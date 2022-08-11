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Все, что известно про Тур Британии-2022

Все, что известно про Тур Британии-2022

 

  Уже есть некоторые детали велогонки 2022 года, которая регулярно устраивается в Великобритании. Предстоящее событие является 18-ым по счету. Старт будет дан в Абердине 4 сентября 2022 года и закончится марафон 11 сентября на острове Уайт.

 

Все, что известно про Тур Британии-2022

 

 

Пока еще есть время насобирать денег на поездку в качестве болельщика, а заодно и туриста. Как вариант, попробовать свои силы в онлайн покере, эта игра позволяет освоиться новичкам, играя фрироллы без депозита и формировать свой банкролл не вкладывая собственные деньги в игру.

 

Этап #1 – старт 4 сентября. Маршрут от Абердина до Горнолыжного центра Гленши

  Абердин является третьим шотландским городом, который принимает Тур Британии, и в этом году впервые гонка будет включать в себя финиш на вершине непосредственно в день открытия.

Участникам придется преодолеть путь в 9,1 км по старой военной дороге от деревушки Auchallater до самого горнолыжного центра Гленши.

 

Этап #2 – старт 5 сентября. Маршрут от города Хоик до Дунса 

 

Участники Тура Британии отправятся к границам Шотландии в восьмой раз. Завершится второй этап на фоне Музея автоспорта, носящего имя известного двукратного чемпиона мира Формулы-1 Джима Кларка.

 

Этап #3 – старт 6 сентября. Маршрут от города Дарем до Сандерленда

 

Пелотон отправится на этом этапе в Англию и будет двигаться на запад через северную часть заповедника, после чего вернется через город Дарем прямо в Сандерленд.

 

Этап #4 – старт 7 сентября. Маршрут от округа Редкар в парк Данкомб

 

Финиш четвертого этапа будет приурочен к возвращению гонки в Северный Йоркшир спустя продолжительные 13 лет. За последние 30 км маршрута участникам придется преодолеть несколько серьезных участков, общей продолжительностью в 4 км с подъемом в 10% один и 6% другой. Безусловно, этот день станет значимым для всех и позволит определить явных фаворитов.

 

Этап #5 – старт 8 сентября. Маршрут от Уэст-Бриджфорд до Мансфилд

 

Особенность пятого этапа в том, что он будет единственным, когда гонщикам придется преодолеть восхождение менее чем на 2 км. Маршрут этого этапа завершится с противоположной стороны от места, где в 2018 году Иэн Стэннард одержал триумфальную победу.

 

Этап #6 – старт 9 сентября. Маршрут от города Тьюксбери до Глостера

 

Этот этап в рамках Тура будет посвящен фанатам, так как места старта и финиша находятся на расстоянии 10 миль друг от друга. Гонщикам удастся насладится впечатляющими холмами Котсуолдс, а финишируют они в историческом районе города Глостер, доках расположенных на северном слиянии реки Северн с Глостером и каналом Шарпнесс.

 

Этап #7 – старт 10 сентября. Маршрут от Вест-Бэй до города Ферндаун

 

Предпоследний этап Тура Британии продемонстрирует красоты региона Дорсета с золотыми скалами Вест-Бэйя, расположенными до самого Ферндауна.

Этап #8 – старт 11 сентября. Маршрут до меловых скал Нидлс на острове Уайт

 

Завершающий этап Тура станет самым грандиозным событием для острова Уайт. Напряженным моментом будет двухкилометровый подъем на холм Теннисон Даун, где на финальных 400 метрах градиент достигнет 10%.

 

 

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Комментарии

  • AlpenFlow
    Tour of Leuven - Memorial Jef ... (2)
    AlpenFlow-Фото
    А по какой причине половина пелотона не финишировала?
  • SportSpirit
    Хуан Аюсо продлил контракт с в ... (4)
    SportSpirit-Фото

    На испанской однодневке, которую Аюсо на днях выиграл от Боры ехали Хиндли-Келдерман-Бухман-Конрад, много крепких середнячков пелотона и мотивированных испанцев во главе с Вальверде. Так что победа вполне соотвествует статусу "first world tour". 

     

    Да, самый длинный контракт в пелотоне. Но, возможно, шейхам нужно "слить" много денег именно сейчас) бизнес, ничего личного. 

  • reforg34
    Tour of Leuven - Memorial Jef ... (2)
    reforg34-Фото

    Бельгиец самый незаслуженный гонщик в пелотоне. Гоняется 5 дней в году и то не ставят его в качестве грегари как он того заслуживает, а сразу дают капитанить. Видимо есть связи в высших эшелонах команды. И то всего несколько побед. Дайте условному Квятковскому или Боднару возможность также быть всегда капитанами, те без проблем привезут в 10 раз больше побед.
    Зря Сэр Брэдли Виггинс ему отдал свой заслуженный рекорд. На месте ЮСИ надо было давно забрать у бельгийца и отдать Виггинсу, ну или на крайняк Томасу. Т.к. у них на треке каких только достижений нет(золотые медали в ОИ, ЧМ,и.т.д.) в отличие от бельгийца.

  • _DeKKeR_
    Хуан Аюсо продлил контракт с в ... (4)
    _DeKKeR_-Фото
    Один из самых перспективных гонщиков пелотона, если не самый) Компания там была внушительная) Может через пару лет это Погачар будет ему помогать, а не он) Даже жаль, что они в одной команде оказались)
  • RVL
    Хуан Аюсо продлил контракт с в ... (4)
    RVL-Фото

    Ещё одного генерала будут растить эмираты.

    И как опция-помощник погачару

  • Earl57
    Хуан Аюсо продлил контракт с в ... (4)
    Earl57-Фото

    И где фанаты Аюсо? Почему не комментируют эту новость. Тем более что он наконец одержал первую "взрослую" победу. Гонка махонькая, местячковая, категории 1.1, но победа же!

  • litxaa
    Жуан Алмейда – победитель 5 эт ... (3)
    litxaa-Фото

    А Лопес едет Вуэльту?

  • Earl57
    Арно Демар – победитель 7 этап ... (15)
    Earl57-Фото
    Араону Гейту 31 год и он никогда не гонялся за команду высшего дивизиона. Даже в проконти был очень недолго...
    Адаму не команду надо менять, а агентство. Тогда и зарплата хорошая будет.
    Зы, посмотрела кто агент у Мартинеса. Джузеппе Аккуардо. А это значит помимо Инеоса только Мовистар или Астана. EF балансирует на грани вылета в проконти, как и Мовистар, кстати. И зачем это Дани? Еще про Бору разговоры были. Но там Игита и Власов.
  • Velolife
    Трансферные новости пелотона-2 ... (46)
    Velolife-Фото

    Цитата: Velolife
    Lisa Brennauer уходит в отставку. Lorena Wiebes, в свою очереь, прекращает контракт с Team DSM и переходит в Team SD Worx. Пока на 3 года.

    Кто же эта недовольная троица?



    Цитата: Velolife
    Думете, в будущем сезоне ASO раздвинет TdF & TdF Femmes? TdF & TdF Femmes? ИМХО, нет. Money, money, it's so funny in the cycling world! К тому же, на фоне борьбы Tadej Poga?ar и Jonas Vingegaard. Или более сублированно: UAE Team Emirates и Jumbo-Visma.

  • velodoctor
    Жуан Алмейда – победитель 5 эт ... (3)
    velodoctor-Фото

     Дизельный стиль езды португальца мне нравится, надеюсь проявит себя на Вуэльте и не попадет под Погачара. 

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