Как делать ставки на настольный теннис — простые рекомендации новичкам

Настольный теннис — достаточно недооцененный бетторами вид спорта. Но все же существует определённая аудитория пользователей БК Париматч, которые делают только ставки на настольный теннис, неплохо зарабатывая при этом. Благодаря высокой динамичности пинг-понг является одной из лучших дисциплин для ставок live. Интересно, что по статистике только 25% общего времени матча составляет чистая игра, а большая часть времени уходит на смену сторон соперниками, отдых, постукивание мячом перед подачей. Количество сетов и манера игры спортсменов определяет длительность матча, которая может составлять от 20 минут до полутора часов.

Особенности пари на пинг-понг в БК Париматч

Стандартный набор рынков на настольный теннис представлен пари на исход матча/партии (П1, П2), тоталы, фору и чет/нечет. При этом ничья не может быть итоговым результатом встречи. Среди других особенностей данного вида спорта:

- отсутствие влияния погодных условий;

- разный формат встреч (по регламенту соревнований матч может продолжаться до трёх или четырех побед в сетах);

- простота прогнозирования (особенно в одиночных играх)!

Кроме этого в настольном теннисе отсутствует фактор подачи, ведь результаты встречи во многом зависят от манеры игры отдельных соперников.

Какие факторы нужно учитывать при проведении предматчевого анализа

Чтобы добиться успеха в ставках на настольный теннис, вам также потребуется провести качественный предматчевый анализ и изучить правила выбранного турнира. Бетторам необходимо проанализировать рейтинг соперников, а также их текущую форму, что позволит подобрать эффективную стратегию ставок. Также важно учитывать значимость турнира, ведь на соревнованиях с высоким статусом вероятность сенсации практически нулевая.

Стиль игры соперников — еще один важный фактор, который нужно учитывать при составлении прогноза на предстоящий матч. Анализировать его достаточно сложно и от беттора требуется немало терпения, но все же без этого невозможно делать выигрышные ставки.

На результаты спортсменов в матче способны повлиять не только события профессиональной, но и личной жизни. Травма, развод или судебные разбирательства способны негативно повлиять на психологический настрой теннисиста и помешать ему одержать победу в матче.