VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Спортивное питание для занятия велоспортом в Харькове

 Спортивное питание в Харькове

 

  Профессиональные велосипедисты активно используют спортивное питание в виде гелей и напитков быстрого приготовления. Оно появилось относительно недавно, но без этих тюбиков уже невозможно представить современный велоспорт. Многим велосипедистам-любителям также могут быть интересны такие продукты, и этот материал создан для ознакомления с основными видами питательных гелей на примере продуктов чешского бренда Nutrend. Зачем принимать гели, чем они отличаются друг от друга, какие и когда лучше использовать? Мы постараемся раскрыть все особенности применения таких продуктов.

 

Спортивное питание для занятия велоспортом в ХарьковеСпортивное питание для занятия велоспортом в Харькове

 

 

   Почему именно гели? Почему нельзя использовать обычную еду? Проблема в том, что во время интенсивных нагрузок кровоснабжение органов пищеварения минимально. А ведь организму надо усвоить то, что кушает спортсмен да еще и сделать это максимально оперативно. С классическими продуктами это весьма не просто. Пищеварительный тракт в таких сложных условиях может не справиться со своей задачей, и все ваши усилия из-за недополучения питательных веществ или недовосстановления могут стать напрасными. Именно поэтому гели и получили такое признание со стороны профи. У них два основных преимущества относительно других видов спортивного питания или, тем более, обычной пищи. Тюбики мало весят и имеют удобную одноразовую упаковку, не перегружающую спортсмена, а сами продукты легко и быстро усваиваются организмом даже в экстремальных условиях соревнований.

 

   Гели, предлагаемые компанией Nutrend, условно можно разделить на четыре группы: базовые, энергетические, гели для пиковых нагрузок и восстановительные.

 

   Первую группу представляет собой Nutrend Eduro Snack. Этот гель, благодаря специальной углеводной матрице постепенного всасывания Palatinose™, обеспечивает длительное и равномерное снабжение организма калориями. Функциональность продукта повышает включение в состав BCAA, таурина, глицина, л-карнозина и л-аланина. Формула Palatinose™ не оказывает влияния на конечную осмоляльность в желудочно-кишечном тракте. Гель легко усваивается организмом, не вызывает никаких трудностей и проблем с пищеварением. Отсутствие минералов позволяет комбинировать его с любыми спортивными напитками без каких-либо осложнений для организма. 

 

   Эффекты применения Nutrend Eduro Snack:

 

   - быстрое снабжение работающих мышц энергией, недопущение и разрешение кризисных явлений, восполнение запасов гликогена;

 

   - всаа предотвращают катаболические процессы в мышцах;

 

   - аланин,  карнозин снижают закисленность мышц и совместно с  таурином отодвигают время наступления состояния утомления.

 

   Вторым представителем этой линейки питательных гелей для циклических видов спорта является Nutrend Carbosneck. Это энергия в чистом виде именно тогда, когда она необходима. Продукт представляет собой смесь быстроусвояемых углеводов (моносахаридов) с таурином и глицином. Он экстремально быстро снабжает организм калориями, необходимыми при нагрузке. Благодаря отсутствию минеральных солей беспрепятственно комбинируется с различными спортивными напитками. Удобная форма упаковки позволяет открывать гель несколько раз.

 

   Функции действующих веществ Nutrend Carbosneck:

 

   Таурин стимулирует эффективную работу мозга при значительных энергетических затратах организма и оптимизирует нейромышечную передачу.

Глицин является резервным источником энергии и оказывает влияние на креатиновый синтез. Он в значительной мере нейтрализует воздействие на организм продуктов окисления, вызванных продолжительными нагрузками высокой интенсивности.

 

   В определенной степени уникальным можно считать еще один гелевый продукт бренда Nutrend Turbosnack. Это эффективная энергетическая формула для экстремальных стадий  тренировочного и соревновательного процессов, в которых комбинируются нагрузки на выносливость и скоростные нагрузки. Она в кратчайшие сроки поглощается и используется организмом. Для более качественного усвоения углеводов и предотвращения наступления кризисных процессов формула дополнена различными активными компонентами. Кофеин, таурин, активный хром и мощный заряд витаминов ощутимо дополняют работу углеводной матрицы. Основная функциональная задача – обеспечение тканей полным спектром питательных веществ, необходимых в решающий период соревновательного процесса на фоне накопившейся усталости.

 

   Nutrend Турбоснек нужен для:

 

   - моментального снабжения организма калориями,

 

   - сохранения высокого уровня концентрации,

 

   - профилактики кризисных явлений.

 

   Углеводная матрица Nutrend Turbosnack - тщательно выверенная комбинация сахаро на основе смеси глюкозы и фруктозы. Это мощный источник быстрых калорий, доступных организму в критические моменты экстремальных нагрузок. Органическая форма ионов активного хрома оказывает стабилизирующее воздействие на уровень сахара в крови спортсмена. Это минимизирует возможные риски, связанные со значительным разовым употреблением простых углеводов на фоне значительного физического напряжения и усталости. Поддержание сбалансированного уровня сахара в крови оказывает существенное положительное влияние на функциональные показатели спортсмена и его выносливость.

