Ричи Порт о планах на, возможно, последний сезон в профессиональном шоссейном велоспорте

Возможно, в 2022 году Ричи Порт завершит свою карьеру. Пока что его окончательная гоночная программа неизвестна, но велогонщик поделился своими ближайшими планами на этот год. Сезон Ричи Порт начнет с фестиваля велоспорта в Сантосе.

Велогонка начнется 20-го февраля 2022 года и продлится до 26-го февраля. Спортивные эксперты сайта ODDS отдают предпочтение велогонщику Ремко Эвенепулу и оценивают вероятность его победы в 45%. На сайте ODDS есть множество различных рубрик. Найти рубрику с актуальными прогнозами на матчи по футболу можно на сайте odds.ru.

Прибавив к списку достижений победу на Критериуме Дофине в этом сезоне, в следующем году Ричи Порт попробует побороться за титул «Короля двух морей» на Тиррено-Адриатико. За свою карьеру австралийский велогонщик был двукратным победителем Париж-Ниццы, победителем Вуэльты Каталонии, Тура Швейцарии, Тура Романдии. Участие в Тиррено-Адриатико в марте станет подготовкой к Джиро д’Италия-2022. В этом году Ричи Порт проехал свой 11-й Тур де Франс и сказал, что он был последним в карьере.

В интервью 7news.com.au Ричи Порт рассказал: «Единственное, что команда он меня ждёт, чтобы я в полной мере насладится последним сезоном. Это и мой план. В любом случае, я хочу продолжать борьбу, иначе сезон станет просто тратой времени для нашей семьи. План мечты, если бы смог замкнуть круг, проехав Джиро. Я всегда наслаждался этой гонкой».

После завершения карьеры велогонщика Ричи Порту нужно будет подумать о том, чем он мог бы заняться в будущем. Вероятно, он вместе со своей семьей переедет в Австралию. Однако у Ричи Порта есть идеи о том, в каком направлении он хотел бы двигаться дальше.

"Приятно быть впереди на велогонках в 36 лет, когда мои соперники – эти невероятно талантливые молодые ребята. Когда через десять лет буду пересматривать Тур, смогу сказать сыну и дочке, что выступал с этими ребятами.

Я мог бы помогать юным и талантливым велогонщикам переехать в Европу, используя те связи, что у меня сейчас есть. Могу помогать детям, которые ускользнули от тисков системы. Наверное, эту роль хотел бы играть в велоспорте”, — рассказывает Ричи Порт.