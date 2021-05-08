Играть в Техасский Холдем следует начинать с изучения основ!

Покер сумел заслужить лучшую репутацию среди азартных развлечений. Основная причина тому — специфические правила, благодаря которым исход игры во многом зависит от самого покериста, а не от случая. Самой популярной покерной дисциплиной является Техасский Холдем.

Что важно знать перед игрой?

Было бы глупо садиться за стол, не выучив хотя бы базовой теории. Коротко суть игры можно изложить следующим образом:

- участникам раздают по две личные карты;

- в течение трех раундов, сменяющихся торгами, на стол кладут 5 общих карт;

- во время торгов делают ставки;

банк получает участник с сильнейшей комбинацией.

В самом начале стоит определиться с типом игры: лимитный, пол-лимитный, безлимитный. Получая на руки карты, участники должны собрать лучшую комбинацию, состоящую из 5 из них. Карты, выложенные на борд обязательно используются для составления руки, а вот карманные — не всегда.

Игрок совершает одно из пяти допустимых действий:

- фолд — отказаться от ставки и дальнейшего участия;

- бет — сделать ставку;

- колл — сдать в банк количество фишек, равное ходу предыдущего участника;

- чек — пропустить ход;

- рейз — сделать взнос выше, чем у соперника.

Игроки по очереди разбирают все действия и не могут повторяться.

Игровые раунды определяются как префлоп, флоп, терн, ривер, скрытие.

Также советуем посетить различные сайты посвященные покеру. Вот, скажем, на https://poker.ua/onlajn-poker-tehasskij-holdem/ можно почерпнуть основные знания о том, с чего начать играть в Техасский Холдем. Есть статьи посвященные детально более конкретным аспектам игры.

Лучшее место для практики

Конечно, главная цель любого покериста — заработок. Но стоит ли новичкам бросаться в реальный бой. Считаем, что это весьма неблагоразумно. Прежде всего следует на практике проверить изученный теоретический материал, не тратя деньги. Благо, в современном мире возможностей хватает.

Наименее затратный, но легкий вариант — скачать обычные покерные приложения из Плеймаркета. Обычно это сюжетные игры, где необходимо продвигаться по уровням, а на выигрыши прокачивать город и персонажей. Также нередко люди предпочитают игровые приложения в социальных сетях.

Пожалуй, наиболее перспективным решение станет тренировка в настоящем покерном руме. Конечно, скорее всего потребуется пройти регистрацию. Зато откроется доступ к демо режиму и фрироллам. В демо долго тренироваться не выйдет: спустя некоторое время попросят перейти к ставкам на деньги или докупить фишки. Фрироллы на таком фоне выглядят весьма впечатляюще. Во-первых, там вы встретитесь с реальными людьми. Во-вторых, платить за вход не нужно. В-третьих, такие турниры в больших румах стартуют десятками на день. В-четвертых, приз за победу во фрироллах — настоящие деньги! Хотя, суммы очень маленькие. Но тренировка будет отличная.