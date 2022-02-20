Тур де Франс 2022: фавориты и ставки на гонку с фрибетом

Используя фрибет от букмекеров, можно безопасно сделать ставку на Тур де Франс 2022, который пройдет первого июля. В этом материале расскажем, кто считается фаворитом гонки, и как заключить на нее пари.

Фрибет от букмекерских контор – что это?

Легальные букмекеры России активно поощряют игроков акциями и различными бонусами. Один из самых востребованных и популярных подарков, это фрибет, который доступен как новым, так уже и зарегистрированным пользователям, сообщает fanday.net.

Преимущества, которыми владеет фрибет от букмекеров, следующие:

- Возможность делать ставку без вложения собственных денег;

- Отсутствие рисков;

- Возможность получить деньги на основной баланс, не проводя депозит.

При этом использовать фрибет можно на любую дисциплину, включая велоспорт. Дальше разбираем линию, которую букмекеры открыли на предстоящий Тур де Франс.

Кто фаворит Тур де Франс 2022?

Несмотря на то, что до элитной гонки еще больше четырех месяцев, аналитики уже определили главных фаворитов Тур де Франс 2022. Согласно обнародованным котировкам, фаворитом 109 этапа является Тадей Погачар.

На данный момент ставки на успех словенского велогонщика принимаются с коэффициентом 2,42. Такое пари можно заключить, используя вышеописанный фрибет букмекеров.

Вторую строчку в актуальном рейтинге занимает Примож Роглич. Вероятность успеха еще одного представителя Словении оценивается котировкой 3,46. Таким образом аналитики выделяют двух очевидных фаворитом, чьи шансы на триумф существенно выше, нежели у других участников гонки.

К примеру, третьим в списке идет Йонас Вингегор с коэффициентом 7,50. Также в первую пятерку лидеров попали Герант Томас (16,25) и Эган Берналь (20,50). Но теперь, когда Эган Берналь только начинает восстановление после тяжелейшей травмы, полученной на тренировке во время столкновения с автобусом, он выбывает из ряда претендентов.

Немного цифр

Напомним, что в прошлом году жёлтую майку Тур де Франс забрал Тадей Погачар, вторым оказался Йонас Вингегор, а замкнул тройку лидеров Ричард Карапас. По ходу проведения трёхнедельной гонки велосипедисты показали среднюю скорость 41,16 км/ч, а до финиша доехал 141 гонщик из 184 стартовавших.

Тур де Франс-2022 стартует первого июля в Копенгагене, а завершится гонка 24 июля в Париже, общая протяжённость дистанции составит 3328 км. Призовой фонд Тур де Франс-2022 составит 2,3 миллиона евро, включая 500 000 евро победителю генеральной классификации.