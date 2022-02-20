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Тур де Франс 2022: фавориты и ставки на гонку с фрибетом

Тур де Франс 2022: фавориты и ставки на гонку с фрибетом

 

 

  Используя фрибет от букмекеров, можно безопасно сделать ставку на Тур де Франс 2022, который пройдет первого июля. В этом материале расскажем, кто считается фаворитом гонки, и как заключить на нее пари.

 

Фрибет от букмекерских контор – что это?

Легальные букмекеры России активно поощряют игроков акциями и различными бонусами. Один из самых востребованных и популярных подарков, это фрибет, который доступен как новым, так уже и зарегистрированным пользователям, сообщает fanday.net.

Преимущества, которыми владеет фрибет от букмекеров, следующие:

 

- Возможность делать ставку без вложения собственных денег;

- Отсутствие рисков;

- Возможность получить деньги на основной баланс, не проводя депозит.

 

При этом использовать фрибет можно на любую дисциплину, включая велоспорт. Дальше разбираем линию, которую букмекеры открыли на предстоящий Тур де Франс.

 

Кто фаворит Тур де Франс 2022?

 

  Несмотря на то, что до элитной гонки еще больше четырех месяцев, аналитики уже определили главных фаворитов Тур де Франс 2022. Согласно обнародованным котировкам, фаворитом 109 этапа является Тадей Погачар.

  На данный момент ставки на успех словенского велогонщика принимаются с коэффициентом 2,42. Такое пари можно заключить, используя вышеописанный фрибет букмекеров.

 

  Вторую строчку в актуальном рейтинге занимает Примож Роглич. Вероятность успеха еще одного представителя Словении оценивается котировкой 3,46.   Таким образом аналитики выделяют двух очевидных фаворитом, чьи шансы на триумф существенно выше, нежели у других участников гонки.

 

К примеру, третьим в списке идет Йонас Вингегор с коэффициентом 7,50. Также в первую пятерку лидеров попали Герант Томас (16,25) и Эган Берналь (20,50). Но теперь, когда Эган Берналь только начинает восстановление после тяжелейшей травмы, полученной на тренировке во время столкновения с автобусом, он выбывает из ряда претендентов.

 

Немного цифр

 

  Напомним, что в прошлом году жёлтую майку Тур де Франс забрал Тадей Погачар, вторым оказался Йонас Вингегор, а замкнул тройку лидеров Ричард Карапас. По ходу проведения трёхнедельной гонки велосипедисты показали среднюю скорость 41,16 км/ч, а до финиша доехал 141 гонщик из 184 стартовавших.

 

 Тур де Франс-2022 стартует первого июля в Копенгагене, а завершится гонка 24 июля в Париже, общая протяжённость дистанции составит 3328 км. Призовой фонд Тур де Франс-2022 составит 2,3 миллиона евро, включая 500 000 евро победителю генеральной классификации.

 

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Комментарии

  • Колёсник
    Марк Кэвендиш – победитель 2 э ... (1)
    Колёсник-Фото
    Опыт - плюс 5 км/ч к скорости Комментарий Филипсена - огонь :)
  • Sezar
    Ремко Эвенепул – победитель Во ... (13)
    Sezar-Фото

    Я говорю о потенциале. А когда и если он возьмет то, что возьмет, сравнивать будет поздно, нужно будет просто считать.

  • RVL
    Ремко Эвенепул – победитель Во ... (13)
    RVL-Фото
    На гт его надо смотреть, преждевременно с Мигелем ровнять.
  • Sezar
    Ремко Эвенепул – победитель Во ... (13)
    Sezar-Фото

    Я думаю, что грантуры - это вполне его. И вроде не особо сомневался в этом. Да, не профилирующее, но то, что вполне поддается наработке.

    По потенциалу я не считаю Ремко ниже Индурайна. Даже после травмы. Но и соперники ему достались сверхсерьезные. Так что если проблемы с травмой он решит, то войдет в топ-генералов. Как минимум.

  • RVL
    Ремко Эвенепул – победитель Во ... (13)
    RVL-Фото
    А чем Иоханнес , то не зашёл?)))
  • vadi
    Тур ОАЭ-2022. Этап 2. Результа ... (12)
    vadi-Фото

    Цитата: Astanaforever
    А насчет Кэва, хватит постить чушь про корм. Он великий спортсмен не нуждающийся в прикормке.

     

    > А насчет Кэва, хватит постить чушь про корм. Он великий спортсмен не нуждающийся в прикормке.

     

    То, что он без прикормки уже ничего ничего не может было очевидно два-три года назад, до его возвращения в квикстеп.  а с возвращением  на престарелого пенсионера-спринтера снизошла вторая молодость.  Верьте в чудеса.

  • motte
    Ремко Эвенепул – победитель Во ... (13)
    motte-Фото
    Я в шутку сказал о мышцах, но вы же сами понимаете, что гт это не его, или он Индурайн с его, богом данной ему, сердечно - сосудистой системой?
  • Earl57
    Ремко Эвенепул – победитель Во ... (13)
    Earl57-Фото
    Напрягает? Нисколько, просто интересно. В любом случае побеждает тот кто может это сделать в данный конкретный момент, а не тот, кто нравится. И не тот, кто должен это сделать по чьим-то понятиям.
    А иногда получается как с тем господином, который утверждал что Ката Бланка Ваш плохо выступила на чемпионате мира потому что перешла в большую шоссейную команду и велокросс ее больше не интересует. В итоге выяснилось, что она заразилась ковидом на ЧМ и плохо себя чувствовала. Человек теорию выстроил, а оказался банальный по нынешним временам ковид...
    Вон в биатлоне Йося весь сезон едва ноги волочил по его меркам. Все говорили что он сдулся и пошел и на спад. А он в Пекине больше всех золотых медалей огреб, и не только среди биатлонистов, но и всех спортсменов на этой олимпиаде вообще. Вот вам и прогнозы.
  • velodoctor
    Тур ОАЭ-2022. Этап 2. Результа ... (12)
    velodoctor-Фото

    Молодец британец, вроде никогда за него не болел, но сейчас радостно.

  • Sezar
    Ремко Эвенепул – победитель Во ... (13)
    Sezar-Фото

    Ну это ж интересно просто. А что дает? Гретцки говорил, что ему неинтересно где сейчас шайба, важно узнать где она скоро будет.

    А почему вас это так напрягает?



    Цитата: motte
    Вот его стихия, как говорилось ранее, но не гт, для гт у него слишком много мышц-:) 

    Я больше опасаюсь рецидива травмы, все ли будет в порядке со спиной?

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3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
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5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
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