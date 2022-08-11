Все, что известно про Тур Британии-2022

Уже есть некоторые детали велогонки 2022 года, которая регулярно устраивается в Великобритании. Предстоящее событие является 18-ым по счету. Старт будет дан в Абердине 4 сентября 2022 года и закончится марафон 11 сентября на острове Уайт.

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Этап #1 – старт 4 сентября. Маршрут от Абердина до Горнолыжного центра Гленши

Абердин является третьим шотландским городом, который принимает Тур Британии, и в этом году впервые гонка будет включать в себя финиш на вершине непосредственно в день открытия.

Участникам придется преодолеть путь в 9,1 км по старой военной дороге от деревушки Auchallater до самого горнолыжного центра Гленши.

Этап #2 – старт 5 сентября. Маршрут от города Хоик до Дунса

Участники Тура Британии отправятся к границам Шотландии в восьмой раз. Завершится второй этап на фоне Музея автоспорта, носящего имя известного двукратного чемпиона мира Формулы-1 Джима Кларка.

Этап #3 – старт 6 сентября. Маршрут от города Дарем до Сандерленда

Пелотон отправится на этом этапе в Англию и будет двигаться на запад через северную часть заповедника, после чего вернется через город Дарем прямо в Сандерленд.

Этап #4 – старт 7 сентября. Маршрут от округа Редкар в парк Данкомб

Финиш четвертого этапа будет приурочен к возвращению гонки в Северный Йоркшир спустя продолжительные 13 лет. За последние 30 км маршрута участникам придется преодолеть несколько серьезных участков, общей продолжительностью в 4 км с подъемом в 10% один и 6% другой. Безусловно, этот день станет значимым для всех и позволит определить явных фаворитов.

Этап #5 – старт 8 сентября. Маршрут от Уэст-Бриджфорд до Мансфилд

Особенность пятого этапа в том, что он будет единственным, когда гонщикам придется преодолеть восхождение менее чем на 2 км. Маршрут этого этапа завершится с противоположной стороны от места, где в 2018 году Иэн Стэннард одержал триумфальную победу.

Этап #6 – старт 9 сентября. Маршрут от города Тьюксбери до Глостера

Этот этап в рамках Тура будет посвящен фанатам, так как места старта и финиша находятся на расстоянии 10 миль друг от друга. Гонщикам удастся насладится впечатляющими холмами Котсуолдс, а финишируют они в историческом районе города Глостер, доках расположенных на северном слиянии реки Северн с Глостером и каналом Шарпнесс.

Этап #7 – старт 10 сентября. Маршрут от Вест-Бэй до города Ферндаун

Предпоследний этап Тура Британии продемонстрирует красоты региона Дорсета с золотыми скалами Вест-Бэйя, расположенными до самого Ферндауна.

Этап #8 – старт 11 сентября. Маршрут до меловых скал Нидлс на острове Уайт

Завершающий этап Тура станет самым грандиозным событием для острова Уайт. Напряженным моментом будет двухкилометровый подъем на холм Теннисон Даун, где на финальных 400 метрах градиент достигнет 10%.