «Live» колеблется от 6,5 до 7,5%.

 

 

  Букмекерская контора «Бетсити» предлагает заключать пари при внесении минимального депозита в 10 рублей. Лимиты по максимальной ставке могут варьироваться, а допустимый выигрыш с одной ставки не может превышать 5 миллионов рублей.

 

Реализуется опция по заключению VIP-пари – повышенная сумма ставки. Интегрирован также функционал для выполнения «выкупа» до момента определения исхода. Коэффициент на событие будет колебаться. В процессе беттинга положена уплата налога на выигрыш, что регламентировано законодательством Российской Федерации.

 

Функционала по беттингу

 

Главная страница конторы служит для удобного ознакомления с базовыми функциями. Освоение портала может выполняться со стационарной или мобильной версии сайта «Бетсити». Основные элементы площадки, следующие:

 

1. Авторизационное меню. Применяется для прохождения авторизации или для создания новой учетной игровой записи. Дополнительные опции позволяют восстановить утраченный пароль;

 

2. Боковая панель. Располагается в левой части главной страницы, отображая доступные спортивные дисциплины;

 

3. Линия. Служит наиболее функциональным элементом сайта, позволяя ознакомиться с выборкой текущих событий с приведенными коэффициентами;

 

4. Рекламное объявление. В ячейке продвигаются отдельные турниры, бонусные предложения, регулярные события.

 

Правая часть сайта служит для формирования ставки по экспрессу с возможностью получения выигрыша по увеличенному коэффициенту.
Более подробно можно ознакомиться у нас на сайте https://vprognoze.ru

 

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19 - 26 сентября 2021

World Championships

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • Arciv
    Мигель Анхель Лопес - победите ... (11)
    Arciv-Фото
    Цитата: Earl57
    Ну, например, в 2019 на разделке на ПН Берналь занял 6-е место, а Хейг - 24-е. Разница была почти в минуту.
    Берналь и чемпионом был на чемпионате в Колумбии, и призером. В здоровом состоянии разделка у него на вполне приличном уровне. До Ганны, Денниса или Ван Арта ему далеко конечно, но в сравнении с неспециалистами этой дисциплины очень достойная.
    Берналь заслужил подиум,налебпь обойдёт обоих! Хоть и Лопес не плох
  • Earl57
    Мигель Анхель Лопес - победите ... (11)
    Earl57-Фото
    Ну, например, в 2019 на разделке на ПН Берналь занял 6-е место, а Хейг - 24-е. Разница была почти в минуту.
    Берналь и чемпионом был на чемпионате в Колумбии, и призером. В здоровом состоянии разделка у него на вполне приличном уровне. До Ганны, Денниса или Ван Арта ему далеко конечно, но в сравнении с неспециалистами этой дисциплины очень достойная.
  • salomon
    Мигель Анхель Лопес - победите ... (11)
    salomon-Фото
    Цитата: Earl57
    Тоько сам Хейг всего на 7 сек опережает Берналя, который не только в горах лучше, но и в разделке. И 4-е место Хейга под большим вопросом...
    Ну в общем, за 3-е место ещё будет битва

    А лучше ли Берналь в разделке? У меня большие сомнения
  • Earl57
    Мигель Анхель Лопес - победите ... (11)
    Earl57-Фото
    Тоько сам Хейг всего на 7 сек опережает Берналя, который не только в горах лучше, но и в разделке. И 4-е место Хейга под большим вопросом...
  • salomon
    Мигель Анхель Лопес - победите ... (11)
    salomon-Фото
    Цитата: velodoctor
    Уровень держит супермен.  Но будет разделка и вспоминая его проигрыш на 30км 6+ минут на туре в том году, подум еще не гарантирован. 
    Сторер хорош, техничен, думаю на Ломбардии да и ЧМ может себя показать. 
    Может ли Хейг привезти Супермену 1минуту 43 секунды на разделке? Думаю,может! Стенок не будет, а те подьёмы можно проходить на солидной передачи. А это значит, что эта разделка подходит Хейгу больше чем Лопесу.
  • Серафим
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (30)
    Серафим-Фото
    Да просто то, что реально только 4 место. Но если кто-то из вышестоящих не впишется в рамки дорожного покрытия, то место повыше может и освободиться.
    А Вы что подумали (если подумали)?
  • Earl57
    Тур Бенилюкса-2021. Этап 4 (2)
    Earl57-Фото

    Вполне предсказуемый сход. 82-е место в генерале с отставанием в три с половиной минуты. Там убегай не убегай, а победы в гонке все равно не будет. Для поддержания имиджа лучше сойти, сославшись на проблемы с желудком. Он же не Вансевенант какой-нибудь или Пидкок, которые довольствуются местами в восьмом десятке ГК. Но в ГК на Вуэльте...
    Сход не первый, и увы не последний. С гонками высшей категории у Ремко дела совсем не идут. Победы из разряда "По три, но мелкие. Ну очень мелкие. Но по три." "По пять, но крупные" не получается...

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (42)
    Earl57-Фото

    Команда Uno-X сообщила о подписании нового улучшенного контракта с братьями-близнецами:

    The Twins have confirmed their trust in this project by inking an improved pro contract for the next 3 years.

    Фишка в том, что предыдущий контракт был подписан в середине мая этого года и его действие начиналось 1 января 2022 г.  И братья неопрофи. То есть улучшают еще не начавшийся контракт. Первый профессиональный контракт. Похоже что братьям стали делать заманчивые предложения, от которых трудно отказаться. Но молодые викинги все-таки отказались))

    К слову, тот брат, который в куртке, так заряжал в горах, что колумбийцы и эквадорцы отлетали с тихим визгом)) 

  • velodoctor
    Мигель Анхель Лопес - победите ... (11)
    velodoctor-Фото

    Уровень держит супермен.  Но будет разделка и вспоминая его проигрыш на 30км 6+ минут на туре в том году, подум еще не гарантирован. 

    Сторер хорош, техничен, думаю на Ломбардии да и ЧМ может себя показать. 

  • velodoctor
    Тур Бенилюкса-2021. Этап 4 (2)
    velodoctor-Фото

    Ремко из-за проблем с животом не стартует сегодня. Жаль, ожидал от него побега в стиде Веленса молодого, хотя  можно говорить уже в стиле Ремко. Некоторые его тут "подхейчивают", мне он симпатичен, пускай он орёт на механиков, ведет себя нелепо, от этого только интереснее. biggrin

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