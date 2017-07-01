Спортивное питание в Харькове

Профессиональные велосипедисты активно используют спортивное питание в виде гелей и напитков быстрого приготовления. Оно появилось относительно недавно, но без этих тюбиков уже невозможно представить современный велоспорт. Многим велосипедистам-любителям также могут быть интересны такие продукты, и этот материал создан для ознакомления с основными видами питательных гелей на примере продуктов чешского бренда Nutrend. Зачем принимать гели, чем они отличаются друг от друга, какие и когда лучше использовать? Мы постараемся раскрыть все особенности применения таких продуктов.

Спортивное питание для занятия велоспортом в Харькове

Почему именно гели? Почему нельзя использовать обычную еду? Проблема в том, что во время интенсивных нагрузок кровоснабжение органов пищеварения минимально. А ведь организму надо усвоить то, что кушает спортсмен да еще и сделать это максимально оперативно. С классическими продуктами это весьма не просто. Пищеварительный тракт в таких сложных условиях может не справиться со своей задачей, и все ваши усилия из-за недополучения питательных веществ или недовосстановления могут стать напрасными. Именно поэтому гели и получили такое признание со стороны профи. У них два основных преимущества относительно других видов спортивного питания или, тем более, обычной пищи. Тюбики мало весят и имеют удобную одноразовую упаковку, не перегружающую спортсмена, а сами продукты легко и быстро усваиваются организмом даже в экстремальных условиях соревнований.

Гели, предлагаемые компанией Nutrend, условно можно разделить на четыре группы: базовые, энергетические, гели для пиковых нагрузок и восстановительные.

Первую группу представляет собой Nutrend Eduro Snack. Этот гель, благодаря специальной углеводной матрице постепенного всасывания Palatinose™, обеспечивает длительное и равномерное снабжение организма калориями. Функциональность продукта повышает включение в состав BCAA, таурина, глицина, л-карнозина и л-аланина. Формула Palatinose™ не оказывает влияния на конечную осмоляльность в желудочно-кишечном тракте. Гель легко усваивается организмом, не вызывает никаких трудностей и проблем с пищеварением. Отсутствие минералов позволяет комбинировать его с любыми спортивными напитками без каких-либо осложнений для организма.

Эффекты применения Nutrend Eduro Snack:

- быстрое снабжение работающих мышц энергией, недопущение и разрешение кризисных явлений, восполнение запасов гликогена;

- всаа предотвращают катаболические процессы в мышцах;

- аланин, карнозин снижают закисленность мышц и совместно с таурином отодвигают время наступления состояния утомления.

Вторым представителем этой линейки питательных гелей для циклических видов спорта является Nutrend Carbosneck. Это энергия в чистом виде именно тогда, когда она необходима. Продукт представляет собой смесь быстроусвояемых углеводов (моносахаридов) с таурином и глицином. Он экстремально быстро снабжает организм калориями, необходимыми при нагрузке. Благодаря отсутствию минеральных солей беспрепятственно комбинируется с различными спортивными напитками. Удобная форма упаковки позволяет открывать гель несколько раз.

Функции действующих веществ Nutrend Carbosneck:

Таурин стимулирует эффективную работу мозга при значительных энергетических затратах организма и оптимизирует нейромышечную передачу.

Глицин является резервным источником энергии и оказывает влияние на креатиновый синтез. Он в значительной мере нейтрализует воздействие на организм продуктов окисления, вызванных продолжительными нагрузками высокой интенсивности.

В определенной степени уникальным можно считать еще один гелевый продукт бренда Nutrend Turbosnack. Это эффективная энергетическая формула для экстремальных стадий тренировочного и соревновательного процессов, в которых комбинируются нагрузки на выносливость и скоростные нагрузки. Она в кратчайшие сроки поглощается и используется организмом. Для более качественного усвоения углеводов и предотвращения наступления кризисных процессов формула дополнена различными активными компонентами. Кофеин, таурин, активный хром и мощный заряд витаминов ощутимо дополняют работу углеводной матрицы. Основная функциональная задача – обеспечение тканей полным спектром питательных веществ, необходимых в решающий период соревновательного процесса на фоне накопившейся усталости.

Nutrend Турбоснек нужен для:

- моментального снабжения организма калориями,

- сохранения высокого уровня концентрации,

- профилактики кризисных явлений.

Углеводная матрица Nutrend Turbosnack - тщательно выверенная комбинация сахаро на основе смеси глюкозы и фруктозы. Это мощный источник быстрых калорий, доступных организму в критические моменты экстремальных нагрузок. Органическая форма ионов активного хрома оказывает стабилизирующее воздействие на уровень сахара в крови спортсмена. Это минимизирует возможные риски, связанные со значительным разовым употреблением простых углеводов на фоне значительного физического напряжения и усталости. Поддержание сбалансированного уровня сахара в крови оказывает существенное положительное влияние на функциональные показатели спортсмена и его выносливость.

Энергетическая матрица дополнена таурином. Он помогает спортсмену поддерживать концентрацию при продолжительной физической активности. Мощное стимулирующее воздействие на организм оказывает кофеин. Его применение оказывает стимулирующее действие на нервную систему, может оказать решающее влияние на результат в моменты пиковых нагрузок во время гонки и на её финишной стадии.

Естественно любая активность должна заканчиваться правильным восстановлением. Именно для этого и разработали Nutrend Regener. Он быстро и эффективно поможет привести в норму организм после перенесенных нагрузок. Это мощный коктейль аминокислот с разветвленной цепью, глутамина, аргинина, л-карнитина, хрома, растительных экстрактов и витаминов.

Nutrend Regener – формула экстремально быстрого восстановления, выполненная в форме вкуснейшего напитка быстрого приготовления. Особенно он эффективен в циклическом спорте, где сочетаются значительные скоростные нагрузки с нагрузками на выносливость. Regener – многокомпонентный препарат для экстренной помощи организму в подавлении катаболических явлений и ускоренном выведении из тканей вредных веществ, которые образуются при интенсивных физических нагрузках.

Эффекты применения Nutrend Regener:

- стимуляция процесса восстановления организма, интенсификация тренировочных циклов;

- оперативная помощь в выведении организма из состояния истощения, вызванного длительными интенсивными нагрузками;

- пополнение израсходованных запасов гликогена в мышцах и печени;

- снятие мышечного напряжения, предотвращение спазмов;

- ускорение процесса детоксикации.

Как видим, современные спортивные гели это очень удобные в применении и функциональные продукты. Купить такие добавки и другое спортивное питание в Харькове и с доставкой по Украине можно в магазине спортивного питания http://hulk.com.ua Попробуйте, и вам точно понравится.