 

   Энергетическая матрица  дополнена таурином. Он помогает спортсмену поддерживать концентрацию при продолжительной физической активности. Мощное стимулирующее воздействие на организм оказывает кофеин. Его применение оказывает стимулирующее действие на нервную систему, может оказать решающее влияние на результат в моменты пиковых нагрузок во время гонки и на её финишной стадии.

 

   Естественно любая активность должна заканчиваться правильным восстановлением. Именно для этого и разработали Nutrend Regener. Он быстро и эффективно поможет привести в норму организм после перенесенных нагрузок. Это мощный коктейль аминокислот с разветвленной цепью, глутамина, аргинина, л-карнитина, хрома, растительных экстрактов и витаминов.

 

Спортивное питание для занятия велоспортом в Харькове

 

   Nutrend Regener – формула экстремально быстрого восстановления, выполненная в форме вкуснейшего напитка быстрого приготовления. Особенно он эффективен в циклическом спорте, где сочетаются значительные скоростные нагрузки с нагрузками на выносливость. Regener – многокомпонентный препарат для экстренной помощи организму в подавлении катаболических явлений и ускоренном выведении из тканей вредных веществ, которые образуются при интенсивных физических нагрузках.

 

   Эффекты применения Nutrend Regener:

 

   - стимуляция процесса восстановления организма, интенсификация тренировочных циклов;

 

   - оперативная помощь в выведении организма из состояния истощения, вызванного длительными интенсивными нагрузками;

 

   - пополнение израсходованных запасов гликогена в мышцах и печени;

 

   - снятие мышечного напряжения, предотвращение спазмов;

 

   - ускорение процесса детоксикации.

 

   Как видим, современные спортивные гели это очень удобные в применении и функциональные продукты. Купить такие добавки и другое спортивное питание в Харькове и с доставкой по Украине можно в магазине спортивного питания http://hulk.com.ua Попробуйте, и вам точно понравится.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: велоспорт спортивное питание

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Тур де Франс


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • rude_rider
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (10)
    rude_rider-Фото

    ну давайте уж быстрее заканчивайте с этими спринтами..

  • Boris
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (10)
    Boris-Фото

    Цитата: veloliveuser
    может, вместо спортсменов пригласить Познера с Ургантом?

    Да СК нормально справляется )))

  • Андрон
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (26)
    Андрон-Фото
    Грайпель никогда не любил толкучку на финише. Из-за этого потерял много побед.
  • fantompain
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (10)
    fantompain-Фото
    Цитата: veloliveuser
    вчера очень интересное видео-путешествие по Франции -
    великолепные природа, замки на фоне мелькающих велосипедистов,
    и сегодня - продолжение.
    может, вместо спортсменов пригласить Познера с Ургантом?
    Ну да , этих двух только и не хватает)))
  • tim147
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (26)
    tim147-Фото

    Ввиду того, что дал себе зарок не смотреть спринтерские этапы вживую, посмотрел запись этапа только сегодня, предварительно убедившись в отсутствии очередного крошева на финише. В первую очередь, обратила на себя езда Грайпеля - при том, что команда выстроила почти-что идеальный поезд, в финишной разборке его не было видно. Конечно, легче всего объяснить его провалы плохой формой, однако у меня складывается впечатление, что с возрастом Грайпель стал серьезно опасаться участия в броуновском движении спринтеров, что как правило чревато потерей выгодной позиции. 

  • veloliveuser
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (10)
    veloliveuser-Фото

    вчера очень интересное видео-путешествие по Франции -

    великолепные природа, замки на фоне мелькающих велосипедистов,

    и сегодня - продолжение.

    может, вместо спортсменов пригласить Познера с Ургантом?

  • AlGalgalim
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (10)
    AlGalgalim-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Этап снова под спринторов. И видно Киттель возьмёт.
    Под спринтерА, я б уточнил :-)
  • rude_rider
    Покер Марселя Киттеля на этапа ... (3)
    rude_rider-Фото

    Квики умеют удачно и главное вовремя подписывать нужных гонщиков

    Даже с ФилЖилом угадали..казалось что карьера Фила подходит к концу..

  • chel
    Ильнур Закарин продлил контрак ... (20)
    chel-Фото
    Если он будет в команде уровня Скай или Мувиков, то и будет Фрума с Кинтаной возить.
  • levonardo
    Ильнур Закарин продлил контрак ... (20)
    levonardo-Фото

    Вам конечно виднее, на как по мне, если называть человека генральщиком, то предпологается, что он может бороться за победы на ГТ не зависимо от их профиля и состава учасников. При этом я не скольконе умоляю заслуг Пурито, при его исходных данных-они впечетляющие. 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

12 июля

Domen Novak (Bahrain Merida)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2017 (81)
Июнь 2017 (177)
Май 2017 (217)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)