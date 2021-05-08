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Играть в Техасский Холдем следует начинать с изучения основ!

 Играть в Техасский Холдем следует начинать с изучения основ!

 

 

Покер сумел заслужить лучшую репутацию среди азартных развлечений. Основная причина тому — специфические правила, благодаря которым исход игры во многом зависит от самого покериста, а не от случая. Самой популярной покерной дисциплиной является Техасский Холдем.

 

Играть в Техасский Холдем следует начинать с изучения основ!

 

 

 

Что важно знать перед игрой?

 

 

Было бы глупо садиться за стол, не выучив хотя бы базовой теории. Коротко суть игры можно изложить следующим образом:

 

- участникам раздают по две личные карты;

- в течение трех раундов, сменяющихся торгами, на стол кладут 5 общих карт;

- во время торгов делают ставки;

банк получает участник с сильнейшей комбинацией.

 

 В самом начале стоит определиться с типом игры: лимитный, пол-лимитный, безлимитный. Получая на руки карты, участники должны собрать лучшую комбинацию, состоящую из 5 из них. Карты, выложенные на борд обязательно используются для составления руки, а вот карманные — не всегда.

 

Игрок совершает одно из пяти допустимых действий:

 

- фолд — отказаться от ставки и дальнейшего участия;

- бет — сделать ставку;

- колл — сдать в банк количество фишек, равное ходу предыдущего участника;

- чек — пропустить ход;

- рейз — сделать взнос выше, чем у соперника.

 

Игроки по очереди разбирают все действия и не могут повторяться.

 

Игровые раунды определяются как префлоп, флоп, терн, ривер, скрытие.

 

Также советуем посетить различные сайты посвященные покеру. Вот, скажем, на https://poker.ua/onlajn-poker-tehasskij-holdem/ можно почерпнуть основные знания о том, с чего начать играть в Техасский Холдем. Есть статьи посвященные детально более конкретным аспектам игры.

 

 

Лучшее место для практики

 

Конечно, главная цель любого покериста — заработок. Но стоит ли новичкам бросаться в реальный бой. Считаем, что это весьма неблагоразумно. Прежде всего следует на практике проверить изученный теоретический материал, не тратя деньги. Благо, в современном мире возможностей хватает. 

 

Наименее затратный, но легкий вариант — скачать обычные покерные приложения из Плеймаркета. Обычно это сюжетные игры, где необходимо продвигаться по уровням, а на выигрыши прокачивать город и персонажей. Также нередко люди предпочитают игровые приложения в социальных сетях.

 

Пожалуй, наиболее перспективным решение станет тренировка в настоящем покерном руме.  Конечно, скорее всего потребуется пройти регистрацию. Зато откроется доступ к демо режиму и фрироллам. В демо долго тренироваться не выйдет: спустя некоторое время попросят перейти к ставкам на деньги или докупить фишки. Фрироллы на таком фоне выглядят весьма впечатляюще. Во-первых, там вы встретитесь с реальными людьми. Во-вторых, платить за вход не нужно. В-третьих, такие турниры в больших румах стартуют десятками на день. В-четвертых, приз за победу во фрироллах — настоящие деньги! Хотя, суммы очень маленькие. Но тренировка будет отличная.

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • dyneema
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (5)
    dyneema-Фото
    Вот согласен! Не помню столько побед отрыва, когда пелотон клал такой вот таежный прибор на всю эту суету, и ехал свою какую-то гонку... Будет переполох, если Берналь сломается завтра-послезавтра, и еще хапнет на разделке минут 5 относительно догоняющих.
  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (5)
    velodoctor-Фото

    Да при таком подъезде, ещё и перед решающими этапам, что-то изображать там, где ничего отыграть почти невозможно смысла не было. Петя тоже не ищет сложных путей, просто доезжает, бережёт видимо силы на тур. Интересно осилит тур Швейцарии свой любимый ещё. 

  • AlGalgalim
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (5)
    AlGalgalim-Фото
    Очень за генеральщиков волновался, что в лимит времени не впишутся. Но обошлось?
  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Полное неуважение пелотона и генеральщиков. 15 км или 20 минут отставания это уже перебор. Только бокалов с шампанским и разноцветных шариков не хватало для праздничной картинки.
  • RVL
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (5)
    RVL-Фото

    классная развязка. такая дуэль захватывающая.

    классик vs раздельщик

    Браво, Бетиоль!

  • zhekinson
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (9)
    zhekinson-Фото

    Цитата: motte
    Каванья совсем почему-то не видно было до сих пор.

    ну вот,Вы практически угадали победителя сегодняшнего этапа,жаль силёнок Реми не хватило,теперь у Квиков вся надежда на Алмейду.

  • nightbuster33
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (52)
    nightbuster33-Фото
    Я не удивлен красной оценкой моего комментария. Ну, во-первых,этот комментарий я взял, ради шутки,из сайта"Фан-сайт команды Астана" под ником указанным первым в моем предыдущем комментарии.А под вторым ником он проходит на вашем сайте. "Нуреке"- так в Казахстане,казахи,уважительно называют младшие- старшго,старшие- уважаемого человека не зависимо от возраста.Нуреке- это первый президент Казахстана,сейчас Секретарь Совета Безопасности Нурсултан Абишевич Назарбаев,который, в свое вреемя, дал добро на создание профессиональной велокоманды "Астана". Апосле статьи "Винокурова едва не попросили из Astana-Primer Tech" -я ошарашен.
  • APXEOLOG
    Джулио Чикконе сошёл с Джиро д ... (1)
    APXEOLOG-Фото
    Джиро потерь, сколько гонцов попадающих в 10ку сошло...
  • RVL
    Ремко Эвенепул не выйдет на ст ... (11)
    RVL-Фото
    и Вам браво!
  • RVL
    Ремко Эвенепул не выйдет на ст ... (11)
    RVL-Фото
    выставил неготового бойца
    на неподготовленную командой гонку,
    с ошибочным планом на нее,
    после длительного восстановления
    после сложной травмы...
    а он еще и падать начал...

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