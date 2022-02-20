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Apple: раскрученный бренд или нечто большее?

Apple: раскрученный бренд или нечто большее?

 

 

Техника «яблочного» бренда пользуется колоссальным успехом. Новые iPhone, iPad, Apple Watch являются одними из самых ожидаемых продуктов в своем сегменте. И почему же люди готовы не задумываясь платить за эти гаджеты, когда есть гораздо более бюджетная техника? Попробуем разобраться прямо сейчас! 

 

 

 

В чем секреты успеха «яблочного» бренда?

 

   Утверждать, что успех американского бренда ⎼ это исключительно заслуга хороших пиарщиков, могут только люди, которые ни разу не держали в руках эту технику. На самом деле такая популярность гаджетов обусловлена политикой компании.

  Главная проблема даже самых функциональных устройств ⎼ сложность в них разобраться, но только не в случае с гаджетами Apple. Если вы решили купить iPhone 13 Mini, Pro, Pro Max, будьте уверены, что максимально простой и понятный интерфейс не заставят ломать голову.

 

  Следующее правило компании ⎼ делай только то, что можешь сделать безупречно. Именно поэтому бренд не кинулся создавать новую нишу на рынке, а просто пустил все силы на улучшение существующих продуктов, просто доводя их до совершенства!

  И, конечно, бренду всегда удается быть на шаг впереди конкурентов. Ведь первая фокусировка на объекте, самые четкие снимки, уникальное расположение камер, а сейчас еще и макросъемка в видео и киноэффект ⎼ это разработки именно Эпл!

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Комментарии

  • BlAr
    Примож Роглич и Йонас Вингегор ... (18)
    BlAr-Фото

    Цитата: Геродот
    Вероятно единственно правильное решение руководства Юмбы.Ситуация такая, что победа на Туре не светит ни Рогличу, ни Вингегору, ни вместе, ни по-отдельности. 

     

    Зато они будут первыми на подхвате, если вдруг что-то пойдет не так у Погачара. 

  • Геродот
    Примож Роглич и Йонас Вингегор ... (18)
    Геродот-Фото

    Вероятно единственно правильное решение руководства Юмбы.Ситуация такая, что победа на Туре не светит ни Рогличу, ни Вингегору, ни вместе, ни по-отдельности. А так - пусть молодой прокатится, наберется опыта ... и когда-нибудь потом ... почему бы и нет...

  • Freejazz
    Норвежская велокоманда Uno-X P ... (3)
    Freejazz-Фото
    Я не сомневаюсь, но выберут французов. Это же французская гонка? (и это право организатора)
  • Earl57
    Норвежская велокоманда Uno-X P ... (3)
    Earl57-Фото

    Цитата: Freejazz
    А после пролога команда заменяется на французскую, так как "французские болельщики хотят видеть как можно больше соотечественников". (шутка)

    Uno-X точно будет активнее в гонке чем B&B. Что-что, а ни один отрыв без их участия никогда не обходится. Всегда щемятся вперед.

  • Freejazz
    Норвежская велокоманда Uno-X P ... (3)
    Freejazz-Фото

    А после пролога команда заменяется на французскую, так как "французские болельщики хотят видеть как можно больше соотечественников". (шутка)

  • Astanaforever
    Саймон Кларк подписал контракт ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Повезло ему.
  • Earl57
    Примож Роглич и Йонас Вингегор ... (18)
    Earl57-Фото
    Добавлю, что Тобиас Йоханнсен еще и действующий чемпион Норвегии по велокроссу.
    Кто не видел баттл между Тобиасом и Карлосом Родригесом на последнем этапе Авенира, тот очень много потерял. Это без преувеличения было одно из самых эпичных сражений в велоспорте в 2021 г. вообще.
    После этого в Uno-X моментально пересмотрели контракты братьев пока их не успели переманить. И особо поблагодарили их за лояльность. Надеюсь не только словесно))
    Андерс Йоханнсен в отличие от брата-близнеца чистый горняк. Когда он на андеровском Джиро и Авенире начинал раздавать в горах, колумбийцы и эквадорцы отлетали с тихим визгом. Очень хочу посмотреть каков он в сравнении с взрослыми элитными горняками.
  • Freejazz
    Примож Роглич и Йонас Вингегор ... (18)
    Freejazz-Фото

    Сапсибо за информацию. Кстати на этом же сайте есть интересная статья про Астану. Она вряд ли понравится фанам, но она дает представление о отношении к этой команде в текущей ситуации снаружи "нашего" мира.

  • Earl57
    Примож Роглич и Йонас Вингегор ... (18)
    Earl57-Фото

    К разговору о молодых гонщиках. Хорошая статья о нео-профи, за которыми стоит понаблюдать в 2022 г. (Сезар, ау! Не Ремко единым...)

    https://inrng.com/2022/01/neo-pros-to-watch-for-2022/

     

  • flugegeheimen
    Примож Роглич и Йонас Вингегор ... (18)
    flugegeheimen-Фото
    Роглич номер один, но падает часто(( Хорошо иметь джокера в рукаве, но для успешного выступления последнего, надо держать его впереди, решили не таить и назначили Йонаса сокапитаном.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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