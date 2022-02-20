Apple: раскрученный бренд или нечто большее?

Техника «яблочного» бренда пользуется колоссальным успехом. Новые iPhone, iPad, Apple Watch являются одними из самых ожидаемых продуктов в своем сегменте. И почему же люди готовы не задумываясь платить за эти гаджеты, когда есть гораздо более бюджетная техника? Попробуем разобраться прямо сейчас!

В чем секреты успеха «яблочного» бренда?

Утверждать, что успех американского бренда ⎼ это исключительно заслуга хороших пиарщиков, могут только люди, которые ни разу не держали в руках эту технику. На самом деле такая популярность гаджетов обусловлена политикой компании.

Главная проблема даже самых функциональных устройств ⎼ сложность в них разобраться, но только не в случае с гаджетами Apple. Если вы решили купить iPhone 13 Mini, Pro, Pro Max, будьте уверены, что максимально простой и понятный интерфейс не заставят ломать голову.

Следующее правило компании ⎼ делай только то, что можешь сделать безупречно. Именно поэтому бренд не кинулся создавать новую нишу на рынке, а просто пустил все силы на улучшение существующих продуктов, просто доводя их до совершенства!

И, конечно, бренду всегда удается быть на шаг впереди конкурентов. Ведь первая фокусировка на объекте, самые четкие снимки, уникальное расположение камер, а сейчас еще и макросъемка в видео и киноэффект ⎼ это разработки именно Эпл!