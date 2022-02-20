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Ричи Порт мечтает проехать Джиро д'Италия-2022 в свой последний сезон в профессионалах

Ричи Порт о планах на, возможно, последний сезон в профессиональном шоссейном велоспорте

 

 

  Возможно, в 2022 году Ричи Порт завершит свою карьеру. Пока что его окончательная гоночная программа неизвестна, но велогонщик поделился своими ближайшими планами на этот год. Сезон Ричи Порт начнет с фестиваля велоспорта в Сантосе.

 

  Велогонка начнется 20-го февраля 2022 года и продлится до 26-го февраля. Спортивные эксперты сайта ODDS отдают предпочтение велогонщику Ремко Эвенепулу и оценивают вероятность его победы в 45%. На сайте ODDS есть множество различных рубрик. Найти рубрику с актуальными прогнозами на матчи по футболу можно на сайте odds.ru.

 

  Прибавив к списку достижений победу на Критериуме Дофине в этом сезоне, в следующем году Ричи Порт попробует побороться за титул «Короля двух морей» на Тиррено-Адриатико. За свою карьеру австралийский велогонщик был двукратным победителем Париж-Ниццы, победителем Вуэльты Каталонии, Тура Швейцарии, Тура Романдии. Участие в Тиррено-Адриатико в марте станет подготовкой к Джиро д’Италия-2022. В этом году Ричи Порт проехал свой 11-й Тур де Франс и сказал, что он был последним в карьере.

 

 

  В интервью 7news.com.au Ричи Порт рассказал: «Единственное, что команда он меня ждёт, чтобы я в полной мере насладится последним сезоном. Это и мой план. В любом случае, я хочу продолжать борьбу, иначе сезон станет просто тратой времени для нашей семьи. План мечты, если бы смог замкнуть круг, проехав Джиро. Я всегда наслаждался этой гонкой».

 

  После завершения карьеры велогонщика Ричи Порту нужно будет подумать о том, чем он мог бы заняться в будущем. Вероятно, он вместе со своей семьей переедет в Австралию. Однако у Ричи Порта есть идеи о том, в каком направлении он хотел бы двигаться дальше.

 

 "Приятно быть впереди на велогонках в 36 лет, когда мои соперники – эти невероятно талантливые молодые ребята. Когда через десять лет буду пересматривать Тур, смогу сказать сыну и дочке, что выступал с этими ребятами.

 Я мог бы помогать юным и талантливым велогонщикам переехать в Европу, используя те связи, что у меня сейчас есть. Могу помогать детям, которые ускользнули от тисков системы. Наверное, эту роль хотел бы играть в велоспорте”, — рассказывает Ричи Порт.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Ваут ван Арт и Том Пидкок об э ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Ван Арт впечатляет. То, что он выдал в велокроссе в последних гонках, учитывая его невероятный сезон на шосссе... Нет слов. 

  • uran
    Ваут ван Арт – победитель гонк ... (9)
    uran-Фото
    Похоже одним претендентом на ЧМ меньше. Если ничего экстраординарного с Ван Артом не случится основная борьба развернется за второе место.
  • SportSpirit
    Ваут ван Арт – победитель гонк ... (9)
    SportSpirit-Фото

    Свежий, короткий и очень стильный ролик от JV: https://www.youtube.com/watch?v=rO7W91GM-co 

     

    Там про всех лидеров и про шоссе, но финальная фраза англоязычного комментатора с этапа с Mont Ventoux идеально подходит к Вауту в принципе: Demonstration of Superiority music

     

  • RVL
    Ваут ван Арт – победитель гонк ... (9)
    RVL-Фото
    Он добрый! Просто остальные берегутся больше и думают о товарищах. В спорте все такие...
  • RVL
    Ваут ван Арт – победитель гонк ... (9)
    RVL-Фото

    Вынося всех в одну калитку и не поехать на ЧМ!? ради условной вкатки в шоссе!? Слегка играет и с нами и с прессой и с пидкоками))

    Поедет и разнесет всех! без напряга для себя и ущерба для шоссе сезона))

  • Earl57
    Ваут ван Арт – победитель гонк ... (9)
    Earl57-Фото

    Пишут, что предыдущий раз Ван дер Пул сходил с велокроссовой гонки в октябре 2018. Видать совсем поплохело колено у Матье, не выдерживает нагрузки.

     

    Цитата: tds
    Лижбы бензин не закончился до чемпионата мира. (Не бережёт он себя).

    Ван Арт снова повторил что решит относительно своего участия в чемпионате мира после чемпионата Бельгии, который должен быть 9 января. Если бы ЧМ был в Европе, то без вопросов было бы. А вот ехать в США прямо перед началом шоссейного сезона Вауту ну очень не хочется. Говорит, что весенние классики для него в приоритете.

  • AzaKonta
    Ваут ван Арт – победитель гонк ... (9)
    AzaKonta-Фото
    Демон
  • nightbuster33
    Ваут ван Арт – победитель гонк ... (9)
    nightbuster33-Фото

    Не бережете себя,Арт,все побеждаете и побеждаете.Совсем не думаете о других. Как-то, не по товарищески это.

  • Ice
    Ваут ван Арт – победитель гонк ... (9)
    Ice-Фото

    Цитата: tds
    Лижбы бензин не закончился до чемпионата мира. (Не бережёт он себя).
    Может, это он еще форму набирает)

  • tds
    Ваут ван Арт – победитель гонк ... (9)
    tds-Фото
    Лижбы бензин не закончился до чемпионата мира. (Не бережёт он себя).

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